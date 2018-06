Poslanec z ANO promluvil o důležité věci, kterou prý Česko nutně potřebuje: Známe to z Paříže. Teroristé útočí na měkké cíle, takže...

O soukromých bezpečnostních službách bylo hodně slyšet, když se do Poslanecké sněmovny dostaly Věci veřejné v čele s Vítem Bártou. Jak to je ale nyní s tolik potřebným zákonem o soukromé bezpečnostní činnosti?

Téma je nesmírně aktuální. Tím, jak se některé skupiny radikalizují a vzhledem k množství teroristických útoků, se potřeba tohoto zákona dostala na pořad dne. Teroristé a radikálové neútočí na vojenské cíle, ale zaměřují se na obchodní domy, divadla či školy. Takzvané měkké cíle. A takové cíle většinou hlídají soukromé bezpečnostní služby.

Proto se domnívám, že zákon o bezpečnostních službách je v Česku velmi potřeba. Nicméně návrh, který je nyní v meziresortním připomínkovém řízení a vychází z konceptu roku 2011, už není aktuální. Svolali jsme expertní skupinu, tedy kulatý stůl odborné veřejnosti, zástupců ministerstva vnitra a poslanců, abychom si tam vyjasnili názory a domníváme se, že ten zákon potřebuje více času, aby se zpracoval znovu právě z důvodů aktuálních hrozeb a toho, co potřebujeme v současné době v sektoru bezpečnostních agentur.

Buďte konkrétní. Jaké byly vaše připomínky k návrhu zákona?

V návrhu třeba chybí kategorizace pracovníků. Jinou úroveň vzdělání a kvalifikaci může mít člověk na vrátnici, který otevírá závoru, a jinou ten, co hlídá obchodní centrum. Právě on by měl vědět, jak zabránit teroristickému útoku či jak se chovat po něm. To se ostatně týká všech dalších veřejných budov, které by se mohly stát měkkými cíly.

Stejně tak není jasná kategorizace měkkých cílů. Aby bylo jasno, jak přistupovat ke střežení různých obchodních domů, energetických společností či veřejných akcí, jako jsou i rockové koncerty. Známe to z Paříže. Není v něm třeba vůbec zmíněna kybernetická bezpečnost. Podle mě by tyto body měly být do návrhu zákona zapracovány. Osmého června by mělo skončit mimoresortní připomínkové řízení a šest dní poté chceme svolat další kulatý stůl. Tam by se mělo rozhodnout, jaký další postup zvolíme.

Když mluvíme o teroristických hrozbách, tak jak moc jsou podle vás pro Česko opravdovými hrozbami?

To je těžká otázka. Nechci to zlehčovat, ale ani nechci strašit. V případě kybernetické bezpečnosti je to jasné. Zažili jsme již několik kybernetických útoků. V minulém roce jsme zaznamenali i útoky na ministerstvo zahraničních věcí. Ale opravdu nedokážu vidět do budoucnosti, jak se budou vyvíjet radikalizace v Česku či snahy teroristů zaútočit na další stát NATO, tedy na nás. Nevím, jestli se třeba Praha nestane někomu trnem v oku. Nicméně měli bychom být na realitu, která je všude kolem nás, připraveni. Nikdo nelobuje za to, abychom ten zákon schválili co nejdříve. Ale je zde skupina bezpečnostních agentur, která musí být usměrněna zákonem, abychom zajistili co nejvyšší kvalitu těchto služeb. Ostatně nejde jen o teroristy či hackery, ale jedná se i o živelné pohromy.

Psali jsme: Víkend hrůzy v Londýně. Ustřelený obličej, útoky nožem. Více vražd než v New Yorku. Co na to starosta-muslim? Praha si nechá vyrobit protiteroristické zábrany na míru Belgický bordel: Zde je důvod, proč radikální muslim mohl vraždit. Ale raději to nečtěte Prezident Zeman: Po bombových útocích v Bruselu je Belgie nucena projít dalším strašlivým testem

Jedním z autorů cvičení připravenosti Prahy na celkový výpadek elektřiny v roce 2014 byl bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby Andor Šándor. A bylo tam dost problémů. Je Česko připraveno na takové hrozby?

