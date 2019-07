Podívejte, kolik lidí u nás každý týden zadrží v dodávkách! Šokující slova z Německa. Babiši, konej! Poslanec Vích bije na poplach

ROZHOVOR „Jsem přesvědčen o tom, že Velká Británie bude úspěšná po vystoupení z Evropské unie. Je to velmi silná ekonomika a časem se ukáže, že to rozhodnutí bylo správné,“ myslí si poslanec a člen předsednictva SPD Radovan Vích. Zvolení Borise Johnsona a jeho jmenování premiérem vítá. „Je to člověk, který si tvrdě stojí za prosazováním brexitu,“ konstatuje. V ČR vládní krize je podle něj problém ČSSD a premiéra Babiše. „Pokud by došlo k pádu vlády, šli bychom se nejdříve poradit s panem prezidentem, jaká je jeho představa dalšího vládního uspořádání. Z toho bychom vycházeli. Naše stanovisko je takové, že bychom podporovali vládu odborníků s tím, že by tam byly obsaženy i naše programové priority,“ vysvětluje. A na závěr mrazivé zhodnocení toho, jak funguje ochrana českých státních hranic a co je potřeba vykonat.

Boris Johnson se stal premiérem Velké Británie. Co říkáte na tuto zprávu?

Vítám to. Je to člověk, který si tvrdě stojí za prosazováním brexitu. Plní tak zadání referenda, ve kterém rozhodli Britové o vystoupení z Evropské unie. Líbí se mi, že jeho první vyjádření potvrzuje skutečnost, že k 31. říjnu tohoto roku odejde Velká Británie z Evropské unie, ať už s dohodou, či bez ní. Následně vyměnil sedmnáct ministrů. Všichni ministři jsou teď zastánci brexitu. Jsem přesvědčen o tom, že Velká Británie bude úspěšná po vystoupení z Evropské unie. Je to velmi silná ekonomika a časem se ukáže, že to rozhodnutí bylo správné. I když spousta lidí tomu nepřeje, zejména elitáři z Evropské unie. Bojí se toho, že když ostatní členské státy EU zjistí, že to funguje i bez ní, že stačí jen nějaké dohody nebo se vrátit k EHS, k těm čtyřem základním svobodám, tak začnou uvažovat podobně.

EU sice odchod Británii možná ztížila, ale i na té britské straně to bylo takové váhavé, nemastné, neslané. Teď by do toho nový premiér mohl vnést drajv a tah na branku...

Jemu se to podaří. V Británii je dnes nálada taková, že jiná cesta není. Je potřeba také vidět, jaké podmínky tam byly ze strany Evropské unie kladené. Theresa Mayová to neměla jednoduché. Ani ze strany EU, ani v rámci domácí politické scény. Nabralo to jiný směr, který vedl k novému premiérovi. Jsem přesvědčený o tom, že to dotáhne do, v uvozovkách, vítězného konce.

U nás pokračuje nekonečný seriál kolem ministra kultury. Co si o tom myslíte?

Všechno je to problém sociální demokracie a premiéra Andreje Babiše. On se rozhodl jít do koaliční vlády s ČSSD, přesto, že byla tato strana rozhádaná, a je stále. Přesto, že základní rysy těch stran jsou diametrálně odlišné. Bylo jen otázkou času, jak dlouho to vydrží. Když teď došlo k tomu, že ČSSD navrhla na ministra kultury Michala Šmardu, který dle mého názoru nemá odborné ani jazykové předpoklady být ministrem kultury, tak se to samozřejmě panu prezidentovi nelíbí. Nedivím se mu. Sociální demokraté jsou však zarputilí a trvají, aby ho jmenoval. Pan prezident využívá všechny ústavní možnosti, aby byl buď změněn tento nominant na nějakého odborníka, nebo druhou variantou je, aby ČSSD z vlády odešla.

Nevypadá to, že by se sociálním demokratům chtělo z vlády odcházet...

