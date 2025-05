Fiala vás chtěl ohromit, vybouchlo mu to. Erik Best: A je to ještě horší

Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 0% Nepřeji 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4797 lidí

Vládní aktivita směrem k podpisu smlouvy na dostavbu Dukovan skončila blamáží, když slavnostní a veřejně vyhlášený akt podpisu s Korejci smetl předběžným opatřením soud. Co to v konečném důsledku znamená?

Samozřejmě to znamená, že české soudy fungují perfektně a že jsou nezávislé (smích). Teď vážně. Vzbuzuje to různé otázky a podotýkám, že na to nemám pevný názor a pouze nabízím různé varianty vysvětlení. Jedna možnost je, že skutečně soudy fungují, jak mají, a zrovna v tomto případě bylo rozhodnuto správně a podle námitek francouzské strany. Další možností je, že na základě informací již před podáním přihlášek, že francouzská strana má nějakou páku a souvisí to s notifikací ze strany Evropské komise. Někdo mohl v zájmu francouzské EdF vyvíjet tlak, jehož výsledkem je, že podpis pod smlouvou s korejskou KHNP nebude. Existuje i varianta, že jde o místní politiku a s mezinárodním bojem to nesouvisí. Třeba se jen mění poměry a někdo se už dívá dál, než je současná vláda. Jak říkám, takové vidím možnosti a musíme předpokládat, že správná je ta první, tedy že soudy fungují, jak mají.

Ve svém textu citujete Jaroslava Míla, který se pozastavoval nad podmínkami evropské notifikace, které jako mnozí další označuje za velmi nevýhodné pro ČR, a také Pavla Janečka, který smlouvu s KHNP označuje za nepodepsatelnou. Oba to kritizují z hlediska ekonomických ztrát pro naši zemi, nicméně přesto to vláda prosazovala a bez soudního zásahu už by to bylo podepsáno. Jak je možné, že se to skoro stalo? Souvisí to s interním dokumentem z vlády, který jste zveřejnil? Tedy že vláda potřebovala pozitivní zprávy z hlediska volební kampaně.

Ano, jsou to možnosti. Samotný název toho vámi zmiňovaného interního dokumentu – Harmonogram finálních kroků vedoucí k energetické bezpečnosti ČR – znamená, že vláda v tomto viděla pokračování toho, co již dělá delší dobu. Už nám nabídli energetickou bezpečnost v oblasti plynu i ropy a teď nám chtěli říci, že to platí také pro elektřinu. To je ale problematičtější, protože i v případě podpisu smlouvy by to mohlo platit nejdříve za deset let, ale oni by tvrdili, že to platí už dnes. Dokument na první pohled není nic moc, ale je tam ta nálada, kterou chtějí vzbudit a zaplnit veřejný prostor pozitivními zprávami.

Pochod proti Rakušanovi

Jasné je, že šlo o politickou snahu. Do jaké míry je sdílená dalšími účastníky, jako ČEZ nebo KHNP, o tom můžeme jen spekulovat. Politicky to bylo zřejmé, ale teď vidíme, že už to tak nelze prezentovat, protože tu smlouvu nesmějí podepsat. Měli to docela šikovně načasované a připravené, neboť minulý týden oznámili smlouvu mezi investorem a státem s tím, že hned na to chtěli závazně podepsat smlouvu na dostavbu. Bylo tam strašně málo prostoru pro kritiky a ty, kteří vůči tomu měli námitky. Proto jsme argumenty proti vůbec neslyšeli a neregistrovali. Nebyl na to čas. Teď máme jinou situaci a prostor pro skutečnou diskusi je velký. Musíme to rozdělit na dvě věci. Jedna věc je, kdo je dodavatel. Zda to mají být Korejci nebo Francouzi a jak má vypadat smlouva mezi ČEZ a státem. Zároveň je prostor diskutovat o notifikaci Evropské komise, o které víme velmi málo. Například pan Míl o tom sice mluví už měsíce, ale teď to bude mít daleko větší význam a prostor. Začal hovořit otevřeněji, a dokonce říká, že český stát přijde o desítky miliard korun, a ptal se, kdo za to může. ODS, která je nepochybně v politické snaze v této věci hlavní hnací silou, se teď musí rozhodnout, jak bude pokračovat.

Jaké má možnosti? Může se toho velmi šikovně chopit opozice...

Přesně tak, je to výborná příležitost pro hnutí ANO a už se toho Karel Havlíček chytil a využil to. ANO má tu obrovskou výhodu, podobně jako ve věci Ukrajiny, že teď může říci cokoli a po volbách udělat něco úplně jiného. Nejhorší je tato situace pro ODS, protože je s tímto fiaskem spojená. A co má ODS dělat? Může pokračovat v dosavadní linii a obhajovat smlouvu, anebo to všechno svede na STAN, který má v gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nevím sice, co ODS udělá, ale vzhledem k tomu, že STAN dělá všechno pro to, aby ODS shazoval, nabízí se politicky zajímavý tah, aby ODS vyrukovala s tím, že evropskou notifikaci měl na starosti Jozef Síkela a STAN, takže to není jejich odpovědnost. Mohou ukazovat, že je to spojeno pouze se STAN, což je Dozimetr, což je Síkela atd. Do jaké míry toho ODS využije, nevím, ale vzhledem k tomu, že lhůta pro podpis smlouvy do voleb je malá, ODS musí zkrátka strategii změnit.