Víte, to je otázka na zpravodajce, ministryni obrany či na ministra vnitra, kteří jsou za to zodpovědní. Z dostupných informací se domnívám, že ano.

Nyní k vašemu hnutí. Jste ve výboru pro obranu. Nevíte, proč Karla Šlechtová nechala po příchodu na ministerstvo obrany udělat audit a kontrolu po svém partajním kolegovi Martinovi Stropnickém? Ten to považoval za nekolegiální...

Neznám detaily. Nicméně některé kroky nové ministryně Šlechtové jsou i pro mě překvapivé a možná na resort obrany ne příliš standardní. Vycházím z toho, že šéfovala diametrálně jinému ministerstvu pro místní rozvoj, kde je přístup k některým zakázkám jiný, než v režimu armády. V pondělí je bezpečnostní rada státu, kde by se mělo vyjasnit mnoho věcí. Tam dostaneme další informace. Nechci vycházet jen z toho, co je v médiích. Zrovna u armády je to dost nebezpečné.

Ing. Karla Šlechtová BPP

Ministryně obrany v demisi

ministryně obrany

Z hnutí ANO odcházejí Stropnický, Ťok, Krnáčová a asi i Šlechtová. Neztrácí ANO ty nejviditelnější tváře?

U většiny kolegů, co jste jmenoval, to bylo jejich osobní rozhodnutí. Také vnímám, že politika je poměrně náročná a chápu, že se někdo po čtyřech letech na ministerstvu rozhodne, že chce jít jinou cestou, protože se přeci jen vše kolem politiky začíná radikalizovat. Osobní urážky a s tím spojená trestní oznámení mohou být na psychiku poměrně náročná. A je pak na rozhodnutí každého, jestli bude chtít pokračovat či nikoliv.

U těch, co se rozhodli k odchodu, to chápu. A myslím si, že pokud nějaká skupina lidí odchází, tak je třeba říct, že přijde nová generace politiků a mohou se také osvědčit. Neznám návrh složení nové vlády, ať už koaliční či jednobarevné.

Ptám se proto, že premiérovi v demisi Andreji Babišovi, jak se říká, dokáže pár lidí vzdorovat, ale jinak jde za ním mlčící většina jako sekta "Svědků Babišových", jak vás nazval Jaroslav Kmenta...

Škoda, že nemůžete být na našich klubech. Myslím si, že ty diskuse jsou velmi emotivní. Třeba i nový kandidát na primátora Patrik Nacher je člověk, který umí s Babišem konstruktivně diskutovat a někdy mají dost odlišné názory na některé věci. To je známé. Na diskuzi s premiérem se je ale třeba velmi dobře argumentačně připravit. Pan premiér je totiž připraven na všechna témata a je těžké mu argumentovat. Pokud jde někdo na diskuzi s premiérem a není připraven, tak v diskuzi neuspěje. Je to prosté.

Není to tak, že odcházejí lidé, kteří se nedokáží smířit s možnou podporou ANO ze strany komunistů a SPD a zůstávají ti, co jim to je jedno a spojí se i s ďáblem?

Já to tak nevnímám. Je potřeba vycházet z reality a politické složení sněmovny je dané. Pokud některé strany s námi z jakéhokoliv důvodu nechtějí komunikovat, tak je zřejmé, že budeme hovořit se stranami, které komunikují. Když je na stole otázka podpory komunistů či SPD, tak jde o rozhodnutí každého z nás, jestli mu to bude vadit nebo ne. Jestli by někomu z ministrů či členů klubu vadila podpora KSČM či SPD anebo koalice s ČSSD, tak se může vzdát poslaneckého mandátu.

Anketa Podporujete zdanění církevních restitucí v intencích návrhu KSČM? Podporuji 90% Nepodporuji 10% hlasovalo: 8376 lidí

Vás osobně to neznepokojuje?

