Potřebujete zvednout žaludek? Sledujte každou neděli Moravcovy Otázky, ordinuje ve vtipu lékař. Ivan Vyskočil má čerstvý osobní zážitek s produkcí ČT

Anketa Vadilo by vám, kdyby Matteo Salvini tajně přijal peníze od Rusů? Vadilo 4% Nevadilo 90% Salvini mě nezajímá 6% hlasovalo: 8657 lidí

O svůj zážitek s natáčením v České televizi se s námi tentokrát na úvod Nedělního rána rozhodl podělit Ivan Vyskočil. Rozebral přitom odměnu pro ředitele ČT, která se nedávno stala značně diskutovaným tématem nejen na sociálních sítích. „Tak mě po dlouhé době oslovila ČT,“ začíná své vyprávění a hned vysvětluje.

„Ne, že by se ledy pohnuly. Bylo to do nějakého dokumentu, a nás, co něco pamatujeme, valem ubývá. Zkrátka ‚dědci‘ začínají být nedostatkové zboží, a tak došlo i na mne,“ směje se a popisuje situaci na „place“. „Lidé okolo kamery i režisér a dramaturg za kamerou byli nesmírně milí. Zkrátka profíci! Paní produkční mne ovšem nechtěně pobavila. Samozřejmě, že i ona své práci rozumí a dělá ji, jak nejlépe umí. A k její profesi přináleží dohodnout s účinkujícím honorář. Hned mi zdůraznila, jak je svázána určitými limity, a že na to mají hrozně málo peněz. Musel jsem se začít smát! Inu, jak by mohli mít dostatek peněz na výrobu pořadů, když dávají panu řediteli odměnu téměř dva a půl milionu. A hned jsem to také řekl. Přidal jsem návrh, že by se pan ředitel mohl uskrovnit a něco ze svých melounů dát na pořad. Nakonec jsem navrhnul, aby ten můj honorář poslali panu řediteli ČT, když je takový chudák, že ho musí držet při životě zvláštní odměna,“ pokyvuje s úsměvem Vyskočil.

A posléze dodává: „Ano, ředitel naší veřejnoprávní TV, na kterou všichni musíme platit koncesionářské poplatky, je ‚opravdový chudák‘! Měsíční plat má jen o málo menší, než má pan prezident naší republiky. Měsíčně dostává přes 200 tisíc, a ještě potřebuje zvláštní odměnu? A za co?“ ptá se oblíbený herec a vmžiku si také odpovídá: „Za to, že už se na ty tendenční zprávy nedá koukat.“

Za co ČT také platí: Vraťte ČT koncesionářům, žádá petice. Připomeňte si, jak plní veřejnoprávní poslání Moravec nebo Fridrichová

Jeden díl Moravce stál... z té částky vám bude zvonit v uších, poslanec řekl mnohé o zamlženém hospodaření ČT

Plat Václava Moravce? Šéfkontrolor Rozhlasu Kňourek to rozstřelil: Vyhlaste sbírku „Zvyšme Moravcovi plat!“

Pusťte si Moravce, žaludek se vám zvedne…

„Chcete-li si zvednout adrenalin, pusťte si v neděli pana Moravce,“ radí čtenářům Ivan Vyskočil a dodává. „Na fb jsem zaznamenal několik hezkých vtipů – Přijde pán k doktorovi, že má snížení žaludku. A pan doktor mu doporučí: Tak si pusťte v neděli Moravce a žaludek se vám zvedne!“ směje se herec a pokračuje. „Také nádherný vtip, že Václav Moravec už dosáhl ‚moderátorské dokonalosti‘. Ve studiu prý bude sedět sám, sám si bude klást otázky a sám si na ně bude odpovídat,“ říká Ivan Vyskočil s tím, že to vlastně není až tolik od věci.

CELÝ SERIÁL: NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM

„Když jsem viděl na vlastní nevěřícné oči, jak premiéra této země nehodlá pustit ke slovu, vysvětluje a překrucuje jeho odpovědi, tak bych tomu i věřil. Andrej Babiš měl nekonečnou trpělivost. Pan Paroubek by už po pěti minutách takové debaty, hraničící až s drzostí, strkal před budovou klíčky do zapalování a mizel. A u některý z jižních temperamentních politiků bych se nedivil, kdyby Václavu Moravcovi i před kamerami jednu natáh‘,“ říká s humorem sobě vlastním Ivan Vyskočil a vrací se znovu k ‚ocenění‘ ředitele České televize. „Nevím, jestli tak vysoká odměna je namístě, neb ředitel by přece měl vést a odpovídat za své zaměstnance! Ale nešvaru vysokých odměn k vysokým platům a posléze tzv. zlatých padáků se asi u nás ještě dlouho nezbavíme. Jen nevím, jak se na to asi tak mohou dívat ti, kteří skutečně pracují?“

Demožumpa a pohrobci Havlova Občanského fóra

„V poslední době už jsem slyšel leccos, nad čím mi zůstával rozum stát. Například, že lidem nad 40 by mělo být odebráno volební právo, Nora Fridrichová by dokonce starší lidi chtěla vystěhovat. (…nakonec můžeme být ještě rádi, že nás neposílá rovnou do plynu.),“ dostává se Ivan Vyskočil k dalšímu tématu a prozrazuje, co ho doslova nadzvedlo ze židle. Týká se to volby prezidenta. „To, s čím přišel pan Fiala, to je tedy vrchol!“ kroutí hlavou pohoršeně a pokračuje.

