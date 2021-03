Předseda Svobodných, kteří jdou do voleb v partě: Nesmíme českému lvovi místo koruny dávat euro

ROZHOVOR Předseda Svobodných Libor Vondráček věří, že díky spojení s Trikolórou a Soukromníky se letos podaří dostat do Poslanecké sněmovny myšlenky, které jeho strana dlouhodobě hájí. „Nesmíme českému lvovi sundávat korunu z hlavy a dávat mu do drápů euro,“ připomíná jednu z hlavních priorit Libor Vondráček, který zdůraznil, že dohoda s Trikolórou a Soukromníky je postavena na velmi pevných základech.

Svobodní budou historicky poprvé kandidovat do parlamentních voleb v nějakém předvolebním spojenectví. Proč jste se k tomuto kroku rozhodli? Co se oproti minulým letům změnilo? Byla to pouze obava z propadlých hlasů?

Oproti minulým letům musíme na 100 procent přesvědčit nejen naše voliče, ale i další voliče, kteří nefandí socialistům a neomarxistům, že jejich hlasy nepropadnou. Čistě v zájmu zviditelnění značky Svobodných je samostatná kandidatura. V zájmu našich myšlenek, naší země a občanů České republiky, jejichž zájem dnes v Parlamentu skoro nikdo nehájí, je ovšem spojení sil.

Za riskování propadnutí hlasu bychom mohli v budoucnu zaplatit nepředstavitelně vysokou cenu. Bylo to pro nás těžké rozhodnutí, protože velice neradi ustupujeme z našich ideálů a zatím jsme to v žádných velkých volbách neudělali, ale věřím, že časem to vyhodnotíme jako velice správné rozhodnutí.

Proč jste se nakonec rozhodli dát přednost spolupráci s Trikolórou a Soukromníky před nabízenou spoluprací s ODS?

Je to jednoduché. Z ODS nás nikdo neoslovil s dobrou nabídkou a bohužel se ODS posledními kroky posunula do středu politického spektra a TOP 09 i KDU-ČSL mají natolik rozdílné zaměření a někdy i levicové programy, že bychom společně byli velice vzdálení našemu programu, který se dlouhodobě nemění. Naše strana vznikla kvůli tomu, že se ODS nejprve v době opoziční smlouvy, a pak za vlády Mirka Topolánka, vzdálila praktickými kroky od svého programu. K jejich původním myšlenkám jako nezasahování do trhu, nezvýhodňování vyvolených dotacemi či zeštíhlení státu máme stále stejně blízko, ovšem jim se od doby našeho založení v roce 2009 spíše vzdaluje, a vznik SPOLU považujeme za další zradu jejich dlouholetých voličů, kterým tyto myšlenky chceme nabídnout alespoň my v koalici s Trikolórou a se Soukromníky. Při této spolupráci ustupujeme z našeho programu jen velice málo. Jednoznačně chceme zachovat korunu, chceme zachovat měnovou konkurenci, aby si každý mohl vybrat, zda bude platit hotově korunami, elektronicky eurem nebo třeba bitcoinem. Proto nesmíme českému lvovi sundávat korunu z hlavy a dávat mu do drápů euro. Podobně jasně musíme chránit právo na platbu v hotovosti, a to nejlépe ústavou. Spolupráce s Trikolórou a Soukromníky byla jedinou nabídkou ze všech, která by mohla zaručit, že se na těchto základních věcech shodneme.

Trikolóra je pro některé členy ODS „červeným hadrem“ právě kvůli osobě Václava Klause ml. Paradoxně v senátorském klubu ODS dnes sedí senátor zvolený za Svobodné Jaroslav Chalupský. Předtím byla členem stejného klubu také výrazná osobnost Soukromníků exsenátor – Ivo Valenta. Co si o tom má volič myslet?

Václav Klaus získal v ODS nejvíce preferenčních hlasů, proto se nelze divit, že i dva roky po jeho odchodu jeho jméno v ODS silně rezonuje. Osobně znám ovšem spoustu letitých voličů senátorů z klubu ODS i ODS jako takové, kteří v tomto roce chtějí volit naši koalici včetně Trikolóry, takže to s tím „červeným hadrem“ asi nebude tak horké. A těch lidí je v posledních týdnech čím dál více. Při možnosti tvorby vládní koalice bez socialistů, která tu už léta nebyla, by navíc tyto spory šly jistě stranou, a proto mi vztah ODS a Václava Klause mladšího nedělá starosti. Je také podstatné si uvědomit, že značka ODS a senátoři v klubu ODS nereprezentují úplně totéž. To potvrdili senátoři jako Chalupský, Aschebrenner, Oberfalzer, Zeman, Faktor, Jirsa a další, kteří hlasovali na rozdíl od poslanců ODS pro zamítnutí pandemického zákona. A to je nám velice sympatické. Ohledně Senátu navíc nesmíme zapomínat, že v těchto volbách se velmi proměnil. Náš senátor senzačně vyřadil Milana Štěcha. Při kurzu 1:13 se postaral o nejpozitivnější výsledek v historii Senátu a odchod Iva Valenty naopak oslabil Senát v roce 2020 nejvíce. Po volbách také vznikl klub nové levice – „Piráti a SEN21“ se zástupci za Zelené, a právě k němu je klub ODS v Senátu jedinou stabilní protiváhou. Asi těžko by kvalitní servis oběma zmíněným senátorům mohl zajistit tento klubu či klub lidovců, ANO nebo sociální demokracie, kteří jsou myšlenkově úplně jinde. Ukotvení Jardy Chalupského v Senátu tedy považuji za zcela logické.

