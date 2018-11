Petr Gazdík pro PL: Pan Babiš má co vysvětlovat. Selhává premiér, selhává Ministerstvo vnitra i spravedlnosti

13. 11. 2018 15:35

„Zcela jistě to může otřást vládou. Selhává tady Ministerstvo vnitra i spravedlnosti, selhává premiér. Považuji situaci za velmi závažnou,“ sdělil k novému vývoji v kauze Čapí hnízdo po výrocích premiérova syna v rozhovoru pro PL.cz Petr Gazdík, předseda Starostů a nezávislých. „Poradíme se s ostatními stranami ve Sněmovně, jak to budeme řešit. Jestli vyvoláme hlasování o nedůvěře vládě. Každopádně pan premiér má co vysvětlovat. Jeho dnešní vysvětlení mě rozhodně neuspokojilo,“ doplnil.