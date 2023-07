Pavel Růžička: Dobře, že Biden přiznal, co všichni věděli. Na mě by se za to sesypali

Dvoudenní summit NATO v litevském Vilniusu přinesl Ukrajině zrychlení přístupového řízení na jeden krok, ale její členství bude možné až po ukončení války, protože by mohlo eskalovat konflikt. „Pokud by se tak stalo ještě předtím, než by skončila válka, tak by bylo NATO prostřednictvím Ukrajiny zavlečeno do konfliktu. Přitom už skoro rok a půl se snaží do něj aktivně nezasahovat,“ říká pro ParlamentníListy.cz místopředseda sněmovního výboru pro obranu Pavel Růžička. Za stěžejní považuje výrok prezidenta USA Joea Bidena, že Ukrajina není na vstup do NATO připravena.

Ukrajina se na summitu NATO ve Vilniusu přiblížila členství v Alianci tím, že se jeho účastníci shodli na odstranění Akčního plánu z procesu jejího připojení k NATO. To však může nastat až po skončení války, s čímž nesouhlasí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se zdůvodněním, že nejistota motivuje Rusko k dalšímu teroru. Mohli jít členové Aliance ještě dál a přizvat Ukrajinu už teď?

Pokud by se tak stalo ještě předtím, než by skončila válka, tak by bylo NATO prostřednictvím Ukrajiny zavlečeno do konfliktu, přitom už skoro rok a půl se snaží do toho konfliktu aktivně nezasahovat. Proto jiné řešení než pozvání Ukrajiny až po skončení války nepřicházelo do úvahy.

Americký prezident Joe Biden o víkendu uvedl, že Ukrajina teď na vstup do NATO připravená není, protože členský stát musí kromě vojenských charakteristik být i funkční demokracií. Má Ukrajina na to, aby se ze země ovládané dlouhodobě několika oligarchy funkční demokracií opravdu stala?

To, co říká pan prezident Biden, je věc, kterou už víc než rok beru za bernou minci. My to tady všichni víme. Ti, kdo to zpochybňují, chtějí Ukrajině vyjít vstříc už jenom kvůli tomu, že bojuje s Ruskem. Tomu já rozumím, ale v reálu to možné není. S tím, co řekl prezident Biden, souhlasím. Říkám to celou dobu, že takhle by to mělo být. A nedokážu si představit, že by to bylo jinak.

A co soudíte o úrovni demokracie, jaká byla na Ukrajině ještě před začátkem konfliktu?

Teď je na Ukrajině válečný konflikt, tak ji nelze hodnotitt. Ale před ním jsem byl kritikem Ukrajiny, protože se mi nelíbilo, jakým způsobem se v roce 2014 aktivně podílela na ostřelování Doněcka a Luhanska. Samozřejmě všichni věděli, že je v zemi obrovská korupce, to byla veřejně známá věc, takže nad tím se nepodivuji. Až skončí konflikt a Ukrajina se zase dostane do nějakého normálu, tak pak bude možné vyjednávat, jestli vstoupí do NATO a do Evropské unie.

Materiální podpora Ukrajině byla až dosud poskytována na základě ad hoc příslibů, ale teď se jí má dočkat v podobě pevně stanoveného finančního i materiálního závazku. Je takový závazek zapotřebí třeba už jen kvůli tomu, aby se prezident Zelenskyj nemusel opakovaně veřejně dovolávat pomoci od spojenců a navštěvovat kvůli ní jednu zemi za druhou?

Samozřejmě je dobře, když se Ukrajina podporuje. Válečný konflikt by měl skončit co nejdříve a o to by měly usilovat obě strany. Ale o tom, jestli se uzavře nějaký závazek, jak se bude pomoc financovat, zatím nevím.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se před summitem nechal slyšet, že Aliance na něm udělá silné rozhodnutí o Ukrajině. Lze za silné rozhodnutí považovat příslib zrychleného členství pro poválečnou Ukrajinu?