Na tiskové konferenci jste stejně jako Václav Klaus nebo Petr Bajer mluvil o tom, že vás spojuje především průnik vašich stranických programů. Na které programové priority se tedy chcete soustředit při letošních volbách?

Aktuálně je to řešení současné krize. Musíme se dívat dále. Dělat taková opatření, která nás do budoucna nepoškodí, ale posílí. Vše zavřít, obětovat budoucnost dětí, kterým se nasekají bilionové dluhy a zavřou se jim školy i tělocvičny považuji za zločin vůči budoucím generacím. Vše zavřít by dokázali i v době španělské chřipky, my bychom měli mít ambicióznější cíle, než se poměřovat se situaci 100 let zpět a ještě oproti ní pokulhávat. Musíme hledat univerzální řešení, aplikace alobalů na stropy, používání fotokatalyzačních nátěrů, UV záření a další nové technologie ve veřejných budovách (nemocnice, školy, domovy seniorů, úřady atd.). Kromě toho také musíme apelovat na zdravější životní styl a budování vlastní imunity, která jim pomůže v boji s každou variantou covidu i v boji s jinými chorobami. Sami lidé musí přemýšlet, zda mají dostatek vitamínů a zda kupují kvalitní potraviny, které najdou spíše v menších prodejnách než v hypermarketech. Očkování je až poslední řešení a musí být dobrovolné. Proto stát nesmí bránit tomu, abychom tu měli maximální množství vakcín i léků ze všech koutů světa. Sami lidé spolu s jejich lékaři, ne politici či úředníci, mají rozhodnout, jestli jim více vyhovuje vakcína z Ruska nebo z USA. Další prioritou je zmenšování státního aparátu, který nabobtnal o 30 tisíc úředníků za poslední dvě vlády a ruku v ruce s tím jde snižování výdajů státu, aby se daně nezvyšovaly, ale mohly se postupně snižovat. Zásadní je také už zmíněné zachování české koruny a zachování české legislativy. Pravidla naší země nesmějí vznikat v Bruselu, a to se týká nejen azylové, zbraňové, zelené nebo „cenzurní“ politiky, kterou razí Evropská komise.

Pro letošní parlamentní volby došlo již k uzavření několika koaličních smluv. Piráti se spojili se STAN, ODS s KDU-ČSL a TOP 09. V čem je vašeho dohoda odlišná? Často zdůrazňujete, že nejde o koaliční smlouvu, ale dohodu o dlouhodobé spolupráci…

Naše strany jsou si opravdu velice blízké v tématech, která jsou dnes zásadní a aktuální a budou aktuální i v dalším volebním období. Proto jsme se zavázali, že po volbách vytvoříme společný klub a budeme dál hájit náš společný program a občany, které dnes nikdo nehájí, společně. V maximální možné síle, bez přeběhlíků, bez politikaření, bez sporů o to, jaký z našich dresů je „krásnější“. Je to v přesném protikladu vůči dalším koalicím, které už dopředu avizují rozpadnutí a vznik více klubů. V případě KDU-ČSL to tedy znamená podle slov Mariana Jurečky, že budou stále pokračovat „v lidovecké politice“, o které za poslední léta víme své, a to řadu letitých voličů ODS to bude, myslím, velmi odpuzovat od této volby.

Je v tuto chvíli již jasné, jakým způsobem si jednotlivé strany rozdělí místa na kandidátkách? A prozradíte, jestli už Svobodní mají jasno, jaké osobnosti se za ně objeví na společné kandidátní listině?

Jasné to úplně není. Klíčové je sestavení silné společné kandidátky s nejkvalitnějšími osobnostmi, tak abychom ve Sněmovně mohli hájit občany největší silou. Svobodní mají zaručené určité minimální procento lidí na kandidátkách, ale obecně je pro nás zásadní dostat do Sněmovny naše myšlenky, ne naše členy či zasloužilé funkcionáře. Velice si vážím práce mých stranických kolegů a byl bych rád, kdyby jich tam bylo maximum, ale ve straně panuje taková atmosféra, že osobní úspěch pro nikoho z nás nestojí nad úspěchem týmu, který hraje plus-minus podle našich přestav. O definitivní nominaci kandidátů za Svobodné rozhodnou naši členové a příznivci. Máme velice demokratická pravidla pro nominaci. Jako první jsme zavedli primárky po vzoru stran v zahraničí v roce 2009 a já mohu zatím říct jen to, že se v primárkách budu ucházet o post republikového lídra a lídra kandidátky v jižních Čechách.

Pokud bude vaše spojenectví úspěšné a stanete se poslancem, už jste přemýšlel, co by byly vaše osobní programové priority a na co byste se chtěl ve svých 27 letech zaměřit?

Mojí prioritou bude spíše rušení zákonů než zavádění nových, a to říkám jako občan, politik i právník, který ví, že dnešní legislativní džungle vše jen komplikuje. Pro naši mladou generaci, myslím, bude velice zásadní právě zachování koruny. Dluhy, které byly naší generaci vytvořené, jsou už teď dostatečně vysoké, proto je rozhodně není potřeba navyšovat o dluhy ostatních států platících eurem. Společné ručení za evropský dluh 700 miliard euro, který letos odsouhlasil náš premiér v Bruselu a ručení za dluhy, které odsouhlasil Petr Nečas díky evropskému stabilizačnímu mechanismu, jsou dostatečně velkým rizikem pro suverenitu naší země. Přijmout euro by bylo skutečnou katastrofou.

