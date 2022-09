Rakušan klidní národ, „nelegálové“ jen projíždějí. Konvička se drží za hlavu: Tyhle kecy vypouštějte za čtvrt roku!

„Schengen je instituce v rozkladu. Byl to dobrý nápad v době míru kolem Evropy a za podmínky hlídaných vnějších hranic. Jenže jsou jako cedník, takže Schengen je takový vtip,“ tvrdí entomolog a aktivista Martin Konvička k další vlně nelegální migrace do Evropy. Jedna z hlavních cest teď vede přes Českou republiku. Vadí mu, že migranti jsou pod menší kontrolou než běžný Čech. „Migrant létá volně jako pták,“ zmínil Konvička.

Až stovky nelegálních migrantů denně zachytí čeští policisté na hranicích, především se Slovenskem. Konvička se domnívá, že to vypovídá o celkovém rozpadu naší části světa.

„Přiznejme si v tuto chvíli, že zpráv je málo, protože všude ve světě se děje tolik věcí, že v podstatě nikdo, ani novinové agentury, natož my amatéři, nejsme schopni situaci obsáhnout. Ale podle všeho ustala ostraha migrujících lidí v pohybu někde na balkánsko-turecké trase. Říká se, že (turecký prezident) Erdogan je pouští a že balkánské státy, tam kde migranti tábořili, přestaly hlídat hranice. Ty státy mají jiné starosti, nebo to sousedům přejí,“ řekl Konvička pro ParlamentníListy.cz.

Za úplně nejzajímavější považuje otázku, – co migranti v Evropě vlastně chtějí? Zatímco ještě předloni by se prý dalo říci, že jdou za bohatstvím, prosperitou a sladkým životem, dnes to už neplatí: „Tady v Evropě už nic z toho není, čeká nás hubnutí, tvrdé zimy, ale stále přicházejí lidé, kteří si toho nemusí být vědomi. Jako my víme velmi málo o dění v Sýrii, pokud nejsme informováni, tak možná oni vůbec netuší, v jakém stavu se současná Evropa nachází. Chtějí žít ve svých iluzích, na což byli zvyklí a naučení,“ zdůraznil Konvička.

Co v chudnoucí Evropě chtějí?

Připustil také, že sociální dávky v Německu a vdalších státech stále fungují a fungovat i nadále budou.

„Co si budeme povídat, tady byl něčí zájem, aby se migranti měli jako v bavlnce. Jiná věc je, jestli je jejich snem vegetovat na sociálních dávkách, pokud to nejsou agresivní islamisté, kteří mezi nimi určitě jsou, ale jde o mladé kluky, kteří jdou za lepším životem,“ poznamenal docent s tím, že si asi představovali lepší život – drahé auto, bydlení, zábava, někteří i práci. Ale nyní evropští lídři tvrdí, že nebude mobilita, bude se omezovat soukromé bydlení, bude se omezovat topení i svícení a tak dále.

Tím se dle Martina Konvičky zadělává na další rovinu konfliktů.

„Když máte představu o světě, do kterého míříte, dáte do toho nemalé úsilí a ani cesta není lehká, a pak přijedete někam, kde vykládají, že maso budou jíst jen v neděli, spalovací motory budou brzy minulostí a další greendealistické řeči, které od západních lídrů slyšíme, může to vyvolat konflikt očekávání se skutečností, na který spousta lidí – a nejen migrantů z Blízkého východu – může reagovat agresivně nebo hystericky a problém zvětšovat,“ vysvětlil.

Konvička: Jakmile Německo začne hlídat hranice, kluci se tu nahromadí

Postup Česka v případě nelegálních migrantů, kteří míří dále do Německa, se mu zdá šílený. Po nutných procesech a odebrání otisků prstů získají 30denní vízum na vycestování ze země a dále se o ně nikdo nestará.

