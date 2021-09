Profesorka Syková: Hra o pád vlády v době pandemie? Nechutné. Tohle voliči opozici spočítají

reklama

Za dva týdny se v Česku uskuteční parlamentní volby. Jak si myslíte, že mohou dopadnout a proč? Vedou se kampaně stran férově?

Poslední průzkumy ukazují, že asi třetina voličů stále není rozhodnuta, koho bude volit. Výsledek je tedy nejasný. Zatím se zdá, že zvítězí ANO, které získá více než jakákoli z koalic Spolu a Piráti-STAN. Mně osobně se příčí vytváření koalic pro účel voleb, je to takový malý podvod na voličích, příznivcích jednotlivých stran, kteří pak budou hlasovat i pro koalici. V koalici jsou však strany s dost rozdílnými volebními programy a názory. Premiér za koalici pro mě není čitelný. To si uvědomuje zcela správně pan prezident, který se vyjádřil, že sestavením vlády pověří předsedu vítězné strany, a ne koalice. Zároveň jednotlivé strany budou po volbách vystupovat samostatně. Rozumný člověk proto bude raději rovnou volit jednu čitelnou stranu, a ne koalici. Tím se zabrání hrátkám na volební koalice. Po volbách se teprve bude hrát o to, s kým ANO vytvoří koalici, a to bude velmi důležité. Koalice ANO a ODS by byla pro ekonomiku ČR nejlepší řešení, ať už z hlediska personálního zastoupení zkušenými politiky v těchto stranách, tak z hlediska zájmů podnikatelů a živnostníků. ANO si zachová svoji pro-sociální politiku. Myslím, že tyto strany by se mohly shodnout na důležitých a strategických otázkách, jako je snížení zadlužování, zachování svobody rozhodování jednotlivců, dopadech Green Dealu a na našem vztahu k EU.

Pokud se férovosti stran týče, na to nelze spoléhat, nějaké špinavosti se dají očekávat. Co je ale skutečně nad rámec veškeré slušnosti a etiky, je zneužívání nemocného premiérova syna k politickým mítinkům a k prohlášením syna proti otci.

Voliči mohou při svém rozhodování vycházet i ze čtyř let vládnutí ANO v koalici s ČSSD a za tolerance KSČM. Co zemi přinesly?

Tato vláda koalice ANO a ČSSD celkem fungovala, přinesla snížení dluhu vůči DPH až do roku 2019, což je výsledkem dobrého řízení veřejných financí. Naše veřejné finance jsou ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi v dobrém stavu. Až pandemie covidu-19 znamenala obrovskou finanční zátěž a vládě nezbývalo jiné řešení než zvýšit veřejný dluh, aby nedošlo k velkému poklesu životní úrovně, poklesu zaměstnanosti a kolapsu řady podnikatelů a živnostníků. Zásluhou vlády a ministryně Maláčové pak vláda schválila podporu seniorů a zaměstnanců. Zvýšení důchodů a podpory například na slevách cestovného je sice finančně náročné, ale senioři si tuto podporu bezesporu zaslouží. Stejně tak si učitelé, zdravotníci a policejní a hasičský sbor zaslouží zvýšení platů po dlouhé době. Hodně peněz muselo jít v době pandemie i do zdravotnictví. Přesto jsme méně zadluženi, než je například Itálie, Rakousko, Německo, Francie a další země EU. Na druhé straně státní dluh je obrovský, každý dluh se musí jednou splatit a snižovat jej nebude jednoduché a rychlé. Je třeba více šetřit, pochopitelně v předvolební kampani se strany předhánějí v tom, kolik a na čem se dá šetřit. Dle mého názoru se dá šetřit například na platech a množství státních úředníků.

Co dalšího byste vládě Andreje Babiše přičetla k dobru?