„Přebral jsem od pana Zdeňka Ondráčka výraz „demožumpa‘, jak označil takzvaný ‚demokratický blok‘. Tak má plnou pravdu a demožumpa se už definitivně odkopala, jakou to demokracii si představuje. Čelný představitel demožumpy pan Fiala se nechal slyšet, že by měla být zrušena přímá volba prezidenta republiky a opět by měla být navrácena do rukou poslanců. Tak takto by si to pánové zase představovali. Co je lidu sprostému do toho, jak oni by si to tam zase dohodli. Kdysi šlechta nazývala prostý lid ‚selským hřbetem‘. Čekám, kdy se od našich těchto vyvolených dočkáme podobného oslovení,“ říká naštvaně herec.

A připomíná: „Už několikrát jsme byli svědky té šaškárny, dohadování, výhrůžek, pletichaření a skandalizování, jen aby to proboha nedopadlo mimo jejich představy. Jak strašně jim musí vadit prezident Zeman, když je pan Fiala schopen něco takového vypustit. No jistě. Přece nemohou snést někoho, kdo má vlastní názor a brilantní mozek. Někoho, kdo má politický, ekonomický a mezinárodní přehled a kdo odmítá být podpisovačem slabomyslných návrhů,“ poukazuje Ivan Vyskočil a dodává: „A jsme zase u toho. Potažmo i u těch organizátorů demonstrací, politiků i pohrobků Havlova Občanského fóra. Plná huba demokracie, ale běda není-li ta demokracie podle nich!“

Pryč s těmi, co bojují proti korupci? Jsem z toho jelen…

Nápad předsedy ODS Fialy ovšem není to jediné, nad čím v posledních dnech Ivan Vyskočil kroutí hlavou. „Slabomyslné návrhy? Zrovna jsme svědky dění okolo odvolání ministra kultury Staňka. To nevadí, že jej ČSSD kdysi jmenovala jako odborníka na svém místě. Náhle není dost dobrý, ačkoliv vlastně správně konal svoji práci a vyhodil někoho, kdo si protiprávně přikláněl penízky ze státního balíčku,“ říká s údivem Ivan Vyskočil a pokračuje. „A jak celé dění vidí prostý člověk, jako já? Tak pryč s takovým, co bojuje proti korupci! Nakonec by se mohl začít dívat pod prsty i jiným.

Psali jsme: Takhle nelítá ani Babiš. Získali jsme ceny letenek, které si nechává proplácet šéf Národního divadla. VIP salónek, žádné čekání, menu pro gurmány, superluxus

Padnete: Čtyři umělci z Národního vyjeli čtyřmi služebními auty na festival do Německa. Víme, kolik to stálo

Operní mafie v Národním divadle. Budete koukat, co se mezi umělci odehrává

A máme tady někoho, kdo sice oboru vůbec nerozumí, ale potřebujeme pro něho trafiku. V podstatě takto to označil pan prezident. I v očích normálně myslícího člověka takové jednání nedává smysl. A teď začíná přetahování s panem prezidentem, který jedná dle logiky, ale ČSSD ukazuje svaly a vyžaduje plnění Ústavy za každou cenu, i proti logice věci. A hned vydírání a hrozby odchodem z vlády,“ nestačí žasnout Ivan Vyskočil s tím, že on sám si mimochodem myslí, že kdyby odešli, žádná škoda by to nebyla. „Obává se snad ČSSD, že by neprosazením svého ztratila tvář?“ ptá se herec a vysvětluje: „Ale ČSSD ztratila tvář už dávno. Zejména prosazováním figur jako Poche, nepodařený pan Petříček a nyní znova. Nevím mnoho o panu Šmardovi a upřímně říkám, nechci ho nijak snižovat, ale jedno vím, že jsem jeho jméno ve spojitosti s kulturou nikdy neslyšel, a to se v této oblasti pohybuji už hodně dlouho. Nechápu to a myslím, že se mnou jsou z toho jelen i spousty normálních lidí.“

Buď Vary, nebo demonstrace, vzkazuje kolegům

Na závěr se Ivan Vyskočil rozhodl říci ještě pár slov ke karlovarského festivalu. Konkrétně tedy k jeho financování. „S Tomášem Klusem sice nesouhlasím, ale přesto si ho vážím. Rozhodl se, že nebude účinkovat v pořadech, kde se nějak sponzorsky zúčastňuje Agrofert. A snad toto předsevzetí důsledně dodržuje. Vzdal se těch peněz,“ říká Ivan Vyskočil a dostává se tak k „jádru pudla“.

„Vážené kolegyně a kolegové. Jedete na karlovarský festival, užíváte tam veškerých výhod VIP hostů – a zároveň chodíte na demonstrace, kde plamenně mluvíte proti Andreji Babišovi, prezidentu Zemanovi a dalším? Ministerstvo financí vám na váš mejdan poslalo 30 milionů korun. Ministryně financí, tedy vláda, tedy potažmo Andrej Babiš! A to se nestydíte si za tyto peníze bezskrupulózně užívat, a ještě k tomu si dovolit vypískávat ministryni financí Alenu Schilerovou? … možná by ty peníze raději dala na nemocné děti,“ říká Ivan Vyskočil a svým kolegům posílá rázný vzkaz.

„Takže kolegáčkové: „Buď nejezděte do Varů, nebo nechoďte na demonstrace! Jinak byste nebyli nic jiného, než ‚CHUCPE‘! A jsem přesvědčen na 100 %, že stejně by vám to takto řekl námi milovaný Pavlata Míša!“





Psali jsme: Někdo to vaše chlastání a zvracení po bulvárech musí zaplatit! Herec Gulyáš má vzkaz pro kolegy z Varů, kterým smrdí zbraně

VIDEO Čtvrtníček si pořizuje novou pistoli. Jednou ranou trefil Hřebejka Klusáka i Geislerovou

Bartoška získal na dotacích víc než Babiš na Čapí hnízdo: Státní penězovod mu letos na festival vystříknul přes 48,5 milionu korun. A to není celé

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora