Proti poplatkům ČT: Tisíce lidí za dva dny. Petr Štěpánek řekl, co bude dál

Podle Trikolory, ale i podle vašeho názoru, je „potřeba zrušit televizní i rozhlasové poplatky“. Proč?

Televizní a rozhlasové poplatky je potřeba zrušit, protože jsou neefektivní, neboť jejich nemalá část se cestou poztrácí a do televize či rozhlasu vůbec nedoputuje. Dále, protože jsou iracionální, neboť ve zcela změněných podmínkách praktikují model z první poloviny minulého století. A v neposlední řadě, protože jsou asociální, neboť v poměru ke svým příjmům platí nejvíce ti nejchudší. Trend opouštění tzv. koncesionářských poplatků můžeme sledovat v celé Evropě, naposledy na Slovensku. Fialova vláda jde zcela opačným směrem, když poplatky naopak navyšuje.

Můžete našim čtenářům blíže vysvětlit, co vlastně je iniciativa Nekrm hydru?

Česká televize není tím, čím by dle zákona měla být! Má poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, má přispívat k právnímu vědomí obyvatel České republiky a má také dbát na to, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech nebyla jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí.

Česká televize tato zákonná ustanovení dlouhodobě nedodržuje. Ve svém zpravodajství a publicistice naopak preferuje pouze jeden ideový a politický směr a jeho protagonisty ve svém vysílání zvýhodňuje. Nositelé jiných názorů jsou naopak selektováni, ostrakizováni, dehonestováni a stigmatizováni. Suma sumárum: Česká televize není nezávislým informačním zdrojem, nýbrž propagandistickým nástrojem.

Listina základních práv a svobod, jež je součástí Ústavy České republiky, ve svém článku 23 jasně říká: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“

Za této situace mají lidé plné právo na občanskou neposlušnost. Jestliže Česká televize neplní svoji úlohu a svoje povinnosti, které jí předepisují zákony České republiky, jestliže nectí informační vyváženost, objektivitu, pluralitu a všestrannost, a namísto toho funguje jako propagandistický a dezinformační tlampač pouze jednoho názorového proudu a jedné zájmové politické skupiny, občané mají plné právo vyjádřit svoji nespokojenost neplacením tzv. televizních poplatků, a to až do doby, kdy bude zjednána náprava.

Jak to má fungovat konkrétně?

Když sto lidí nezaplatí televizní poplatky, má sto lidí problém. Když televizní poplatky přestane naráz platit sto tisíc lidí, bude mít problém Česká televize i Fialova vláda. Napřed je ale potřeba zjistit, zda takových aspoň sto tisíc naštvaných občanů existuje. Za tím účelem kolega Vidlák spustil web, kde je možné se zaregistrovat. V první – bezrizikové – fázi zjistíme, kolik statečných lidí a domácností je připraveno do toho jít. Bude-li nás hodně, už to samo o sobě bude jasný vzkaz.

Zda skutečně dojde i na druhou – už rizikovou – fázi, spojenou s občanskou neposlušností, kdy k nějakému datu televizní poplatky skutečně všichni zaregistrovaní hromadně přestanou platit, se uvidí. Chceme nápravu. Máme vymyšlené i další vychytávky, jako třeba společný fond, ze kterého by se platilo případné právní zastoupení pro ty, po kterých by se systém rozhodl vozit. To vše je podrobně popsáno na webu www.nekrm-hydru.cz.

Takže! Bude-li nás dost, můžou se začít dít věci.

Kolik lidí už v současné době tuto iniciativu podpořilo?

Jen za první dva dny téměř čtyři tisíce lidí.

„Ač souhlasím s kritikou zpravodajství a politické publicistiky České televize, podám na iniciátory akce Nekrmte hydru trestní oznámení. Nechci žít ani v pravicově konzervativním, ani v levicově progresivistickém anarchismu, ovládaném a hysterizovaném nátlakovými skupinkami ‚občanské společnosti‘. Vyhovuje mi stát. Vyhovuje mi parlamentní demokracie, ve které i blbec musí mít ve sněmovně svého zástupce. Nechci, aby zemi vládli anonymní elfové,“ uvádí ke zmíněné iniciativě Štěpán Kotrba. Píše, že „televizní poplatek je platbou povinnou, vynutitelnou, nenávratnou a neekvivalentní“. Vyzývá, abyste do konce týdne výzvu ukončili. Co byste mu vzkázal?

Když budu sarkastický, nezbývá mi než Štěpánu Kotrbovi poděkovat, neboť výsledkem jeho trestního oznámení nemůže být nic jiného, než že se akce Nekrm hydru! stane předmětem široké diskuse a přitáhne to k ní ještě víc lidí. Ale jinak se Štěpán naprosto fatálně mýlí.

Standardní postupy, na které se odvolává, nefungují, protože správně nefungují ani orgány, které mají na chod ČT a ČRo dohlížet, Radou pro rozhlasové a televizní vysílání počínaje, Radou České televize a Radou Českého rozhlasu pokračuje a Poslaneckou sněmovnou konče. To jako máme podle Kotrby posílat nefungujícím orgánům nefungujícího systému nejrůznější stížnosti dalších 20 let? A dál a dál u toho sledovat, jak si s nimi systém vytírá… no, víte co. A jak za peníze všech dělá Česká televize hlásnou troubu pouze partičce vyvolených? Smetana trpělivosti řady lidí evidentně zkysla.

