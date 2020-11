Pavel Novotný: Sebevražda ODS? Dopisy Petru Fialovi. Kolem starosty Řeporyjí to vře

ROZHOVOR „ODS si tímto zatlouká poslední hřebík do rakve. Podle mého je to sebevražedný krok. Volitelnost ODS se dlouhodobě pohybuje na 10 procentech. A chce se spojit se dvěma stranami, které by se samostatně možná ani do Parlamentu nedostaly. Vidím to jako naprosto šílený krok Petra Fialy,“ je přesvědčen člen MS ODS Liberec Jiří Minčič. „Co se týká Pavla Novotného, jeho vystupování coby člena politické strany je v naprostém rozporu nejen se stanovami ODS, ale i se slušným chováním. A to nezmiňuji poškození mezinárodní reputace ČR,“ domnívá se Jiří Minčič.

Poskytl jste PL.cz svoji komunikaci s předsedou ODS Petrem Fialou, která vyjde v příloze tohoto rozhovoru. Impulzem k ní byl jiný člen ODS Pavel Novotný a jeho excentrické chování a výroky. Nejdříve se tedy zeptám na něj. Škodí podle vás ODS?

V úvodu musím zdůraznit, že k uveřejnění dochází po souhlasu dotyčného, tedy Petra Fialy. Co se týká Pavla Novotného, jeho vystupování coby člena politické strany je v naprostém rozporu nejen se stanovami ODS, ale i se slušným chováním. A to nezmiňuji poškození mezinárodní reputace ČR. Vyvrcholilo to tím, že se tento člověk stal starostu jedné obce a z této pozice se stal velice agresivní a sprostý. Jelikož jsem členem stejné strany jako on, vznesl jsem nejprve osobně a poté v dopise Petru Fialovi dotaz, jaký má na vystupování a chování Novotného názor a zda by se mohl v této věci nějakým způsobem angažovat.

První dopis Jiřího Minčiče Petru Fialovi

Z uvedených dopisů vyplývá, že nejste spokojený s tím, jak vedení ODS a konkrétně Petr Fiala řeší chování Pavla Novotného. Je to tak?

Vystoupil jste s tímto problémem i opakovaně veřejně na debatách s Petrem Fialou. Neříkám, že je to kvůli tomu, ale nezdá se vám, že je přece jenom v tomto určitý posun a kritika chování a výroků Pavla Novotného občas zazní i od vysokých představitelů ODS?

Ano. K určitému utlumení Pavla Novotného asi došlo. Asi, říkám proto, že u některých představitelů ODS, třeba u europoslance Zahradila, to neplatí. Do europoslance Zahradila se ten člověk z Řeporyjí velmi sprostým a pro mě zcela nepochopitelným způsobem navezl. Jsou tu i další reakce od lidí, kteří si dovolili nesouhlasit s Pavlem Novotným. Podle mých neoficiálních informací k útlumu došlo snad na základě rozhovoru předsedy Fialy s panem Novotným, kde on byl upozorněn na to, že míra trpělivosti s ním přetekla, a že mu hrozí problém.

Nicméně tady musím zdůraznit jednu důležitou věc. Jedna z mých otázek k Petru Fialovi na zmíněných debatách byla, jak se ODS zachová ke svým vlastním stanovám v souvislosti s pravomocným odsouzením Pavla Novotného. Bude vyloučen nebo nebude? Budou porušena příslušná ustanovení stranických stanov? To mi zodpovězeno nebylo a nevím, jestli bude. Podle té neoficiální informace prý Novotný slíbil, že se nějakým způsobem stáhne. Dovolte mi ale určitou prognózu. Nevěřím tomu. Ten člověk je psychopat. Oklepe se, a pokud předseda Fiala, místopředseda Stanjura a spol. zjistí, že by jim mohl být užitečný k vyhlašování některých věci, které oni sami říci nemohou nebo nechtějí, tak ho opět použijí.

Ono to souvisí i s tou dnešní politikou ODS, kdy na jedné straně čelní funkcionáři zdůrazňují, jak je potřeba udržovat a podporovat podnikatelský stav, vykřikují, že lidé, kteří nepodnikají – nepracují, protože nemohou, je třeba podporovat finančně. Zároveň ale kritizují, že se vláda zadlužuje. To se týká i debaty o tzv. superhrubé mzdě.

ODS nyní vyhlásila záměr k předvolební koalici s KDU-ČSL a TOP 09. Jaký je váš názor na ni?

Jak jsem zmíníl výše: Pokud ODS naplní zmíněné memorandum, tak si tím zatluče poslední hřebík do rakve. ODS cirkuluje na 10 procentech. A chce se spojit se dvěma stranami, které by se samostatně možná ani do Parlamentu (oprávněně) nedostaly? Vidím to jako naprosto šílený krok politologa Petra Fialy.

V kritice této koalice ale patrně v ODS nejste sám?

Nejsem sám. Předseda Fiala memorandum o koalici podepsal. Ale vůbec se zatím neobtěžoval konzultovat v rámci celé ODS. Tento krok není v ODS přijímán bez výhrad. Nemá to s politickou perspektivou nic společného. Mám někdy výhrady k prezidentu republiky, ale v tomto případě to popsal naprosto přesně. Ze spojení několika trpaslíků vznikne jen velký trpaslík. Nic jiného. Přijde mi, že téměř všechny opoziční strany spojují své politické činění jen s jedním jediným jménem, a to je Babiš. Nejsou schopny přinášet potřebné náměty, řešení. Jen výkřiky typu Babiš musí ven, nechceme ho tam. Takže tato koalice, o které se bavíme, i ta mezi Piráty a STAN, vzniká pouze na základě antibabišismu. A také složenek (jejich).

Druhý dopis Jiřího Minčiče Petru Fialovi

ANO řadu let vede voličské preference a mělo kolem třiceti procent. Nicméně současná naprosto nestandardní a nevyzpytatelná doba koronavirová může tuto situaci změnit. Zatím se určitý posun projevuje u Pirátů, stoupá i STAN, nikoliv ODS. Čím to?

Vím, že proběhly rozhovory mezi ODS a STAN. Toto jednání bylo neúspěšné. Zajímal jsem se o to proto, že řada představitelů ODS v našem regionu jsou současní nebo bývalí starostové. Tito lidé problematiku občanského a společenského života znají na rozdíl od těch skleníkových politiků typu Fialy či Stanjury. Tito lidé ví, co to je, každý den se rozhodovat a také nést následky. Moje přirozené cítění je, že pokud by se ODS chtěla s někým více kooperovat, tak by to měli být Starostové. Proč to nevyšlo, nevím.

Co se týče koalice Piráti a STAN, já předně nechápu, jak nějaká politická strana může fungovat s tímto názvem. Myslím Piráty. Protože piráti přece kradou, vraždí a loupí. V tomto pana Rakušana nechápu. Dneska sice Piráti udávají Babiše do Bruselu a jemu (Rakušanovi) to asi vyhovuje. Ale měl by si uvědomit, že když to dělají dnes Babišovi (a poškozují tím vlastní zemi), budou to dělat komukoliv. I tomu největšímu spojenci, pokud usoudí, že jim to vyhovuje.

Poslední dopis Jiřího Minčiče Petru Fialovi



