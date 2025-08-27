Posunout ODS doprava, zavelel Šimíček. Načal velmi osobní téma

Tak lídr vašeho SPOLU Petr Fiala a lídr STANu Vít Rakušan spolu šli na pivo. Lídr Pirátů Hřib se nepřipojil. A Rakušan naznačil, že SPOLU neumožnilo STANu reformu antimonopolního úřadu nebo manželství pro všechny. Já si pamatuji i výtky STANu ohledně „kauzy bitcoin“. Tak tedy, jakou míru vstřícnosti vůči STANu si před volbami představujete?
Já jsem se vůči tomu, abychom se účastnili klasické staňácké maškarády pro sociální sítě, vymezil hned. Přijde mi, že jediný, kdo se k tomu postavil správně, je Hřib. Politika, kterou dělá STAN, je učebnicový příklad tzv. Virtue signallingu, tedy falešnému mávání ctnostmi. Dělají to pro twitter, pro „hodná“ média, a proto, aby mohli na druhé ukazovat – „HA, to vy jste nepřijali pozvání hodného Vítka!“ To je ale naprosto chucpe, když pak vyleze na povrch, že STAN chystá proti ODS kampaň. Vlastně se u toho dobře bavím. Dost dobře nerozumím tomu, proč se těchto staňáckých maškarád účastníme. Ale kdo jsem já, abych radil – řadový člen bez jakékoliv funkce.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Michal Půr sdělil, že nejde k volbám, protože výkon vlády vedené ANO nebude horší, než výkon vlády vedené SPOLU. A přeje si obrodu na české pravici. Je kolem toho povyk. Jak do toho vstoupíte vy, jakožto člen ODS?
Obrodu na české pravici mohou dělat pouze lidé v ODS a ne v lžipravicových podnikatelských projektech, které od začátku hlásí, že budou dělat fíkový list agrobolševismu. Naše modernizační platforma ČESKO.plus, kterou spolu s Radimem Ivanem veřejně propagujeme, má ryze pravicové myšlenky v DNA. Zároveň mluvíme podobně, jako mluvil Václav Klaus před 33 lety, když zakládal ODS. Pragmatismus, modernita, ekonomický liberalismus. Klaus vyzýval k tomu, abychom byli otevření a ne ideologicky zaslepení. Dnes tedy často popírá sám sebe. Kdybyste si přečetl jeho rané projevy, označovali byste jej asi jako libtarda… Obroda pravice může proběhnout jen prostřednictvím klasické strany a pravicových hlasů v ní. Michal si myslí, že to jde jinak a já mám za to, že se velice mýlí. To nemění nic na tom, že jsme dlouholetí parťáci a přátelé. Zklamání mnohých lidí, že vláda nedělá, co by se jim líbilo, je úplně legitimní. Když však hledají spásu u gangsterského hnutí estébáckého sedmilháře, které spálilo veřejné rozpočty a sabotovalo budoucnost a modernizaci země, tak je to eufemicky bláznovství…
Trochu to vypadá, že kampaň koalice SPOLU se zaměřila na různé grafiky založené na karikaturách Kateřiny Konečné a STAČILO!. Oproti tomu zní kritika, že ekonomický program SPOLU je velmi, velmi vágní. Jak se vám ten rozpor jeví?
Sám jsem fanoušek teze, že politika je sice o hodnotách, ale více o peněžence občanů. Ta rozhoduje vnitrostátní parlamentní volby. Ovšem jakákoli karikatura drzé a prolhané bolševické sirény z Nového Jičína je samozřejmě dobře. Tahle reálně nikdy nepracující dcera vysoce postaveného člena zločinecké organizace KSČ, který na Novojičínsku ničil životy desetitisíců občanů a jejich dětí, je krystalickým příkladem nejšpinavějšího necharakteru v politice. Sama léta tyje z peněz daňových poplatníků, v zahraničněpolitických otázkách zastává pouze zájmy ruských barbarů proti zájmům českých občanů, aby v otázkách obranyschopnosti země – tedy v jednom ze základních témat každého státu, jela v podstatě politiku – Putine, přijď a zabíjej a vraždi také české občany, když ti nestačí Ukrajina.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Existují političtí soupeři – třeba ANO nebo dejme tomu Motoristé – a pro mě samozřejmě STAN i Piráti – a potom existují špinavá protičeská smetiště – tedy Konečné a Vidlákovi bolševici či „KoKoKo“ aneb Koalice komerčních kolaborantů – tedy falešná zastřená a fejková koalice SPD a jejich rusáckých satelitů.
Rozumím tomu, proč to „hrajete“ proti Konečné, ale nestály by daňové návrhy za víc než tři krátké odstavečky?
Rozhodně stály. Na druhou stranu žijeme v době, kdy se informační a mediální svět velmi proměnil. Lidé už to v podstatě nečtou. Já osobně vítám některé změny, které podpoří věci prosazované námi – jako ČESKO.plus a ty v programu jsou.
Jinak, Jakub Horák pravil, že díky STAČILO! vypadá Babiš jako takový „klidný střed“. Je na tom něco?
