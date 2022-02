Pro toto prý byli Piráti stvořeni. Docent Valenčík a nové věci k Ukrajině

„Asi se tím testuje naše ochota snášet na našem území cizí vojska. A je to i takový levný vzkaz slouhům.“ Vysokoškolský pedagog docent Radim Valenčík komentuje dění posledních dnů. Když neprojde nejhorší scénář, tak nás čekají pouze obrovské ekonomické škody u nás i v dalších zemích. „O přímých ekonomických dopadech na domácnosti ani nemluvím, to si prostě protrpíme skoro všichni,“ poznamenal. Docent popisuje i to, jak se rodí nebezpečný druh fanatismu a předpokládá, že všichni trochu normální budou mít za chvíli anormality nad hlavu. Hovoří o zásadní iniciativě 32 manažerů.

Poslanecká sněmovna od úterka nedokázala prosadit ani program. O čem to svědčí?

Došlo k absurdní situaci v důsledku neumětelství, které Fialova parta projevuje ve stále větší míře. Naprosto mimo jakoukoli pochopitelnou logiku vláda předřadila do programu schválení pandemického zákona před opožděné schválení návrhu státního rozpočtu na rok 2022. Přijmout návrh státního rozpočtu v tuto dobu je nejvyšší čas, pandemický zákon není v tuto dobu tak aktuální. SPD si situaci vyhodnotila jako snahu o její vydírání a sáhla k obstrukci, aby na absurditu situace a v návaznosti na to i na porušování nejen demokratických pravidel, ale i zdravého rozumu, upozornila. Pro takovéto jednání vlády obtížně hledám nějaké racionální zdůvodnění. Patrně si pátá kolona současné globální moci myslí, že když bude této moci bez uzardění sloužit, bude si moci vše dovolit. Pozitivní je, že tím přispívá k tomu, aby lidé pochopili, o co jde a kdo je kdo. Anketa Vyčítáte Okamurově SPD, že obstrukcemi blokuje pandemický zákon? Vyčítám 1% Nevyčítám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16057 lidí



Do jaké míry je podle vás důležitý boj o pandemický zákon?

V současné době není tím nejaktuálnějším. Například na zvýšení proočkovanosti nebude mít žádný vliv, případě bude mít vliv přímo opačný. Vláda ztrácí svoji důvěryhodnost i v této oblasti, sklízí plody toho, jaké podpásovky a okopávání používala vůči své předchůdkyni.



Mezi tím se přes území České republiky přesunulo až 1200 vojáků s 500 kusy techniky v pěti konvojích na cvičení na Slovensko. K čemu to povede?

Zaráží mě především spousta „nekorektností,“ k nimž v této souvislosti došlo. Například jak je možné, že bez souhlasu vlády se počet kolové US Army techniky zvýšil čtyřnásobně na 550 kusů? Proč jel konvoj přes naše území, což není nejkratší cesta, jak na dotaz nepravdivě uvedla mluvčí armády? Asi se tím testuje naše ochota snášet na našem území cizí vojska. A je to i takový levný vzkaz slouhům – pokračujte ve své roli páté kolony a my vás nedáme.



Jak hodnotíte postoj české diplomacie k ukrajinské krizi? Ukrajinu už navštívil ministr zahraničí i pražský primátor. Jan Lipavský je chválen, že „ukázal, kde stojíme“. Do jaké míry se nás v Česku napětí bude dotýkat?

