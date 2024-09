Připravovali zemi na válku, ne na povodně. Právník Koudelka rozebírá, proč nešly odložit volby

Pane docente, kandidujete na pozici jihomoravského hejtmana za SPD, Trikoloru, PRO a Svobodné. V čem vás právě tato volební koalice oslovila, že jste šel do volební bitvy?

Jsem členem Trikolory a považuji současnou Fialovu vládu za nejhorší vládu od listopadu 1989. Je třeba proti ní aktivně bojovat ve všech volbách. Nyní tedy v krajských a senátních. Beru jako svou povinnost se tohoto boje účastnit. Když nebudeme odporovat zlu, pohltí nás. Fialova vláda je vláda cenzury, což dokázala svým podílem na vypnutí vládě nepohodlných webů v únoru 2022, vláda přípravy na totalitu, což pro mne dokazuje plukovník Foltýn, vláda bídačení státu, což dokazuje vládní účast na politice zeleného údělu, a vláda ženoucí náš stát do války.

Považujete z dlouhodobého hlediska spojení stran SPD, PRO, Svobodných a Trikolory za funkční a prospěšné? Jak tuto spolupráci v tuhle chvíli hodnotíte?

Jsem příznivec této spolupráce a krajské volby budou testem, zda tuto spolupráci uvítají voliči. Když jsme ve volebních stáncích nebo diskusích, máme stejné názory na zásadní otázky bez ohledu, zda je někdo z SPD, Trikolory, PRO či Svobodných. Nechceme migraci, nechceme rušení spalovacích motorů, nechceme cenzuru, chceme zachovat korunu jako naši měnu, chceme zachovat svrchovaný stát a ne být protektorátem Bruselu. A máme rádi Moravu a chceme její důstojné místo ve státě. Nad naším stánkem v Brně vlaje moravská vlajka.

Týden před volbami zasáhly zemi povodně s řadou zničených míst, což poznamenalo značné množství domácností. Volby přesto vláda neodložila. Jak toto rozhodnutí hodnotíte?

Povodně v září 2024 ukázaly na nedostatky v ústavní úpravě mimořádných stavů. Při přijetí ústavy v prosinci 1992 se se živly nepočítalo. Až povodně na Moravě 1997 vedly k přijetí ústavního zákona o bezpečnosti v roce 1998, jenž zavedl nouzový stav. Již doba covidová ukázala na jeho nedostatky.

Problémem je vydávání aktů s mocí zákona, když parlament není schopen rychle reagovat. Ústavní zákon o bezpečnosti to neřeší. V době covidu se ukázalo, že se ani neví, zda krizová opatření vlády jsou či ne právní předpis. Ústavní soud nakonec řekl, že ano, ovšem ne všechna. Přitom, která to jsou, si v krizové situaci mají lidé vyložit sami.

To vše měla vláda vyřešit novelou ústavního zákona, od covidu uplynuly roky. Ovšem to by musela najít společnou řeč s opozicí. Na ústavní novelu sama sílu nemá. V novele by se mělo řešit i odložení voleb. Fialova vláda v pondělí 16. 9. 2024 rozhodla, že krajské a senátní volby neodloží. Faktem bylo, že je kvůli přísným podmínkám ani odložit nemohla, protože by do čtvrtka 19. 9. 2024 musela zajistit přijetí zákona o odložení voleb, což bylo nemožné.

Mimořádné situace vyžadují posílení výkonné moci. Ale opozice se bojí, že vláda moc zneužije. V roce 1998 byl přijat ústavní zákon o bezpečnosti na základě dohody ODS Václava Klause a sociální demokracie Miloše Zemana. Oba měli odtažitý vztah k prezidentu Václavu Havlovi. Proto prezident nemá za mimořádných stavů významné postavení.

Řešením je posílení výkonné moci pro mimořádné události, ale ne samotné posílení vlády s tím, že musí dojít mezi prezidentem a vládou ke shodě. Lze svěřit vyhlašování nouzového stavu prezidentovi na návrh vlády a přiznat mu na návrh vlády právo vydávat dekrety s mocí zákona, které by musely být dodatečně schváleny Poslaneckou sněmovnou, jakmile by se mohla sejít. Též volby by v zasažených oblastech mohl odložit prezident na návrh vlády. Je i možné, aby při delším trvání mimořádné situace byla podmíněna platnost dekretů s mocí zákona souhlasem relevantní opozice.

Podivnost priorit vlády dokládá, že vláda plánuje zákon pro vyvlastnění lesních a jiných cest pro přístup k vojenským objektům, ale není schopna navrhnout zákon o vyvlastnění pozemků a provedení stavby přehrad, které by dokázaly zabránit některým povodňovým škodám. Vláda se připravuje na válku, ne na povodně.

Která témata a oblasti jsou pro vás v těchto volbách zásadní? Předpokládám, že coby hrdý moravský patriot jste neměl žádnou těžkost při úvahách o tom, co je třeba na jižní Moravě změnit?

Zásadní je zrušit politiku zeleného údělu v Bruselu, ve státě, ale i v krajích. Zde se maří stamiliardy z našich peněz. Je to politika likvidace našeho průmyslu, likvidace naší životní úrovně a masového okrádání lidí ve prospěch skupinky podnikatelů, kteří si na tom založili své zbohatnutí. Jsem též zastánce obnovení zemského zřízení – Čech a Moravy se Slezskem. Bude to podstatně levnější a lepší správa.

Pokud odhlédneme od naléhavých témat současnosti, které je nutno z vašeho pohledu v kraji řešit, jak vnímáte budoucnost kraje obecně? Jižní Morava je oblíbenou destinací turistů z celé republiky.

Jsem optimista a vidím, že bude-li jiné vedené krajů a státu, než nyní, může mít jižní Morava výbornou budoucnost. Ovšem hloupost politiky současné vlády lze dokázat i na moravském vinařství. Vláda jej poškodila, když prosadila, že daňově uznatelné reklamními dárky od roku 2024 mohou být věci dovezené ze zahraničí, ale nesmí to být moravské víno. To je příkladem hloupé a pro Moravu nebezpečné vládní politiky. Podnikatel si tak může daňově uplatnit jako prezentační dary např. golfové míčky ze zahraničí, ale ne moravské víno. Vláda tak škodí domácímu zemědělství, ale rozpočtu nepomáhá.

Navrhneme zákon, který tuto Fialovu hloupost zruší a moravské víno opět daňově zrovnoprávní s jinými reklamními dary. Ať moravské a české firmy opět mohou užít moravské víno pro svou prezentaci. Státnímu rozpočtu to neuškodí a moravskému zemědělství pomůže.