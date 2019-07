Předseda Mladých konzervativců: Teď by byla velká škoda s demonstracemi přestat. Paní Benešovou nechci vůbec komentovat, je to výsměch všem slušným lidem

ROZHOVOR Neměla by ČSSD z vlády odejít s hrdě vztyčenou hlavou? „Otázkou je, jak moc se ‚pochlapí‘ premiér Andrej Babiš a jak dlouho ČSSD vydrží ještě ležet na zemi a kolik ještě snese kopanců,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz předseda Mladých konzervativců Milan Vyskočil, který také vysvětluje, proč nemá obavy z Trikolóry: „Možná pár jedinců, kolegů, voličů kolem ODS může toto uskupení oslovit, spíš ale promile než procenta. Trikolóra má dnes potenciální voliče úplně jinde. Pana Okamury se zeptejte, co s tím bude dělat.“

Přerod iniciativy Milion chvilek pro demokracii na hnutí či stranu je nasnadě. Soustředí podle vás kolem sebe oponenty vlády a Hradu a ještě ubere něco ANO či komunistům, nebo sebere hlasy také pravicovým stranám – ODS, TOP 09, Starostům...?

Domnívám se, že iniciativa „sebere“ voliče především ANO a část příznivců Miloši Zemanovi a lidí kolem něj. Pokud onen přerod skutečně nastane, potom si myslím, že odliv voličů postihne i vámi zmiňované politické strany. Tedy snad kromě Pirátů, ti naopak mohou posílit.

Piráti se asi o zmenšení své základny bát nemusí. Naopak. Pořád jde ale o stranu, která přitahuje spíše mladé lidi, řekl bych dokonce prvovoliče…

Ano, přesně tak, viz předchozí odpověď. Piráti mají jádro své voličské základny především v mladých lidech a prvovoličích. Ale nejenom zde, ze svého okolí vím, že Piráti svým pojetím politiky už dnes oslovují i střední generaci a starší voliče, a to i v menších městech.

Na Letné se řečnilo a burcovalo. Jsou ale výzvy typu „potáhnem na Hrad“ nebo „dělejme binec“ relevantní a neobáváte se případného sklouznutí některých okrajových skupin ke konfrontačnímu charakteru? Zatím jsme jako Češi známí svojí decentností a mírností, ale podívejme se do zahraničí, kdy řada demonstrací „díky“ skupinkám provokatérů a extrémních levicových i pravicových radikálů vyvolává potyčky a ničení majetku. To by byla přece voda na mlýn oponentům…

Přesně, jak říkáte. Rizikem těchto velkých davových akcí je, že se dříve či později začnou řídit emocemi, nikoli ráciem. V tomto případě by potom celá iniciativa byla kontraproduktivní a pomohla by těm, proti kterým je organizována. Věří ovšem v profesionalitu organizátorů, že toto nedopustí. V základu jde o dobrou věc a spravedlnost a byla by velká škoda teď polevit nebo kvůli těmto rizikům s protesty přestat. Věřím v úspěch a lepší politiku v naší zemi. Je velkou ostudou dnešních politiků, že to po 30 letech svobody „dopracovali“ tak daleko, aby se báli vyjít na ulici. Pokud to nevyřeší sami, promluví ulice. To tak je.

Velká demonstrace Milionu chvilek bude samozřejmě k 17. listopadu. Vydrží podle vás do té doby vláda, když už nyní je to s ČSSD takové vachrlaté? Vláda zatím důvěru Sněmovny má...

Pánem celé situace je, bohužel, prezident Miloš Zeman a náramně si to užívá. Nevidím mu do hlavy a mohu si pouze domýšlet. Pokud chce jinou vládu a jiné ministry, obávám se, že toho docílí. Otázkou je, jak moc se „pochlapí“ premiér Andrej Babiš a jak dlouho ČSSD vydrží ještě ležet na zemi a kolik ještě snese kopanců. A těžko říct, který bude nakonec ten smrtelný, pud sebezáchovy už dávno ČSSD ztratila. Situaci kolem ČSSD velmi trefně, myslím, popsal Mirek Topolánek, když řekl, že ČSSD umře, buď se ctí, nebo bezecti. Jako chlap ješita bych raději zemřel se ctí.

Jako by se zapomnělo, jaké jméno ve světě měl Václav Havel, a často nyní slyšíme nebo čteme dehonestování jeho osoby. Co říkáte těm kritikům, kteří nyní nenechají na V. H. nit suchou?

