Petr Hampl: Babiš musí udělat velmi riskantní krok. Když neuspěje, zničí ho to. A Pavel vyhraje o milion hlasů

Tak je to tu zase. Venkov proti městu v 2. kole volby prezidenta. Volební mapa prakticky odpovídá prezidentským volbám z roku 2018, možná i 2013. O čem to svědčí?

V rozdělení české společnosti jde v první řadě o to, že někteří spojují svoje naděje s Českou republikou, zatímco jiní doufají, že přejdou do globálních struktur a české země jsou pro něj jen územím, které má být vydrancováno pro potřeby globálních korporací.

Dá se to popisovat různě. Třeba bohatí proti chudým, protože ti bohatší mají větší šance v globálním světě. Mladí proti starým, protože mladší ještě mají iluze o tom, že je globální svět přijme, zatímco starší vědí svoje. Město proti venkovu. Lidé vyrábějící něco konkrétního proti lidem zaměřeným na prodej, reklamu, politiku apod.

Každý popis toho rozdělení je nedokonalý, protože to není tak, že by všichni venkované podporovali Babiše a všichni obyvatelé měst generála. Nicméně to rozdělení existuje a je zapotřebí dodat, že Fialova vláda velmi intenzivně usiluje o to, aby česká společnost byla co nejostřeji rozdělena. Většina nákladů, včetně nových daní, je cíleně směřována na jednu část obyvatelstva, a vládní propaganda k tomu říká, že tito lidé si nezaslouží soucit.

Vypadá to, že strana, která dvoje prezidentské volby prohrála, má tentokrát navrch.

Skutečně. Fialova vláda vyhrála už třetí volby po sobě. Rovnováha posledních let byla založena na tom, že jedna strana ovládá velké peníze, velká média a státní správu, zatímco druhá strana má početní převahu. To se nezměnilo.

Co se ale změnilo, je to, že „hospoda“ je rozložená, rozhádaná a demoralizovaná. Někteří jsou pasivní a jiní propadají bláznivým konspiračním teoriím. „Kavárna“ je oproti tomu ve výborné kondici, aktivní a nadšená. Dokáže své příznivce dostat k volbám v obrovských počtech.

Pokládal jsem za samozřejmé, že příští rok budou v krajských volbách vládní strany smeteny. Teď už si tím nejsem jistý. Dokážu si představit, že pětikoalice udrží všechny kraje, které drží, nebo že dokonce posílí.

Babiš vytáhl proti generálovi Pavlovi s tím, že se pokusí zařídit mír. Hovoří o svých kontaktech s Macronem a dalšími státníky. Lze si představit, že by v případě zvolení prezidentem alespoň částečně přispěl k řešení situace?

Rozhodně to je v možnostech českého prezidenta. V Americe roste nechuť vůči válce a Bidenovi se bude každá další aktivita jen obtížně prosazovat. Evropané jsou pod tlakem, aby vyprázdnili svoje sklady zbraní, včetně toho, co je životně důležité pro jejich vlastní armády. Většina evropských zemí kromě Velké Británie a Polska by z té koloniální výpravy raději vycouvala, kdyby mohla.

Lze si tedy dobře představit, že by někdo zorganizoval několik evropských státníků a že by se pokusili společně vyvinout tlak na Spojené státy, které jediné mají možnost válku ukončit.

Jak popsat Pavlovu snahu, se kterou tvrdí, že není vládním kandidátem a že také není proti míru, nicméně mír s Putinem teď není možný?

Součástí Pavlova míru je vojenská přehlídka NATO na Rudém náměstí v Moskvě a rozdělení Ruska na okupační zóny. On sám o tom nemluví konkrétně, nicméně mezi jeho příznivci a podporovateli nikdy nezaznělo, že by spokojili s něčím menším.

To by občany České republiky vlastně nemuselo zajímat, kdyby se od nich nečekala ochota přinést pro takové vítězství v zásadě neomezené oběti.

Co volby rozhodne? Mezinárodní otázky, nebo ekonomické a sociální?

Ani jedno, ani druhé. Rozhodne rozdělení české společnosti. Jak početný je který tábor a jak je motivovaný. Obávám se, že tohle už je rozhodnuté a že můžeme čekat generálovo vítězství minimálně o milion hlasů.

Doba, kdy byly volby o tématech, ta prozatím skončila. Tak tomu bylo v nerozdělené společnosti, kde velká většina měla nějaký společný zájem.