Podporu podnikatelům a živnostníkům během pandemie, i když některé kompenzace nebyly příliš efektivní. Bez této podpory by se ale ekonomika propadla ještě více. Také sociální dávky jsou někdy přidělovány nerozumně. Pokud se týče výdajů na vědu, výzkum a inovace, je důležité, že oproti červnu byl schválen navýšený rozpočet ve výši více než 39,35 miliard korun. Velmi důležitá je i důsledná politika vlády odmítající ekonomickou migraci a kvóty pro přijímání uprchlíků. Vláda také důsledně bránila české zájmy na úrovni Evropské unie a podporovala společné zájmy států V4. Považuji za důležité, že oceňuje snahu Maďarska bránit Schengenskou hranici. Konečně průzkumy ukazují, že občanům na bezpečnosti nejvíce záleží a většina se neztotožňuje s obrazem muslimské Evropy.

Neprodělal pohledem klesající voličské přízně na vládnutí menší z koaličních partnerů?

Během vládnutí s hnutím ANO se ČSSD nedokázala více prosadit a zviditelnit, nedokázala svoji roli zúročit, ve straně nastaly vnitrostranické boje a ČSSD se dostala úplně do stínu ANO. Je mi to líto, za sociální demokracii jsem byla v roce 2012 zvolena do Senátu, byla to v té době nejsilnější strana, která jediná čelila neudržitelné vládě ODS. ČSSD tak vystřídala vládu ODS, protože byla pro mnoho lidí jedinou přijatelnou změnou proti korupčním a sociálně nevstřícným pravicovým stranám. Pak přišlo ANO a převzalo středo-levicovou politiku sociální demokracie. Je možné, že se ČSSD do parlamentu nedostane, a pokud vůbec má v příštích letech přežít, musí se personálně výrazně obměnit a získat nový směr.

Vládní garnitura ale podle většiny opozice nezvládla řešení pandemie, s níž se naše země začala potýkat před rokem a půl. Co považujete za její hlavní chyby, i když se řídila většinou radami expertů, které zase kritizovali jiní odborníci?

Copak lze lidi do očkování nutit?

Teď se direktivní nařízení vládě před volbami nehodí, i když je zřejmé, že k tomu přistupuje řada států, a určitá míra donucovacích akcí by byla, nebo bude, nezbytná alespoň pro určité skupiny populace. Tím nemyslím povinné očkování, ale balíček výhod pro očkované. Vyžadovat očkování – s výjimkami ze zdravotních důvodů – rozhodně lze v provozech, kam lidé, kteří odmítají očkování, nezbytně chodit nemusí, včetně restaurací, kaváren, kadeřnictví, malých obchodů a tak dále. Rovněž zdravotníci a lidé, kteří poskytují služby, všichni zahraniční dělníci a zdraví středoškoláci by měli být očkovaní. Holt musíme počkat po volbách, snad do té doby epidemie u nás nepropukne v plné síle. Již nyní je důležité dobře zvládnout dobrovolnou třetí dávku očkování pro všechny zájemce. Viděla bych to tak, že očkovací týmy za staršími lidmi přijedou na požádání i domů. Pokud se týče respirátorů, je třeba je ve veřejných prostorách nadále přísně vyžadovat. Bohužel, naše restaurace jsou otevřeny, jako by žádné riziko nehrozilo.

Jaké jizvy, a to nejen symbolicky, ať už na duši, na těle či na celém zdravotnictví nám tu po roce a půl covid zanechal?

Jizvy jsou veliké. Každému z nás zemřel někdo blízký nebo známý. Mnohým se oddálila zdravotní péče včetně té preventivní a došlo ke zhoršení zdravotního stavu. Stouplo množství zanedbaných onemocnění, například těch onkologických, ale i odložených operací. Zhroutily se mezilidské vztahy a někteří se potýkají i se zdravotními následky po prodělání covidu-19. Přetrvávají dýchací potíže, postižení mozkových funkcí jako únava, nespavost, bolesti hlavy, paměť, deprese a jiné. Mnoho lidí přišlo o zaměstnání, zkrachovali někteří podnikatelé a živnostníci, rozpadly se i rodiny. Utrpělo významně školství, děti budou dohánět výuku a sociální vztahy. Utrpěla věda, vědci seděli u počítačů, psali publikace, ale experimentální práce se z domova dělat nedá. Rychlá komunikace na konferencích a mezinárodní spolupráce se soustředila na virtuální úroveň, což nemůže osobní kontakty nahradit. V mém oboru biomedicíny je to velmi náročné a nedostatečné pracovat tzv. z domova, experimenty v dnes špičkově vybavených laboratořích nelze nehradit. V Ústavu experimentální medicíny AV ČR, který jsem 12 let vedla jako ředitelka, je to bez experimentální práce a personální účasti na pracovišti nemožné.

