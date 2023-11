Poslední politické dějství Petra Fialy, tuší Best. Jeho svět se hroutí a Martin Kuba je připraven

ODS se řítí do kritické situace a premiér Petr Fiala hraje své poslední dějství svého politického života. V reakci na propadající se důvěru v nejsilnější vládní stranu to říká politický analytik Erik Best. Premiér podle něho žije v jiném světě a není schopen reagovat na problémy světa současného. Pokud se to nezmění, někdo v ODS může říci „dost“.

Politologové se zamýšlejí nad pokračujícím pádem popularity vlády a specificky nejsilnější koaliční strany ODS a jejího lídra Petra Fialy. Trend ukazují řady průzkumů od různých agentur v posledních měsících. Ten poslední od společnosti STEM musel občanské demokraty bolet nejvíc. Skončili v něm totiž až na třetím místě za stabilně dominantním hnutím ANO, které následovala SPD na druhé pozici.

Anketa Povedla se stávka ČMKOS? Povedla 84% Nepovedla 12% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5163 lidí

V době stávky učitelů a mnoha dalších oborů, které buď zcela nebo symbolicky přerušily svou práci, aby daly najevo svou nelibost k (ne)činnosti vládního kabinetu Petra Fialy, se od premiéra dočkaly kritiky a nepochopení.

Během pondělí, kdy byla Praha plná demonstrantů z celé republiky, se předseda vlády dokonce ani v hlavním městě nezdržoval a po kritizovaném vystoupení proti stávkujícím, odborům a protestujícím si odjel navštívit kravín. Ten přitom vlastní společnost patřící bratrovi ministra práce a šéfa lidovců Mariana Jurečky.

Pokud se přístup předsedy ODS a premiéra nezmění, může to pro něj podle politického analytika a komentátora Erika Besta mít fatální důsledky, které sám Best označil jako „poslední politické dějství“. Začíná prý být velmi neúnosné, že předseda vlády nemá představu o reálném světě.

„Bavíme-li se o dlouhodobém propadu důvěry vlády, musíme se zaměřit především na ODS. Tam je problém dlouhodobý a poměrně jasný. Jsou zde bývalí voliči ODS, kteří by si tuto stranu přáli volit, ale nemohou. Vlastně nemají ani koho volit. Nejčastěji budou asi nakonec volit Babiše, přestože ho dlouhodobě odmítali. Často jde o podnikatele, kteří 20-25 let stabilně volili ODS, ale teď to už odmítají. Řeknou si, že kdyby to byla ta skutečná ODS, klidně by měla 20 i víc procent, místo toho má teď 11,6. To je kritické. Všimněte si, že v tom okamžiku je zase více vidět jihočeský hejtman a exministr Martin Kuba, který přestává být zdrženlivý ve věci kritiky. Na rovinu říká, že Petr Fiala byl zvolen, má mandát, ale musí dokázat, že to zvládá.“

Předkládá i další možný důkaz toho, že se z ODS stala jiná strana, která přestala být zcela atraktivní pro množství svých původních voličů. „Kdyby se s ODS nic nedělo, Kalousek by na politickém spektru neměl žádné místo. Místo toho vidíme, že ohlašuje kandidaturu do europarlamentu. Něco se zcela jistě změní, ale nevíme kdy. Zda to bude za měsíc, za dva, za šest měsíců, nebo až po evropských volbách. Výsledky onoho posledního průzkumu jsou klíčové a ukazují, že situace už je kritická. Vždyť dokonce SPD je na tom lépe!“ upozorňuje.

Podle Besta je otázkou, zda ODS více škodí vystupování některých koaličních partnerů, nebo jejího lídra Petra Fialy. „Uvědomme si, že problém dostat ODS na vyšší pozice v preferencích už existoval před vytvořením koalice Spolu. Fiala přece už dávno propagoval inkluzi a panovaly pochybnosti, jak se chtěl postavit k řadě evropských témat,“ míní s tím, že nelze neúspěch ODS házet na ostatní koaliční strany.