Pro mě bylo už důležité rozhodnutí, jaké jsem slyšel před summitem, a to byl komentář prezidenta USA, ten je pro mě stěžejní. A sice ten už zmíněný, že Ukrajina není připravena na vstup do NATO. Kdyby tohle, co řekl Biden, řekl Růžička, tak už budu trollen za proruské názory a proruského švába. Tak jsem rád, že to řekl prezident Spojených států, od kterých budeme kupovat F-35 a vrtulníky.

Mluvit o míru v souvislosti s válkou na Ukrajině se aktuálně vůbec nenosí. Stojí teď o něj vůbec někdo?

Já ten konflikt považuji za dlouhodobý právě proto, že se ho nikdo nesnaží ukončit. Tam to dopadne jako v Izraeli. Bude to konflikt, který bude trvat dva, tři, pět, deset, patnáct, dvacet let. Podle toho, jak se to dnes vyvíjí, tak není ani na jedné, ani na druhé straně vůle konflikt ukončit. To je realita.

Ptal jsem se i proto, že na veřejném fóru v rámci summitu NATO ve Vilniusu prohlásil český prezident Petr Pavel, že ukrajinský postup na bojišti na východě země bude do konce tohoto roku pravděpodobně rozhodující pro základ možných budoucích mírových vyjednávání s Ruskem. A to nejen proto, že nastane zima, ale také kvůli nadcházejícím volbám na Ukrajině, v Rusku i Spojených státech, Kde je psáno, že válka nebude pokračovat v příštím roce, neřkuli v příštích letech, že bere prezident Pavel jako časové ohraničení konec roku?

Předvídat další průběh války na Ukrajině nedokáže vůbec nikdo. Jednu dobu se říkalo, že Rusové nemají vojáky. Rusové mobilizovali. Že Rusové nemají munici. Pak munice bylo dost. Teď se tam Rusové zakopali a samozřejmě je horší útočit do obranných pozic, poněvadž při útoku jsou daleko větší ztráty než u toho, kdo se brání. To vážně nedokáže nikdo předvídat, co bude, ani náš pan prezident. Já bych si hrozně moc přál, aby konflikt skončil co nejdříve. Už jenom z toho důvodu, že tam umírají nevinní lidé. Pak ale i proto, že tou válkou je ekonomika Evropy omezovaná.

Ale říct, že to skončí do konce roku, tak může se to stát, ale já si spíš myslím s ohledem na zpravodajské informace, že k tomu nedojde. S výborem pro obranu jsme navštívili Velkou Británii, kde jsme byli v parlamentu v tamním výboru pro obranu a v něm jsme slyšeli i zpravodajské informace. A když to slyším i z jiných států a zároveň jsem členem komise pro kontrolu vojenského zpravodajství, tak můj názor je, že pokud by to skončilo do konce roku, tak to bude velký úspěch.

Válka bude pokračovat nejspíš i s kazetovou municí, kterou budou USA z rozhodnutí prezidenta Bidena dodávat na Ukrajinu. Ta sice porušuje Ženevské úmluvy, ale Spojené státy, Ukrajina ani Rusko se k jejímu zákazu nepřipojily. Podle humanitární organizace HRW jak Rusko, tak Ukrajina už kazetovou munici v probíhající válce nasadily. Jaký smysl tedy Ženevské úmluvy upravující podmínky a pravidla na ochranu osob boje se neúčastnících vůbec mají?

Při konfliktu na Ukrajině se ukazuje jasná věc. Pravidla, která jsou stanovená pro dobu války, kdy by se její účastníci měli řídit Ženevskými úmluvami a dalšími dohodami, vůbec neplatí. Teď se v tom konfliktu lavíruje tak, aby ta strana, která je „v neprávu“, vyhrála. Někdo se mě na twitteru ptal, jak bych to řešil. Odpověděl jsem, že bych zrušil všechny úmluvy včetně Ženevských a povolil bych válčit vším, čím se dá, ať je ten konflikt co nejkratší. Víc se k tomu nedá říct.

