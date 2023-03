Potraviny ve slevě? Reálná cena s přiměřenou marží. To ostatní... Zvýšený hlas z ČSSD

reklama

Sociální demokracie vyzývá obchodní řetězce a další partnery, aby přistoupili na dobrovolné zastropování cen základních potravin tak, jak se to osvědčilo například na Slovensku nebo ve Francii. Je to podle Vás dobrá cesta? Jakou čekáte odezvu od obchodních řetězců?

Je to cesta. Marže obchodních řetězců u některých potravin jsou často neskutečné. Stačí, když se objeví informace, za kolik řetězce nakupují od českých producentů a za kolik je pak zboží k dostání pro kupující. Marže 100 a více % není nic jiného, než nehoráznost a zlodějna. A slevy jsou pak velmi často reálným vyjádřením ceny s přiměřenou marží. Ale pokud jim to prochází, proč by to nedělaly. Zisky jsou super. Takže bez tlaku vlády pochybuji, že budou řetězce ochotny něco měnit.

Vláda zastropovat ceny potravin nechce, podle ministra Nekuly si s problémem poradí zdravá konkurence. Máte pocit, že to v současné době tak funguje?

Bohužel máme pravicovou vládu, pro kterou je otázka volného trhu víc, než boj proti chudobě lidí. A že trh nefunguje, je snad zjevné. Stačí si dojet na nákupy kamkoliv za hranice a člověk pochopí, že je u nás něco špatně. A pokud jde o pana ministra. Občas mám pocit, že k nám spadl z Měsíce…

Poradce premiéra před časem právě kvůli cenám radil, aby lidi jeli nakupovat do Polska. Co na takovou radu říci?

Jak jsem říkal, nejde jen o Polsko, ale dokonce i o Německo, nebo Rakousko. I tam máte často u potravin lepší kvalitu za nižší cenu. Ale pokud premiér naší země místo řešení domácího problému radí, ať si občané pomohou u sousedů, pak je otázka, co na svém místě dělá… Tedy jeho poradce, takže člověk, jehož moudrým radám premiér věří.

Prezident Pavel nakonec podepsal novelu zákona ohledně snížení valorizace důchodů. Řekl však také, že chce, aby ji přezkoumal Ústavní soud. Překvapuje vás jeho postoj?

Tady musím odpovědět jako právník. A jako právníka mě jeho postoj nepřekvapuje. Evidentně se (alespoň teď) snaží vrátit prezidentský úřad tam, kam patří a nerozšiřovat jeho pravomoci. A pokud dokáže při takových lapsech vlády vždy otevřeně označit problém, v tomto případě, že platy politiků rostou, ale důchody se snižují, má šanci uspět.

Vraťme se ještě k nedávné demonstraci na Václavském náměstí. Jak hodnotit účast i to, co tam zaznělo?

Je mi líto, že řada lidí dnes věří víc dezolátům než levicovým politikům. Bohužel dezoláti umí jen bořit, ale nikdy nic pozitivního nepostaví. Je obrovským úkolem levice znovu lidem otevřít oči a přinášet skutečná řešení.

A co říci na to, co se po této oficiální demonstraci odehrálo u Národního muzea?

Rektor VŠE vyzval docenta Ševčíka, který se objevil na některých záběrech u muzea, k rezignaci na post děkana. Někteří studenti proti děkanovi pak dokonce demonstrovali. Na druhé straně má docent Ševčík stovky, možná tisíce podporovatelů, kteří za ním stojí. Sám Ševčík uvádí, že se na místě ocitl náhodou, neboť ho oslovil člověk, kterého dle jeho slov zranila před muzeem policie a Ševčík chtěl mluvit s velitelem zásahu. Co na celou tuto „kauzu“ říkáte?

Ševčík s Klausem připravoval největší zlodějnu v novodobých dějinách Česka. Jmenovala se kuponová privatizace. A veškeré další jeho kroky pouze čím dál víc potvrzují, co je zač. A že má podporovatele? No, to každý psychopat. Hitlerovi věřila velká část Německa, Putinovi věří velká část Ruska. Takový člověk prostě nemá na akademické půdě co dělat a studenty v této věci zcela chápu. Kdybych měl takového děkana, taky bych se hluboce styděl a protestoval.

Koncem minulého týdne se objevila zpráva, že soud v Haagu vydal zatykač na ruského prezidenta Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Lvovovou-Bělovovou. Co na to říkáte? A co říci na reakci z Ruska?

Překvapila mě odvaha tohoto kroku. A zároveň se obávám, že vyzní do ztracena, což dál sníží reputaci mezinárodních organizací. S ohledem na to, že Putinův režim je zřejmě nejzločinnější od dob nacistického Německa, nejsou jeho výroky v této věci nijak překvapivé. A předpokládám, že už jsou mobilizováni příslušníci GRU, aby se strůjci tohoto kroku zatočili po bolševicku.

