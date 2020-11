Pirát varuje před korespondenčním hlasováním ve volbách: Ti, kteří nežili v totalitě, si to neuvědomují

reklama

Joe Biden byl zvolen 46. americkým prezidentem, co od něj máme očekávat v zahraniční politice?

Změny se očekávaly od Obamy i od Trumpa, a myslím, že žádné nebyly. Proto se domnívám, že se nezmění nic ani za Bidena.

Vrátí se s Bidenem americký intervencionismus?

On někam odešel?

Donald Trump odmítl uznat výsledek voleb, dokud se nezkontrolují hlasy ve sporných státech. Je to, co nyní Trump dělá, nedůstojné?

Jak hodnotit čtyři roky Trumpa v úřadu prezidenta USA, co dělal dobře a co špatně? Trump stahoval vojáky USA ze světových bojišť a je za 46 let prvním prezidentem USA, který nezačal žádnou válku. Lze jej za toto pochválit?

Nedokážu říct, jestli na to měl nějaký vliv.

Americké volby se rozhodly korespondenčně. Nebyla to však spíše antireklama na tento způsob voleb?

Vzhledem k tomu, že mám zkušenost z totality, tak jsem rád, že u nás máme zcela transparentní způsob voleb. U nás si může každý člen volební komise zkontrolovat, zda jsou výsledky za jeho okrsek uvedeny správně. Já si velice vážím toho, že můžeme svobodně volit, a s výsledky prokazatelně nelze manipulovat. U korespondenčního hlasování existuje mnoho rizik, ale chápu, že si je lidé, kteří nežili v totalitě, neuvědomují.

Do Vídně to není z Čejkovic daleko. Začátkem listopadu tam útočil poblíž synagogy ve Vídni a na několika dalších místech stoupenec Islámského státu Kujtim Fejzullai. Vyzbrojen dlouhou střelnou zbraní, mačetou a pásem s výbušninami zabil nejméně 4 lidi a dalších 23 zranil. Co na tu celou věc říct?

Pro mne to není nic překvapivého. V konfliktech na Blízkém východě umírali a umírají lidé ve velkých počtech, což moc neřešíme. A to i když se na těch válečných aktivitách přímo a nepřímo podílíme.

Francouzský prezident Emmanuel Macron začal mít po podřezání francouzského učitele strach z islamismu a výrazně přitvrdil v rétorice. V prezidentských volbách byl ovšem protiváhou Marine le Penové, která hrála právě na výrazně protiimigrační a protiislámskou notu. Přichází tento sentiment z Macronovy strany pozdě? Je upřímný nebo jde jen o snahu „ukrást“ část voličů krajní pravici?

Ano. Ano.

Andrej Babiš si pochvaloval, jak jsme ekonomicky předběhli Španělsko a Itálii, není to ale spíše tak, že tyto státy se o to více propadly? Nezapomíná premiér trochu na to, že je v Česku hodně lidí, kteří po Novém roce budou mít vážné ekonomické problémy?

Problémy budou v celé Evropě a myslím, že nejvíce dopadnou právě na země, ve kterých tvoří turistický ruch podstatnou část HDP. Netuším, nad čím přemýšlí premiér, ale v segmentu hotelů a restaurací zřejmě mnoho podniků nepřežije. Na druhou stranu se zřejmě změní tržní mechanismy, otevírají se nové příležitosti.

Až skončí kurzarbeit a další podpůrné programy, hrozí zde opravdu kolaps té nejslabší sociální skupiny? Například samoživitelek? Jak jim pomoct?

Já si myslím, že samoživitelky mají problémy už teď. Nevím, jak to řešit.

Co nám covidová pandemie ukázala o naší zemi? Například jsem zaslechl názor, že ukázala státní správu dost nefunkční. Na vašem facebooku jsem se dočetl, že máte osobní zkušenost, jak chytrá karanténa nebyla tak úplně chytrá...

Tak to nevím, že bych chytrou karanténu komentoval, to byl asi někdo jiný. Ale myslím si, že si na současné situaci „honí body“ politici napříč politickým spektrem, a to jak z vlády, tak opozice.

