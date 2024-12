Předseda Macinka pro PL: Po levičáky je člověk nepřítel. Pravice znamená svobodu a prosperitu

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 58% Přiměřená 39% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10579 lidí

Václavu Klausovi v devadesátých letech dámy nosily kravaty, a vám, jak vidím, teď nosí autíčka…

To mi jeden kolega udělal poctivou zmenšeninu nejlepšího auta, které jsem kdy měl (smích).

Mně to napadlo, protože jste mluvil o tom, že byste chtěli přebírat voliče ODS a v podstatě ji nahradit jako lídr pravice tím, že byste chtěli mít víc poslanců než Fialova ODS. A že chcete navazovat na starou ODS. Co je podle vás ten fundament, který byste si chtěli ze „staré ODS“ odnést?

My jsme si ten fundament ODS už dávno odnesli. Je to přístup k pravicové politice a k pravicové ideologii, který ta strana měla, a oni ho opustili. A my, kteří jsme ho opouštět nechtěli, jsme si museli založit stranu, která tyto pozice politicky zpracuje.

Za mě je škoda, že česká pravice umírá, a nechci to dopustit. Pravicová politika je důležitá a zásadní – přináší svobodu a prosperitu všem.

Václav Klaus tu byl, jako host, a mluvil z pódia o tom, že byste se měli stát „plnoformátovou“ pravicovou stranou, zabývající se všemi důležitými tématy. Vy jste opakovaně vysvětlovali, že ten automobil je pro vás hlavně symbol nezávislosti a životních potřeb, ale přece jen: nemáte strach, že budete některými vnímáni příliš úzce, jako nějaká „dízllobby“, než jako politická strana s komplexním programem?

Pan prezident Klaus v tom měl určitě pravdu. Ale on si ten svůj projev psal dříve a neznal naše programová východiska, která jsme tu dnes představili. A ta jsou v podstatě naplněním toho, po čem volal. Před čím nás varoval, to se nestalo, a k čemu nás nabádal, to jsme udělali.

Každý, kdo si naše desatero prostuduje, tak vidí, že skončila éra, kdy jsme mohli být vnímáni jako strana jednoho zájmu, která bojuje jen proti zákazu spalovacích motorů. Dnes už se naše ideové spektrum rozšířilo a jsme za to rádi.

A jsme rádi, že to magnetizuje zájem lidí.

Máte své „desatero“ základních hodnot a jednou z nich je, že „Člověk není nepřítel“. To mě zaujalo. Vnímáte to opravdu tak, že vaši oponenti, levicovější nebo zelená část politického spektra, bere člověka jako nepřítele?

Ano. Vnímáme to tak. Pro ně je nepřítel člověk jako jedinec, samostatná bytost. A ideálem je pro ně nějaký kolektiv, který se dá směrovat a ovládat. A třeba i přimět, aby dělal něco, s čím by ti lidé sami o sobě nikdy nesouhlasili. Levicový přístup bere člověka jako nepřítele.

A je jedno, jestli se bavíme o levicových stranách kolektivistických, nebo těch zelených. Ty zase nahradily člověka přírodou, nejde jim o blaho člověka, ale o blaho přírody, a člověk se pro ně stává škůdcem. A to je špatně, člověk není nepřítel, neškodí přírodě, nemá být nucen se uskromňovat, nemá mít pocity viny a špatného svědomí jen proto, že žije. Jsme lidé a máme právo žít a máme právo na to, aby středobodem uvažování bylo blaho člověka.

Když bychom v tom vašem desateru pokračovali, tak hned prvním bodem je, že Auto není nepřítel. Už jsme si řekli, že automobil je pro vás symbol pro širší ideologii, kterou chcete prosazovat. Pojďme si tedy říci, co všechno vám ten automobil symbolizuje.

Automobil je symbol základních životních potřeb. Potřeb drtivé většiny společnosti. Možná je nepotřebuje několik potrefených zelených nebinárek tady na Letné, co se zvládnou ze své klimatické úzkosti vyjezdit na koloběžce. Ale pro miliony lidí, kteří se musí dostat za prací, za doktorem, nebo děti do škol, je to základní existenční prostředek.

A tato základní životní potřeba pohybu a komunikace lidem nemá být zbytečně omezována nebo oklešťována. A my nevidíme důvod, proč by měla. Auto není nepřítel.

Fotogalerie: - Kongres Motoristů sobě

Pan senátor Čunek, který tu hovořil jako host, vám k vašemu desateru nabídl ještě jedenáctý bod, že „politický oponent není nepřítel“. Což je obecnější a symbolická otázka na to, jak chcete fungovat v rámci politického spektra. Jak se na to tedy díváte?

Jsou to určitě moudrá slova, která by si měli uvědomovat všichni. My na politické scéně máme buď rivaly a konkurenty, nebo ideové odpůrce. Některé zelené strany a politiky ale vnímám spíš jako fanatiky.

Pan senátor ale také mimochodem zdůraznil, že se to netýká extremistických stran, nacistických nebo komunistických. A my máme pocit, že některé strany zkrátka jsou přebarvené z rudé na zelenou. A tihle komunisté jsou poznat, podle toho, jaké mají představy o fungování společnosti.

A pro nás tento komunismus je nepřítelem a jím také zůstane.

Ano, mluvil jste ve svém závěrečném projevu o tom, že v příští vládě bude buď ANO s Motoristy, nebo ANO s komunisty. Vnímáte to tak, že dokážete „posunout“ třicetiprocentní hnutí ANO doprava?

Strany současné koalice míří do opozice, to je zjevné. A nejsilnější stranou tu opět bude ANO. A ta jeho vláda bude buď pravicová, nebo levicová, což určitě bude poznamenáno tím, kdo bude jeho koaliční partner.

Z našeho pohledu tímto mohou Motoristé celé volby rozhodnout. Anebo je rozhodnou komunisté.

Je také samozřejmě otázkou, jakou toto partnerství bude mít podobu. Vy jste v závěrečném projevu řekl, že Motoristé podpoří jenom tu vládu, ve které budou přímo součástí. To je pro stranu pořádající svůj první kongres docela velká ambice, co to pro vás znamená pro příští předvolební rok?

Znamená to pro nás hlavně usilovně pracovat. Hlavně na tom, aby ten výsledek byl takový, že ta vláda vůbec bude moct být poskládána. A my budeme rádi její součástí. To je nakonec ten hlavní důvod, proč to všechno děláme. Neděláme politickou stranu proto, abychom pak seděli v opozici dvě nebo tři období. Víme, že pokud chceme něco vyřešit, to se z vládních pozic udělat dá, z těch opozičních je to nemožné.

Co to pro vás znamená organizačně a personálně? Vzbudil tu smích příběh nočního vrátného z karlovarského hotelu, který se stranickou legitimací Pirátů se stal náměstkem ministra zdravotnictví Válka. Co uděláte, abyste za rok na tom nebyli stejně?

Musíme veřejnosti nabídnout kvalifikovaný tým lidí, kteří jsou přirozenými autoritami v oblastech, kterým se dlouhodobě věnují, a lidé je znají, mají ve veřejném prostoru své publikum. Takoví lidé budou ve srovnání s těmi, kteří jsou v dnešní vládě, třeba oním pirátským vrátným, mnoha lidem připadat jako zásadní změna a jako spása. My se pokusíme vydat právě touto cestou a uvidíme, zda se nám to podaří.

Bude to znamenat ještě teď před volbami nějakou stínovou vládu, odborný tým, nebo spolupráci s odbornými skupinami?

V tomto bych zatím nechtěl předbíhat.