Otřes na burze. Miliardové propady hodnoty firem? „Záměr!“ Tomáš Vyoral prohlédl vládní „hru“

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Že vakcína nebyla testovaná na bránění přenosu covidu, to dle komentátora bude v mainstreamových médiích zveřejněno maximálně vlevo dole. A že by za podezřelé okolnosti nákupu vakcín byl někdo potrestán? „Kapři si přece rybník nevypustí, stejně jako prasata se sama koryt nevzdají,“ soudí. Okomentoval také agenta odhaleného BIS a snahu Milionu chvilek „formovat nálady ve společnosti“. A má za to, že aktivistku Gretu nahradil jistý ukrajinský komik.

reklama

Co říkáte na nově zveřejněná odhalení od srbského prezidenta Vučiće (se svolením maďarského premiéra Orbána), že USA žádaly Maďarsko, aby zaútočilo na Srbsko? Mění to nějak pohled? Nebo je to jen další střípek do mozaiky, která vypadá stále stejně?

Anketa Má cenu pořádat demonstrace proti vládě? Má to cenu 95% Nemá to cenu 3% Vláda je dobrá, netřeba demonstrovat 2% hlasovalo: 11750 lidí

V Evropském parlamentu vypovídala Janine Smallová, šéfka divize Pfizeru pro vyspělé trhy. A potvrdila, že vakcína nebyla testována na bránění přenosu nemoci, tedy pokud někdo tvrdil, že kdo se očkuje, tak nikoho nenakazí, tak pro to v té době neměl žádné důkazy. Přitom jako ochranu pro ostatní slibovala vakcínu nejen naše vláda. Dokázal byste odhadnout, jak takové přiznání bude působit na občany?

Myslím, že toto přiznání mainstreamová média, odjakživa plnící úlohu hlasatelů prorežimní propagandy, zveřejní maximálně okrajově někde vlevo dole. Takže k lidem se tato informace dostane minimálně. Nicméně jde o další důkaz, že jsme měli pravdu my, kdo jsme tvrdili, že nám vlády, média a jejich kvazi experti typu Prymulů, Maďarů, Konvalinků, Arenbergerů, Dušků, Svrčinových a jiných bezpáteřních oportunistů bezostyšně lžou. Jinak pevně doufám, že většina lidí už minimálně jedním okem prohlédla, o jaký korona podfuk řízený globálně šlo. I ve světle náhlého ústupu politicko-mediální covid hysterie před hysterií proukrajinskou a protiruskou, jež nyní plní roli strašáka a prostředku k likvidaci našeho jakéhos takéhos blahobytu, k omezování svobody slova a dalšímu předlužení naší země.

Fotogalerie: - Justice před kolapsem

Kromě toho jsou zde již docela velké pochybnosti o tom, jakou roli sehrála při domlouvání gigantické, 1,8 miliardové zakázky na vakcíny předsedkyně EK Ursula von der Leyenová, která si posílala zprávy s šéfem Pfizeru Albertem Bourlou. Ten nakonec do europarlamentu nedorazil a vyslal právě Smallovou, která prohlásila, že zakázka rozhodně přes SMSky domlouvána nebyla, protože by to nebylo ani možné. Evropská prokuratura už dokonce zahájila vyšetřování. Myslíte si, že dojdou k nějakému závěru dříve, než se současná komise odporoučí a nastoupí nová?

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 18% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 82% hlasovalo: 9882 lidí

V Česku se v mezičase začalo experimentovat s retroaktivitou. Tedy že by zdanění těch, kdo měli „nepřiměřené“ zisky, bylo zavedeno už od roku 2022. A ač vláda tento nápad odpískala, na burze už se jim povedlo poslat hodnotu některých firem dolů o miliardy, jak si stěžují někteří komentátoři. O čem svědčí, že vláda je schopna něco takového vypustit bez uvažování, co taková zpráva způsobí?

Je důležité, abychom si uvědomili, že co se konání vlády týče, tak v samém důsledku nejde o náhodu nebo neumětelství, ale o záměr. Jakkoliv se ve vládě, stejně jako vždy v každé, najdou diletanti, tak většina agendy je jimi prováděna na základě befélu. Ten může mít různé formy. A opět připomenu za mě důležitou myšlenku: postrádá-li pro nás nějaké klíčové politické rozhodnutí smysl, zřejmě jen nemáme dostatek informací. Tahle pravicí ohánějící se liberálně levicová vláda jen vykonává požadavky, befély, zadání, dobře míněné rady – doplňte si, co chcete – ze strany Berlína, Bruselu a Washingtonu. Otázkou je, zda to kdy v našem případě bylo vůbec jinak.

