Pirát Gill: Nikdy jsem nechtěl vstup do vlády. Kontrolka mi blikala už při dohodě se STAN

Je odvoláván předseda Pirátů Ivan Bartoš z funkce vicepremiéra pro digitalizaci opravdu kvůli zpackané digitalizaci stavebního řízení, nebo je to účelové tvrzení?

Opravdu si nemyslím, že by Ivan Bartoš něco zpackal natolik, aby byl odvolán. Navíc nejde o první případ, kdy se nějakému ministrovi něco méně dařilo, ale pan premiér všechny podržel. Znám rigiditu úřednictva na těch úřadech a neochota učit se novým věcem je tam veliká. Také jsem nikdy neviděl aplikaci, která by fungovala hned, a dokud nejde do živého provozu, tak její chyby lidé nemají moc šancí zjistit.

Na Pirátském fóru dostává premiér Petr Fiala na frak. Co konkrétně mu vyčítáte vy?

Způsob jednání, o čemž už mluvili kolegové do médií. Na dopoledním setkání s Ivanem Bartošem neřekl premiér o odvolání ani slovo, protože o něm nebyla řeč a domlouvali se na další spolupráci. Po dvou hodinách ho premiér po telefonu odvolal. Nemám důvod Ivanu Bartošovi nevěřit. Znám ho dvanáct let, co jsem ve straně, jako čestného chlapa, a nechápu, proč by si něco z toho vymýšlel.

Nikdy jsem si však o našem fungování ve vládě nedělal iluze. Podaná ruka od ODS neznamená přátelské gesto, ale možnost podrazu. O této partaji již třicet let víme, jakou má úroveň.

Nicméně jste začali v rámci pětikoalice fungovat a neměli jste s tím problém…

Osobně jsem byl v roce 2021 velmi hlasitým odpůrcem toho, abychom do této vlády vstupovali. Byl jsme z těch dvaceti procent spolustraníků, kteří byli proti.

Nesvítila vám výstražná kontrolka už v době, kdy vás v koalici při volbách obralo o hlasy hnutí Starostové a nezávislí (STAN)?

Určitě. Když jsem slyšel poprvé o ideji, že bychom kandidovali společně, tak jsem byl proti. Nakonec jsem pro to ruku zvedl, ale riziko, že nás vykroužkují, vždy existovalo. Bohužel jsme některými našimi rádobyexperty byli informováni, že se to nemůže stát, protože se to v české historii nikdy nestalo. Bohužel jsme si zase naběhli, jsme přílišní idealisté.

A co teď?

Jsem si poměrně jistý, že v pondělí dojdeme k závěru, že vystoupit z vlády je nutností. Takže je třeba odejít z vlády, stát se opozicí a postupně se opět zkonsolidovat. Naběhli jsme si na vidle, jako spousta menších stran v minulosti. Někteří z nás to předvídali a varovali, ale Česká pirátská strana se jako celek rozhodla jinak. Tři roky jsem to toleroval, ale Fialovo současné chování je červenou linií, kterou většina z nás nebude schopna překročit.

Snad se tím vrátíme k normálu a zaměříme se více na sebe, než abychom omlouvali kroky vlády, která podle mého názoru nemá s naším programem mnoho společného.

Levice v Poslanecké sněmovně chybí a těžko se zmátoří. Piráti některé levicové názory zastávají. Nebojíte se, že budete následovat osud sociálních demokratů?

Dělení na pravici a levici odmítám, i když přiznávám, že ho v rámci zjednodušení debaty také používám. Jsou to zaběhané pojmy. Jinak jsme progresivní a prosociální strana. Podle mě je to nedostatečné, protože máme hodně členů, kteří to tak nevnímají. Naopak s takovým větším zaměřením bychom mohli posbírat bývalé voliče prosociálních stran, místo toho jsme je přenechali Andreji Babišovi. Jestli skončíme jako sociální demokraté, to ukážou příští rok volby.