Oni zvažují, jak to udělat, a komu zůstane pomyslný černý Petr. Odejít z vlády kvůli zarputilosti kolem jmenování ministra kultury není asi úplně ten správný důvod. Měl by být jiný, třeba zásadní rozpory v parametrech sestavení státního rozpočtu, či v prosazování programových priorit. Je tedy jen otázka, jak to udělat, aby ten důvod nebyl jen ministr kultury. Aby tomu voliči rozuměli, protože většina obyvatel nezná Antonína Staňka ani Michala Šmardu. Takže nechápou, proč by vláda měla skončit kvůli nim.

Pokud nedojde k jejich odchodu z vlády nyní, předpokládám, že premiér se bude muset po prázdninách rozhodnout, jak dál. Vláda je totiž v permanentní krizi už delší dobu. Je úplně mylná představa, že za to nese vinu prezident republiky. Ta je na ČSSD a na premiéru Babišovi.

Pokud by však sociální demokraté z vlády odešli, jak by k situaci přistoupilo hnutí SPD?

V případě, pokud by došlo k pádu vlády, šli bychom se nejdříve poradit s panem prezidentem, jaká je jeho představa dalšího vládního uspořádání. Z toho bychom vycházeli. Naše stanovisko je takové, že bychom podporovali vládu odborníků s tím, že by tam byly obsaženy i naše programové priority. Takovouto vládu bychom byli případně připraveni podpořit.

Na facebooku máte zprávu o tom, že polovina mladých Arabů uvažuje o emigraci, nejraději by šli do Evropy. Co k tomu říci?

Vidí, že u nich doma žádná perspektiva není. Šli by proto za lepším životem do Evropy. Ta však není nafukovací. Oni se nemohou do Evropy vejít. Pokud se cítí beznadějně, měli by uchopit všechny demokratické principy, které v té zemi jsou, to znamená vytvořit politickou sílu, která by vstoupila do voleb a snažila se demokratickým způsobem změnit politiku toho státu. Samozřejmě je to problém, protože společným jmenovatelem těchto zemí je islám.

Jak je to vlastně s tím Schengenem? Funguje, jak říká ministr vnitra Jan Hamáček?

Nefunguje. A to dlouhodobě. Všichni to vědí. Jen se to bojí přiznat. Schengen je totiž jednou ze základních premis, na kterých je Evropská unie stavěná. Základní myšlenkou Schengenu je mít společnou Evropu bez hranic. Je to jeden ze základních pilířů politiky EU. Teď se dělá všechno možné, jenom aby se nepřiznalo, že nefunguje.

Vidíme, kolik lidí je u nás každý týden zadržovaných v nějakých dodávkových autech. Minulý týden řekl německý ministr vnitra Seehofer, že jenom od nás tam přišlo pět tisíc lidí. Přijímají se tedy dočasná opatření na úrovni jednotlivých států jenom proto, aby se neřeklo, že Schengen nefunguje. Myslím si, že je na čase, aby i náš ministr vnitra a vláda přiznali, že je potřeba větší ostraha našich hranic. A takové názory, že tu snad zase chceme zavést štěkající psy a ostnaté dráty, takto to přeci není.

Základní problém je, že nemáme přehled, kdo do naší republiky vstupuje a kdo vystupuje. V době obranných aplikací, dronů, rentgenů a dalších věcí chybějí čtyři tisíce lidí v rámci pohraniční policie, kteří hlídali silniční pohraniční přechody v roce 2004. Se vstupem země do schengenského prostoru tito lidé odešli nebo se rozpustili v ostatních orgánech policie. Je to o tom, že vláda by měla přijímat soubory opatření, které zabezpečí větší jistotu a bezpečnost obyvatel naší republiky. Schengen nefunguje, a bude hůř.

Když už jsme u toho ministra vnitra, také máte sdílenou zprávu o tom, že policii chybí tři tisíce lidí a prý bude hůř. Jak je to možné?