Psali jsme: Tweet za třicet miliard. Stanjura viní novináře, ptali se moc úporně

Kontrarozvědka BIS podle své výroční zprávy odhalila proruského agenta, který byl v kontaktu s novináři a politiky, mělo se jednat o politiky KSČM. Věříte BIS, že vypátrala takového agenta? Je taková informace lidem k něčemu, když nemají žádný způsob, jak by si ji mohli ověřit?

Poslední částí dotazu jste si i odpověděl. Bohužel prakticky nic z toho, co nám veřejnosti současná BIS vedená prodlouženou rukou CIA Koudelkou předkládá, nelze ověřit. Což v některých ohledech z hlediska povahy tajné služby zase není nic úplně překvapivého. Ale co už je na pováženou, často pro svá tvrzení – opakuji tvrzení – nepředkládá žádné relevantní důkazy. Tak jako třeba v případě, dle mého, narychlo vyfabulovaného vyústění kauzy Vrbětice. Nebo v případě snahy zasahovat do učebních osnov a údajné „panslovanské propagandy“ v dějepise či literatuře na školách. Vidím jako bezprecedentní, smutné a nebezpečné, když jsou některé složky zpravodajské služby prodlouženou rukou někoho „jiného“. Pak je otázkou, v čím zájmu konají. V zájmu ČR? V zájmu vlády ČR? V zájmu občanů ČR? Nebo v zájmu někoho jiného? To nechť si posoudí vlastním rozumem každý čtenář sám.

Fotogalerie: - Zeman na cestách

Mluvčí Milionu chvilek Hana Strašáková v rozhovoru pro DVTV uvedla, že spolek chce „opečovávat“ a formovat nálady ve společnosti. A co se týče prezidentské kandidatury, tak prohlásila, že to musí být někdo, kdo „slouží lidu“. Jsou chvilkaři podle vás opravdu tak nevzdělaní, že klidně opakují věty, které jako by vypadly z úst komunistů?

Novodobí svazáci se snaží manipulovat – pardon odborně nasměrovávat – společnost ve jménu jediné možné pravdy strany a vlády. Jejich paralela s komunisty je zřejmá a nezaměnitelná.

V autosalonu firmy Volkswagen se k zemi přilepilo 9 klimaaktivistů. Firma jim řekla, že podporuje jejich právo protestovat. Ale prý jim odmítla dát kyblík, do kterého my mohli „civilizovaně vyměšovat“ a vypnula topení. Aktivisté si nemohou objednat jídlo a musí jíst to, které jim dodá firma. Světla jsou také zhasnutá a čas od času si na aktivisty posvítí („doslova") sekuriťáci baterkou. Není od aktivistů nebetyčná drzost si ještě stěžovat? Zvláště, když jejich výmysly vedou k drahým cenám energií.

Samozřejmě že je. A je přece dobře známo, jak jsme ostatně viděli i na příkladu nejprotežovanější švédské záškolačky, že nejrůznější aktivisti a dobrotrusové nezřídka kážou vodu a pijí nejluxusnější víno. Mimochodem všimli jste si, jak se nám svazačka Greta vytratila z mainstreamových propagandistických plátků a nejrůznějších fór, přičemž ji adekvátně nahradil stejně afektovaný a protežovaný ukrajinský komik?

Together with 15 other members of @ScientistRebel1 I have occupied the Porsche pavillion at @Autostadt, 9 of us glued to the floor and some of us on hunger strike until our demands to decarbonise the German transport sector are met?? https://t.co/Y5uo5IicXb @ClimateHuman pic.twitter.com/SUxUy5Q5uq — gianluca grimalda (@GGrimalda) October 19, 2022

Psali jsme: Že by premiér otočil? Vyoral se trefoval do Fialy. A také do Černochové Myslíte, že světové dění skutečně řídí politici? Komentátor ukazuje na Bidena: Tak se podívejte... Vláda se o občany postará? To si Rakušan spletl Čechy s Ukrajinci. Tomáš Vyoral naostro Babičky a dědečkové, nenechte se přemluvit! Ani od ČT. Výzva do voleb

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.