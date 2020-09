Půl promile pro cyklisty, dostatek vody a bydlení. Tady je plán, řekl pro PL lídr jihomoravské kandidátky socdem

ROZHOVOR Brno zažívá nevídaný boom, které město staví do pozice regionální metropole, v ledasčem ale ztěžuje život starousedlíků, především co se bytové situace týče. Jak se k tomu staví lídr kandidátky ČSSD v Jihomoravském kraji, který je od roku 2015 náměstkem hejtmana?

Ve vašem případě nemohu jinak. Neznáte nějaký dobrý vtip na Brno?

Jeden bych měl. Víte, proč je Brno nejoblíbenějším turistickým městem na světě? Protože se na něj stojí kolony na dálnici celé hodiny.

Ale vážně, Brno a Jihomoravský kraj zažívají v posledních letech velký rozvoj. Brno dnes dokonce v lecčems připomíná slavné sídlo počítačových firem Silicon Valley. Čím to je, že Brno nyní zažívá takový zájem zahraničních i tuzemských investorů?

Brno vždy bylo univerzitní město ve středu Evropy, kam se za vynikajícími podmínkami sjížděli ti nejlepší studenti nejen z České republiky, ale i z mnoha jiných evropských zemí. Tito lidé během studia zjistili, že Brno je skvělé město pro život a řada z nich zde zůstala. Z toho těží především IT firmy, které v Brně sídlí. Angličtina už není u vysokoškoláků ani u služeb, které v Brně fungují, žádný problém, proto se Brno stává moderním městem, kde je radost žít.

Vděčíme i tomu, že jsme vytvořili svého času podmínky a vstřícnou atmosféru pro rozvoj technologických firem. Například založením Jihomoravského inovačního centra, které se nám velmi dobře osvědčilo, a podporou a spoluprací s univerzitami. Také se snažíme Brno i kraj zviditelnit v zahraničí. Tyto kroky se nám po letech postupně zúročily.

Jedna věc jsou ovšem investoři a IT průmysl, ale něco úplně jiného je rozdíl mezi životní úrovní v Brně a v ostatních částech Jihomoravského kraje. Lze podle vás tyto rozdíly nějak snížit?

Je pravda, že životní úroveň v kraji mimo Brno je o něco nižší, ale ten rozdíl není až tak markantní. I další města v kraji, například Vyškov, Znojmo, Blansko nebo Břeclav mají vysokou kvalitu života, Hustopeče například byly v roce 2019 vyhlášeny třetím nejlepším místem pro život v rámci celé České republiky. Ty nůžky se spíše zavírají, než rozevírají. V posledních letech zažíváme čím dál častější přesuny především u mladých rodin, které se naopak z Brna stěhují do klidnějších vesnic. Brnu mají blízko a rozhodně není pravda, že by jim v menších obcích něco zásadně chybělo.

Není? Často se řeší, aby z vesnic nemizely hospody, prodejny potravin a další základní služby, které jsou pro normální život mimo město nezbytné. Jak toho podle vás dosáhnout?

Nejdůležitější je, aby občané měli ve svých obcích služby pro spokojený život, potom nebudou odcházet z obcí do měst, ale budou volný čas trávit ve své obci. Děláme pro to maximum, zajišťujeme péči o seniory a handicapované, která je i v těch nejmenších obcích, modernizujeme integrovaný dopravní systém. Mezi další nástroje patří podpora kulturního života, do budoucna chceme přispět na rekonstrukce kulturních domů a nadále pomáhat rozvoji rodinných center. Také finančně přispíváme obcím na provoz obchodů s potravinami. Bohužel to, jestli například hospoda v obci zůstane, nedokáže kraj příliš ovlivnit, to je vždy spíše na komunikaci s tamní radnicí a také o chování a kupní síle místních obyvatel.

Obyvatelé menších vesnic si stěžují, že je vedení kraje nutí používat auto, protože hromadná doprava spíše nefunguje... Lze udělat nějaké zásadní změny v hromadné dopravě?

Snažíme se o to. ČSSD má v gesci dopravu a neustále pracujeme na tom, aby cestování bylo co nejrychlejší a nejpohodlnější. Například letos jsme koupili pro naše občany 37 těch nejmodernějších vlakových souprav, které budou do provozu uvedeny už příští rok. Máme jako jediný kraj zavedený kompletně bezkontaktní systém placení ve všech prostředcích IDS JMK. Neustále soutěžíme autobusové dopravce a modernizujeme vozový park. Samozřejmě, všechno nelze udělat hned, ale tohle jsou věci, které se nám v kraji v posledních letech povedly a jsme na ně hrdí.

