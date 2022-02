Řídí to Fiala, nebo lobbisté? Drahá elektřina: Vyvstaly pochyby, co vlastně platíte. A komu

reklama

Vláda Petra Fialy prokazuje udivující nečinnost ve věci drastického nárůstu cen energií. Máte pro to vysvětlení?

Naše skupina „Energie není luxusní zboží" publikovala vícekrát, že ceny energie v České republice rostou o 300 procent, přitom v jiných státech jen o 30 procent. Dokazují to hromadné interpelace lidí a firem na vládu, kde jsou popsány i zničující důsledky na ekonomiku a energetiku České republiky. Napsali jsme dopisy na vládu, Ministerstvo průmyslu a poslance, kde jsme rozebrali důvody, proč rostou ceny energií a jak lze situaci řešit. Nikdo nereagoval. Zničující cenový nárůst potvrdili zástupci sklářského průmyslu, pivovary, pekárny, města, i velké firmy jako Madeta nebo Juta. Město Pardubice uvedlo, že meziročně zaplatí za energie 90 milionů korun oproti 30 milionům v loňském roce. Z restaurací může zůstat desetina, zavřou se dvě třetiny sportovišť, divadla, kultura obecně.

Všichni v Česku už uznávají, že máme pravdu, jenom vláda a Ministerstvo průmyslu ne. Problémy neřeší, stejně jako Energetický regulační úřad. Je otázka, jestli mají odborníky, nebo zda nejsou ovládáni lobbisty. V každém případě ale na rozdíl od ostatních států EU nedělají ve prospěch odběratelů téměř nic, kromě sociální podpory, která je nesystémová, neřeší problém, zatěžuje státní rozpočet a ani není dostačující. Na chyby v energetice doplatí odběratelé ještě jednou, zvýšením daní, tyto názory sílí.

Mluvíte o tom, kdo všechno na zničující důsledky růstu cen energií upozorňuje. Proč jste nezmínil média, která by na tento závažný problém měla poukazovat a chtít znát od vlády, jak ho hodlá řešit?

V mainstreamovém tisku ani ve veřejnoprávní České televizi se ještě neobjevila ani jedna informace, že ceny energie podle záloh na energie a faktur narostly o 300 procent, podle nich jsme prý zasaženi stejně jako ostatní státy. Jiný protichůdný názor či jiné argumenty nejsou zveřejňovány. Tím chybí diskuse a dá se říci, že i tím zbytečně vznikají škody až 100 miliard korun za rok na straně odběratelů. Navrhli jsme 100 až 200 miliard korun úspor za rok přijetím zásadních opatření v energetice, mj. díky uzavření dlouhodobého kontraktu na dovoz plynu s Gazpromem, vláda nereagovala. Bude prý řešit problém se západními státy. Právě ceny plynu a elektřiny na západoevropských burzách jsou ale příčinou toho, že se ceny energie zvýšily v Česku o 300 procent, a to i vinou manipulace EU s cenami energie na burzách, proto si musíme pomoci sami. USA vydělávají stamiliardy za rok na vývozu zkapalněného plynu kvůli stupňování napětí na Ukrajině. Výsledek ekologické politiky EU je katastrofální, výroba elektřiny z uhlí rekordní, a tím i poškozování životního prostředí navzdory bilionovým dotacím do obnovitelných zdrojů v Evropské unii. Německo mělo v roce 2021 nejhorší stav ovzduší od roku 1990 kvůli rekordnímu podílu uhlí na výrobě elektřiny ve výši skoro 40 procent. Zajímavé by bylo vědět, zda zaplatilo desítky nebo i stovky miliard korun na povolenkách.

Připomněl jste nutnost uzavření dlouhodobého kontraktu s Gazpromem na dovoz plynu. To považujete za klíčový krok pro českou energetiku?

Zemní plyn společně s úsporami energie a jadernou energetikou musí být základem moderní nízkoemisní energetiky do roku 2040 nejen v České republice, ale i na Slovensku nebo v Maďarsku. Neobsahuje žádný rakovinotvorný prach ani další nečistoty, a tím výrazně zlepšuje stav ovzduší. V případě využívání ve vysokoúčinných malých a středních zdrojích snižuje emise CO2 o dvě třetiny proti uhlí nebo i údajně bezemisní biomase, výrazně i proti bioplynu a biopalivům. V Česku bylo za období od listopadu 2021 do ledna 2022 vyrobeno i přes masivní dotace do OZE 40 procent elektřiny z nízkoúčinných zdrojů na uhlí, to je výsledek podpory obnovitelných zdrojů energie za stamiliardy korun. V domech opět topíme PET láhvemi, uhlím, vyjetým olejem. A brzy budeme asi spalovat i elektrické panely. Zdravý rozum nenávratně mizí nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii.

