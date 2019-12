Poprava v čekárně. Ten člověk přišel zabíjet. Jasné slovo bezpečnostního experta, i o lumpárně z Bruselu, pomáhající darebákům

ROZHOVOR „Cílem bylo zabít co nejvíce lidí. Připadá mi to jako poprava.“ „Kdyby seděl v čekárně někdo, kdo by měl legální zbraň…“ Bezpečnostní analytik Lumír Němec hovoří o dnešní tragédii v ostravské nemocnici. „Nahráváme darebákům a odzbrojujeme běžné občany, kteří ctí zákon a pořizují si zbraně legálně. Kdo bude chtít zabíjet, způsob si najde. Když si nesežene černou zbraň, může začít do lidí bodat.“ Podle bývalého velitele speciální jednotky Vojenské policie by měla být veřejnost více připravena na podobné situace. „Základní prvek je, aby lidé přijali povědomí: musím převzít část zodpovědnosti za svou bezpečnost na sebe, protože ani policie, ani armáda mi ji na sto procent nezajistí. Nebudou nikdy všude.“

Šest mrtvých ve Fakultní nemocnici Ostrava. Střelec se zabil. Váš první komentář…

Jde o další tragickou událost, kdy někdo zaútočil na měkký cíl. Jsou věci, které se stávají, a obávám se, že se budou stávat i v budoucnu.

Ke střelbě došlo po 7. hodině. Nejdřív byla zveřejněna fotografie muže v červené bundě, pak ale bylo řečeno, že nejde o pachatele, ale o svědka. Pachatel ujel z místa činu, po třech hodinách a dvaceti minutách pátrání skončilo. Pachatel se zastřelil. Jak hodnotíte průběh zásahu?

Policie pracovala dobře. Pachatel byl dopaden po třech hodinách, a to je dobré číslo. Nezabíjel jinde.

V době, kdy střelec utíkal z nemocnice, byli lidé vyzváni k tomu, aby nezasahovali vůči někomu, kdo vypadá podezřele nebo má pistoli. Co říkáte těmto výzvám?

Nevíte, co se tomu člověku honilo hlavou. Zabíjel. Když zabíjel v nemocnici, mohl zabíjet dál. Zásah proti takto nebezpečnému člověku někým, kdo není připraven, není vycvičen, je velmi rizikový. Byla to úplně adekvátní výzva.

Ostravský magistrát v době, kdy střelec utíkal z nemocnice, doporučil všem, aby svůj pohyb jak ve veřejných budovách, tak na veřejných prostranstvích do dopadení pachatele omezili na nezbytné minimum. Posílena byla ostraha všech magistrátních objektů. Přesto, nebyla namístě nějaká další opatření pro veřejnost? Lidé se v době, kdy ozbrojený útočník utíkal, pohybovali volně kolem nemocnice.

Asi nic víc udělat nemohli než seznámit lidi se situací a vyzvat je k tomu, aby omezili pohyb po veřejných prostranstvích. Říct, že je to pro ně rizikové. Co dělat jiného? Vyhlásit v Ostravě stanné právo? Že by nikdo nesměl vycházet? To nejde. Závisí na rozhodnutí každého člověka, jestli bude riskovat nebo zůstane doma v bezpečí.

Podle zaměstnavatele si střelec vzal do hlavy, že je nemocný a nikdo ho nechce léčit. Informaci zveřejnil Rozhlas.cz. Hovoří se o dalších osobních motivech. Není jasné, proč k tomu došlo. Pokud se tohle děje, měl by podle vás někdo na takového člověka upozornit? Šlo tomu nějak předcházet?

Pokud by byl ozbrojen legální zbraní, bylo by namístě někoho upozornit. Ale těžko lze upozorňovat na někoho, kdo má v hlavě představu, že ho nechtějí léčit. To se dá těžko hodnotit. Je důležité přimět takového člověka, aby přijal kvalifikovanou pomoc. Kdyby dával najevo, že se chce někomu mstít, pak ano, ale volat policii kvůli tomu, že si někdo stěžuje?

