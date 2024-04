Opravdoví „dezoláti“ jsou v současné hrůzovládě. Černocký o Fialovi a notičkách od CIA

reklama

Na plotu vašeho domu je billboard Hynka Blaška. Proč jste se ho rozhodl podpořit?

Z prostého důvodu. Znám jej osobně a vím, že to je čestný člověk a v Evropském parlamentu nikdy nehlasoval proti zájmům ČR. Navíc mám mezi kandidáty „Aliance za nezávislost“ do EP několik přátel, které pokládám za velmi schopné a inteligentní. Volby do EP mají vždy nižší účast voličů než třeba do Sněmovny, a tak, pokud by k volbám přišli všichni sympatizanti Aliance, je tady šance…

Nejde ale o podporu jednoho konkrétního člověka. Rád podpořím kteréhokoliv politika, Rajchla, Vrabela, Okamuru anebo Babiše, kteří se nás snaží zachránit před neštěstím přicházejícím od pětikoalice a Bruselu. Stejně tak rád podpořím Kateřinu Konečnou, Zuzku Majerovou a další, kteří stojí na straně naší země.

Jak moc podle vás změní směřování Evropské unie výsledky blížících se voleb do Evropského parlamentu? A jaké změny konkrétně EU podle vás potřebuje?

Nálada v Evropě se začíná zřetelně měnit. Rozčarování z EU narůstá. Volby třeba na Slovensku anebo v Nizozemsku to jasně prokazují. Nespokojenost Evropanů naznačují volební nálady v Rakousku a roste zklamání z Meloniové v Itálii. Řekové jsou zoufalí z imigrace. V Německu posiluje AfD a podpora Macrona ve Francii míří k nule. Po volbách může být všechno jinak. Evropané se pomalu probouzejí, jenom ti naši potentáti spí tvrdým spánkem.

Evropa musí zaujmout radikální postoj v otázce ilegální imigrace a hlavně pak v návratové politice. Zatím je Evropa zcela bezradná… Velkým problémem je samozřejmě Green Deal. Stupidní nápady Evropské komise v čele s naprosto nekompetentní Uršulou ničí evropské hospodářství. Všimněme si, že hospodářský růst evropských zemí se potácí kolem 1 %, zatímco státy sdružené v BRICKS prosperují. Zdá se, že „evropská civilizace“ začíná degenerovat, podobně jako kdysi dávno začala upadat Říše římská.

Migrační pakt je nesmyslný. Trochu to odlehčím… Já bych klidně ty ilegální migranty přijal. Umístil bych je do detenčních zařízení a poskytl bych jim jen takovou podporu, aby si moc rozmysleli u nás pobývat. Naopak, umožnil bych jim (v rámci volného pohybu po EU) odebrat se za svými chlebodárci a příbuznými do západní Evropy. Akceptovat „finanční vykoupení se“ je nepřijatelné.

Pojďme na další téma. Podívejme se i na Českou televizi, jak už jsme několikrát napsali, před lety jste také kandidoval na jejího ředitele. Takže jak si pod vedením nového ředitele podle vás zatím vede?

Jak se říká, nový ředitel ČT „nevoní, nesmrdí“. Žádné radikální kroky zatím neuskutečnil. Jenom fňuká, že má málo peněz, a tak bude muset redukovat vlastní produkci ČT. Budou ty stupidní seriály někomu chybět? Mně tedy nebudou chybět ani ty hvězdy, co tančí… Tragická je ČT24. Zpravodajství na všech našich televizích je sice stejně tendenční a neobjektivní, ale alespoň ty diskusní pořady na CNN jsou víc ke koukání. Nový ředitel nechce nic podstatného měnit, chce se jen „zavděčit“ a udržet si teplé místečko. A tak mohou Fridrichová a spol. řádit dál.

Vy jste na Facebooku kritizoval nový seriál ČT „To se vysvětlí, soudruzi!“. Co se vám na něm nelíbí? A jak naopak hodnotíte Volhu, která byla na obrazovkách ČT před časem?

„To se vysvětlí, soudruzi!“ je slátanina, rádoby vtipná, postrádající jakákoliv logická vysvětlení. Levitující dívčiny a podobně. Ztráta času. To se raději podívám na fotbal… Seriál „Volha“ hodnotím velmi podobně. Možná proto, že jsem s knižním autorem předlohy Karlem Hyniem chodil ve stejném ročníku na škole. Byl to ctižádostivý, zakomplexovaný tlouštík, který byl spolužákům jenom pro smích. Kariéru sice udělal v ČT, ale realitu hrubě zkreslil a seriál to jenom dorazil. Opět, obraz tehdejší televize se stal jenom trapnou parodií. Tak to tam prostě nemohlo chodit. My, co jsme to zažili, víme své… Takového arogantního fracka by do práce nikdy nepřijali. Fraška.

Nějakou dobu jsme spolu teď nemluvili. Zeptám se tedy celkově. Jak hodnotíte „novinky“ na české politické scéně. Co vás zaujalo?