Ale vláda by rozum do hrsti vzít měla a měla by začít jednat, protože Fialova energetická drahota by jí mohla zlomit vaz. Nebo si myslíte, že lidé budou trpně přijímat, že vláda nekoná v jejich zájmu a oni její vinou platí za energie brutálně rostoucí sumy?

Občané této země mají právo požadovat od zvolené vlády, aby jednala v jejich zájmu a činila takové kroky a přijímala taková opatření, která přinesou nejnižší možné ceny energií a energetickou chudobu odvrátí. Nikdo proto nemá právo České republice upírat možnost uzavření dlouhodobého kontraktu na zemní plyn s Gazpromem, navíc když ruský plyn obsahuje méně emisí než norský nebo nizozemský, nemluvě o zkapalněném plynu. K tomu jsme vyzvali vládu otevřeným dopisem, tento návrh jsme podložili i odbornými argumenty uvedenými v našich článcích. Pokud by toto politici neodsouhlasili, jsme připraveni takový kontrakt uzavřít třeba i se soukromým subjektem. Máme v Česku širokou podporu, dá se říci milionů lidí. Pravidla liberalizace trhu to umožňují, státní úřady tomu nemohou zabránit.

Agentury přinesly informaci, že ruský prezident Putin při jednání s maďarským premiérem Orbánem prohlásil, že Maďarsko nakupuje od Ruska až pětkrát levnější plyn než zbytek Evropy. Co si o tom myslíte?

Tohle prezident takto nemohl říci. Rusko opakovaně uvedlo, že má uzavřeny dlouhodobé smlouvy téměř se všemi středoevropskými plynárenskými formami, a to za třetinové ceny. Kdybych bral nejvyšší cenu za nákup plynu na burze jeden den v roce, tak pětkrát. Podle mého názoru se může jednat o dezinformaci médií, to je v poslední době zcela běžné. Jediný stát, který nemá uzavřenou dlouhodobou smlouvu, je Česká republika. Důkazem je to, že ceny plynu u nás vzrostly o 300 procent, v okolních státech o 30 procent, jak už jsem v úvodu uvedl. Kdyby společnosti v okolních státech neměly ten kontrakt, tak by měly stejné ceny jako odběratelé v Česku, a to už by tam byly jiné vlády. Neumím si představit, že by tohle mohlo nastat na Slovensku, v Polsku, v Rakousku, v Itálii, Francii nebo Německu. Uvítám každou diskusi na toto téma, rád tam přijdu, třeba do ČT24 k panu Moravcovi.

Jak vychází porovnání LNG a z Ruska dodávaného zemního plynu?

LNG je v porovnání s ruským plynem až třikrát dražší, proto Evropa nesmí být připravena o levný a velmi kvalitní ruský plyn. Souhlasíme se stanoviskem bývalé kancléřky Merkelové, že LNG je v EU vítán, pokud je cenově konkurenceschopný, a jeho dodávka je garantovaná pod penalizacemi, tak jako dodávka ruského plynu. Dodávky ruského plynu jsou dlouhodobě bezpečné, na tom se shodují všechny západoevropské plynárenské společnosti.

Z levného plynu se vyrobí levné teplo i levná elektřina, pro tyto energie je vybudován v Česku energetický systém. Česká republika nepotřebuje prostředníka na dovoz ruského plynu, který by jí zvyšoval cenu plynu z politických nebo jiných důvodů, ze západu nebo z východu. To by mohl být konec suverenity České republiky jako státu. Evropská unie ani žádný stát nemá právo nám v uzavření tohoto kontraktu bránit.

Jak může vypadat vývoj kolem plynovodu Nord Stream 2 s ohledem na rostoucí napětí mezi Ruskou federací a Západem kvůli vývoji na Ukrajině?

Řešení plynovodu Nord Stream 2 je velmi jednoduché a bylo dohodnuto už bývalou kancléřkou Merkelovou s ruskou stranou. Bude zprovozněn NS2 a zachována kapacita 30procentní tranzitní trasy přes Ukrajinu. Odkládání zprovoznění Nord Streamu 2 je jenom politická záminka, ničím neopodstatněná. Politika a energetika by měly být důsledně oddělené.

V čem spatřujete největší hrozbu pro energetickou budoucnost Česka?

Evropu a Českou republiku zejména ohrožují energetické programy s nekritickou podporou obnovitelných zdrojů, které jsou lobbistické a jejichž výsledkem je zhoršování životního prostředí a následná ekonomická a dále energetická a pak i potravinová krize. Tomu je potřeba zabránit. Snížení emisí o 55 procent do roku 2030 lze dosáhnout výše uvedenými opatřeními, nelze ho ale splnit navyšováním výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. To lze naopak vyloučit, jak dokazují zkušenosti za více než deset let masivní podpory obnovitelných zdrojů. Nelze podléhat lobbistickým tlakům na úkor zhoršování ekonomických výsledků i zdraví obyvatel.

