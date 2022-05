Pozor na Ukrajinky, pánové! Rusko a Ukrajina jsou prolezlé HIV. Doktor chce tvrdý krok

Ukrajina i Rusko jsou HIV prakticky celé prolezlé. Rozšíření této nákazy u nás bude záviset na tom, jestli si čeští muži uvědomí, že pro ně atraktivní Ukrajinky mohou být nemocné. „U českých žen problém nevidím, myslím, že Ukrajinci pro ně většinou atraktivní nejsou,“ říká pro ParlamentníListy.cz imunolog Jiří Šinkora k možnému šíření chorob v Česku v důsledku masívní migrace lidí prchajících před válkou na Ukrajině. Upozorňuje, že každý, kdo se do tohoto dobrodružství vydá, by si měl uvědomit, že není cesty zpátky. Zpoplatnil by léčbu AIDS, alespoň částečná spoluúčast za vlastní blbost je podle něj žádoucí.

reklama

V těchto dnech se nezvykle Evropou šíří onemocnění opičích neštovic. Vzbuzuje velkou pozornost, ačkoli je na starém kontinentu hlášeno kolem 40 případů, dvě hospitalizace a žádné úmrtí. Existuje přesto nějaký důvod k obavám?

Obavy můžeme mít z čehokoli. Já například začínám trpět obavou ze stáří, výšek a své minulosti. Začínám takto, abych upozornil na to, že obavy jsou často iracionální a mnohdy též vyvolané účelovou manipulací veřejnosti jejími zvolenými zástupci a jejich pomocníky. Ale mít obavy z něčeho, co si mezi sebou předávají spoluobčané sexuálními praktikami, které by mě a nejspíš většinu obyvatelstva ani nenapadlo používat, je iracionální, směšné a řekl bych až blbé. Nemocí a také zoonóz jsou tisíce. Myslím, že jsou důležitější a nebezpečnější součásti přítomnosti než nějaká okrajová zoonóza. Například zešílevší Rusák, který likviduje vlastní i sousední národ, vyvolává hladomor, úplně vyšinul to, na co jsme si zvykli a nikdo se toho dobytka není schopen zbavit. Kam se hrabou pravé neštovice.

Anketa Jste pro razantní navýšení výdajů na obranu? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 27271 lidí

V souvislosti s masívním příchodem uprchlíků před válkou na Ukrajině se začíná hovořit o zvýšených zdravotních rizicích pro domácí populaci. Je důvod pro takovou diskusi?

Není. Máme slušné, i když zkorumpované zdravotnictví. Máme milióny let ověřenou imunitu. Ukrajina je sice více promořená nemocemi, kterých jsme se již víceméně zbavili, ale Ukrajinci sem už dříve proudili po desetitisících a i z vlastní zkušenosti vím, že to, co přinášejí teď, sem už dříve přinesli. Hlavní riziko jsou sexuálně přenosná onemocnění, nejen HIV. Ta jsou na Ukrajině daleko větší problém než u nás, a to hlavně z hlediska prevalence, tedy četnosti výskytu. Ale myslím, že tady více než v mnoha jiných oblastech platí, že každý je svého štěstí strůjce.

Zmínil jste onemocnění HIV. V roce 2020 byla Ukrajina druhou evropskou zemí s nejvyšším počtem nově diagnostikovaných touto infekcí. Toho roku v zemi připadalo 39 nákaz na 100 tisíc obyvatel, jednoduchou úvahou se dá odhadnout příchod více než 120 takto nakažených do Česka, které jich má v přepočtu 20x méně. Považujete vzhledem k deklarované struktuře uprchlíků rozšíření této nákazy u nás za pravděpodobnější?

Jak už jsem uvedl. Ukrajina, ale i Rusko, jsou HIV prakticky prolezlé. Rozšíření nákazy bude záviset na tom, jestli si čeští muži uvědomí, že pro ně atraktivní Ukrajinky mohou být nemocné. U českých žen problém nevidím, myslím, že Ukrajinci pro ně většinou atraktivní nejsou. Pokud mluvíte o deklarované struktuře, je tedy riziko vysoké a každý, kdo se do tohoto dobrodružství vydá, by si měl uvědomit, že není cesty zpátky. Zpoplatnil bych léčbu AIDS, alespoň částečná spoluúčast za vlastní blbost je žádoucí.

Psali jsme: Ovládnou lidstvo blázni? Akademiku Šestákovi je při pohledu na dnešní elity k pláči.. HIV a tubera z Ukrajiny. Žloutenka z nečistoty. Doktorka burcuje ČR Tvrdé škody. Zážitky pacientů. Doktorka svědčí o Kubkovi a spol. Lékař o covidu. Toto jsou největší oběti. Děti, senioři, zdravý rozum. Zrušme omezení, včera bylo pozdě

V roce 2019 diagnostikovali lékaři na Ukrajině u 13 512 osob TBC. V letech 2020 a 2021 došlo k poklesu nově diagnostikovaných případů, a to zřejmě kvůli omezené dostupnosti zdravotnických služeb v době pandemie covidu-19. Měli bychom brát tuberkulózu jako největší strašák vzhledem k tomu, že podle dat Světové zdravotnické organizace se na Ukrajině vyskytovalo 42,2 případů na 100 tisíc obyvatel? A může se projevit, že v Česku se na tuberkulózu plošně neočkuje od listopadu 2010 a od března 2009 bylo zrušeno přeočkovávání jedenáctiletých dětí?