Co pandemie znamenala pro společenské klima?

Také svět se mění a společně s covidem, i když na něm nezávisle, vznikla nebo posílila celá řada iniciativ, které mění myšlení lidí a ovlivňuje mladou generaci, jako je LGBT, MeToo, Black Lives Matter. Jakkoliv jsou práva sexuálních menšin, žen a černochů neoddiskutovatelná, přinášejí do mysli mnoha lidí zmatek. Práva jednotlivců nezávisle na pohlaví, rase a sexuální orientaci jsou pro všechny zakotvena v naší Ústavě a křivdám je nutné se bránit soudní cestou. Protože stoupá síla sociálních medií, kterým mnozí lidé, především mladá generace, značně podléhají nebo se na nich dokonce stávají závislými, šíří se mezi lidmi velmi škodlivé dezinformace. K tomu přispělo v době covidu snížení osobních kontaktů. Výsledkem epidemie proto je, že lidé přestávají být pozorní, kritičtí, jsou frustrovaní a lehkovážní. Dnes vládě radí kdekdo, včetně týmu expertů. Tito experti se v podstatě do role expertů protlačili sami, byli vidět v médiích a média tak určila, kdo je expertem. Experty se stali i lidé bez vysoce kvalitních odborných znalostí, pokud se epidemiologie, virologie a hygieny týče. Tak se stalo, že i nadále se k této problematice vyjadřuje ten, kdo má dobré styky s novináři a protekci v televizi, často opakuje názory jiných, aniž by uvedl zdroje. Pak se stává, že někteří tito „experti“ vypouštějí informace, které jsou nepřesné, zavádějící, ba dokonce škodlivé.

Jaké zavádějící informace máte konkrétně na mysli?

Například názor, že by se v současné době měli testovat i očkovaní jedinci. Mělo by se jednoznačně propagovat a podporovat očkování, vysvětlit, proč vakcíny nejsou škodlivé, a to ani pro mladistvé, ani že nemají vliv na budoucí plodnost, ani nejsou pomocí nich lidé tzv. „očipovaní“. Přílišná propagace očkování však není populární a tito experti to proto dostatečně nedělají. Vláda a potažmo i veřejnoprávní média by se proto měla více spoléhat na expertní organizace ze zahraničí, na názory domácích a zahraničních vědeckých společností, lékařských společností, Lékařské komory, institucí výzkumu a na mezinárodní studie. Veřejné prostředky by měly informovat v mediích o jejich závěrech, a ne o názorech často nekompetentních jednotlivců. Jednotliví odborníci a vědci by měli referovat především o výsledcích svého výzkumu nebo výzkumu svých kolegů v zahraničí.

Budou ty blížící se volby referendem o zvládnutí boje proti covidu, nebo příznivá situace poslední doby v počtu nákaz odsune toto téma do pozadí a rozhodovat bude jiné? Jaké by to mohlo být a co vám osobně by se zamlouvalo jako stěžejní téma letošních voleb?

Zatím je sice situace příznivá, pravděpodobně se ještě před volbami nezhorší, spíše může dojít ke zhoršení zase před Vánocemi a po Novém roce. Vláda ANO mluví o tom, že lockdown už nikdy nebude. Pokud se ale situace zhorší, bude to příští vláda muset po poučení z letošní zimy a jara řešit. Nevíme, co bude na podzim a v zimě 2022, nevíme, zda nepřijdou nové mutace a situace se zcela nezmění. Černý scénář je povinné očkování a každoroční přeočkování jako u chřipky. K tomu se teď strany před volbami nevyjadřují, protože to je nepopulární a hlavní téma voleb to proto asi nebude. Důležitých témat bude hodně, určitě to budou ekonomický růst, daně, dostupné bydlení, přijímání migrantů, státní nemocnice, doprava a v neposlední řadě důchodová politika. Já považuji za nejdůležitější témata bezpečnost v České republice, ekonomický růst a nástroje na jeho podporu a podporu kvalitního vzdělávání a aplikované vědy. Příští vláda bude také muset klást důraz na ekologii zlepšení klimatu.

