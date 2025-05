Profesorka Hogenová vládě: Zaženete lidi do mlčení a vybuchne to jinak. Sami se odkrýváte

Paní profesorko, premiér Fiala a jeho lidé jdou do voleb s poselstvím: „Teď je čas stát na správné straně“. Myšleno na straně Západu, abychom, dle jejich uvažování, neskončili „mezi Slovenskem a Maďarskem“. Vy hovoříte o „střetání“ jakožto přirozeném prostředku dialogu, ale je v tomto přístupu prostor pro dialog? Když vládní moc tvrdí, že je na „správné straně“ a ostatní jsou tedy logicky na straně „špatné“?

Jednoduchá odpověď: Tito lidé nikdy nepochopili, co je to střetání, z něhož se rodí jiskra, která zapálí v duši oheň. Tento oheň je přesně tím, co z člověka dělá lidskou bytost, jež není pouze logická, ale je také dobrá. Pokud je člověk pouze logický a systematický, stává se panem „Foltýnem“, jenž necítí a nechápe, což se projevuje tím, že nazývá lidi s jiným názorem, že jsou svině.

Kdyby stačilo pouhé ratio, pak by počítače byly dokonalým člověkem. Potřebujeme ještě postřehování toho hlubšího, co reguluje náš život, ať chceme či nechceme, a to je potřeba pravdy – neskrytosti. Pravdu nestačí jen znát, musíme ji milovat! Pak ji nemůžeme neříkat, pak by nemělo smysl ani dýchat! Neskrytost nelze zabít vyráběným strachem, protože neskrytost a samo bytí jsou jedním a týmž. A když dvě „věci“ jsou totožné, pak se stávají jen jednou „věcí“, a proto nelze mlčet! Pokud nás naženou do vynuceného mlčení, vybuchne to jinak, dle situace, která to vše spustí. „Všechno řídí blesk!“ (Herakleitos)

Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 95% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3595 lidí

Ti, kteří podporují vládu, se hlasitě vymezují vůči „dezolátům“, tedy – dle jejich mínění – hloupým, líným a neschopným lidem, kteří nedokážou uspět v našem systému a své frustrace si ventilují kritikou vlády, která stojí „na správné straně“. Vede se u nás „třídní boj“ naruby?

„Stát na správné straně“ je imperativ – rozkaz, skrytý ve lstivosti (fallere). Není náhodou, že filozofové mluví o imperiálním fallere, které je nejhlubším zdrojem současného planetárního života. Nadlidé opět jsou na scéně, ale už jsou proti své vůli odkrýváni. Používají jiná slova, ale jsou to opět nadlidé. Odkrývají se tím, jak bojují proti oponentům pomocí technologií, pomocí kontroly jednotlivců, děláním naschválů, banalizací, zesměšňováním, lží, řídí pozornost lidí odváděním na klamné cesty myšlení, bojují o pozornost tázáním, o němž vědí, že bude odvádět lidské myšlení od podstaty zlého v dnešní době.

Technologie se stala jejich nejmocnější zbraní spolu s nenápadnou změnou základní intence celé vzdělanosti našeho národa. Arabské přísloví zní: Chceš-li zničit nepřítele, vychovej jeho děti! Naše inteligence, která byla pronikavá téměř při každém útlaku v našich dějinách, je dnes zničena cestou lstivou (fallere), odváděním pozornosti od podstaty k bezduchým hrám na mobilu u mladých, digitalita, nominalistické myšlení, neustálá podbízivost smyslu života v podobě slasti, oceánem reklam atd.

Dnešní boj má podobu boje o pozornost!!! Nejen neustálou emitací strachu, ale i řízeným odkláněním lidské srozumitelnosti od toho, co je podstatné. Proto potřebuje tzv. „elita“ lidi ustrašené, ubité reklamami, zmatené chaosem uměle vyráběným, emitací podvědomých intencí, jejichž výsledkem je nedůvěra k sobě samému, v naprostém odevzdání sebe samého do vůle k vůli těchto nadlidí. Žít ze svého pramene je v podstatě zakázáno! Opět se lidem odporným způsobem zaplňuje jejich volný čas, protože by také mohli začít svobodně myslet. Vymlčování intelektuálů je toho důkazem. Pozor! Svoboda, pokud je opravdovou svobodou, je rozhodování k dobrému, či zlému. Pokud intelektuálové mlčí k nespravedlnosti, je to jejich rozhodnutí k zlému, zrazují a jednou si to stejně budou muset přiznat. Mlčet k zlému je zradou toho dobrého! Z toho se pak nevymluví!