„Do situace v EU jistě promluví výsledek nizozemských voleb, protože tam je další klíčový moment. Všiml jsem si, že i z nečekaných stran vůči některým tématům slyšíme výroky třeba o migraci. Takový Jakub Michálek z Pirátů například mluví na téma migrace opatrněji. Možná už i Rakušan je opatrnější. Fiala se také bude muset rozhodnout, co s Německem, které na Česko tlačí, abychom se vzdali práva veta, a chtějí protlačit rozšíření EU, což spojují se změnou rozhodování. Jenže vzdát se práva veta znamená zbavit se dobrovolně pravomoce říct ne migraci. Fiala to bude mít hodně těžké. Dokonce Respekt psal o tom, že snad má dokonce úkol u nás vzdání se práva veta zařídit,“ shrnuje dění a situaci.

Stále více sílí hlasy mezi opozičními politiky i mezi některými komentátory, nejenže premiér je zcela odstřižen od reálného světa, ale že stejně na tom jsou i jeho poradci. Erik Best je přesvědčen, že šéf vlády i jeho tým se chovají jako by svět byl úplně jiný.

„Fiala přišel k moci ve chvíli, kdy poměry ve světě, v EU i v České republice byly zcela jiné. Příchod války na Ukrajině jim trošku pomohl, protože to podpořilo tehdejší trend, že všichni v EU držíme pohromadě, mluvíme jedním hlasem a dokážeme spolupracovat. Fungovalo to asi do června letošního roku, jenže od té doby tento trend slábne a objevují se různé jiné problémy, kdy mnoho věcí nefunguje jak má, je zde problém v Izraeli a Česko je jeho hlasem v Evropě, přitom ten hlas není slyšet. Do toho volby v Nizozemí, problém s Německem, kde tamní Ústavní soud řekl, že nelze podporovat klimatické záležitosti jak tam plánovali. Je toho moc. Najednou se svět Fialy hroutí a to, s čím přišel do vlády, už nefunguje. Nevím, zda tomu všemu věřil, ale nebyl zatím schopen se přizpůsobit,“ říká Best.

Anketa Je srovnání Petra Fialy s Milošem Jakešem přehnané? Je 3% Není 94% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 19004 lidí

Všeobecně se podle něho hovoří o tom, že dochází k přeformátování světa, proměňují se centra moci atd. „Jenže Fiala je v tom starém světě a jeho poradci v tom možná ještě starším. Zatím to vůbec nezvládli a je otázka, zda vůbec dovedou se těm změnám přizpůsobit. Mezitím čeká připravený Martin Kuba, který vždy dokazoval, že vnímá nový vývoj a dovede se podle toho chovat. Překvapilo mě, že i Alexandr Vondra velmi dobře chápe, co se děje. V jednom nedávném rozhovoru říkal, že pokud umíme zabavit majetek Rusů, musíme přece umět potopit lodě pašeráků. Samozřejmě bez migrantů, prázdné lodě, ale zlikvidovat pašerácké lodě a potrestat neziskové organizace, které do Evropy nelegální migranty vozí. To je důkaz toho, že chápe vývoj nové situace. Zatímco Fiala stále opakuje: budeme jednat. Svět se mění, a Fiala se nemění vůbec. To je základní problém,“ analyzuje pro ParlamentníListy.cz.

„Pokud svůj přístup k řešení problémů nezmění, hraje své poslední politické dějství, to ano. Otázkou je, jak dlouho to bude trvat. Mohou to být evropské volby, důvodem může být i to, že na kandidátce Spolu bude nebo nebude Kalousek a způsobí to rozepři uvnitř Spolu. Stejně tak důvodem může být rostoucí nespokojenost v ODS, protože poslední průzkum je pro ni katastrofální. Zatím jsme k tomu neviděli Fialovu reakci, takže další průzkumy pro něho mohou dopadnout ještě hůř. Pokud by to bylo méně než 10 procent, někdo v ODS už řekne, že jde o kritickou situaci. Neumím to odhadnout časově, ale pakliže Fiala nepochopí, že se situace radikálně změnila, bude pro něj těžší a těžší uhájit vlastní pozici,“ dodává Erik Best.