Hrozbou rovněž je, že vláda odmítá koupit zpět od společnosti RWE zásobníky na plyn na Moravě. Je to ohrožení národní bezpečnosti a hazard s cenami plynu pro odběratele. Jak může někdo říci, že koupí terminál na zkapalněný plyn u moře, když nebude mít ten plyn pak kde uskladnit? Musíme si uvědomit, že miliony domácností jsou závislé na plynu a další miliony na teplárnách, které musejí přejít na zemní plyn, aby přežily. Levný a bezpečný plyn bude spolu s jadernými elektrárnami základem energetiky České republiky do roku 2040. Obnovitelné zdroje pouze doplňkem. Opět, to by se v jiném státě stát nemohlo.

Před chviličkou jste konstatoval, že politika a energetika by měly být důsledně oddělené. Co tedy říkáte na některé drsné útoky vůči těm, kteří vyzývají k jednání s Ruskem ohledně dodávek plynu?

Každý má právo na kritiku. Osobně ale nesouhlasím s nenávistnými útoky některých médií, třeba i s nejasnými vlastníky, a také politiků na osoby s jiným než „jejich" názorem nebo na prezidenta České republiky a některé státy s argumenty vlastizrádci, idioti a tak dále. To není konstruktivní kritika. Nemusíme s jejich názory nebo postoji souhlasit, chovejme se ale slušně a kultivovaně a nešiřme nenávist. Považujme to, co říkají, za jejich osobní názor, nikoliv názor českého národa. Stát by měl proti těmto médiím zakročit, je to i úmyslné poškozování reputace a zájmů Česka. A to i ekonomických, máme podle nich být jediný stát v EU, který nemá mít právo na levný ruský plyn, a to z politických důvodů. Pokud někdo používá termín vlastizrádce, pak by se měl zaměřit na tyto zdroje a osoby. Současná česká vláda může být u moci už jen velmi krátkou dobu, pokud nebude chránit ekonomické a národní zájmy České republiky. Extremistou by neměl být ten, kdo se chce chovat slušně ke všem.

Co by měla pětikoaliční vláda dělat, aby nebyla u moci už jen krátkou dobu, jak jí skoro věštecky předvídáte?

Místo odvádění pozornosti od zásadních problémů na případy dávno minulé, které nemají žádný význam, je podle mě nutné zamyslet se nad tím, proč v Česku pracujeme za třetinové mzdy proti západní Evropě i po třiceti letech od roku 1989, a není žádný důvod si myslet, že se to bude lepšit, spíše naopak. Musíme se ptát, proč je ekonomika založena na montovnách a skladech, komu to vyhovuje. Vláda by měla plnit přání lidí u nás. To nedělá, dostává se naopak do rozporu s veřejným míněním, což je vyjadřováno veřejně v komentářích k neobjektivním článkům. Dá se říci, že v České republice prožíváme období národního obrození, uvědomujeme si stále více, jak lze zneužít ideu evropanství způsobem výhodným jen pro některé státy Evropské unie. Proto navrhuji zpětný odkup energetických a vodárenských firem do státního vlastnictví, jako tomu je v ostatních státech V4.

Nikdo, ani vláda, nesmí ohrožovat bezpečnost dodávek energie k nám a vyvolávat krizi energetiky a ekonomiky. Z Česka odvádějí zahraniční společnosti stamiliardy korun ročně. Je potom otázka, kdo koho potřebuje více, zda Česká republika Evropskou unii, nebo naopak. Nechceme nic více než západní státy, program vyrovnávání životní úrovně a právo na vlastní řízení energetiky, když budeme plnit emisní cíle EU. Federalizace Evropské unie musí mít tyto cíle, nesmí to být kolonizace. Odmítám cílevědomé odvádění pozornosti od podstatných problémů a vytahování starých případů. Dramatickému zvýšení cen energií a zboží všeho druhu, nejvyššímu v Evropě, se nevyhneme, ani zvýšení daní. To už by měl být opravdu důvod k přijetí zásadních opatření.

Je vůbec reálné, aby Česko přestalo doplácet na to, že jeho politické špičky nejsou schopné od sebe oddělovat politiku a energetiku?

Názor můj, ale i odborníků skupiny „Energie není luxusní zboží“ je shodný s názorem Německa nebo Rakouska a Itálie. Česká republika by měla považovat Rusko za evropský stát, potřebuje rovnocennou spolupráci s Ruskem, a to zejména v oblasti plynárenství a ropného průmyslu. Je to i základní potřeba Evropy v situaci, kdy ztrácí zbytečně konkurenceschopnost, výkony evropských národních ekonomik klesají, životní úroveň se výrazně zhoršuje a státní dluhy dosahují rekordních výší.

