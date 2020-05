Plukovník Vodička: Vražedný ruský agent s projímadlem? Víte, co je na tom zvláštní...

ROZHOVOR Z blbosti nebo pro peníze. To je podle šéfa Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičky, proč někteří lidé chtějí přepisovat historii a manipulovat. Bez pomoci Rudé armády bychom podle něho jako národ nepřežili a skončili jako otrok Německa. Údajné hrozbě v podobě ruského agenta s ricinem se plukovník Vodička směje, podle něho to nikdo neprokázal a hlídaní politici si na tom dělají vlastní PR.

Připomínáme si 75. výročí konce druhé světové války v Evropě. Letos jsou veřejné akce vyloučené kvůli nákaze koronaviru, nicméně obecněji, v čem je zásadní si tyto události pravidelně připomínat a mluvit o nich?

Hlavní smysl každoročních oslav vidím hlavně v tom, že si připomínáme vítězství jednotné protinacistické a protifašistické koalice, tedy všech spojenců včetně Sovětského svazu. Nezapomeňme, že Československo bylo ve spojenecké koalici zapojeno jak na východě, tak na západě a tento společný boj přinesl našemu národu záchranu od nacistické poroby a svobodu. Slavit toto velké vítězství má smysl a hluboký historický význam. Tento význam rozhodně nelze měnit, jak neustále slyšíme od některých lidí, kteří by si historii rádi přizpůsobovali svému obrazu.

Poslední dobou se hodně debatuje o podílu Rudé armády na osvobození Československa. Pochybnosti zaznívají hlavně od některých politiků. Kde je podle Vás příčina těchto spekulací a zpochybňování?

Domnívám se, že to hlavně jde od našich novinářů. Oni prostě zjednodušeně popisují tehdejší události a upravují si to. Podobně jako se kdysi zamlčovala úloha našeho odboje na západě. Navíc někteří novináři záměrně nadhodnocují západní faktor bojů a zároveň zamlčují zásadní dopad východních bojů pro celkový vývoj druhé světové války. Tvrdí, že Sovětský svaz byl na straně, která válku začala, ale už neberou zásadní fakta, že právě SSSR a boje u Stalingradu a další obrátily celý vývoj.

Krom toho hlavně novináři zkreslují dějiny, protože se jim to hodí do krámu v tažení proti Rusku. De facto jde o znásilňování historie kvůli politickým účelům. Jak si můžou přisadit a na Rusko něco nakydat, neváhají použít cokoli. Přitom kdyby nebylo Sovětského svazu a východní fronty, tak tady prostě dneska nesedíme. Rusové vyhráli válku. Bez toho bychom byli možná někde na Sibiři nebo úplně vyhlazeni.

Pak se také objevují nesmysly typu, že za rouzpoutání války byl zodpovědný i Sovětský svaz. Tohle může říct buď někdo, kdo totálně nezná historická fakta, anebo ten, kdo chce manipulovat s lidmi a dějinami v nějaký prospěch. A ohledně války jako takové, nezapomeňme, že pokud by válka nevypukla, paradoxně bychom na tom utrpěli proto, že by neexistovala šance obnovit Československo v předmnichovských hranicích. Fakticky bychom zůstali protektorátem a možná navždy vazalem Německa. Takže vlastně válce, jakkoli byla ničivá a bolestná, vděčíme za to, že dnes máme svůj stát.

V posledních letech se výrazně posunul pohled na naše osvobození. Do roku 1989 se nemluvilo o osvobození západního území americkou armádou, nyní je zmiňovat roli Rudé armády skoro ukázkou odvahy. Jak bychom měli na přínos velmocí pro naše osvobození pohlížet bez ideologických brýlí?

Těžko říct, samozřejmě bych si to přál. Jenže vždycky tu budou lidé, kteří budou útočit jak na jednu, tak na druhou stranu. Je to o nepochopení moderních československých dějin ze strany některých politiků, historiků i novinářů. Překrucují jak události během války, tak události, které k válce vedly.