„Postup České republiky je samozřejmě šílený. Pokud někdo z migrantů měl za úkol škodit, vyzvídat a něco provádět, mají naprosto volnou ruku. Netvrdím, že každý z nich má takové úkoly, ale v mase lidí se může dít cokoliv, a my nemáme kontrolu. To je zase jeden ze symptomů obecného rozkladu. Všimněte si, že jsou méně pod kontrolou než běžný občan, který tu žije, platí daně, musí dodržovat pravidla, je potenciálně vysledovatelný pomocí telefonů a platební karty... Ale – migrant létá volně jako pták,“ varuje docent.

Kvůli množství nelegálního pohybu směrem z České republiky se ozvalo Německo a zvažuje kontrolu společných hranic. Podle Konvičky však stále stejný problém potrvá.

„Jakmile Německo začne hlídat hranice, kluci se tu nahromadí, a nás tím pádem dostanou na trajektorii, kde bylo Německo před pěti lety. Je neuvěřitelně zajímavé, že naše orgány jsou tak liknavé – a současně naši nejvyšší představitelé vykřikují, že „jsme ve válce“. Uvědomme si drobnost, ať se stavíme na jakoukoliv stranu, tak syrská vláda je spojencem Ruska, spousta tamních lidí se cítí Rusku zavázána – tím neříkám, že každý migrant je ruský agent, ale když se na jedné straně tváříme velice válečnicky, ale současně máme otevřené hranice pro kohokoliv, tak jsme v zásadně legrační,“ podotýká Konvička.

Dávno spadly masky humanitních pravidel a mezinárodních vztahů

Jediné možné řešení je nenechat nelegální migranty vůbec vstoupit do Česka.

„Situace je řešitelná velice špatně, ale zkrátka to znamená je sem nepustit. Jiná cesta při současné situaci není,“ podotkl. Schengen, který umožňuje obyvatelům Evropské unie volný pohyb na jejím území, je dle Konvičky v rozkladu. „Schengen je instituce v rozkladu. Instituce, která byla dobrý nápad v době, kdy byl v širokém okolí Evropy mír a byl by to dobrý nápad, kdyby byly vnější hranice hlídány. Jenže jsou jako cedník, takže Schengen je takový vtip,“ prohlásil Konvička.

Martin Konvička navíc upozorňuje, že ve východním konfliktu není jen Rusko versus tzv. „kolektivní Západ“, ale také okolní hráči, kteří kibicují a hledí si zejména svých zájmů: „Jedním z nich je regionální velmoc Turecko, které může mít nejrůznější zájmy na Balkáně i na severním pobřeží Černého moře – například zvýšit evropský chaos a nejistotu. I to může být v tureckém zájmu. Tady dávno spadly masky humanitních pravidel, mezinárodních vztahů a Erdogan se nijak netajil tím, že je chladnokrevný a kalkulující pragmatik,“ domnívá se akademik a publicista, jenž se dlouhodobě věnuje nelegální migraci a islámu.

Ignorování problému se může škaredě nevyplatit

Připomněl navíc tureckou inflaci, která se blíží 80 % a která může mít na migraci vliv. „Situace tam je skutečně kritická a to, že nejrůznější organizované i neorganizované skupiny se ji budou snažit využívat ve svůj prospěch, je očekávatelné,“ poznamenal s tím, že „Česká republika by určitě měla uzavřít své hranice a kontrolovat příchozí.“ Obává se totiž nového konfliktu právě z balkánsko-turecké strany. „Ignorovat to by se mohlo Česku škaredě nevyplatit,“ míní Konvička.

Slova ministra vnitra a šéfa STAN Víta Rakušana, že „nelegální migranti jen projíždějí přes Česko do Německa a nijak nezvyšují kriminalitu“, vnímá Konvička jako neprofesionální.

„Nemůžeme čekat, že se kriminalita zvýší ze dne na den. I největší kriminálník se musí rozkoukat, udělat si kontakty, takže od ministra je to velmi neprofesionální představa. Když přijde zloděj do nové země, taky neukradne první kabát v hospodě, na který narazí, takže tyhle kecy, jestli se zvýšila, nebo nezvýšila kriminalita, můžeme vypouštět za čtvrt roku,“ dodal Martin Konvička.

