Pročpak pan Bartoš nekandiduje v rodném kraji? Hovoří jablonecký policajt a kandidát SPD

Michal Švarc, šéf jablonecké policie a krajský zastupitel za SPD, kandiduje jako dvojka kandidátky v nejsevernějším kraji i do Poslanecké sněmovny. Rodák ze stejného města jako Ivan Bartoš se podivil, pročpak se šéf Pirátů stydí za svou domovinu a kandiduje jinde. Sám by se chtěl angažovat hlavně v oblasti bezpečnosti, kde se podle něj za Jana Hamáčka mnohé zanedbalo.

reklama

Anketa Jste pro to, abychom zachránili naše afghánské tlumočníky? Ano 18% Ne 77% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 8201 lidí

Základem práce poslance je zákonodárná činnost. Jaký zákon, nebo novelu zákona, podle vás Liberecký kraj potřebuje nejvíce?

Domnívám se, že nejen Liberecký kraj potřebuje co nejrychleji schválit novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, kterou předložilo hnutí SPD ve Sněmovně už v listopadu roku 2019. Bohužel tato novela stále neprošla závěrečným třetím čtením. Piráti svými obstrukcemi na půdě Sněmovny opakovaně zabránili závěrečnému hlasování, čímž dali jasně najevo, že podporují nepřizpůsobivé osoby a všechny ty, kteří systém sociálních dávek neoprávněně zneužívají, a to hlavně na úkor slušných lidí.

Tento návrh z dílny SPD by měl vést k ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, a díky tomuto návrhu by stát získal další finance na podporu lidí, kteří jsou v nouzi a nedostali se tam vlastní vinou. Patří sem i ti, kteří se podílejí na řádné výchově dětí, ohrožené skupiny seniorů i zdravotně postižení lidé. Tyto všechny skupiny si zaslouží pomoc státu, aby i tito občané mohli vést plnohodnotný život. Budeme i nadále chtít tento zákon prosadit do konce tohoto volebního období.

Existují poslanci, kteří se více zaměřují na svou odbornou agendu a práci ve Sněmovně, a pak poslanci, kteří více naslouchají voličům ze svého regionu a snaží se pomáhat jim v řešení jejich problémů. Co by bylo větší prioritou pro vás?

Podle mého názoru je ideální najít kompromis mezi oběma činnostmi. Já osobně se v případě získání poslaneckého mandátu chci věnovat naplno práci ve Sněmovně, ale přitom i nadále zůstat v kontaktu s voliči ze svého regionu, naslouchat jejich podnětům, vědět co je trápí a s čím jim mohu jako jejich poslanec pomoci.

V jakém výboru byste chtěl v Poslanecké sněmovně případně působit?

Vzhledem ke svému předchozímu profesnímu působení se domnívám, že bych mohl být platným členem Výboru pro bezpečnost a Výboru pro obranu. Díky zaměření svého studia, získanému vzdělání a dosavadní profesním zkušenostem bych mohl využít své znalosti také ve Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Lidí vaší profese se možná sejde v Poslanecké sněmovně více. Téma bezpečnosti si přivlastňuje i hnutí Přísaha, která je prezentována jako „strana policajtů“. Nemáte vy jako člověk, který u policie působil, obavy, že dominance takového úzce profesního pohledu může být spíše na škodu?

Odborníků na problematiku bezpečnosti ve Sněmovně nikdy moc nebylo a není ani nyní. Hnutí Přísaha ale zatím svůj program ani žádný zákon k řešení problematiky bezpečnosti nepředstavilo. Pouze hovoří o boji proti korupci, aniž by řekli, jak to vlastně chtějí provést. Navíc pan Šlachta jasně řekl, že „žádné referendum, žádný czexit“, takže tímto je jasné, že patří svými názory k tzv. demobloku, k ANO a k ČSSD, a tím pádem i k propagátorům stávající podoby EU.