V každé zemi jsou nějaké vlastizrádné síly, případně subjekty, o které si slušný homo sapiens nemůže opřít ani kolo. Někde jsou to bývalí bolševici, někde bývalí náckové… U nás se však navíc vyskytují čistě komerční či businessové projekty jako ANO a SPD, které ovládly velkou část politického kolbiště. ANO existuje, aby pokrylo businessové zájmy majitele. Jiný důvod nehledejte. SPD existuje, aby tekly prachy za mandáty do Takeshiho hradu, případně na jiné účty… reálně je ale nezajímá politika. Chtějí svoje jisté – je to skvělý podnikatelský záměr a funguje jim to. Takže svým způsobem má Kuba pravdu. Mimochodem – je to fakt chytrý chlap.
Abychom se opět odpoutali od dění v našem „Hobitíně“ a vyšli do světa. Donald Trump uspořádal summit na Aljašce, přijal evropské lídry plus Zelenského a od té doby jaksi nic. Myslíte, že se nějaké urovnání na Ukrajině zvládne ještě do našich voleb?
O barbarské ruské válce proti svobodné Ukrajině se bavíme dlouhodobě. Je to únavné pro všechny, ale nejvíc pro Ukrajinu. I přesto, že je obětí ruského teroru proti ní, ti nejhorší špinavci mezi lidmi dokážou vyvolávat nenávist. Naprosté lidské dno. Donald Trump se pomalu, ale jistě (ano, stačilo se zeptat, ale on si to chtěl sám ověřit) dostává k jádru pudla. Rusákovi se nedá věřit ani nos mezi očima a rozumí jenom síle. Smutné je, že Evropa to dlouho ví, ale zbaběle s tím nic neudělala. Den po napadení svobodné Ukrajiny špinavými skřety z asijských stepí mělo hořet nebe a Evropa sama toho mohla dosáhout… Bohužel nechává krvácet Ukrajinu, která je hrází civilizovaného světa před antičlověčenstvím, které představuje Ruská teroristická federace. Pozorně Trumpa sleduji a mám za to, že on si „srát“ na hlavu dlouho nenechá a použije všechny páky, aby z toho vyšel jako prezident, který „to“ vyřešil. Jak to dopadne dnes, nechci ani odhadovat.
Mimochodem, v Bílém domě byla i naše společně oblíbená politička Giorgia Meloniová, pro mě dokonce nejoblíbenější žena v politice na celé planetě. Jak hodnotíte její jednání a vystoupení na Trumpově summitu?
Meloniovou nepokrytě miluju, na čemž se asi shodneme. Při jejím jménu a úsměvu se rozechvěje i neotřesitelná duše Donalda Trumpa. Vždy, když o ní mluvím, nemůžu nevzpomenout fantastické vystoupení cirkusového klauna s geopolitickým rozhledem vypnuté míchačky – Jindřicha Rajchla – který v podcastu Kecy&Politika prohlašoval, jak se na Meloniovou těší, že ona půjde s ním na ruskou stranu. Bylo to v době, kdy blábolil, že v listopadu skončí vláda. Pak jeho vlastizrádné šibřinky pro zájmy Gazpromu skončily a nic… jako všechno, co tenhle maňásek nabízí. A zatím je Meloniová jednou z nejhlasitějších zastánkyň Ukrajiny. Takže ano, její jednání a vystoupení snesou státnické parametry. Tuhle dámu bych jako politickou parťačku bral všema deseti.
Já si v poslední době všímám, že adiktologové upozorňují na nebezpečí nadměrného pití alkoholu. Já mám alkohol rád, přiznávám, ale zase chápu, že se člověk nemůže „zbořit“, když druhý den jde do práce či se od něj chce jiná aktivita, zejména veřejná. Vy jste své potíže s alkoholem v minulosti zvládl. Máte pocit, že v české politice máme dost lidí s podobnými problémy?
Tohle je osobní a ožehavé téma. Politika stranou. Já sám budu v říjnu „alcohol free“ šest let. Není to příliš dlouhá doba, ale jsem na to docela pyšný. U nás v politice máme bohužel mnoho postav, na kterých je výrazný problém s alkoholem viditelný. Nemluvím o těch, kteří v podnapilém stavu něco napíšou na X a ráno to smažou. To je takový zábavný kolorit… ale aby někdo chodil pravidelně pod parou do živého vysílání ČT jako bývalý předseda sněmovny, to je opravdu mimořádně smutné a ukazuje to na velmi vážný problém. Měl by vyhledat odbornou pomoc, pokud si nedokáže pomoci sám. Já jsem to udělal a bylo to nejlepší rozhodnutí v životě. Ten život mi to vlastně zachránilo. Protože stát se mohou horší věci, než blábolit se skelnýma očima a zamotaným jazykem v Událostech, komentářích nebo v Interview ČT. Přeji všem, kteří mají s chlastem problém, hodně síly a vše dobré. Vždycky existuje cesta. A já osobně neodmítnu nikoho, kdo chce pomoct – byť třeba jen svěřením se či dobře míněnou radou. A není to tak, že se někoho snažím vychovávat, když sám jsem tu sílu neměl. Klidně ať si pije, kdo chce, co chce… ale pokud to překročí určitou hranici, stává se z uvolněné zábavy vážný problém.
Tak lídr vašeho SPOLU Petr Fiala a lídr STANu Vít Rakušan spolu šli na pivo. Lídr Pirátů Hřib se nepřipojil.
autor: Jaroslav Polanský