Scénář toho, jak se současná globální moc snaží rozpoutat přes Ukrajinu třetí světovou válku, byl zřejmý již v roce 2014, tj. před osmi lety. Tady si každý může porovnat, zda vývoj probíhá, či neprobíhá v souladu s tehdejší analýzou. Naivkové ze strany válečných štváčů, hloupých a nezodpovědných figurek dosazených současnou globální mocí (včetně většiny členů současné Fialovy vlády), kde se zvlášť vyznamenávají pro tyto účely vytvoření Piráti, se domnívají, že se podaří formou tlaku, vyvoláním hysterie a účelových provokací vtáhnout Rusko do války s Ukrajinou, podporou Ukrajiny jej oslabit a návazně destabilizovat. V tom se zásadně mýlí. Pokud se něco semele, tak to proběhne zcela jinak. Asymetricky. Začalo by to tím, co by bylo označeno jako ruský útok, kterým Rusko zasáhlo do „definitivního řešení“ problému „separatistů“ (Doněck, Lugansk). Tady by ovšem od počátku došlo k odlišnému scénáři, než jádro současné globální moci předpokládá. Pokud si jelcinovské jestřáby Putin uhlídá, připustí dostatečně průkazné masakrování ruského obyvatelstva v uvedených republikách. Pak teprve přijde rychlá asymetrická odpověď – s podporou místního obyvatelstva bude obsazena Oděsa a možná i Nikolajev, případně Cherson. Tam se měl Lipavský a Hřib podívat. Tam by se také dozvěděl, co si tamní lidé myslí. Pokud by prostřednictvím svých slouhů v NATO a EU chtělo jádro současné globální moci situaci konflikt stupňovat, přijde další asymetrická odpověď – likvidace některých vojenských základen NATO ovládaných USA ve vybraných zemích EU s využitím taktických zbraní. A dál? Dál už nemusíme přežít nikdo. Alespoň ne na našem prťavém EUpísečku.



Co dosavadní vystupování Česka bude do budoucna znamenat? Všímá si toho někdo?

Když neprojde nejhorší scénář, a v tomto jsem optimista, že neprojde, tak to znamená obrovské ekonomické škody na Ukrajině, u nás a v dalších zemích. Už teď pocítily naše firmy problémy se získáním ukrajinských víz pro ty, kteří u nás chtějí pracovat, zvýšení cen plynu výrazně oslabí konkurenceschopnost našich firem atd. Naše ekonomika bude mít zcela zbytečně velké problémy díky diletantům a nedovzdělancům. O přímých ekonomických dopadech na domácnosti ani nemluvím, to si prostě protrpíme skoro všichni.

Při návštěvě Kyjeva prezident Emmanuel Macron upozornil, že krizi není možné vyřešit během pár hodin rozhovorů. Myslíte si, že napětí mezi Ruskem a Západem bude trvat měsíce nebo už neskočí?

Samo o sobě to neskončí. Je to hra o čas. Hra o to, zda lidem včas dojde, či nedojde, o co jde. Pokud chceme, aby se situace neopakovala (a mohlo by to být zase ještě horší), pokud chceme, abychom se dostali ze slepé uličky, musíme pochopit, proč jsme se do ní dostali, o jaký historický zlom v současné době jde. K tomu potřebujeme perspektivní, realistickou a srozumitelnou vizi. Tuto vizi lze společným úsilím vytvořit. Dalším faktorem bude vývoj na samotné Ukrajině, kterou nikdo z jejích „ochránců“ nebere vážně. Státní instituce jsou tam v rozkladu, Ukrajina ztrácí svou integritu, autorita Kyjeva v klíčových regionech padá. Brzy může být vše jinak.



Moskva od Západu žádá garance, že se Ukrajina kdykoliv v budoucnu nestane členem Severoatlantické aliance. Členské země NATO však takové ujištění dát odmítají. Vy, ze svých zkušeností, vidíte nějaké řešení? Co říkáte na myšlenku „finlandizace“ Ukrajiny nebo nějakou formu neutrality? Jakou?

Poměrně rozumně o situaci na Ukrajině hovořil bývalý ministr Zaorálek v pořadu Interwiev ČT24. Přitom v roce 2014 také ještě nechápal, o co jde, a napáchal hodně škod. Nyní je nejvhodnější cestou návrat k Minským dohodám. Celý rozhovor se Zaorálkem stojí za sledování.



Poslanec Ondřej Kolář se nechal v médiích slyšet, že Rusko už dávno není mocnost, která utváří světový řád. Jak se vyvíjí bitva o hegemona podle vás?