Pojďme zpátky k činnosti ČT. Nedávno jsme se dozvěděli, že pořád 168 hodin bude končit. Překvapilo vás to? Dle vašeho názoru, proč k tomu došlo? A jsou další pořady, které by měly také skončit?

Ano, nový generální – zatím pouze lehounce statečný – ředitel ČT Jan Souček aktuálně zrušil Noře Fridrichové pořad 168 hodin. Proč k tomu došlo? Protože magazín 168 hodin je přímo ukázkovým příkladem všeho toho, o čem hovořím výše, totiž naprosté jednostrannosti ČT. Nora to ale nechápe a kope kolem sebe.

Očekávatelně se přidal Milion chvilek a v zákulisí se už opět houfují další „spolumajitelé“ veřejnoprávní televize provozované na tento svérázný jednostranný způsob. Své nemalé zastoupení mají i v Radě ČT, takže ač radě vůbec nepřísluší řešit programové záležitosti, promptně svolali mimořádné jednání. Z televizního záhrobí si už přisadil také bývalý generální ředitel Petr Dvořák, který po 12 let flagrantní nedodržování zákona zbaběle přehlížel. Lze očekávat útok na Součka, spacáky se také najdou, ale rok 2001 je už dávno pryč a tryznu za Nořiných 168 hodin přišlo na Kavky držet 20 nešťastníků.

Každopádně, zatím bych ale moc nejásal. Zda Součkovi tahle statečnost vydrží, teprve uvidíme. Pokud ano, připravit se může Václav Moravec.

Oznámení o konci pořadu přišlo krátce poté, co se v médiích objevila část poněkud „peprné“ konverzace mezi Norou Fridrichovou a Markem Wollnerem z doby, kdy Wollner ještě působil v ČT. Co k tomu říci?

To je jen takový hezký „kolorit“, který jen dokresluje a dokládá, jaké poměry v České televizi panují a jaké bohorovné metody tam někteří manažeři a redaktoři praktikují. Vlastně nic překvapivého. Výsledky na obrazovce tomu odpovídají.

Na závěr ještě odbočíme. Volební kampaň SPD, Trikolory a PRO vyvolala z některých míst velkou kritiku. Přibližte, prosím, našim čtenářům, o co konkrétně jde. Podle některých politiků už je za hranou. Je, nebo není, podle vašeho názoru? A co říci na trestní oznámení od Jiřího Pospíšila?

Není nic směšnějšího, pokrytečtějšího a trapnějšího, než když Jiří Pospíšil z TOP 09, kulturní barbar, který se nedávno osobně postaral o zrušení pražského koncertu ruské operní pěvkyně Anny Netrebko žijící v Rakousku, a politický recidivista, jenž dennodenně podněcuje předsudečnou nenávist ke všemu ruskému, podává trestní oznámení na kampaň jiné politické strany pro údajnou etnickou nenávist.

Kampaň SPD, Trikolory a PRO nešíří strach ani nenávist k žádnému etniku, ale je varováním právě před politiky typu Jiřího Pospíšila, kteří svojí hloupou migrační politikou vedou západní Evropu i naši zemi do civilizační sebevraždy. O nic jiného, ale také o nic menšího v té kampani nejde.

A ještě poslední otázka. Co říkáte na činnost vládního zmocněnce pro strategickou komunikaci plk. Otakara Foltýna?

Fakt č. 1: Vládní koordinátor strategické komunikace plk. Otakar Foltýn říká, že občané naší země, kteří zastávají jiné politické názory, jsou svině.

Fakt č. 2: Vládní koordinátor strategické komunikace plk. Otakar Foltýn také říká, že je potřeba tyto lidi izolovat příkopem a karanténou.

Fakt č. 3: Tyto výroky vládního koordinátora strategické komunikace plk. Otakara Foltýna se nijak neliší od rétoriky, kterou používali protagonisté těch nejpokleslejších a nejzločinnější totalitních režimů minulosti, ať už šlo o režimy nacistické, fašistické či komunistické.

Fakt č. 4: Zatím jsme nezaznamenali, že by se kdokoli z vládních kruhů od těchto výroků vládního koordinátora strategické komunikace plk. Otakara Foltýna distancoval.

Vyplývají z toho pouze dvě možnosti. Buď vláda Petra Fialy ještě nestihla na Foltýnovy výroky reagovat, to v tom lepším případě, nebo se vláda s těmito výroky ztotožňuje a plk. Foltýn pouze tlumočí její názory, to v tom horším případě.

Pokud se jedná o první variantu, Trikolora vyzývá vládu Petra Fialy, aby se od skandálních výroků vládního koordinátora strategické komunikace plk. Otakara Foltýna neprodleně distancovala a tohoto nebezpečného blázna okamžitě odvolala.

Pokud by snad šlo o variantu druhou, totiž že také vláda považuje občany, kteří zastávají jiné politické názory, za svině a že si i vláda myslí, že tyto lidi je potřeba izolovat příkopem a karanténou, pak nezbývá než vyzvat širokou veřejnost, aby Fialovu vládu za použití všech myslitelných prostředků dřív, než bude pozdě, odstranila.

Psali jsme: Profesor Keller: Troll, zombík, proruská špína. Jste režimu nepohodlní? Nejste lidé „Takhle mluvili nacisté, když převzali moc.“ Miloš Zeman Foltýna nešetřil „Nabíjí nepříteli. Děsí lidi.“ Zmíněn konec Otakara Foltýna „Ostnatý drát, pane Foltýne?“ Dan Vávra a jiní po „sv*ních“. I ambasáda USA mluví