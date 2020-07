Petr Gazdík pro PL o plánu, jak sestřelit Babiše. Okamura? Tvrdě a stručně

ROZHOVOR „V žádném případě to nesmí být spojení proti Babišovi. Pokud chcete této zemi něco přinést, musíte říct, co to má být. Nemůže to být program proti, ale program pro,“ říká jasně místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík k plánům spojování politických stran do voleb. Prioritou je podle jeho slov zachování svobod a přesunutí více pravomocí od státu do míst, kde lidé žijí. Proto Starostové podle Gazdíka hledají smysluplný projekt, který jejich záměry podpoří. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také v reakci na výroční zprávu Ministerstva vnitra prohlásil, že program hnutí SPD je postaven na vyvolávání strachu a nenávisti.

Mezi STAN a Piráty teď probíhají vyjednávání o případné součinnosti do voleb. Mezi další možnosti STAN patří ODS. Za jak výhodné případné „spojení“ považujete?

A co může, podle vás, nabídnout STAN, zatímco ODS nikoliv?

STAN vyrostl zespodu na zkušenosti komunálních politiků. A vyrostl na myšlence změnit poměry v Česku – dát obcím více peněz, aby lidé v nich mohli sami rozhodovat, co chtějí budovat a rozvíjet v místě, kde bydlí. I ostatní strany mají spoustu komunálních politiků, ale myšlenka rozhodovat co nejblíže lidem, tedy decentralizovat, je ve STAN nejsilnější.

Podle šéfa STAN Víta Rakušana nelze Andreje Babiše porazit s TOP 09. Proč?

To je prostá matematika – a já jsem učitel matematiky. Tyto dvě strany ho samy opravdu porazit nemohou, v tom má Vítek pravdu.

A proč by Andreje Babiše měla porazit koalice STAN a ODS? A je právě spojení voličů proti Babišovi to, co může fungovat?

To v žádném případě nesmí být spojení proti Babišovi. Pokud chcete této zemi něco přinést, musíte říct, co to má být. Nemůže to být program proti, ale program pro. A v tom máme jasno: chceme zachovat svobody lidí této země, nenechat nikoho na holičkách a k tomu ještě změnit fungování státu tak, aby některé podstatné pravomoci přešly z centrální vlády na samosprávy krajů a obcí. Zkrátka aby o svých životech a místech, kde žijí, nerozhodovalo ministerstvo v Praze, ale přímo lidé v daném místě.

Ke spojení opozičních stran proti premiérovi vyzýval i spolek Milion chvilek. Hraje výzva spolku nějakou roli v současném dění?

Za TOP 09 nebude do Sněmovny již kandidovat Miroslav Kalousek. Navíc mluví o novém politickém projektu. Překvapilo vás to?

Pokud vím, prohlásil, že chce spojovat více stran a hnutí. Předsedkyně jeho strany mluví o tom, že povede nanejvýš neformální rozhovory. Nejprve by se musela vyjasnit role, kterou chce hrát. Do té doby to nemá smysl příliš komentovat.

Kalousek tvrdí, že nové vedení TOP 09 má obrovský potenciál a mohlo by být „kondenzačním jádrem pro spolupráci tradičních stran“. Mohlo? Existuje vůbec nějaká šance na „sjednocení“ takzvaných tradičních stran?

To vše teď probírají špičky stran na různých jednáních. V této chvíli vám neumím říct, jak to dopadne, to bych musel mít křišťálovou kouli. Náš předseda dal jasné datum: v listopadu chce představit smysluplný projekt. Ale k vaší otázce: myslím, že ono takzvané kondenzační jádro pro spolupráci stran leží někde docela jinde.

Kde?

Logicky se těžištěm, kolem kterého se budou politické síly seskupovat, stane některá z momentálně silnějších stran – ODS nebo Piráti, nebo možná obě strany. Nikoho nechci podceňovat, ale potenciál vidím tam.

Miroslav Kalousek tvrdí, že STAN se přidává vždy k někomu silnějšímu. Nerozladilo vás to?

Ani v nejmenším. Dokonce si myslím, že to Mirek ani nemyslel vážně, a že to byl mediální a politický tlak jak umenšovat vliv Starostů a nezávislých. Znovu opakuji: hledáme cestu k smysluplnému projektu, neopájíme se nostalgií po minulých úspěších.

S tím se také nabízí otázka, co je podle vás „tradiční strana“, vedle lidovců a sociálních demokratů, kteří existovali dlouho před revolucí v roce 1989?

Pojem tradiční strana chápu tak, že to je politické uskupení s tradiční hierarchií, způsobem rozhodování, odpovědností vedení vůči členům a podobně. V tomto směru rozhodně není tradiční stranou ANO – to je byznysový projekt, v podstatě politická firma řízená jejím šéfem. Někteří členové této politické firmy se tím ani netají. Tradiční stranou ale nejsou ani Starostové, a to myslím v tom pozitivním smyslu: je to konglomerát osobností, které občas postrádají klasickou stranickou disciplínu – tedy pravý opak hnutí ANO. A ani Piráti s jejich důrazem na přímou demokracii nejsou tradiční stranou.

Ministerstvo vnitra (MV) vydalo výroční zprávu, podle níž dochází k šíření nenávisti, s níž loni už pracovali nejen extremisté. Výraznou roli prý hraje hnutí SPD. Souhlasíte s tím?

Na vyvolávání strachu a nenávisti je přece postaven program a existence SPD. O tom nemůže být žádných pochyb.

Zpráva MV také varovala před radikalizací Čechů bez vazby na extremisty, kterou způsobují tzv. dezinformační média. Za jak velké nebezpečí to považujete?

Je to velké nebezpečí, protože se ukazuje, že místo kritické nedůvěřivosti jsou lidé ochotni věřit neuvěřitelným pitomostem. Je to nejen nebezpečné, je to i smutné. Pak jsou velmi snadno manipulovatelní, ať už kýmkoliv. Je na to jediný recept, jednoduchý a zároveň v praxi složitý: používat zdravý rozum.

A jaká média v České republice považujete vy sám za dezinformační?

Všechna, která šíří zcela úmyslně lži a manipulativní zprávy. Na můj vkus je jich až moc.



