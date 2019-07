Podvod, uhodil rozčílený Jiří Čunek. Možná chtějí, abych jim zatančil, nebo se postavil na hlavu

Anketa Hájí premiér Babiš dobře zájmy České republiky v EU? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 5893 lidí

Nová krajská nemocnice ve Zlíně-Malenovicích, projekt, který hlasitě podporoval především hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL), nakonec nebude. Čunkovi se nepodařilo v řadách zastupitelů pro projekt sehnat dostatečnou podporu. A to přesto, že mu zastupitelé hnutí ANO podle jeho slov podporu slíbili. Více o celé kauze vysvětluje v rozhovoru.

Zastupitelé hnutí ANO (část koalice Zlínského kraje) poněkud překvapivě nepodpořili na pátečním hlasování váš projekt stavby nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Vy jste je označil za „podrazáky“ a „pikolíky“. Jak jste to myslel?

Myslel jsem to jednoznačně. 17. června v pondělí jsme měli zastupitelstvo, které jsme přerušili, a v rámci tohoto přerušení se zástupci koalice sešli na jednání ve věci podpory nové nemocnice. Nebudu popisovat celý průběh, ale závěr byl jednoznačný – přeložíme zastupitelstvo do pátku s tím, že v pátek budeme o nemocnici celá koalice kladně hlasovat.

My ještě dodáme dva dokumenty – souhlas vedení KNTB, a.s., a sumář toho, co se doposud udělalo, tedy jaké posudky máme atd. Tyto materiály jsem zajistil. Ze strany ANO, a konkrétně předsedy jejich klubu pana Pustějovského, nebyla vůbec avizována jakákoli nespokojenost s těmito materiály, no a oni v pátek hlasovali proti. Jinými slovy nás podrazili. Jestli říkají něco jiného, tak je to tak, že osm přítomných členů koalice, to znamená zástupců ODS, STAN a KDU-ČSL, tvrdí, že to bylo tak, jak to popisuji, a tři z ANO říkají, že oni neslíbili žádnou podporu. Tak za prvé, je to osm proti třem, ale hlavně, přece bychom nepřerušovali jednání zastupitelstva, když by to nemělo žádný smysl. Kdybychom se nedohodli na tom, že budou hlasovat pro. Stalo se a my teď s tím musíme pracovat.

Proč myslíte, že ANO pro podporu vašeho projektu nehlasovalo?

To skutečně nevím, ale všechno mi ukazuje, že mají nějaké vnitřní rozpory a hlavně začínají příliš dopředu přemýšlet, co s krajskými volbami, které jsou až za rok a půl. Na projektu pracuje náš úřad s lékařskou radou více než 400 dní, za tu dobu je hotová studie a další podklady. Zástupci z klubu ANO sedí v krajské radě, jsou ve výboru pro výstavbu nové nemocnice, jsou ve zdravotním výboru, jehož předsedou je pan Pustějovský, a dále jsou ve finančním a kontrolním výboru.

Zkrátka zástupci ANO jsou u všeho. Všichni zastupitelé o nové nemocnici vědí extrémně hodně. To znamená, že zastupitelům, kteří jsou kompetentní, to musí stačit k rozhodnutí. Přesto říkají, že málo komunikuji. Už nevím, o čem bych s nimi měl více komunikovat. Možná chtějí, abych jim zatančil, postavil se na hlavu, nebo nevímco ještě, ale hlavně mají mi říct, co chtějí. Což nikdy neudělali. Jsme tady proto, abychom pracovali, a ne si vykládali o počasí.

Možná i to je důvod, proč se už dávno nemocnice nerekonstruovala, všichni pořád o něčem komunikovali, ale skutečná práce stála. Mimo jiné máme dokumentaci toho, jak postupně chtěli stále něco jiného. To znamená, že jednou řekli, že máme udělat řádný audit našeho investičního záměru a postupu renomovanou firmou. Stálo nás to téměř čtvrt milionu, a jak je vidět, stejně jim to nestačí. Zdá se mi, že je zbytečné za takovéto posudky utrácet stále peníze, když mohou normálně říct, že projekt nechtějí a že máme raději dát o více než tři miliardy navíc na rekonstrukci staré nebo že ji máme nechat spadnout. Zkrátka mají se vyjádřit, co vlastně chtějí. Že se tak chová opozice, mě nepřekvapuje, ale koaliční partner se takto chovat nemůže.

Byl to první z hlasovaných projektů, u kterého jste se ANO neshodli? Nebo jich bylo více?

Tento projekt je největším projektem našeho kraje a tady jsme se skutečně neshodli. Občas se stane, že u některého hlasování někdo z koaličních partnerů měl nějakou námitku, ale tu jsme většinou vyřešili.

Hodláte nějak tuto skutečnost reflektovat? Jak?

Buď se v dohledné době dohodneme, nebo projekt projde až po nových volbách, protože jsem přesvědčen, že občané kraje na rozdíl od některých zastupitelů si výhodu toho ušetřit minimálně tři miliardy korun a mít novou nemocnici za pět let, a ne za 12 let rekonstruovanou uvědomují

Řekl byste, že je nyní další fungování koalice na Zlínském kraji ohroženo?

Ano je, a řešení budeme hledat nejpozději do konce srpna.

Dalo by se mluvit, řekněme, o nějaké krizi důvěry v koalici?

Krize důvěry tu určitě je, protože těch osm lidí se cítí těmi třemi zcela jistě podvedeno.

autor: Jonáš Kříž