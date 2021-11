Oživit ČSSD. Politici „z lidu“, žádná laciná hesla. Podle Michala Šmardy je ještě čas na záchranu

reklama

Hodláte se zúčastnit politického boje o post předsedy sociální demokracie, která letos při volbách vypadla ze Sněmovny. Vzpomínám, že KDU-ČSL se dokázala do Sněmovny také vrátit poté, co neuspěla v roce 2010. Věříte, že dokážete sociální demokracii vrátit zastoupení poslanci?

Těch problémů má ČSSD více a spolu je probereme, kde ale začít?

Začít musíme hlavně tím, že vrátíme sociální demokracii důvěryhodnost, že se na ni lidé budou moci opět spolehnout. Bohužel sociální demokracie přišla o celou řadu podporovatelů a sympatizantů tím, že často dělala něco jiného, než co lidem slíbila. A na to jsou lidé velmi citliví.

Slýchávám také, že se sociální demokracie oprostila od svých původních hodnot. Souhlasíte s tím?

Často na ně zapomněla, často spolupracovala s partnery, kteří nebyli schopni hodnoty sociální demokracie akceptovat anebo kteří je pouze zneužívali. Tradiční hodnotou sociální demokracie je zejména obhajoba lidí práce a také zájmů slabších ve společenských soubojích. Ať už jsou to spotřebitelé proti velkým řetězcům, ať už jsou to drobní podnikatelé proti nadnárodním firmám, ať už jsou to teď v poslední době zákazníci velkých energetických společností, drobní čeští zemědělci, kteří dodávají oproti obřím řetězcům... Skupin, kterým je třeba pomoci, je velmi mnoho, jsou to například i rodiny s dětmi, senioři, kteří se stávají obětí různých šmejdů, v poslední době energošmejdů, ale i lichvářů a dalších.

Zmínil jste, že ČSSD spolupracovala s politickými partnery, kteří ji buď využívali, nebo nesdíleli její hodnoty. Domníváte se tedy, že uškodila i spolupráce s hnutím ANO a že mohlo jít o pomyslný hřebíček do rakve účasti ve Sněmovně?

To, že sociální demokracie působila dojmem, že je ochotna zůstat ve vládě za každou cenu, že je ochotna obětovat jakýkoli princip a že ustoupí před jakýmkoliv tlakem a vyrovná se s jakýmkoliv podrazem, takže nakonec je pobyt ve vládě pro ni nejvyšší hodnotou, to je něco, s čím se naši voliči nesmířili. A já se jim mimochodem ani nedivím.

Mluvíte o změnách v programu i o návratu k původní obraně části společnosti, která to potřebuje. To se velmi lehce říká, ale těžko dělá. Jak dokázat voličům, že hodláte hájit jejich zájmy?

Máme jednu velkou výhodu. Za rok nás čekají komunální volby, za další dva roky krajské volby a teprve pak volby sněmovní. Každý z nás bude mít možnost ve své obci a ve svém městě dokázat, že to nejsou pouze velkolepé plány a obecné sliby na sociální úrovni, ale že se dokážeme slabších lidí zastat i přímo ve svém okolí v každém městě České republiky. Tam vidím velkou šanci i pro lidi, kteří pocházejí z komunální politiky, jsou zvyklí dennodenně řešit problémy lidí na radnici.

Sám jste dlouhou dobu ve vedení Nového Města na Moravě, takže máte regionální zkušenost. Zanedbala ČSSD v posledních letech regionální politiku?

To se stane každé straně, která je dlouho u vlády, že její představitelé začnou ztrácet kontakt s běžnými lidmi. Když řešíte každý den člověka, který má trable s placením nájmů, s tím, že ho někdo poškodil v sousedských vztazích, který nemá na to, aby zaplatil dluh, a dostává se do exekucí, kterému ze dne na den zdražili elektřinu a on nemá, jak to řešit, i když tyhle problémy musí řešit každý den, tak mnohem více chápete, že se politika nedá dělat přes nějaké laciné sliby.

Domníváte se tedy, že základ tkví v základně v jednotlivých regionech?

Je to naprosto nezbytné, a proto říkám, že další období je pro nás velkou šancí, protože nebudou stačit laciná populistická hesla, která jdou dobře našim konkurentům, ale bude potřeba prokázat, že jsme schopni pomáhat konkrétnímu člověku v konkrétní obci, což je velká výhoda pro politiky sociální demokracie, kteří to umějí.

Dalším problémem jsou finance sociální demokracie. Už je jasné, že po kampani půjde do minusu. Jak skloubit tyto plány s touto situací? A jak je možné, že se ČSSD dostala až do tohoto bodu? Kde je podle vás ve financování problém?

