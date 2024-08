Revize povolení k pobytu Ukrajinců v ČR. A nejen to. Okamura prozradil, co chystá

Velký rozruch opět vzbudily alegorie SPD z vaší kampaně do krajských voleb. Především ta, na níž jsou zobrazeny romské děti, které kouří cigarety. Organizace Romea na vás podala trestní oznámení s tím, že se prý jedná o rasismus…

Na plakátu píšeme „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku“. O rasismus se v žádném případě nejedná. Vím, co je rasismus. Je pravda, že mnoho romských dětí má problém se školní docházkou a s dalšími věcmi. Stejně tak je pravda, že Romové tvoří velkou část takzvaných nepřizpůsobivých lidí, i když nepřizpůsobiví jsou nejen někteří Romové, ale třeba i bílý feťák, co obtěžuje kolemjdoucí. Fialovou vládou hýčkané a z ministerstev placené aktivistické organizace, které na SPD podávají trestní oznámení, se ozývají, jen když se jim to hodí. Když nepřizpůsobiví někoho v přesile zmlátí, tak jako nedávno například ve Šternberku nebo v Karviné, jsou zticha. Mají zájem na problémech a na chudobě, jelikož to pro ně znamená trvalý penězovod. Jako vždy, potrefené „neziskové“ husy se i teď samy ozvaly.

V SPD máme romské členy zastupitele a ti vidí, že se skutečně snažíme situaci řešit, aby se lidé dostali z dluhových pastí, aby romské děti začaly chodit do školy, aby všichni Romové začali pracovat a tak dále. Myslím, že ti slušní Romové, kteří pracují a chtějí pracovat, vidí, že není rasismem, když se poukáže na existující problém. My na rozdíl od vládní pětikoalice v této oblasti předkládáme reálná řešení.

Jaká řešení?

Hnutí SPD předložilo komplexní a provázaný souhrn 75 změn v zákonech upravujících podmínky nároku na sociální dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory, aby se zamezilo tomu, že by je nezneužívali nepřizpůsobiví lidé. Fialova pětikoalice nám ale tento návrh potopila. Takže oni ten problém řešit nechtějí a toho, kdo to chce řešit, jenom osočují.

A co tedy ten návrh SPD obsahuje?

Jak jsem řekl, je to 75 věcí. Ve stručnosti, dáváme do rovnováhy práva a povinnosti. Hnutí SPD odmítá, aby slušní lidé živili nepřizpůsobivé, a odmítá, aby nepřizpůsobiví obtěžovali slušné lidi! Podporovat musíme slušné občany, a nikoliv rodiny, kde se odpor k práci, ke vzdělání a k dobrým mravům dědí jako součást životní strategie.

My nepřizpůsobivým nekompromisně nabízíme jinou životní strategii, než je poflakování a parazitování. Tou je respektování práva, a práce za spravedlivou mzdu. Pokud v tom někdo vidí z naší strany projevy nenávisti, xenofobie nebo rasismu, měl by jít zaklepat na dveře nejbližšího blázince. Pokud někdo říká, že lidé mají právo nepracovat, když nechtějí, mohu s tím souhlasit, ale dodám, že v tom případě nemají nárok na komfort hrazený z daní těch, kteří poctivě pracují a podnikají.

Velmi expresivní je také vaše alegorie, kde je zobrazena matka s vojákem „Ne válce, ano míru“.

Ano. V SPD jsme „chcimírové“, a dobře víme proč. Konflikt na Ukrajině nemá vojenské řešení. To už každý vidí. Fronta se zásadně nehýbe, válka vyčerpává západní zdroje a stojí příliš mnoho utrpení. Další zabíjení je zbytečné. Při západní strategii sypání peněz a munice Ukrajině docházejí bojeschopní muži a v našem českém zájmu je, aby se konflikt uklidnil a nerozšiřoval. Nechceme, aby do konfliktu byla zatažena naše země a aby na východní frontě umírali čeští občané!

