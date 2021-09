Předseda Soukromníků Bajer: Je nejvyšší čas, aby i ve Sněmovně zavlál svěží vítr. Aby si začali vážit i nás podnikatelů

reklama

V roce 1993 jste začal podnikat v oblasti odpadů, autodopravě a v maloobchodu. Co Vás vedlo ke vstupu do politiky?

Vezmu to od začátku. Jsem z rodiny, která za minulého režimu rozhodně neměla na růžích ustláno a někteří moji blízcí příbuzní byli jako političtí odpůrci zavíráni a my malí se doma často ptali. Proč se se mnou nemůže kamarádit ten či onen spolužák? Později jsem zažil další ataky režimu, takže v listopadu 1989 jsem se okamžitě zapojil do organizování protivládních akcí. V týdnu brutálního zásahu proti studentům jsem ihned po návratu ze závěrečných zkoušek na specialistu v požární ochraně, ve firmě, kde jsem pracoval, svolal stávkový výbor a založil OF. V čele těchto organizací jsem stál do jejich rozpuštění v době, kdy jsme se shodli, že naše požadavky byly splněny a naše fungování uvnitř firmy je zbytečné. Někteří z nás přešli do místních organizací, já jsem se plně věnoval práci a povinnostem otce a živitele rodiny. Zároveň jsem začal v roce 2003 na „vedlejšák“ podnikat. Nejprve v oblasti administrativní zprávy, potom jsem podnikání rozšířil o autodopravu, nakládání s odpady, maloobchod a později jsem spolu s kolegyní, též členkou strany, otevřel soukromou mateřskou školku. Zároveň jsem sponzoroval a účastnil se aktivit ve svém okolí. I díky tomu jsem byl zvolen předsedou SK Holice a tuto funkci vykonávám doposud. Právě při shánění posil pro áčko mužů jsem se seznámil s tehdy fotbalovým agentem Rudolfem Baránkem a začali jsme úzce spolupracovat. V té době se již začalo podnikatelské prostředí rychle měnit, byrokracie a tlaku úřadů přibývalo a já pochopil, že je nutné se bránit a že nemohu stát stranou.

Proč jste se rozhodl pro stavovskou Stranu soukromníků České republiky?

Já se nerozhodl vstoupit do Strany soukromníků České republiky. Já byl u jejího založení. Moje přihláška měla tuším číslo tři. Zde musím navázat na předchozí odpověď. Právě při schůzkách s panem Baránkem jsme diskutovali, jak pomoci podnikatelům a při jedné padla otázka. Půjdeš do toho, když oprášíme stranu Živnostníků a podnikatelů? Ihned jsem souhlasil, a i když jsem se nemohl z pracovních důvodů zúčastnit přípravné schůzky a poslal za sebe zástupce, na ustavujícím jednání jsem už nechyběl.

Jste druhé období v zastupitelstvu města Holice, čtyři roky jste byl místostarostou, teď jste opoziční zastupitel a předseda finančního výboru. Jaký je recept stavovského politika na úspěch?

Možná má někdo recept jiný. Já však mám jediný. Být politicky a společensky aktivní, žít, naslouchat a snažit se pomáhat „těm dole“. Musí mě brát jako toho svého, důvěřovat mi a nebát se přijít se svými problémy. Zároveň se však vyvarovat excesů a držet dané slovo.

Pardubický kraj patří mezi menší kraje. V roce 2017 vám chybělo ke vstupu do Parlamentu 21 preferenčních hlasů. Stále jste veden jako 1. náhradník poslance a starosty Poličky pana Martinů. Jak se připravuje podnikatel - stavovský politik na oslovení voličů?

To záleží na situaci. Samozřejmě je to jednodušší, pokud vás a vaši práci voliči alespoň částečně znají. Zároveň kladu důraz právě na to, jak dopadly volby před čtyřmi lety. Z nich se dá mnohé vyčíst a použít. Například to, že náš volič chce přímočaré řešení problémů a žádné kličkování. Nechce žádné šedé a nekonfliktní politiky, kteří jednají jen tak, jak jim radí jejich PR poradci.

Fotogalerie: - Landův zlatý špendlík

Představme si, že politická formace Trikolora Svobodní Soukromníci v podzimních parlamentních volbách dopadne tak dobře, že se stanete poslancem Parlamentu. Co od vás může podnikatelská i nepodnikatelská veřejnost očekávat?

Jsem předsedou Soukromníků. I proto nemohu říci nic jiného než silnou podporu právě těch, které hájíme. Tedy drobné a střední podnikatele, jejich rodiny a zaměstnance. To je ta skupina, která i díky naši absenci v Parlamentu strádá, řekl bych, umírá. Zároveň jsem praktik a z komunální politiky vím, co občanům vadí. Je nutné iniciovat antibyrokratickou revoluci, odsoudit ty různé green dealy a další nesmysly. Jsem zároveň přesvědčený, že je nejvyšší čas, aby i v Poslanecké sněmovně zavlál svěží vítr. Aby si i tam začali vážit nás podnikatelů, kteří tvoří hodnoty, pracovní místa a platí daně, ze kterých je mimo jiné placen i státní aparát. Někdo to zkrátka našim politikům musí v PS hlasitě říci a neustále připomínat.

O některých členech vlády značná část veřejnosti říkat, že jsou lidský i odborný odpad. Za kolik korun byste je vykoupil ve svých sběrnách odpadového materiálu?

Tedy odlehčení. Jak chcete. Ceny druhotných surovin, stejně tak jako hotových výrobků stále rostou. Vzhledem k jejich nedostatku je předpoklad, že porostou dále. V případě těchto politiků jsem přesvědčen, že především po lidské stránce pro náš obor podnikání nemají valnou hodnotu.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.