Sociální demokracie má podobný problém jako celá Česká republika. Jako by bylo jedno, že utrácíte více peněz, než jste schopni vydělat, a trvalý nárůst dluhů jako by byl něco, s čím se dá naučit žít. Ale to není něco, s čím se dá naučit žít. My si občas můžeme půjčit, ale musíme přesně vědět, na co si půjčujeme, a hlavně musíme přesně vědět, z čeho to budeme vracet. A já si myslím, že tohle je základní pravidlo, na které se bohužel často zapomíná. My se k tomuhle pravidlu musíme vrátit, musíme splatit dluhy po našich předchůdcích, zachovat majetek po našich předcích a umožnit rozvoj našim následovníkům. To je jednoduché pravidlo, které zná každý sedlák a musí se jím řídit každý starosta malého města nebo malé obce. K těmto pravidlům se bude muset vrátit i sociální demokracie, nic jiného se dělat nedá.

To vypadá na kompletní revizi účetnictví ČSSD.

Musíme vyhodnotit, které služby nezbytně potřebujeme, a přestat platit ty, které nejsou nezbytné. Musíme zjistit, které prostory potřebujeme nezbytně využívat my sami, a pronajmout výhodně všechno, co nezbytně nutně nepotřebujeme pro svoji činnost. Musíme také bohužel zjistit, které lidi nezbytně nutně potřebujeme, a tím umožnit, aby pracovali někde jinde než pro sociální demokracii. Zkrátka musíme vyhodnotit každou korunu, kterou dnes vydáváme, a dvakrát ji obrátit, než ji utratíme. To je číslo jedna a číslo dvě je projít každou nemovitost a majetek, který vlastníme, a dobře zvážit, jestli nám vynáší tolik peněz, kolik vynášet může. V tom musíme být nekompromisní, protože pokud to neuděláme, sociální demokracie nedopadne dobře.

V rozhovoru pro Info.cz jste zmínil také špatnou komunikaci ve straně, tedy že členové nebyli schopni mezi sebou mluvit. Co to znamená? Jak dosud komunikace probíhala, co jste zjistil?

V době, kdy odcházel z ČSSD Jaroslav Foldyna, mi v rozhovoru řekl podobné věci jako vy. Pamatuji si také z jeho posledního sjezdu ČSSD, jak hřímal u mikrofonu, ať se členové ČSSD proberou, jinak skončí špatně. Zajímalo by mne, jak se zpětně na jeho varování a jeho odchod ze strany díváte? Měl v něčem pravdu, nebo s ním nesouhlasíte?

Jaroslav Foldyna odešel do pravicově extrémní a nacionalistické strany, u něj byly důvody k odchodu zřejmě jiné. Ale ten základ, že pokud si přestaneme mezi sebou povídat a přestaneme vnímat potřeby lidí, tak se stáváme zbytečnými a dopadneme špatně, je pravdivý. Myslím, že varování, že pokud se strana kompletně nezmění, dopadne špatně, se dnes naplňuje. To je ta špatná zpráva, ale mám i dobrou. Pořád je čas to změnit a vrátit sociální demokracii, proč je pro české lidi důležitá.

Marian Jurečka, šéf lidovců, řekl, že koalice SPOLU chce být sociálně citlivá. Lze jim to věřit, nebo se může opakovat Nečasovo-Kalouskova vláda? Sdílíte obavy?

Vzhledem k tomu, že tato koalice bude České republice další čtyři roky vládnout, tak bych si za celou republiku přál, abych to pravicovým stranám věřit mohl. Moc bych si přál, aby to tak bylo, na druhé straně tomu nevěřím, protože všechny tyto strany od začátku řekly, že odmítají zvyšovat daně velkým zahraničním firmám, odmítají jakoukoliv formu sektorové daně, daňové progrese a všechny tyto způsoby zvyšování příjmů, které nedopadají na sociální nejslabší. Ve chvíli, kdy toto odmítnete, nezbude vám než tahat peníze z kapes seniorů, rodin s dětmi a pracujících. To je železná logika ekonomiky a pravicové strany se bohužel v tomto rozhodují se železnou pravidelností vždy ve prospěch těch silných proti těm slabým. Znovu říkám, že by pro mě bylo příjemným překvapením, kdyby to tentokrát bylo jinak, ale prozatím to takto bylo vždycky.

A ČSSD tomu chce nabídnout alternativu?

Přesně tak. Je to úkol sociální demokracie a je to vlastně jejich historicky nejdůležitější úkol.