Je to směšné a nerozumím tomu. Václav Havel byl výjimečný člověk a na rozdíl od těchto kritiků pro tento stát hodně udělal. Měl bezpochyby i slabší stránky, jako my všichni. Jeho činy ale snad mluví za vše. Pro mne osobně je Václav Havel výraznou a významnou politickou osobností v našich novodobých dějinách. Politika je náročné povolání a nikdy se nezavděčíte všem, to nejde. Raději bych ale vedl debatu, co můžeme třeba zlepšit, udělat lépe a tak. Každý by měl začít především u sebe. Jen a pouze kritizovat je strašně jednoduché a umí to každý, takže se o tom vlastně ani nechci bavit.

Mladí studenti protestují po Evropě za klima. Neměli by si však spíše ale vyhrnout rukávy a zlikvidovat nějakou tu černou skládku, vysadit pár ptačích budek nebo za sebou nenechávat stopu při létání na dovolenou a prázdniny?

Hodně mladých lidí již tak činí, včetně mě. Pocházím ze Šumavy, kterou miluji a zapojuji se zde do spousty i výše zmíněných akcí. Každý by měl začít nejdříve sám u sebe a ve svém okolí. Vznikají zde různé projekty, jako jeden za všechny uvedu WE LOVE ŠUMAVA, který vedou mladí lidé a dělají velmi záslužnou činnost, jen si je vyhledejte. Téma ekologie začíná být mezi mladými velmi trendy, to je pozitivní. Málo co mě dokáže rozčílit tak, když vidím, jak jako lidé drancujeme přírodu jen proto, abychom už tak jednoduchý život měli ještě o něco málo jednodušší. Jako konzervativec si myslím, že úcta k přírodnímu bohatství, jeho zachování pro další generace a rozvoj šetrnějších technologií jsou velmi důležitá témata. Planeta je jen jedna, má nějakou kapacitu a měli bychom usilovat o to, abychom s přírodou žili v co největším souladu, a nikoli s ní bojovali. Jedině tak můžeme žít dlouhodobě spokojený život, nejenom my, ale i naše děti, vnuci, pravnuci a tak dále. To je fér a zodpovědné.

K Trikolóře se pravděpodobně přimknou Svobodní, možná i Realisté. Osloví podle vás hnutí Václavů Klausů třeba vaše kolegy? Ostatně, našel byste s Trikolórou nějaké programové průsečíky?

Ať se přimknou, ať tak nebo onak; dle mého názoru může tento projekt jednorázově uspět v národních volbách. Zbylé úrovně jsou náročné a složité na strukturu, lidi, finance a tak dále. Možná pár jedinců, kolegů, voličů kolem ODS může toto uskupení oslovit, spíš ale promile než procenta. Trikolóra má dnes potenciální voliče úplně jinde. Pana Okamury se zeptejte, co s tím bude dělat. Programové průsečíky? Možná, některé, nevím. Jde ale i o politický styl, míru agresivity prosazování názorů, populismus a další. Minimálně v tomto mi je Trikolóra nesympatická.

Podpora členů KSČM Babišově vládě, to se musí Marx i Engels v hrobě obracet…

To je hrůza, fakt. Spíše ale z opačné strany. KSČM logicky využívá situace a snaží se salámovou metodou dostat k moci. O to smutnější je, že jim toto premiér Andrej Babiš, který si hraje na světáka a demokrata, vůbec umožňuje. A to jen proto, aby za každou byl u moci. Když už, tak politika má být o moci v pozitivním slova smyslu, o prosazování programu, zásadách nebo hodnotách. Nikoli jen o technologii moci za každou cenu a za účelem prosazování soukromých zájmů – o ničem jiném už dnešní politika Andreje Babiše bohužel není.

Marie Benešová je prý zkušená žena, která v soudnictví pracovala celý život. Její kdysi populární prohlášení o justiční mafii je dnes bráno zcela jinak než tehdy. Ano, máme tady nějakého „Cataniho“, ale také neúměrně dlouhé soudní pře, občasné přehmaty a také řadu prohřešků jak soudců, tak exekutorů. Na každém šprochu je tedy pravdy trochu. Nebo Marie Benešová je horší či lepší ministryně než třeba exministr Němec, známý nejen svojí kauzou katarského prince, hlavně ale právě uvolněním stavidel pro exekutory?

Marie Benešová zkušenou ženou bezpochyby je. Otázkou je, zda tyto zkušenosti nyní využije pro okolí Miloše Zemana, nebo pro tento stát a spravedlnost v něm. Jsem si téměř jistý, že zvolí tu první variantu. Tolik asi k této paní, dále ji nechci vůbec komentovat, je to směšná hra hradních pánů a výsměch všem slušným lidem a spravedlnosti v této zemi.