Do toho všeho se zdá, že část populace, přirozeně většinou muži, se zhlédla v militární rétorice. Na sociálních sítích vybízejí, ať už konečně jde naše armáda Ukrajině na pomoc, ať se Evropa postaví Putinovi sama. Kdo pochybuje, toho zahrnují nálepkami jako „kolaborant“, „zbabělec“ nebo „proruská svině“, asi pod vlivem plukovníka Foltýna. Bojí se tito lidé skutečně tolik „ruského nebezpečí“, nebo v tom máme vidět něco jiného?

„Ruské nebezpečí“ se povedlo Západu, lidé tomu uvěřili, i když je to nesmysl, založený v lenosti člověka porozumět paralelám situace na Kubě na počátku šedesátých let, válce Američanů ve Vietnamu, Afghánistánu a jinde. Digitální revoluce udělala z lidí značky, neschopné myslet myšlené, řídí se pocity vimputovanými do jejich noezí skrz „teorii her“, marketingové myšlení atp. Rozumět je něco podstatně jiného než mít informace, musíme být schopni je nahlédat z vyššího oboru podstatnosti, než je novinářské uvažování pavlačového typu, kterým se ničí současní lidé, pokud mají jiný pohled na život, než má naše vláda. Oponenti vlády se zesměšní podsouváním jiných kontextů k jejich myšlenkám a tvrzeními, která jsou vybrána z jejich textů, a to velmi dobře umějí nezralé fíky mezi našimi novináři; za peníze a slávu budou i vyloženě lhát. Tak je tomu dnes u nás. Nastává hrobové mlčení, proč? Je tu strach!

I opoziční voliči se nechávají unášet emocemi a někdy vulgárně vyčítají Fialovi a koaličním politikům vysoké ceny potravin, energie, služeb, bydlení a jiných komodit. Odpovědí jim je buď to, že si zbytečně stěžují, protože se mají ve skutečnosti dobře, anebo to, že za to vláda nemůže. Jak vnímáte tyto „dialogy“?

Tato vláda se nestydí za své lhaní, to se nedá pochopit vůbec! Měli by si uvědomit, že ještě nás ta děsivá nevzdělanost nestačila úplně zničit, ještě tu jsou lidé chápající celky bez marga, zakládající areté, tj. schopnost člověka do každé konkrétní situace vložit celek. (Srovnej, Patočka J.: Péče o duši I., Praha: Oikumene 1996, s. 33.) Bohužel mnoho našich dnešních novinářů nikdy tuto myšlenku Patočkovu ani nepochopilo.

Většina nepopulárních rozhodnutí, které české občany stojí peníze, probíhají na tzv. evropské úrovni. Příznivci Evropské unie vyčítají jiným občanům, že to nemají kritizovat, protože jsme přece všichni Evropané. Jaký vztah má ale mít k „moci“ běžný člověk, který se identifikuje jako Čech a chce, aby se o jeho životě rozhodovalo v Praze?

Ano, chceme rozhodovat o nás samých, společná Evropa v Bruselu dělá chyby, lidé tam nevědí nic o vyšším oboru podstatnosti, nevědí o celcích bez marga, jež mohou být jen v tom člověku, jenž je schopen žít v neustálém napětí podstatného myšlení, protože jen tam se rodí vhledy do celků, jinak to není možné; vždyť to byla hlavní myšlenka Jana Patočky, jejíž intence tehdy pronikala všemi, kteří na demonstracích uvěřili v dobré svědomí těch, kteří nám budou vládnout. Vhledy do těchto celků se jen rodí z posledního pramene těch, kteří jsou hlubocí, kultivovaní, životem v prohrách a někdy i v beznaději. To nemohou být nezralé fíky, ti pouze konstruují své představy, ale nejsou schopni v sobě rodit vhledy. Bohužel!

Na závěr konkrétní, bolestná věc. Litovala jste sebevraždy paní Lenky Šimůnkové. S vámi jistě většina národa. Co se má stát, aby se v naší společnosti zacelila jizva po činu Davida Kozáka, ale také po přístupu vládnoucí moci k věci – přístupu pro mnohé necitlivého?

Je to jednoduché, přiznat si, že čin Davida Kozáka nemohl nebýt činem naprostého zoufalství nad celkovou, vše pronikající nespravedlností, kterou pociťujeme i my.