Další věc, ano, Německo se za válku omluvilo. Kdo se ale omluvil těm Čechům za vyhnání z pohraničí, z jejich domovů v roce 1938? Nikdo! A tím se nikdo nezabývá, místo toho je nám vnucováno, že bychom se za něco údajně měli omlouvat my. Nesmysl. Různé neziskovky financované z Německa, nejspíš sudetoněmeckými nadacemi, nám tady vnucují sudetskou propagandu. Bohužel i čeští občané občas z neziskovek pracují v cizím zájmu, napadají naše předky, naši historii, dekrety apod. Berou za to peníze, v minulosti to bylo i mnohokrát prokázáno. Třeba v případě některých dokumentárních filmů, které sudeťáky vykreslovaly jako hrdiny.

Na české oběti a vyhnané občany z roku 1938 se bohužel hodně zapomíná, k tomu se prostě musím vrátit. Sudeťáci stříleli na hranicích finanční stráž, příslušníky četnictva. Vraždili a perzekuovali naše občany. Dějiny přepisují ti, kteří to potřebují pro svůj prospěch a vyhovuje jim to.

Před časem se objevil i extrémní názor, že osvobození naší země Rudou armádou byla okupace. Jedny okupanty podle nich nahradili jiní, kteří zde postupně prý připravovali půdu k převzetí moci v roce 1948 na dalších 40 let. Co na to říkáte?

Hloupé a krátkozraké tvrzení, s tím absolutně nesouhlasím. My jsme během války byli věrnou součástí protihitlerovské koalice, měli jsme exilovou vládu v Londýně, kterou vedl Edvard Beneš. A byl to právě doktor Beneš, který uzavřel smlouvu se Sovětským svazem, jež jako první garantoval poválečné obnovení našeho státu v původních hranicích. To, že Rudá armáda osvobodila velkou většinu našeho území, je prokázaný fakt. Kromě toho zas rudoarmějci po osvobození z Československa odešli, takže mluvit o nějaké okupaci, to je výmysl a lež lidí, kteří se chtějí zviditelnit. Ať už jde o novináře nebo některé rádoby historiky, kteří tlučou na pamět národa a tvrdí, že Rusko jediné je to špatné a všechno na západě je perfektní.

Téma osvobození je otvíráno i v souvislosti se sochou maršála Koněva, kterou nedávno Praha 6 odstranila s odůvodněním, že ji tam obyvatelé městské části nechtějí. Jak se na celou kauzu díváte?

Nesouhlasím s odstraněním sochy. Maršál Koněv byl jedním ze symbolů vítězství druhé světové války. Byl to velitel, který plnil rozkazy, stejně jako každý voják kdekoli na světě. Odstranění sochy a všechno to kolem bylo pouze za účelem vyprovokování Ruska a zhoršení našich vzájemných vztahů. Koněvova socha byla v Praze 6 instalována někdy v roce 1980, tak proč to řešit třicet let po revoluci? Proč to teda neudělali hned v roce 1990, když tak vadí? Od listopadového převratu Koněv nikomu nevadil a teď najednou začal? A ještě k tomu radnice zneužila karantény a zákazu vycházení kvůli koronaviru a odstranila sochu v této době, aby se tam lidé nemohli sejít, demonstrovat a vyjádřit nesouhlas s konáním Prahy 6. Místo, kde socha stála, bude symbolické a neustále tam budou chodit lidé, připomínat, že tam socha stála a nosit tam květiny a svíčky.

V souvislosti s tím je starosta Prahy 6 pod policejní ochranou, prý mu hrozí zabití ze strany Ruska. Podobně na tom je starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který postavil pomník vlasovcům. Co si o tom myslíte?

Musím se tomu smát. Policejní ochrana by měla sloužit na jiné věci ve vážných situacích. Odstranění sochy, přejmenování náměstí nebo pomník vlasovcům… Ti tři to dělali jen proto, aby nasbírali politické body. Ano, z jedné části společnosti si možná získají obdiv, ale druhá část je zase nenávidí. Všichni tři mají být za svoji politiku zodpovědí. A jestli přijel nějaký vražedný agent? Už to někdo prokázal? Potvrdil to přesně někdo? Jestli přijel ten agent s projímadlem, jak říkal prezident, tak jak je možné, že nebyl zadržen a vyhoštěn ze země? Nedivil bych se, kdyby ty fámy o údajném vrahovi šířili právě ti, kteří jsou údajně v ohrožení, aby se učinili zajímavějšími a sbírali další body a popularitu.