Nyní čekáme na referendum ČSSD. Když dopadne dobře a budeme mít vládu ANO, ČSSD s nějakou nepřímou podporou komunistů, tak si to dokážu představit. Potřebujeme pracovat dál a když člověk vidí průzkumy, tak si musí uvědomit, že předčasné volby by nejspíš nic nevyřešily. Většinou, kdo vyvolá předčasné volby, tak v nich neuspěje. Ani by nebylo účelné vynakládat další miliony na nové volby, které by mohly dopadnout podobnou patovou situací.

A možná vláda ve spolupráci s SPD a komunisty?

Nyní se jedná s ČSSD a do té doby je předčasné hovořit o něčem jiném. Hypoteticky mohu být ministrem, prakticky asi nikoliv.

Nicméně kromě dvou výše zmínených stran všechny ostatní deklarovaly, že nechtějí mít za premiéra člověka, který je vyšetřován policií. Řekla to i ČSSD. Jak vnímáte tento obrat?

Co se týče ČSSD, tak je to její odpovědnost, že takto výrazně mění názory. Já to nehodlám komentovat. Co se týče ostatních stran a jejich argumentu trestně stíhaný premiér, tak je třeba o tom trochu popřemýšlet. Když si vzpomenete na doktorku Válkovou, jak se chovala při vydávání premiéra a pana Faltýnka a predikovala vývoj kauzy, tak doufám jen, že se její slova naplní. Není žádná zásadní indicie, že by premiér měl být odsouzený. Navíc pan Faltýnek už byl osvobozen a není již trestně stíhaný.

Psali jsme: Analytik to vidí jasně: Mohli jsme mít přijatelnou vládu bez Babiše v čele, Okamuru mimo vedení Sněmovny, střídání stráží na Hradě. Kdyby... Válková (ANO): Obě trestní kauzy trpí jednou podstatnou vadou Dvě dámy si tvrdě vjely do vlasů: Občan je slabej jako nikdy! Babiš vykuchal Úřad vlády! Znám desítky případů, kdy policisté i státní zástupci obžalovali nevinné. Profesorka Válková k Čapímu hnízdu a k omezování svobody kvůli „nenávisti“

Byl jste přímo u toho, když se Pirát Mikuláš Peksa při zahraniční cestě ve Švédsku dost nelichotivě vyjadřoval o premiérovi v demisi Babišovi. Jak jste to vnímal?

Podle mě bylo nevhodné se tam takto vyjadřovat. Ostatně on nehanil jen premiéra Babiše, ale vlastně i celou republiku, protože mluvil i o jiných kauzách. Myslím si, že stejně, jak napsal senátor Jirsa v Právu, by se špinavé prádlo mělo prát doma. Média to pak dost nafoukla. Od té doby už jsem s Peksou několikrát mluvil a žádná fatální nevraživost z toho nevznikla.

Nedávno jste byl na křtu knihy Šílenosti doby korektní stranického kolegy Patrika Nachera. Kde vidíte meze politické korektnosti?

Přijde mi, že politika začíná být velmi osobní a útočná. Názory společnosti se často až radikalizují, což mi přijde nebezpečné. Kniha to vystihuje velmi dobře.

Psali jsme: FOTO Občerstvení i pro třetí pohlaví! Patrik Nacher pokřtil politicky nekorektní knihu politicky korektně Krampol, Nacher a Vitásková na knižním veletrhu spolu s Foglarovci. Došlo na kritiku politické korektnosti i chystanou výbušnou knihu plnou jmen EXKLUZIVNÍ ukázky. Poslanec ANO Patrik Nacher sepsal knihu, která vyvolá hlasitý křik Pražský lídr ANO Patrik Nacher: Kdo nepodepsal nějaký dokument, kde jeho jméno bude navždycky, může kibicovat..

Ostatně dnes je velkou kauzou divadelní hra Naše násilí, vaše násilí uvedená v brněnském divadle Husa na provázku. Právě Nacher prohlásil: "Hrajte si, co chcete, ale za svoje." Souhlasíte?