Navíc dosavadní platby Česka Ukrajině a Ukrajincům činí zhruba 120 miliard korun. Sestávají hlavně z plateb ukrajinským imigrantům a z dodávek zbraní. Tato částka vychází z dat tuzemského ministerstva práce a sociálních věc a z údajů Institutu světové ekonomiky v německém Kielu. Podle hnutí SPD by se měli ukrajinští uprchlíci vrátit domů a měla by se zahájit mírová jednání. Zopakuji, že hnutí SPD jasně říká: Už ani halíř Ukrajincům! Nula! Peníze českým občanům, to je jasná pozice SPD. Naše země se raketově zadlužuje, přitom peníze mnohdy chybí českým občanům!

Současná vládní nenávistná rétorika o ruském národě, o dezolátech, všudypřítomných agentech, dezinformacích či o „sviních“ připomíná bestiální krvelačnou propagandu.

Také odmítáme, aby Ukrajinci žijící u nás měli privilegia na úkor českých občanů.

Jaká privilegia?

Posledně jsem zmínil, že se jim budou zvyšovat sociální dávky. Aktuálně připomenu třeba to, že Ukrajinci v České republice mohou jezdit bez technické a s prošlým řidičákem a mohou tak ohrozit české občany. Český stát k 1. srpnu evidoval 23.471 vozidel ukrajinských provozovatelů. Na pravidelné prohlídky ve stanicích technické kontroly s automobilem nemusí. Což je šílené! Technickou absolvují lidé přece kvůli bezpečnosti na silnici, a pokud ji Ukrajinci nemusí mít, mohou tím ohrožovat na silnici české občany, protože jejich auta mohou být v havarijním stavu! A podle vyjádření ministerstva dopravy u nás mohou jezdit i s prošlým řidičským průkazem své země. Pro hnutí SPD jsou na prvním místě čeští občané. Vidíme, že pro Fialovu vládu jsou na prvním místě Ukrajinci.

Nedošlo k dohodě mezi odbory a vládou ohledně zvýšení platů státních zaměstnanců. Jaký je váš postoj k celé věci?

Tito zaměstnanci se tak pomalu propadají do příjmové chudoby a musí masově žádat o sociální dávky, nebo odcházejí pracovat jinam, což je nenahraditelná ztráta a může to snižovat i kvalitu některých veřejných služeb a fungování státu. Velice nízké a podprůměrné jsou i nástupní platy zaměstnanců státu včetně příslušníků bezpečnostních sborů. Požadujeme proto dorovnání platů příslušníků bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a dalších státních zaměstnanců o 10 až 15 % od října a další navýšení od ledna dle dalšího vývoje inflace.

Jedna z vašich alegorií též ukazuje na člověka, který je zoufalý z toho, jak Fialova vláda zvyšuje daně…

Ano, je to opět trefa do černého. Fialova vláda slibovala, že nebude zvyšovat daně a že bude snižovat státní dluh, ale dělá pravý opak. Aktuálně například živnostníky čeká od roku 2025 další výrazné zvyšování daňové zátěže a povinných pojistných odvodů. Fialova vláda schválila postupné zvyšování minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění, které bude probíhat až do roku 2026. Růst těchto minimálních záloh činí v úhrnu o 1127 korun měsíčně. Opět se tak na základě rozhodnutí vlády zvýší minimální vyměřovací základ pro živnostníky, a to na 35 %. Od roku 2026 to bude už 40 %. V roce 2025 dojde i k významnému navýšení daňových a pojistných odvodů pro živnostníky v prvním pásmu paušální daně, kterým se celkové měsíční odvody zvýší z letošních 7498 korun měsíčně na 8765 korun měsíčně.

Vláda, a hlavně ODS, plánovitě poškozuje živnostníky, přestože vždy hovořila o tom, že podporuje podnikání. Drobní živnostníci a malé firmy do deseti zaměstnanců jsou důležitým zdrojem prosperity ČR, zaměstnávají zhruba třetinu českých občanů a na celkovém počtu podniků v ČR se podílejí více než 95 %. V důsledku těchto kroků vlády lze očekávat pokračování masového zanikání živností, ke kterému již nyní dochází v reakci na ceny energií a zvýšení nepřímých daní.

A jaký je váš plán?

