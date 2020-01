Osobnost, jaká v české politice nebyla, vzpomíná na Jaroslava Kuberu kolega. Ještě v sobotu večer rozzářil stranický kongres a chrlil energii

ROZHOVOR Jaroslav Kubera byl unikát, žádnou srovnatelnou osobnost, kterou by uznávali všichni, česká politická scéna nikdy neměla. ParlamentnímListům.cz to ve vzpomínce na náhle zesnulého šéfa Senátu řekl exposlanec a nyní předseda místního sdružení ODS v Hostivicích. Ještě v sobotu prý na kongresu strany s Kuberou dlouze mluvil, jeho vzpomínky jsou o to živější.

Smutná zpráva o smrti pana předsedy Kubery byla nečekaná a šokující snad pro všechny. Jak na něj vzpomínáte?

Znali jsme se ještě z dob, kdy jsem byl ve Sněmovně a potkávali jsme se pracovně. Byl to pro mě bard české politiky, člověk, se kterým se dalo mluvit o čemkoliv. Své názory říkal na rovinu a říkal je takovým svým způsobem, že když jste s ním nesouhlasil, dokázal to přijatelně podat.

Viděl jsem se s ním v sobotu na kongresu ODS a docela dlouze jsme se bavili. Překypoval energií a dobrou náladou, stále vtipkoval. Na jeho večerní projev jsem se těšil, čekal jsem na něj. I ten projev byl hodně energický. Strašně mě to zasáhlo. Považoval jsem ho za velkého politika a člověka, který patřil mezi pár opravdových politiků. Dokázal jsem si ho představit a těšil se, že jednoho dne bude kandidovat na prezidenta, protože dokáže dobře prosazovat názory a zároveň je lidský. To se mi na něm líbilo. Byl to správný chlap a velmi lidský. Zpráva o jeho odchodu pro mě byla zdrcující.

Jeho osobnost oceňují úplně všichni napříč politickým spektrem. To je dosti unikátní na naší scéně…

Vůbec se tomu nedivím. Žádná taková druhá osobnost na politické scéně tu nikdy nebyla. Bylo to vidět i na jeho funkci předsedy Senátu, shodovali se na něm prakticky všichni a nikdo proti němu tak razantně nevystupoval. Byl to vždycky svébytný pan Kubera a tak to bylo.

Z lidského hlediska pro mě odešel člověk, kterého jsem měl skutečně rád a vážil si ho. Když ke mně v sobotu na kongresu přišel v té své šále, kterou, jak říkal, nemá z frajeřiny, ale aby mu nebyla zima, když chodí ven kouřit, vlilo mi to energii a pozitivní náladu. Není tu nikdo, kdo by na něho řekl něco negativního. Byla to obrovsky charismatická osobnost.

Vzpomenete si, kdy jste se potkal s Jaroslavem Kuberou poprvé?

Poznali jsme se v roce 2014 a řešil jsem něco ohledně ústavně-právního výboru a šel jsem za ním kvůli něčemu takovému. Tehdy jsem kouřil a zaujalo mě, že se na mě nedíval skrz prsty, což v té době už bylo celkem běžné, že kuřáci začali být vnímaní jako vyvrhelové společnosti. Jeho styl jednání, jak s lidmi mluvil, byl výjimečný. Nemachroval na mě jako nového poslance, politika, mluvil se mnou normálně jako vždycky s každým a odcházel jsem od něho s dojmem, že to je vážně super člověk.

Co se týče politiky, jeho úspěchy hovoří jasně. Byl primátorem Teplic dohromady 24 let, senátorem skoro 20 let. Velká politická osobnost. Myslím, že snad nikdy neprohrál žádné volby, ve kterých kandidoval.

U takové osobnosti to je prostě realita. Když s občany někdo skutečně a upřímně mluví, nehraje s nimi žádnou hru, pak to voliči ocení. On to dokázal. Ano, mohli s ním lidé nesouhlasit, ale i tak ho uznávali a měli rádi. Totéž já, velmi si cením lidí, kteří se mnou od začátku mluvili normálně. Zpráva o jeho skonu mě opravdu hluboce zasáhla. Když jsme se v sobotu bavili, říkal mi: přijď za mnou do Senátu. To už bohužel nestihneme. Když jsem tu zprávu slyšel, uvědomil jsem si, že tak silně mě hodně dlouho nic nezasáhlo.