Napsal jsem to už na Facebooku:

„Ve vládě, v pětikoalici i v ČT propuklo zděšení, hrůza a panika…

Fiala, prezident, Vystrčil a spol. se skřípěním zubů Pellegrinimu gratulují, ale v reálu přejí nové vládní slovenské garnituře jen to nejhorší. Bojí se, strašně se bojí, aby se ‚slovenská nákaza‘ nepřenesla i k nám… a bojí se právem.

Situace v naší zemi je nedobrá. Dluhy, kam se podíváš, hospodářství v úpadku, pro důchodce peníze nejsou, ale ten šašek Fiala shání peníze na nákup smrtících granátů pro zkorumpovaný ukrajinský režim. Kolik chce sám přihodit z hroutícího se rozpočtu, nám ovšem prozradit nehodlá. Šílená Černochová se chce zavděčit vojákům nákupem nepotřebných F-35 za nesmyslné peníze. Za naše peníze nás zrazují ty falešné ‚neziskovky-ziskovky‘.

Chceme v EU další Jourovou a jí podobné? Smysl by mělo, pokud by se voliči sjednotili za jednou nebo dvěma neparlamentními stranami anebo aliancemi. Díky tradiční malé volební účasti by nemusel být problém protlačit nové tváře do EU.

Požehnáním pro naši zemi by byly předčasné volby a ukončení současné hrůzovlády, která naši zemi devastuje. Oni jsou ti skuteční „dezoláti“... Maďaři a Slováci nám ukázali cestu. Vydáme se po ní?

Podívejme se i na návštěvu Petra Fialy v Bílém domě. Co k ní říci?

Klasická fraška. Našeho premiéra uvítal po příletu jenom druhý zástupce ředitele letiště! Nejprve na kobereček do CIA. Samozřejmě spolu s „vrchním čučkařem“ Koudelkou (asi dobrej oddíl). Tak naši hoši obdrželi nové notičky. Pak za gerontoprezidentem Bidenem. Bůhví, o čem spolu klábosili. Doufejme, že si Biden během rozhovoru moc často nepletl Česko s Čečnou. Dnes už ale stejně neví, s kým to vlastně mluvil.

V Kongresu se Fiala pokoušel přesvědčit republikány, aby přihodili pár miliard Ukrajině. Ti si ovšem myslí, že další sypání peněz amerických poplatníků do černé díry v Kyjevě je sypáním peněz do záchodové mísy. Svému „opatrnému optimismu“ nevěří ani on sám.

Vy už jste zmínil migrační pakt. Co více k němu říci? Například slovenský premiér Fico prý uvedl, že se jedná o diktát, a ne solidaritu…

Slovenský premiér stejně jako ten maďarský se připojili k tomu „trumpovskému“ – AMERICA FIRST! Tedy hájí zájmy občanů svých zemí. Naše média je samozřejmě okamžitě označí za populisty a extremisty. Tedy ergo kladívko, každý politik, který pozorně naslouchá názorům svých voličů, je automaticky „populista“. Naopak ten, kdo hájí zájmy cizích exponentů a za jejich peníze je ušlechtilý, demokratický, progresivní politik. Cha, cháá. Migrační pakt diktátem samozřejmě je…

Vraťme se ještě k nedávným prezidentským volbám na Slovensku. Co říci k výsledkům? Čím si podle vás Pellegrini voliče nakonec získal?

Pellegrini je obratný politik a má talent. Mluví rozumně, srozumitelně, neagresivně. S Ficem sice žádní velcí kamarádi nejsou, ale vědí, že se musejí utilitárně dohodnout. Slováci už mají toho „evropského blahobytu“ plné zuby. Čaputová je jim k smíchu. Mladý Šimečka je komik. Mám dojem, že pokud by tam nebyla ta jazyková bariéra nesrozumitelného maďarského jazyka, tak by se s Maďary klidně spojili. Pochopili, že nás obdivované „západní demokracie“ nikdy nebudou brát jako rovnocenné partnery, ale jenom jako užitečné idioty. Jen si vzpomeňme. V devadesátkách oba naše národy doufaly, že se během pár let dostaneme na životní úroveň Německa anebo Rakouska… Uběhlo čtvrt století a nepřiblížili jsme se ani o chlup.

Domníváte se, že výsledky voleb nějak výrazněji ovlivní vztahy mezi ČR a Slovenskem?

Už ovlivnily. Visegrád se rozpadl na dvě části. Na svobodné Maďarsko a Slovensko, a na Polsko s velmocenskými ambicemi a servilní Česko. Společnost je prostě rozdělená na dvě ideologicky nekompatibilní části – a žádný prezident to nedokáže spojit. Realisticky viděno: občané si začínají klást tu základní otázku – pomohli jsme si vstupem do EU a NATO? Vstoupili jsme tam na základě referenda, dostavilo se rozčarování. Nemáme tedy právo rozhodnout se znovu referendem?