Fotogalerie: - Nová kampaň i hymna SPD

My ale máme zcela odlišný a jasně definovaný bezpečnostní a protikorupční program s konkrétními návrhy v podobě zákona na ochranu sebe, svých příbuzných a svého majetku, s pracovním názvem „můj dům, můj hrad“, který se nám již podařilo ve Sněmovně schválit, ale i návrhy zákonů o trestní a hmotné odpovědnosti politiků a návrh zákona o prokázání původu majetku nad 20 miliónů korun. Kdo by jej neprokázal, tak by byl tento majetek zdaněn 100 procenty.

SPD klade na bezpečnost velký důraz. Co jsou podle vás hlavní bezpečnostní výzvy Libereckého kraje?

Jsou to problémy neustále rostoucího počtu sociálně vyloučených lokalit. A dále problémy hrozící další vlny ilegální imigrace v souvislosti s aktuálním vývojem v Afghánistánu, v důsledku totálního debaklu strategie USA a NATO, které bez pochyby spustí další migrační vlnu do Evropy. Co se týká Libereckého kraje, tak v současné době spatřuji největší výzvu zejména v zajištění bezpečnosti obyvatel spojenou s onemocněním covid-19. Jako další velký problém našeho regionu vnímám dlouhodobé nenaplnění personálního stavu Policie ČR, které se i přes veškeré snahy nedaří odstranit.

Za to nese plnou odpovědnost stávající ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Další bezpečnostní výzvy pak přímo souvisí s polohou Libereckého kraje, který sousedí na severozápadě s německou spolkovou zemí Sasko a s Dolnoslezským vojvodstvím v Polsku na svém severovýchodě, a problémů s tím souvisejících.

V posledních dnech se opět začíná mluvit o migraci, především v souvislosti s děním v Afghánistánu. Liberecký kraj je u hranic s Německem, které problémy s migranty řeší už pět let. Zaznamenal jste – ať už jako policista, nebo jako krajský zastupitel – že by se tento problém nějak přenášel přes hranice?

Na tyto otázky vám z titulu policisty bohužel nemohu odpovědět, ze zákona jsem vázán povinností zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost. Jako krajský zastupitel jsem tento problém nezaznamenal.

Hodně se v Liberci dlouhodobě mluví o přeshraničním problému dolu Turów. Zaměřil byste se na něj i jako poslanec?

Samozřejmě my v SPD vnímáme dlouhodobě problém prohloubení těžebních limitů hnědouhelného dolu Turów jako jeden za zásadních problémů našeho regionu. V příslušných sněmovních výborech se poslanci zvolení za SPD (Maříková, Holík) touto problematikou také zabývali, s cílem situaci pomoci řešit.

Bohužel je ale SPD v opozici. Krajské koalici Starostů pro Liberecký kraj, Pirátů a ODS v tomto ohledu dlouhodobě chyběla prozřetelnost a prozíravost. Poláci si přitom v tomto směru dělají to, co chtějí, a vesele těží dále. Přitom se o problému ztráty podzemních vod ve studních a v Jizerskohorském masívu ví minimálně dvě volební období. Nyní před volbami tento problém ale chtějí řešit po vládě.

Změnil se nějak váš pohled na veřejné záležitosti, když jste se v loňském roce stal krajským zastupitelem?

Vzhledem k tomu, že před svým vstupem do regionální politiky jsem se již nějakou dobu pohyboval v komunální politice, tak se můj pohled na veřejné záležitosti zásadním způsobem nezměnil.

Před krajskými volbami jste mluvil o potřebě zlepšení železničního spojení mezi Libercem a vnitrozemím. Podařilo se v tomto směru něco za rok změnit? A angažoval byste se ve věci případně i jako poslanec?

Liberec i nadále zůstává jako jediné krajské město bez kvalitního železničního spojení do hlavního města České republiky i dále za české hranice. Jsme jediný kraj, který stále není elektrifikovaný. Vím, že hejtmanství usiluje o to, aby se železniční trať z německého Görlitz a polského Zhořelce přes krajskou metropoli dále do Prahy stala součástí Transevropské dopravní sítě. Pokud bych mohl jako poslanec výstavbě železniční trati mezi Libercem a Prahou jakýmkoliv způsobem napomoci, neváhal bych a udělal vše pro její podporu. Financování této stavby je ale problém nadregionální, který si vyžaduje změnu přístupu ministerstva dopravy a nemalé finanční prostředky.