Pokud bude hnutí SPD součástí vlády, snížíme zdanění živnostníků na úroveň před nástupem Fialovy vlády a upravíme i systém nastavení jejich odvodů, protože ten současný poškozuje živnostníky s nižšími příjmy, včetně systému, který zvyšuje paušální daň.

Když zůstaneme u ekonomiky, tak Nejvyšší kontrolní úřad také připomenul, že zadlužování i zdražování v České republice bylo vloni druhé nejvyšší v EU a Česko v EU zaostává ve všech ekonomických parametrech s výjimkou nezaměstnanosti! Fialova vláda likviduje českou ekonomiku. Konkrétně, průměrná míra inflace dosáhla loni v České republice úrovně 12 %. A poslední tři roky se veřejný dluh navýšil o dalších 50 % a loni přesáhl hranici tři biliony korun! V roce 2023 dosáhly výdaje na obsluhu státního dluhu České republiky 68 miliard korun, což reprezentuje třetinu všech investic státu v daném období. Dle předpokladu ministerstva financí do roku 2026 tyto výdaje vzrostou o dalších více než 51 miliard korun!

Vrcholem ledovce, nyní dobře viditelným, je zpackaná digitalizace. Plnou odpovědnost nese neschopný ministr pro digitalizaci Ivan Bartoš z Pirátů, který se ukázal jako totální diletant, jenž vůbec neví, která bije. Fiasko digitalizace stavebního řízení zatím způsobilo škodu dvě miliardy korun, která může vystoupat přes deset miliard. Lidem kvůli fiasku zdraží nové byty průměrně až o stovky tisíc korun, varují developeři.

Opravdu?

Ano a upozornil na to a spočetl to také například ekonom Lukáš Kovanda. Hnutí SPD požaduje okamžitou rezignaci odpovědného ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Pro takové případy SPD prosazuje osobní, hmotnou a trestní odpovědnost politiků. Ivan Bartoš z Pirátů zpackal nejen digitalizaci. Firma, kde Bartoš velel marketingu, nasekala desetimilionové dluhy, a projekt zkrachoval. Takže vidíme, že Piráti a Pětikoalice se chlubí, jak rozumí IT a moderním technologiím, přitom vidíme, že jde o naprosté packaly a neumětele. Před lety působil Bartoš jako marketingový ředitel v portálu AirJobs.cz, který nasekal dluhy ve výši desítek milionů a zkrachoval. Vidíme, že Bartoš vede své ministerstvo podobně jako uvedenou zkrachovalou firmu.

Premiér Petr Fiala se ale na mezinárodním agrosalonu Země živitelka pochválil, že tlak vlády u nás způsobil největší pokles cen potravin mezi zeměmi OECD…

Ukázalo se, že v německém Solingenu minulý pátek vraždil Syřan. Zemřeli tři lidé a osm dalších bylo zraněno, z toho pět těžce…

Opět to dokazuje správnost naší alegorie s „chirurgem“. Klidně by na ní mohl být i imigrant arabského původu. Jenom připomenu, že z dat Spolkového ústředí pro politické vzdělávání, které je institucí Spolkového ministerstva vnitra, vyplývá, že z 83,9 milionů obyvatel Německa má 24,9 milionů migrační kořeny. To je 29,7 % lidí žijících v Německu. Téměř dvě třetiny lidí s migračním původem – 16,1 milionu, tj. 64,5 % – byly v roce 2023 samy migranty.

To jsou velmi špatné zprávy pro bezpečnost Němců. Ale i českých občanů. Německo je nedaleko a imigranti mohou volně cestovat přes hranice. A čeští občané do Německa jezdí za prací či nakupovat. Nechceme, aby kvůli migračnímu paktu, který dojednala Fialova vláda, arabští a afričtí imigranti vraždili české občany stejně jako v Německu a v západní Evropě. Před tím varuje i naše kampaň. Chceme být po volbách ve vládě a migrační pakt, ke kterému nás zavázala Fialova vláda, nebudeme respektovat. A uděláme také revizi povolení k pobytu Ukrajinců v České republice, aby tady u nás nebyli příživníci, kriminálníci a lehkoživkové.