USA a NATO předvedly svoji sílu v Afghánistánu. Teď statečně chtějí, aby za ně umírali Ukrajinci. Hlavně že europoslanci Kolářovi jde o skutečná práva normálních lidí. Lidé typu europoslance Koláře či senátora Fischera se nejen druhé, ale hlavně sami sebe snaží přesvědčit o něčem, o čem stále více pochybují. Tak se rodí určitý nebezpečný druh fanatismu. Anketa Který z nedávných lídrů SSSR či Ruské federace byl nejlepší? Gorbačov 5% Jelcin 0% Putin 91% Medveděv 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18818 lidí



Slyšela jsem, že hledáte „spojence shora“ kvalifikovaného „odporu zdola“ vůči tomu, co se děje. Hledáte politiky nebo odborníky?

To je dobře položená otázka. Pochopitelně jde hlavně o odborníky, ne o politiky na jedno použití. Oblastí, kde to bez skutečných odborníků nejde, je více. Špičkový management firem, média, univerzitní školství, věda, vyšší úrovně státní správy, právní a bezpečnostní oblast. Zde všude dochází k takovému vynucování poslušnosti, jaké nemá obdoby ani v minulém režimu. Místo odborníků jsou na klíčové pozice dosazováni poslušní jednorozměrní nedouci typu Lipavského. Srovnejme ho třeba s „totalitním“ Chňoupkem. Takovou zahraniční ostudu si minulý režim nemohl dovolit. Masivní a nepřehlédnutelné upřednostňování ochoty sloužit čemukoliv před kompetentností nutně vyvolává pnutí. Velké množství skutečných odborníků, kteří by dali přednost sloužit moci, pokud by nedocházelo k její degeneraci v míře, ve které k tomu dochází, se začne postupně emancipovat a začne chápat dobu. Začne si uvědomovat, o co jde. Ti první to nebudou mít jednoduché a mohou být dost brutálními způsoby ukázňováni. Připomeňme si závěr filmu Vrtěti psem, který se dnes stává stále aktuálnějším. Ale brzy všichni ti, kteří jsou aspoň trochu normální, budou mít současné nenormality a nemorality nad hlavu. Proces štěpení slouhů může probíhat poměrně rychle. Zejména pokud bude nabídnuta kvalifikovaná alternativa oproti současnému směřování vývoje do slepé uličky.



Cestu ke „druhé transformaci“ by měla zajistit iniciativa 32 manažerů. Jaký je zatím ohlas a můžete vysvětlit pro další čtenáře ParlamentníchListů?

Jedná se o jeden z více pokusů o vytvoření vize, která by získala určitou širší podporu. Připomenu i další, zejména Kudy z krize, na které participuji, dále Novou dohodu či v poslední době trochu spící Rekonstrukci státu. Právě v návaznosti na iniciativu 32 manažerů, kterou někdo zná pod názvem Druhá transformace, mně došlo, že nejdříve musíme vypěstovat společně sdílené funkční jádro vize, teprve pak můžeme uplatnit „resortní pohled“ a začít konkretizovat vizi do různých oblastí a pro různé oblasti. Jádro vize by bylo možné tematizovat pojmy subjekt–změna–polarita, tj. objasnění toho, kdo změny provede (jak je spojena tvorba vize s formováním subjektu změny), v jakých historických rámcích změna proběhne (jakou hádanku dějin řeší), která polarita ve společnosti je dominantní (kdo nezbytným změnám brání a proč). Možná bude nutné triádu rozšířit, lépe strukturovat apod., ale bez pochopení výše uvedeného se rovněž žádnou funkční vizi vytvořit nepodaří, podrobněji zde. To, o co se manažeři z Druhé transformace snaží, zatím nemá dostatečný ohlas. Pokud by si třeba položili otázku, jak dosáhnout toho, abychom byli schopni vyvážet – jako dříve – investiční celky, pivovary, rafinérie, cukrovary apod., tedy to, na čem se nejvíce vydělává a co by nejvíce posílilo naši ekonomiku, poměrně rychle by začali chápat, o co v současné době jde. Ale nejsem si jist, zda tuto otázku či podobné otázky budou mít odvahu položit.

