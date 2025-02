Potravinové banky. Lidí přibývá. Konečná smutně vypráví, koho tam také viděla

Paní poslankyně, co říkáte na pondělní projev premiéra Fialy? Čím vás zaujal?

Anketa Prospěl Otakar Foltýn svou činností ve funkci vládního zmocněnce premiéru Fialovi? Prospěl 3% Neprospěl 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2896 lidí

Trpký úsměv pak vyvolaly jeho kecy o Green Dealu a přeregulovanosti. Jak to můžete věřit člověku, který s tímto vším mohl něco udělat během českého předsednictví, ale pochvala od Ursuly pro něj byla víc než to, že by mohl pomoci lidem i evropskému průmyslu. A když mohl i tuto svou chybu opravit, tak vládní poslanci podpořili Ursulu se vším, co má za sebou, na dalších 5 let v čele Evropské komise. Ať z nás už přestanou dělat hlupáky! STAČILO!

V pořadu Bočko jste mimo jiné mluvila o finančním zadlužení mladé generace. Můžete to prosím rozebrat i pro naše čtenáře?

Podle údajů společnosti Czech Credit Bureau stouplo celkové zadlužení meziročně skoro o devět procent. Dluhy rostou takřka u všech generací, jedna se ale přece jen vymyká. Prudký růst zadlužení je nově typický pro tzv. generaci Z, tedy lidi narozené na konci 90. let. Jednoduchým vysvětlením je neschopnost zajistit příjmy odpovídající výdajům na bydlení a jídlo. Dalším vysvětlením je nedůvěra mladých v to, že si jednou pořídí vlastní bydlení nebo že se dožijí penze, což vede ke zvýšenému utrácení. A že tato vláda skutečně mladým lidem žádnou naději, snad kromě Fialových zjevných fantasmagorií, nedala.

Zmínila jste také zvyšující se poptávku v potravinových bankách. O čem to svědčí?

No svědčí to o konkrétních výsledcích Fialovy vlády, které jsou pro lidi katastrofální. Moc se o tom totiž nemluví, ale vláda dělala (a bohužel stále dělá) tak děsivou politiku, že lidi žene do potravinových bank. A netýká se to už jen těch nízkopříjmových, ale přibývají lidé ze střední vrstvy. KSČM jednu takovou potravinovou banku má ve své budově v Brně, takže přímo můžeme hodnotit a nedovedete si představit, kdo všechno už má problém se základními potravinami.

Fotogalerie: - Protesty zemědělců v Praze nebudou

Podívejme se konkrétně na tu nepříliš dobrou bytovou situaci, na kterou si mnozí Češi stěžují. Jak ji vyřešit?

To musí být soubor opatření, neboť na bytovou politiku se tady dlouhá léta kašlalo. KSČM v rámci tehdejší tolerance Babišovy vlády prosadila dotační program na stavbu a renovace obecních bytů, která pak byla naprosto neprozřetelně zrušena. Každopádně je třeba rozjet stavbu nových bytů, podpořit družstevní bydlení, nabídnout lidem dostupné půjčky, ale také zamezit tomu, aby se s byty spekulovalo ve velkém, třeba využitím daně z nemovitosti – respektive sazbou pro byty, které nejsou obývané.

„Nerozumím tomu, že i dnes ještě vůbec někdo uvažuje o tom, že by eventuálně znovu mohli komunisté vstoupit do parlamentu. Je to absurdní,“ uvedl herec Jan Přeučil v rozhovoru pro PrahaIN. Co byste mu vzkázala?

Překvapilo mě, že zrovna pan Přeučil, který byl na rozdíl ode mne v KSČ, takto hovoří. Minulý režim podporoval i propagandisticky a teď – 35 let po listopadu 1989 – bude bojovat s komunisty? Myslím, že je to k smíchu. Panu Přeučilovi možná nechybí talent, ale co mu chybí, je páteř.

Pojďme na další téma. V těchto dnech uplynuly už tři roky od začátku války na Ukrajině a při té příležitosti se v Praze konala akce na podporu Ukrajiny, kde vystoupil i prezident Pavel. Co k této akci říci?

Ničím mě toto setkání nepřekvapilo. Poselství bylo jediné – je třeba válčit na Ukrajině do posledního muže a do posledního eura a koruny, které Evropa má. Já si nemyslím, že je to správná cesta. Na rozdíl od těch, kteří tam ale byli na tribuně i pod ní, nikoho tupě nenálepkuju.

Fotogalerie: - Východní výspa Německa

A celkově, jak vidíte aktuálně vývoj konfliktu na Ukrajině?

Jsem ráda, že se konečně události začaly hýbat. Tři roky jsme od naší vlády i představitelů EU slyšeli pouze to, že existuje jediná cesta, a to je válka, posílání dalších a dalších miliard a zbraní. Mírová iniciativa nebyla vyvinuta vůbec žádná. A teď se tito lidé diví, že jsou na druhé koleji? Měli svou příležitost, kterou propásli…

Každopádně bych byla ráda, aby se mírových jednání určitě Evropa účastnila. Už jen proto, že účet za Ukrajinu pro nás může být velmi vysoký. Ostatně už oněch více než 230 miliard, které Fialova vláda poskytla z peněz našich občanů pro Ukrajinu a Ukrajince, je naprosto astronomická částka – mimochodem je to více peněz, než Stanjura vybral ze svého konsolidačního balíčku, kterým lidem vytáhl z peněženek desítky miliard ročně.

Vraťme se ještě k volbám v Německu. Co říci na výsledek? Co bude podle vás znamenat pro další cestu v Německu a jak ovlivní i nás?

Výsledek byl z velké části očekávatelný, nicméně dle mého soudu se toho v Německu nakonec až tolik nezmění. Počkám si až na definitivní složení koalice a její prohlášení. Zatím jsme slyšeli silná prohlášení směrem k migraci a kontrolách na hranicích – i s Českou republikou, nicméně uvidíme, zda to nebyl jen marketing, neboť sociálně-demokratická SPD, která se jeví jako nejpravděpodobnější koaliční partner vítězné CDU/CSU, během své vlády k migraci přistupovala velmi vstřícně a v některých případech i liknavě.

Východ země de facto „ovládla“ AfD. O čem to vypovídá?

Že uměla tato strana využít velké nespokojenosti, která na východě Německa panuje. Pokud bude nová koalice aspoň trochu myslet na své občany – což v posledních letech v Evropě ne vždy platí – pak se samozřejmě bude zabývat i problémy, které občany vedly k volbě AfD.