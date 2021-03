Onkologické děti i senioři. Pomáháme, jak to jen jde. Víme o každé vynaložené koruně, říká ředitelka Pojišťovny VZP

Paní ředitelko, od roku 2012 PVZP ztrojnásobila objem předepsaného pojistného a navýšila základní kapitál o 500 procent. Tato činnost vykazuje za 27 let (ještě v rámci VZP ČR) kladný hospodářský výsledek. Jak dlouho v PVZP působíte a jak se vám podařilo dosáhnout těchto výsledků?

V PVZP pracuji třináct let a začala jsem od píky. Pracovala jsem šest let v účetním oddělení, pak jsem byla pověřena vedením obchodu. Odtud moje cesta vedla do vrcholového managementu, kde působím pátým rokem. Fakt, že jsem se propracovala do vedení úplně odspodu, považuji za velkou výhodu. Znám jednotlivé pozice, činnosti a procesy. Rozumím práci a myšlení lidí na konkrétních pozicích, a proto je mohu lépe vést. To si myslím, že je jádro tohoto úspěchu, který zmiňujete.

V článku, který redakce PL ex post vyhodnotila jako nepodložený a založený na lživých informacích zdroje, se hovořilo například o PVZP v souvislosti se společností SATUM. Můžeme okomentovat vztah PVZP k tomuto subjektu?

Ano, bylo uvedeno, že PVZP využívá pro zpracování veřejných zakázek společnost SATUM a tato společnost má jakési unikátní sazby v oblasti povinného ručení. Pojišťovna si přitom všechny zakázky zpracovává interně, do cenotvorby žádný externí partner nemá přístup, zakázky jsou tvořeny pomocí vlastních zaměstnanců. Se společností SATUM má Pojišťovna naprosto korektní a transparentní vztah, jako ke každé jiné makléřské či agentské společnosti. Obrat pojistného, který SATUM přináší do PVZP, představuje cirka devět milionů korun ročně a jedná se zejména o podnikatelská rizika. Retailové produkty a zejména povinné ručení společnost SATUM pro PVZP neprodává.

Zdroj pro PL uvedl, že nákup budoucího sídla pojišťovny je vaší „záležitostí“. Jak tomu máme rozumět?

Pojišťovna VZP, a. s., usilovala o vlastní sídlo již od roku 2009. Za to, že se to podařilo o deset let později, jsem velmi ráda, neboť tímto bude Pojišťovna dosahovat úspory fixních nákladů, které potřebuje jako malá společnost držet velmi při zemi. Rozhodnutí o nákupu nemovitosti v Lazarské ulici nebylo pouze mým rozhodnutím, ale také ostatních kolegů z představenstva a bylo podpořeno znaleckými posudky, interními a statutárními audity a posudky renomovaných právnických subjektů. Současně nákup této nemovitosti lze prokazatelně považovat za výhodné uložení prostředků PVZP a jejich budoucí zhodnocení a jako zdroj ke krytí možných budoucích nároků klientů. Nákup vlastního sídla lze považovat za další úspěšný krok PVZP spolu se získáním nových licencí a rozšířením tak portfolia produktů PVZP.

Článek hovořil rovněž o částce 100 milionů a neúspěšném začlenění autopojištění do portfolia PVZP...

Byť autoři tvrdí, že jsem na základě zařazení autopojištění do portfolia produktů přivedla v roce 2020 PVZP do ztráty, ve skutečnosti se díky mé obchodní politice podařilo v segmentu autopojištění dosáhnout vyrovnaného hospodaření. Veškerá rozhodnutí představenstva PVZP jsou beze zbytku doložitelná, a to včetně rozpočtové politiky Pojišťovny. Zatímco článek hovořil o stech milionech korun alokovaných na marketing, skutečný rozpočet tvoří zlomek této částky. Nepředstavuje ani deset procent, roční objem se pohybuje mezi 6–10 miliony korun.

Lze říci, že se v marketingu každá vynaložená koruna ještě před odesláním dvakrát obrátí a zkontroluje?

Každou vynaloženou korunu na marketingové aktivity si dvakrát rozmýšlíme. S financemi na marketing pracujeme opatrně, protože si jako komerční subjekt musíme ty peníze nejprve vydělat. Jsme ryze česká společnost, jediná česká pojišťovna s veřejnoprávním vlastníkem a jediná pojišťovna, která vrací prostředky do veřejného rozpočtu, přitom z veřejného rozpočtu nečerpá vůbec nic. Nemáme nad sebou zahraniční matku, která by nám na marketing alokovala finance, a my s nimi mohli volně nakládat. Musíme si je nejprve tvrdou dřinou vydělat, proto pečlivě zvažujeme, na jaké aktivity je následně uvolníme. Vždy potřebujeme vidět, že mají naše marketingové aktivity smysl.

PVZP se věnuje celé řadě dobročinných aktivit a podporuje například děti v Klokáncích nebo onkologické pacienty. Mohla byste přiblížit, proč se snažíte pomáhat právě jim?

PVZP se věnuje nejen dětem v Klokáncích, ale i onkologickým pacientům v nemocnicích, dětských domovech, ústavech či rodinách. Dlouhodobě podporujeme děti se zdravotním pojištěním, vrozenou vadou, psychickým postižením a snažíme se je začlenit také do sportovních aktivit. Celkově jsme se za poslední roky velmi věnovali všem dětem obecně, ať už zdravým nebo nemocným. Této aktivitě se věnujeme, protože děti jsou naše budoucnost. Byť to může znít pateticky, je to fakt. Jsme přesvědčeni, že by každá firma v rámci svých možností měla pomáhat potřebným, věnovat se charitativní činnosti či podporovat kulturní a sportovní akce. Vnímáme to jako přirozenou povinnost.

Díky našim dobročinným aktivitám se mohou malé děti učit bruslit, spousta menších sportovních klubů může provozovat svoji činnost a děti tak aktivně mohou využívat svůj volný čas (samozřejmě mimo epidemická opatření). V poslední době jsme navázali spolupráci s klinikou, která pomáhá postiženým dětem a podporujeme projekt Herášek – samoživitel Petr Šméral, starající se na plný úvazek o svou postiženou dceru, založil prosperující společnost Herášek za účelem pomoci dalším rodičům – samoživitelům, aby se mohli zapojit do plnohodnotného života a nebyli na okraji společnosti, kde velmi často jsou.

Pojišťovna VZP, a. s., své marketingové aktivity vede převážně tímto směrem, kdy chce upozornit i na své pojistné produkty a současně i pomoci.

Na druhé straně spektra jsou staří lidé. Jak pomáhá PVZP této skupině?

Ano, PVZP myslí i na seniory. V rámci aktivit, které podporujeme, se snažíme nezapomenout ani na tuto skupinu obyvatel. V současné době připravujeme například projekt Z pohody do pohody – knížku pro seniory, která bude obsahovat pozitivní povídky a citáty. Cílem je seniory v záplavě negativních informací pozitivně naladit. Vše zpracované citlivě a vkusně, s ohledem na specifické potřeby starších lidí.