Co čekat od médií v následujících 14 dnech?

To samé, co od generálova volebního štábu. Nemá smysl rozlišovat mezi volebním štábem, redakcí České televize a redakcí Seznamu. Fakticky se jedná o stejnou skupinu lidí se stejným cílem.

Tak jako proti Zemanovi v roce 2018 stojí i proti Babišovi úhrnem 60 % hlasů z 1. kola. Co může udělat pro to, aby zvrátil tento poměr ve svůj prospěch?

Zeman vyhrál díky tomu, že dokázal k volebním urnám přivést více než 700 tisíc lidí, kteří k volbám obvykle nechodí. Nic jiného nepomůže ani Babišovi. Ti, kdo k volbám chodí, ti už jsou rozděleni.

To znamená přistoupit na velmi riskantní strategii. Otevřít nová témata a otevřít je velmi razantně. Třeba přednést drsný protiválečný projev. Problém je ale v tom, že pokud by se k takovému kroku rozhodl a neuspěl by (což se může stát), zničí to jeho další politický život a možná i život podnikatelský.

Můj odhad je, že povede důstojnou kampaň a prohraje.

,,Velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu. Právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé mi otec srozumitelně k věku vysvětlil podstatu situace. Bylo účinnější než cokoli jiného a také trvalejší. A posměch ve škole ze strany spolužáků pro mou oblibu našich přátel mě v názoru tenkrát pouze utvrdil,” psal generál Pavel v roce 1987 ve svém životopisu. Jak to chápete?

Že jeho bezpáteřní servilita nemá hranic. Ponížil se před komunistickým režimem mnohem víc, než se po něm chtělo. V současné době se tak ponižuje před šéfy z NATO. A jestli dojde na zhroucení americké hegemonie, možná to stihne ještě před nějakým úplně jiným. Zajímavý život. Zajímavá povaha.

Připomínám ale, že mezi jeho nejaktivnějšími příznivci to nepředstavuje nejmenší problém. Každý z nich by to udělal. Pokládají to za správné a odpovídá to jejich pojetí morálky. Ať si nikdo nemyslí, že v představenstvech korporací nebo ve vedení neziskovek převládají jiné lidské typy.

Z toho pohledu je zajímavější Danuše Nerudová. Myslím, že přišla příliš brzy. Třeba v Americe by naprosto zapadla mezi standardní političky Demokratické strany – hloupá, nevzdělaná, agresivní, arogantní, pohrdavé výroky vůči chudým lidem, proaktivní politická korektnost a vazby na hodně problematický byznys. Umím si představit, že éra premiéra Fialy a prezidenta Pavla posune českou společnost tak, že Nerudová bude optimální kandidátkou a příští prezidentkou. Tedy za předpokladu, že budou pokračovat současné trendy beze změny.

Babiš si kampaň platí sám a je sám o sobě ,,mocenskou skupinou”. Co a koho pro Vás zastupuje Petr Pavel?

Petr Pavel zastupuje nadnárodní finanční a mocenské struktury. V praxi to znamená, že jeho kampaň financuje skupina českých miliardářů, jejichž firmy jsou fakticky servisními organizacemi pro nadnárodní korporace a kteří počítají s tím, že své firmy těm korporacím jednou prodají. Okázalá podpora globalistického kandidáta je povinnou součástí jejich byznysu.

Jednoduše řečeno: Jak to dopadne?

Skončí to jasným vítězstvím Petra Pavla. Bude to mandát pro likvidaci posledních českých firem, českého zemědělství, české měny, pro vlnu vyvlastňování chudých lidí, co ještě mají byt nebo rodinný domek, a taky mandát pro posílání českých kluků tam, kde Američané nebudou mít chuť umírat. Ty věci ale neprovede prezident, nýbrž Fialova vláda, která by je dost možná provedla stejně. Ale takhle se bude cítit povzbuzena.

A povzbuzen se bude cítit i dav fašizujících aktivistů. Včera jen narušovali opoziční mítinky, zítra budou přepadat představitele opozice nebo jim rozbíjet okna.

Čtenářům můžu doporučit jediné. Snažte se to nějak přežít. Žádné těžké časy netrvají navždy. Existuje jedno jediné neštěstí, která je naprosto nevratné. Migrace nahrazující původní obyvatelstvo jiným etnikem s jinou kulturou.

