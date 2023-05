Ožebračí lidi a pak jim budou rozdávat dávky... Hrnčíř z SPD navrhuje úplně jiný balíček

„Vláda trestá na prvním místě pracující, živnostníky, podnikatele a rodiny s dětmi. Ožebračuje střední třídu, což pak bude sanovat sociálními dávkami,“ říká v souvislosti s „vládním úsporným balíčkem“ poslanec za SPD Jan Hrnčíř a nabízí jiné řešení než navrhovaný balíček: „Zkrotit přebujelý státní aparát, všechny ty politické náměstky a místa pro kamarády a neúspěšné politiky, dále osekat dotace do nepotřebných fondů a nadací a samozřejmě zdanit nadnárodní firmy.“ Dostal se i k ukrajinskému obilí a k cenám potravin. Přečtěte si také, co říká ohledně koncesionářských poplatků a jaké přirovnání přidal.

„Úspory by měly bolet stát, nikoli občany“, napsal jste na svůj facebookový profil. Co tedy říci na vládní úsporný balíček, který před několika týdny vyvolal obrovskou diskuzi a z řady míst také obrovskou nevoli?

Že vzbudil obrovskou nevoli se nedivím, vláda trestá na prvním místě pracující, živnostníky, podnikatele a rodiny s dětmi. Tato takzvaná pravicová vláda ožebračuje střední třídu, což pak bude sanovat sociálními dávkami. Ve výsledku se schodek státního rozpočtu nesníží a vláda zlikviduje množství zatím aktivních plátců daní. Co ji k tomu vede si netroufám ani odhadnout.

Jak byste situaci řešil na místě vlády vy nebo tedy, jak by to řešila SPD?

Řešení jsem i naznačil, vláda musí začít nejdříve u sebe, zkrotit přebujelý státní aparát, všechny ty politické náměstky a místa pro kamarády a neúspěšné politiky, dále osekat dotace do nepotřebných fondů a nadací a samozřejmě zdanit nadnárodní firmy. Kdyby se například počet státních zaměstnanců vrátil na úroveň let 2015 až 2016, stát by ušetřil 50 miliard korun ročně!

„Ještě loni v listopadu premiér sliboval, že daně zvyšovat nebude. Kde že loňské sliby jsou, že…“, napsal jste také. Co říci k tomu, jak moc se změnil či nezměnil volební program konkrétně ODS, ale nakonec třeba i všech vládnoucích stran?

Konkrétně z těch hlavních slibů slepence SPOLU zbyl snad už jen ten, kdy se dušují, že nepůjdou do vlády s ANO nebo SPD. To opravdu splnili. Kam to vede, vidíme všichni.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek vysvětloval pro iDnes předvolební sliby a odmítal, že by tehdy lhali. „Spíš něco říkal, ale nemohl to udělat,“ řekl o Petru Fialovi. Co byste ministru Blažkovi vzkázal?

Když něco slibuji a vím, že to nemohu udělat, tak prachsprostě lžu, to se jinak nazvat nedá, i když velmi chcete.

Poté, co nás vláda seznámila s takzvaným úsporným balíčkem, odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Podle šéfa ČMKOS Josefa Středuly vláda překročila všechny meze. Dojde, nebo nedojde ke generální stávce, podle vašeho názoru?

Hnutí SPD ke generální stávce aktivně vyzývá a podpoříme ji všemi prostředky. Občané jsou zoufalí, situace je víc než kritická a je nutné to dát jasně najevo.

Pokud by k ní nakonec přece jen došlo, bude to mít vůbec nějaký větší efekt? Premiér Fiala se už nechal slyšet, že se stávkami nenechá zastrašit…

Tato vláda samozřejmě ví, že situace není vůbec dobrá, ovšem co jí chybí na odbornosti, nahrazuje arogancí. Uvidíme, jak se pan premiér bude tvářit, až k této stávce dojde, zastrašit se nechat nemusí, měl by se ale konečně vzchopit a začít myslet na blaho našich občanů. To mu zatím zoufale nejde.

Ministryně Černochová tento týden podepsala takzvanou obrannou smlouvu s USA. Jakými slovy to komentovat?

Tak nedivím se USA, že tuto smlouvu vítá, pro ně je velmi výhodná, co vede ministryni české vlády, že hájí zájmy cizí, nikoli naše, je ovšem dobrá otázka. Pro nás i pro voliče.

Připomeňme si, co se dělo kolem ukrajinského obilí. Řada států jeho dovoz zakázala, ČR ne. V té době této informace byla média plná. Dnes už to trochu „utichlo“. Co na to s odstupem krátké doby říci?

Opakuje se stále stejný scénář v drobných odměnách. Tato vláda hájí zájmy všech, kromě zájmů vlastních občanů. Ti jsou pro ni až na posledním místě. Řada států zakázala dovoz z důvodu poškození vnitřního trhu a místních zemědělců, Slovensko poukázalo na zjištěné pesticidy ve vzorcích obilí, důvodů pro restrikce bylo více než dosti, že naše vláda opět nic neudělala, je do očí bijící. A zároveň to vlastně už ani nikoho moc nepřekvapilo. O to je to horší.

Ceny potravin v posledních měsících stále rostou, lidé jezdí nakupovat do Polska, v některých případech se to vyplatí i v Rakousku nebo v Německu. Jak hodnotit postoj vlády k tomuto problému? Co dělat s tím, že někteří lidé na některé potraviny už zkrátka nemají…?

Už jen prostý fakt, že vláda místo hledání řešení radí občanům, ať si zajedou na nákupy do zahraničí, dokazuje, jak je zoufale neschopná a bezradná. Je přece potřeba, aby občané utráceli v ČR, nikoli aby plnili státní kasy našich sousedů! Přitom se stačilo inspirovat právě u sousedních států, snížit DPH na základní potraviny, jednat včas a zkrotit vysokou inflaci. Vláda ovšem tradičně zaspala a nyní se diví důsledkům své nekompetentnosti.

Mluví se o změně koncesionářských poplatků. Zvažuje se zdražení, je zde také ale návrh, aby poplatky platili nejen vlastníci televize, ale také mobilů, tabletů, na kterých se může televize sledovat. Je to dobře v době, kdy lidé platí víc a víc?

Samozřejmě, že není. O ČT a ČRo už toho bylo řečeno dost a dost, o vyváženosti nebo objektivnosti vysílání si můžeme nechat zdát, lidé se opravdu potýkají s existenčními problémy a zvedat v této chvíli poplatky je prostě nehoráznost. Stejně tak i požadovat placení koncesionářských poplatků po vlastnících mobilů a tabletů. Četl jsem k tomu velmi dobrý komentář, který si dovolím odcitovat. Jeho autor v něm požadoval po státu přídavky na 20 dětí. Sice je nemá, ovšem nástroj na jejich stvoření ano. Trefné, co říkáte?