Podcenil se služební zákon o policii. Ministr vnitra Hamáček se snaží udělat stabilizaci personálu policie. Prosadil takzvané stabilizační příplatky, to znamená že až dvacetičtyřnásobek průměrné mzdy ve veřejném sektoru může být ročně přiznán příslušníkům bezpečnostních sborů. Což samozřejmě jsou desítky miliard v nákladech rozpočtu Ministerstva vnitra. Není to ale systémové. Bude to sloužit pouze pro ředitele bezpečnostních služeb, jejich náměstky a podobně, ale běžní policisté, hasiči, Vězeňská služba, se k těmto penězům nedostanou.

Je třeba zásadním způsobem změnit služební zákon. Je potřeba ho udělat tak, aby se přibližoval vojákům. Tomu jejich zákonu 221. Když sedm bezpečnostních sborů má každý svoje specifika, je potřeba udělat sedm různých tabulek, tak, aby tito lidé měli nějakou perspektivu. Dneska peněz pro policisty, které jsou jim stanoveny zákonem – při těch požadavcích, které jsou na ně kladeny při vstupu – je málo. Oni bojují ve stejném rybníku s armádou, která na tom není úplně špatně.

Ale i armáda má problém. Při dnešních kritériích skončí osmdesát procent zájemců na tělocviku, zdravotních podmínkách, psychotestech. A naše populace neroste. Sbory nemají, kde brát. Pak je tu druhá cesta, dělat motivační stimuly. Nemusí být jenom finanční, ale i sociální. Hlavně příslušníci bezpečnostních sborů musí mít jasně stanovené, jakou budou mít výsluhu, když budou sloužit pět, deset, patnáct, dvacet let. Tohle má armáda.

Na závěr se zeptám na případ, který se odehrál v Afghánistánu, kde jsou vojáci NATO a USA podezřelí z umlácení Afghánce a vyšetřováni jsou i čeští vojáci jako svědci této události. Vy k tomu píšete, že hlavní problém je, že tato mise stále trvá, ač nemá výsledky... Mimochodem, skepticky se k ní už vyjadřují i dvě třetiny Američanů...

Říkám to stále. Neznám operaci, která by trvala patnáct nebo sedmnáct let. Pokud by byl zájem to tam ukončit rychle, tak je to otázka dvou, tří let. Je potřeba dohodnout nějaká základní kritéria, strategii, získat pro to podporu v těch státech nebo v NATO a operaci v průběhu roku, dvou ukončit. Usáma bin Ládin je po smrti a my jenom slyšíme, že bezpečnostní situace se zhoršuje, produkce opia stoupá a Tálibán posiluje. Kdokoliv kdykoliv chtěl ovládnout Afghánistán, narazil na tvrdý odpor. Ať to byli Britové, Rusové a teď i NATO.

Ale myslím, že v současné době už NATO uvažuje o přehodnocení celé této strategie. Spojené státy po sedmnácti letech jednají s Tálibánem, má dojít k nějaké dohodě v září. Pan prezident sice říká, že s teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje. Na druhou stranu ale by Afghánistán měl zůstat Afghánistánem, a ne jim vnucovat naše modely demokracie či něco jiného. Z mého úhlu pohledu tam naši vojáci už dávno nemají co dělat, bojují a umírají tam za cizí zájmy. Jsou to hrdinové, protože plní rozkazy a nařízení. Ale výsledky tam nejsou a po sedmnácti letech není světlo na konci tunelu.

Vycházím jenom ze zpráv z médií, ale z těch informací vyplývá, že byl zřejmě zadržen příslušník afghánské armády a byl vyslýchám, přičemž došlo k nějakému násilí. Naši vojáci nebyli asi účastni tomu násilí, ale patrně mu nečinně přihlíželi a nehlásili to svým nadřízeným. Což je nepřijatelné. Na jednu stranu se snažíme chovat demokraticky v cizí zemi, kde intervenujeme, tak tam nemůžeme jednat ve stylu zub za zub a oko za oko, chovat se jako barbaři. Probíhá vyšetřování, nechci předjímat jeho závěry. Pokud ale došlo k takovémuto trestného činu, je třeba viníky potrestat. Nedošlo by ale k tomu, kdybychom naše vojáky v Afghánistánu neměli.