TBC, zvláště její na současnou léčbu rezistentní kmeny, je problém celosvětově. A ano, Ukrajinci jsou mnohem častěji infikovaní mykobaktériemi – a také mykoplazmaty, o čemž se už nemluví a není to žádná legrace – než naše obyvatelstvo. Není to největší strašák, nicméně se většímu rozšíření na našem území nejspíš nevyhneme. To ale neznamená, že bychom měli ženy s dětmi vyhnat zpátky tam, kde se jejich muži snaží zastavit krvelačné Asiaty.

Na jaké další infekční choroby v souvislosti s migrací z Ukrajiny by mělo být české zdravotnictví připraveno a jaká opatření by bylo třeba přijmout?

Myslím, že na žádné a hlavními opatřeními by měly být osvěta, monitoring a zvýšená pozornost. Ukrajina je zkorumpovaná zaostalá evropská země s mizerným zdravotnictvím a podle toho zdraví jejích obyvatel vypadá. Ale podle toho také vypadají zdravotní rizika, která jsou evropsky malá. Není to jediná země v naší blízkosti, která je tohoto typu a myslím, že i v Paříži a Londýně najdete lokality, kde to není o nic lepší. A to už vůbec nemluvím o USA. Měsíčně několikrát odjíždím pracovat do zemí bývalého východního bloku a jediné, čeho se opravdu bojím, je, že tam skončím v nemocnici. Není to o zdravotních rizicích, ale o dostupnosti, kvalitě a spolehlivosti lékařské péče. Vůbec bych nešířil paniku a spíš bych se staral o to, co budeme dělat, jestli se Ukrajina pod sebevražedným ruským tlakem zhroutí, nebo ten šílenec, co velí Rusákům, provede něco opravdu globálního.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na Ukrajině prodělalo covid-19 přes 5 milionů obyvatel, nemoci podlehlo více než 108 tisíc lidí. Je tuzemská společnost po dvou letech s covidem v takovém stavu, že zrovna tohle je nemoc, jejíž hrozba by ji měla trápit relativně nejméně?

SARS Cov-2 se, jak jsem očekával, dostal evolucí do takového stavu, že COVID prakticky vymizel a můžeme na něj zapomenout. Jen se hledají dobrovolníci, kteří do sebe nechají napíchat zastaralou chemikálii od Pfizeru, aby se to nemuselo vylít a někdo nezačal volat po vyšetření hysterie vedoucí k ekonomickému poškození země, psychickému poškození celé generace dětí, ekonomické likvidaci mnohých podnikatelů a rodin a hlavně, jak se kdo z oficiálních tváří pandemie na tom celém obohatil. Koho trápí COVID, ať se, prosím, obrátí na svého psychiatra. Doporučil bych to zvláště ministru zdravotnictví, určitě má známé.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale právě podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka na podzim zcela jistě udeří vlna epidemie COVIDU-19, jen není jasné, jaké se budou šířit mutace nebo jejich kombinace. Proto se chystá nákup léku na COVID-19 paxlovid od firmy Pfizer i novější vakcíny, která bude působit i proti různým mutacím. Měla by taková příprava zajistit, aby Česko nemuselo přijímat podobná drastická opatření jako v některých obdobích předchozích dvou let?

Jednotlivé výroky ministra Válka nemá cenu komentovat. Jsou nesrozumitelné, často zní jako blbé, neodrážejí realitu a občas jsem ani nevěřil, že člověk s medicínským vzděláním může něco takového pronášet. Navíc není konzistentní, popírá sám sebe a myslím, že odbornou veřejnost občas přivádí k šílenství. Když to ale vezmeme komplexně, racionálně a bez emocí – reálné kroky vlády ohledně tzv. epidemie jsou více než přijatelné, celkem slušně kopírují stav v nemocnicích a ve srovnání s tím, co tady předvádělo Babišovo komando, řekl bych až excelentní. Vše mohou samozřejmě zkazit tím, když přes evidentní vymizení nebezpečí ze strany čínského viru pojedou dál očkovací a protivirovou lékovou agendu. Měli bychom je pozorně sledovat. Jsou to naše peníze, co za to utrácejí, a naše děti, do kterých chtějí tu chemikálii napíchat. Dospělí ať si dělají to, co uznají za vhodné. Píchají do sebe i horší věci.

Psali jsme: „Hazard se zdravím. Neškodné? Ne.“ Doktorka o vakcínách na covid „Probůh!“ Prof. Beran: Opičí neštovice. Co na vás kdo zkouší Vakcíny se vylévají. A vláda dál nakupuje! Akce, která měla skončit jinak Doktor: ČT a ČRo straší na zakázku. Co já viděl... Umře jen pár smolařů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.