Určitě. Dostali dotaci z kraje. Takže to není o tom někoho omezovat nebo cenzurovat, ale pokud se jedná o citlivé společenské, politické a náboženské téma, tak by na to měl být brán ohled skrze dotace. Tak, aby témata nemohla být politizována ani jednou stranou.

Nedá se strkání státní vlajky do tělesného otvoru brát za hanobení státního symbolu?

Podle mě je to krajně nevhodné a za hranicí vkusu. K státnímu znaku, vlajce i hymně, ale ostatně i k ústavním činitelům, byť s nimi nemusíme souhlasit, bychom měli mít respekt. Nedokážu říct, jestli jde přímo o hanobení, nejsem odborník na ústavní právo.

Anketa Vadí vám divadelní představení „Naše násilí, vaše násilí“, které bylo uvedeno v Brně? Vadí 93% Nevadí 7% hlasovalo: 17678 lidí

Budete v komunálních volbách opět kandidovat do zastupitelstva Prahy 12?

Momentálně se rozhoduji a jednáme o tom. Ještě to není stoprocentně uzavřeno.

Když jste byl ještě místostarostou Prahy 12, hovořili jsme o vašem nadšení pro chytrá města, což pochází z vašich civilních zaměstnání. Není to v Česku hudba hodně daleké budoucnosti?

Je to běh na dlouhou trať, ale je nutné, aby se moderní technologie zapojily do běžného života, protože nám ho mohou zjednodušit a ulehčit. Myslím, že Praha to vzala za správný konec. Operátor ICT teď vybudoval datovou platformu, která by měla být základem každého chytrého města. Ono se totiž nejedná v první řadě o chytré lavičky či koše, což jsou jen senzory pro získávání informací, ale jde právě o procesy, které na základě sebraných dat upravujete. Řídíte třeba dopravu, energetické toky a tak dále. Moderní technologie bychom opravdu neměli opomíjet. Pro mě jsou něco jako oheň. Dobrý sluha, ale zlý pán.

A když už jsme u těch komunálních voleb, má Nacher šanci stát se primátorem Prahy?

Myslím si, že s ním na čele máme ve volbách velkou šanci uspět. Věřím, že bude primátorem.

Před více než dvěma lety jsme spolu dělali rozhovor o komunální politice. Tehdy jste se přiznal, že jste v politice teprve rok, ale vyjádřil jste se ve smyslu, že stát jako firmu řídit nelze kvůli mnoha okolnostem. Myslíte si to po povýšení stále?

V podstatě ano. Bylo by fajn řídit stát jako firmu, ale některá rozhodnutí jsou poměrně těžká a ta rozhodnutí, co uděláte jako radní či poslanci, nejsou tak rychle aplikovatelná do praxe, jak by si člověk přál. Změnit některé lidi na úřadech a v institucích a přinutit je k větší výkonnosti je také stále komplikované. A brání to i efektivnějšímu fungování. Veřejný sektor a politika jsou poměrně komplikované disciplíny.

Už si na to premiér v demisi Andrej Babiš zvykl anebo stále ne?

Premiér je velmi pracovitý muž a má rád, když se člověk dokáže rychle rozhodnout. Takže si myslím, že ne. Pořád ho ta vleklost a zdlouhavost implementace věcí do praxe asi velmi rozčiluje. Na to si asi nezvykne.

V politice jste tedy tři a půl roku a už jako poslanec nejsilnější strany. Co vám to dalo a co vzalo?

Dá vám to mnoho nových zkušeností. Když budu třeba za pár let sedět v hospodě a kritizovat politiky, co budou v dané době u moci, tak už budu vědět, že to není tak jednoduché. A co mi to vzalo? Psychicky několik let života. Nicméně to bylo mé vlastní rozhodnutí a nelituji toho. Dokonce se i těším na to, co mě ještě čeká. Zrovna třeba i práce na zákoně o soukromé bezpečnostní činnosti. Je podle mě potřebná a pokud se podaří prosadit vše důležité, člověk za sebou uvidí dobrý výsledek.



Robert Králíček ANO 2011



poslanec

autor: Jan Rychetský