Co lze usuzovat ze způsobu střelby? Mířil na hlavu, na trup…

Chtěl zabíjet. Mířil na hlavu, krk, srdce. Cílem bylo zabít co nejvíce lidí. Připadá mi to jako poprava. Jestli byli zastřeleni náhodně lidé, kteří byli ve špatnou dobu na špatném místě, nebo tam byl někdo, koho chtěl cíleně zabít, a ostatní se svezli, bude jistě předmětem vyšetřování. Nešel do nemocnice, aby se s někým hádal, ale aby zabíjel, a také to udělal.

Podle dostupných informací měl zbraň nelegálně. O čem to svědčí?

Možnost pořídit si nelegální zbraň na trhu je. Černé zbraně tu byly a budou. Je to v kontrastu s nařízeními, která se snaží omezovat držitele legálních zbraní, což je naprostý nesmysl. Lidem bereme možnost se bránit. Kdyby čistě hypoteticky seděl v čekárně někdo, kdo by měl legální zbraň, mohl zabránit další střelbě. Takto, když stojíte proti útočníkovi se střelnou zbraní a nemáte nic, nejste vycvičení, šance jsou minimální.

Soudní dvůr EU zamítl českou žalobu proti směrnici omezující držení zbraní…

Jak jsem říkal, je to lumpárna. Nahráváme darebákům a odzbrojujeme běžné občany, kteří ctí zákon a pořizují si zbraně legálně. Evidentně, kdo bude chtít zabíjet, způsob si najde. Když si nesežene černou zbraň, může začít v čekárně do lidí bodat. Odebírání legálních zbraní lidem, kteří ctí zákon, je nesmysl a naopak to nahrává darebákům na druhé straně.

Bezpečnostní expert Andor Šándor psal o tom, že ani my nejsme ušetřeni šílených střelců, o kterých se většina lidí domnívala, že mohou řádit jen v Americe. „Současná stoupající míra nenávisti, hrubosti, netolerance, sprostoty a agrese mezi občany této země může nebezpečně přispívat k těmto projevům násilí.“ Přispívá? Jak je to s hrubostí ve společnosti?

Že hrubost a nenávist ve společnosti narůstají, v tom bych s panem Šándorem souhlasil. Společnost je polarizovaná. Hodně k tomu přispívají sociální sítě, kde si pod anonymním nebo svým profilem v bezpečí obýváku lidé dovolí říct to, co by do očí neřekli. Agresivita stoupá. Kolik lidí dnes razí: nemáš stejný názor, jsi okamžitě nepřítel? Polarizace společnosti, násilí a hrubost v komunikační rovině určitě stoupá.

V souvislosti s tragédií v Ostravě se začalo hovořit o tom, že by byly namístě nácviky reakce při útoku střelce nebo nácviky evakuace, aby byli lidé na podobné hrozby připraveni. Co na to říkáte?

Naprosto správná úvaha. Jak se mění bezpečnostní situace, každý si musí uvědomit, že policie nebude v 99 procentech případů na místě v daný okamžik. I když ti kluci přijeli na místo za relativně krátkou dobu, během šesti minut, ten člověk stihl zabíjet a utéct. Je potřeba si uvědomit, že i když navýšíme počet policistů na trojnásobek, stejně nikdy nebudou všude. Útočí se na měkké cíle, a to je jakákoli skupina lidí, která není chráněná. Lidé se musejí smířit s tím, že budou muset převzít část zodpovědnosti za sebe. Mají s tím výbornou zkušenost Izraelci nebo Američané, kteří připravují lidi na to, jak jednat v těchto situacích. V okamžiku, kdy víte, jak jednat, zvyšuje to šanci, že něco uděláte. Neříkám, že to lidem zachrání život stoprocentně. Ale když máte povědomí, co byste mohla udělat, dá vám to šanci útok přežít.

Hezký případ se stal v Londýně, kde lidé použili cokoli, co mohli použít jako zbraň, a ve finále se jim útočníka podařilo eliminovat dřív, než napáchal ještě větší škody. Kdyby se ti lidé na něj jen bezbranně dívali, bylo by mrtvých mnohem více.

Základní prvek je, aby lidé přijali povědomí: musím převzít část zodpovědnosti za svou bezpečnost na sebe, protože ani policie, ani armáda mi ji na sto procent nezajistí. Nebudou nikdy všude.