Z pohledu dopravní obslužnosti pak řešíme potřebu a priority pro jednotlivé lokality a obce, ale není samozřejmě reálné se zavděčit absolutně všem i v těch nejmenších lokalitách. I v tomto ohledu musíme dbát na nějakou efektivitu a rozpočet. Snažíme se zlepšovat, ale není v lidských silách vyřešit úplně všechny požadavky.

Velkým problémem pro kraj je sucho. A je téměř jasné, že stavba velkých přehrad sucho hned tak nevyřeší. Plánujete jako hejtman nějaké kroky?

Sucho je pro jižní Moravu velký problém, a to nejen pro menší obce, ale i pro Brno. V předchozích letech jsme byli pár dní od toho, aby v Brně došla pitná voda. Řešení v kraji je několik. Pod Černovicemi je prozatím nevyužitá laguna s pitnou vodou, což by mohl být do budoucna nový cenný zdroj. V Boskovicích je nevyužitá vodárenská nádrž, kterou bychom mohli snadno napojit na vodovodní síť. Pokud se nám podaří tímto způsobem vodu udržet v krajině a modernizovat a propojit vodárenskou síť, neměl by být problém s nedostatkem v žádné jihomoravské obci.

S ohledem na závlahy a problém se suchem zejména v jižní části Moravy bychom rádi navýšili kapacitu nádrže Nové mlýny, kde máme hotový projekt na zvýšení její hladiny, což by znamenalo další zásobu devíti milionů m³, které lze využít pro zemědělské účely. Navíc dotačně podporujeme opatření pro zazeleňování a revitalizaci krajiny. A samozřejmě nikdy nesmí mít průmysl přednost před vodou. Bohužel se tak děje na Hodonínsku, kde hrozí, že se začne těžit štěrkopísek v místech, kde je zdroj pitné vody pro více než sto tisíc obyvatel. Už proti tomu bojujeme několik let a nepolevíme, dokud této těžbě nezamezíme.

Jednou z daní za úspěch Brna je složitá bytová situace...

Jiří Oliva, náměstek primátorky za sociální demokracii, už v Brně rozjel projekt družstevního bydlení. Stejným modelem podpoříme obce v Jihomoravském kraji. Obec poskytne pozemek a společně s krajem a jím zřízenou organizací založí družstvo. Toto družstvo zajistí úvěr a vysoutěží stavební firmu, která bytový dům postaví. Cena za metr čtvereční se tak bude pohybovat do 50 tisíc za metr, zatímco tržní cena v Brně už nyní atakuje dvojnásobek.

Tento projekt má celou řadu výhod. Postaví se byty skutečně pro rodiny, nikoliv malometrážní pro překupníky, družstevníci ušetří minimálně třicet procent nákladů, splátka družstevního podílu bude zahrnovat nižší úrok než v případě nižší hypotéky. Takto zajištěný úvěr se neprojeví na snížení ratingu Jihomoravského kraje. Developeři se navíc oprávněně obávají toho, že zvýšením konkurence v bytové oblasti může dojít k poklesu tržních cen. Tento model je populární a čím dál častěji se uplatňuje i v okolních zemích, které nám jsou dávány za vzor.

Pro Jihomoravský kraj jsou symbolické vinice. Mě by zajímalo, co konkrétně chcete udělat pro podporu tohoto podnikání?

Vinařství a vinohradnictví dlouhodobě svými dotačními tituly reálně podporujeme. V žádném případě se nejedná o podporu výroby alkoholu. Všechny naše programy směřují k rozvíjení kultury a tradic jižní Moravy, které jsou s náročnou výrobou vína spojeny. Chceme kvalitu, nikoli kvantitu. Mimochodem, tento náš přistup velmi zaujal dokonce i kolegy z JAR, kde je nabídka soustředěná spíše na kvantitu, což vede k negativním sociálním jevům u vyloučených skupin obyvatelstva.