Psali jsme: Liberec: Létat bude pomalu a nízko. Nebojte se snímkující Cessny Primátor Zámečník: Opravy nás přijdou na desítky milionů Změna: Kauza BusLine přinesla důkazy o propojení politiky a byznysu v Liberci i v Libereckém kraji Hejtman Půta: Kraj přispěje na příměstskou dopravu Liberci a České Lípě

V Libereckém kraji dlouhodobě vládnou Starostové pro Liberecký kraj, kteří ale na celostátní úrovni tvoří koalici s Piráty. V poslední době se hodně diskutuje o jejich programu a plánech. Co si o představě vlády pod vedením této koalice myslíte vy?

Myslím, že žádný odpovědný člověk nemůže volit daňové ekoteroristy a vítače. Piráti podporují migraci, chodí na demonstrace, kde se provolávají hesla o vítání migrantů, a na pirátském fóru diskutují o zavedení roční daně z tržní ceny bytů ve výši jednoho procenta. Chci věřit v rozum a sílu slušných lidí, kterým není lhostejný osud ani další vývoj České republiky. Věřím, že se všichni voliči dobře seznámí s volebním programem Pirátů a pak přijdou vyjádřit svůj postoj a názor k volbám. Za sebe mohu odpovědně prohlásit, že udělám vše pro to, aby ve vládě Piráti nebyli zastoupeni.

Z Libereckého kraje pochází předseda Pirátů Ivan Bartoš. Myslíte, že by kraji něco přineslo, kdyby měl „svého“ premiéra?

Pokud by premiér pocházel z Libereckého kraje, mohlo by to být pro náš region přínosné. To ale neplatí pro představitele Pirátů. Ivan Bartoš pochází, stejně jako já, z Jablonce nad Nisou Nicméně v předchozích volbách do Sněmovny v roce 2017 kandidoval za Středočeský kraj a v těchto volbách bude kandidovat za Ústecký kraj. Co ho k tomuto jednání vede, to je otázkou... stojí za tím nedostatek hrdosti na své rodné město a rodinu?

Jaký máte pocit, když ze strany této koalice čím dál častěji zaznívají směrem k SPD slova o „fašistech“?

Toto může tvrdit pouze ten, kdo nečetl náš program. Kdokoliv dnes řekne nějakou oprávněnou kritiku na EU, tak je považován za antidemokrata. Prostě nálepkování zejména ze strany. tzv demobloku. Použiji část projevu našeho místopředsedy Ing. Radima Fialy, který na 49. schůzi Poslanecké sněmovny 27. května 2020 uvedl:

„Každý, kdo si přečte program našeho hnutí, nenajde v něm ani antisemitismus, ani sklony k totalitnímu uchopení moci, ba právě naopak. Přesto několik let probíhá intenzivní kampaň, která má naše hnutí vykreslit jako fašistické, totalitní, ohrožující demokracii, rasistické apod. Co je důvodem? Důvod je jednoduchý. Naše hnutí opravdu ohrožuje, ale nikoliv demokracii nebo svobodu, ale zájmy mocných elit, které si hrají s touto zemí a které z této země vysávají peníze. Tyto elity prosazují tzv. evropskou integraci do současné Evropské unie, která podle našeho názoru znamená zásadní ohrožení existence České republiky a našeho národa a která znamená zásadní ohrožení svobody a demokracie.“

Psali jsme: „Za to se šlo do basy.“ Hejma urvaný ze řetězu. Rána před volbami Okamura: Radikálně se zdraží elektřina a poděkovat můžeme Evropské unii a Babišově vládě Varování Václava Klause: Podíl „Nečechů“ narůstá a lidé to podceňují. Vidíme komunistické praktiky v novém balení Olympijský vítěz Kůrka krotí nadšení z Tokia: Kdysi jsme vyváželi trenéry, teď nemáme lidi. Ovládá to Asie, jako v průmyslu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.