Selhal Andrej Babiš jako premiér, nebo má na to, aby stál v čele vlády i pro další čtyři roky?

Po silných premiérech Klausovi a Zemanovi je to zase silný premiér s manažerskými zkušenostmi a úspěchy. Zatím se mu nikdo silný nepostavil, tak má velkou šanci být znovu premiérem, a to nejen jako vítěz voleb. Voliči ANO evidentně vědí, že volí také Babiše jako premiéra. Dnes lidé vědí, co mohou od Babiše jako premiéra čekat a vyhodnotí to jako menší riziko, než jsou ostatní kandidáti, kteří se nabízejí.

Ale nevneslo by volební vítězství Pirátů, které bylo jednu dobu dle průzkumů na spadnutí, a jejich případná hlavní úloha v řízení země do společnosti potřebný elán, svěžest a modernost, nebo jde o naivní očekávání? Co si s možným volebním úspěchem Pirátů spojujete?

Dle mého názoru jde o riziko, že by to bylo bezvládí, žádný elán a svěžest. A modernost, pokud myslíte příklon k extrémním novinkám ve společnosti, tak nevím, jestli si ji někdo v ještě větší míře přeje. Piráti jsou ještě mladí, nekompetentní, nic nedokázali a nemají zkušenosti. Jejich podpora migrantů a multikulturní společnosti se řadě lidí nebude líbit. Piráti ve vládě by pro řízení naší země byli velkým rizikem. Jinou otázkou je, s kým půjde ANO do koalice, aby to v praxi fungovalo.

Opozice především z řad ODS, TOP 09 a STAN tvrdí, že začátek ohrožení demokracie nastal zásahem na Úřadu vlády a pádem kabinetu Petra Nečase. Mají pravdu? A jak v tom kontextu vnímat Roberta Šlachtu a jeho hnutí Přísaha, kterému některé průzkumy přisuzují překročení pěti procent potřebných pro vstup do Sněmovny?

Já to jako ohrožení demokracie nevnímám. Možná mohl být zásah na úřadu vlády proveden ohleduplněji, ale to by na výsledku nic nezměnilo. Situace tam byla neudržitelná. Pokud se týče hnutí Přísaha, je obratně vedeno Robertem Šlachtou, který ale – opět říkám – nemá žádné politické zkušenosti. Chápu, že chce bojovat proti korupci, ale ostatní přínosy tohoto hnutí by mohly přijít až po několika letech politických zkušeností.

Rok a čtvrt po parlamentních volbách se bude konat už třetí přímá volba hlavy státu. Ve druhém kole té předchozí se utkali prezident Miloš Zeman a Jiří Drahoš, s nímž jste se v minulosti střetla ve volbách předsedy Akademie věd ČR a po jeho prohře v prezidentské volbě i v senátních volbách. Psalo se i o vás jako o možné kandidátce v prezidentských volbách. Koho z možných kandidátů byste od roku 2023 ráda viděla úřadovat na Hradě?

Ráda bych jako prezidenta viděla někoho, kdo má široký rozhled, něco v životě dokázal, bude nestranný a otevřený veřejnému a světovému vývoji. Měla by to být silná osobnost, které si národ váží, někdo, komu bude záležet na české zemi a jeho lidech, kdo bude jazykově dobře vybaven, nebude vzbuzovat vášně svým vzhledem nebo názory a bude úspěšně reprezentovat naši zemi na mezinárodní úrovni. Není dobré, aby to byla osoba zatížená léty v politice. Je jedno jestli to bude muž nebo žena. Je ale pravdou, že máme několik vzdělaných a silných žen, které by se mi jako prezidentky líbily.