Jedna z věcí, které nerozumím, je, že stát i kraj se podílí na investicích do cyklistických stezek, které vedou kolem vinic, ale zároveň na nich platí zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Není to nejlepší důkaz toho, že pravá někdy neví, co dělá levá?

Na vinařských cyklostezkách bych podpořil normu půl promile tak, jak je schválena v řadě ostatních zemí dokonce i na silnicích. Cílem nesmí být to, aby se cyklisté mohli opíjet, ale aby jim zákony nebránily například v ochutnání vzorku při nákupu vína.

Zkuste říci tři věci, které Jihomoravskému kraji chybí?

Chybí nám více peněz od státu. Jednou z našich priorit je narovnání financování krajů, protože Jihomoravský kraj na přerozdělování peněz z rozpočtu trpí nejvíce ze všech krajů. Chybí nám více lidí ve zdravotnictví, ať už lékařů, ale také zdravotních sester, což bychom rádi řešili navýšením zdravotnických oborů. A chybí nám také lidé v oblasti sociálních služeb, zejména terénních pracovníků a ošetřovatelů, kteří by pomáhali seniorům a handicapovaným v místě jejich bydliště. Také mě někdy mrzí současná politická situace. Jako by se úplně vytrácela ochrana zájmů normálních pracovitých lidí, co ráno vstávají na směnu, vodí děti do školy a bojují o každou korunu. Proto vnímám nezastupitelnou úlohu sociální demokracie, která zájmy a jistoty těchto lidí vždy dokázala obhájit.

Pokud budete hejtmanem, tak jaké budou první tři kroky ve funkci?

Prvním krokem by bylo svolání bezpečnostní rady a nastavení jasných pravidel pro účinný boj s infekcí covid-19, především z hlediska zajištění lidí pro případ nákazy v pobytových zařízeních sociálních služeb. Druhým krokem by byla revize rozpočtu tak, aby umožnila naplňování našich priorit v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, s ohledem na zajištění bezpečnosti uživatelů a pacientů. A třetím krokem by byl legislativní návrh Jihomoravského kraje, který by zajistil spravedlivé financování krajů ze státního rozpočtu.

Když se podíváte do minulosti na jednotlivé hejtmany. Kdo podle vás toho udělal pro Jihomoravský kraj nejvíc? A čím vás případně inspiruje?

V Jihomoravském kraji jsme do dnešního dne měli jen tři hejtmany. A já logicky musím a chci jmenovat mého kolegu a spolustraníka Michala Haška. Inspiruje mě podporou složek integrovaného záchranného systému, racionalitou při řešení konfliktů a neústupností vůči různým nátlakovým skupinám. Měl jasnou vizi a udělal tady hodně práce. Na druhou stranu všichni víme, do jakých kontroverzí se pak dostal.

Současná politika se často odehrává na sociálních sítích. Jaký vztah k tomuto médiu máte?

Facebook beru jako něco, co přichází s dobou. Netrávím na něm hodiny denně, ale vzhledem k mé profesi jej beru i jako kanál, kde kromě komunikace s přáteli získávám i zpětnou vazbu od lidí k tomu, co dělám. Raději s lidmi komunikuji osobně, ale Facebook beru jako další možnost komunikace s okolním světem.

Co vás na současné politice rozčiluje nejvíc?

Malá odvaha nazývat věci pravými jmény, jako by snad problém zmizel, když se o něm nebude mluvit. Ustupování nátlakovým organizacím, které sice reprezentují menšinový názor, ale v médiích dostávají obrovský prostor.

O politicích se často říká, že musí být dobří hráči šachů. Hrajete šachy?

Šachy mě učil dědeček, ale nikdy jsem se mu nevyrovnal. A k politice plné podrazů – politika odráží jak dobré, tak i špatné lidské vlastnosti. Ty špatné jsou bohužel více a častěji vidět. Ale já jsem zvyklý jednat s lidmi napřímo a netaktizovat. Zatím se mi to vždy osvědčilo.

Kdybyste měl možnost na chvilku dostat kouzelný prsten Arabely, na co byste ho použil?

Pokud bych to měl vzít jak z politického, tak z lidského hlediska, protože jsem vášnivý zahrádkář, tak bych si přál, abychom všichni na jižní Moravě měli i v dalších letech dostatek vody. A mám-li jmenovat jednu lidskou vlastnost, u které bych si přál, aby úplně zmizela, tak je to závist.

