Rozdělují lidi na dvě kategorie. Odmítají uznat volby. Myslí, že jsou elity a my ostatní hloupí... Tomio Okamura se rozjel, když došla řeč na referendum

Už dlouhou dobu prosazujete referendum k důležitým otázkám ohledně České republiky. Domníváte se, že má v současném složení Poslanecké sněmovny šanci, aby prošlo?

Obrátili jsme se na strany, které deklarovaly před volbami ochotu podpořit referendum. Záhy se ukázalo, že když reálně jednáme o parametrech referenda, tak se strany snaží, aby nebylo realizovatelné. Ty důvody jsou otázkou pro ně, proč chtěly před volbami referendum a nyní nechtějí. Jako příklad uvedu Piráty, kteří na jednu stranu tvrdili, že by referendum podpořili, na druhou stranu na jednání tento týden ve Sněmovně prohlásili, že nepodpoří návrh SPD zákona o referendu, aby prošel do druhého čtení v Parlamentu. Uváděli různé důvody, proč návrh nesplňuje jimi navrhované parametry. Ovšem pravda je taková, že v případě ústavních návrhů neplatí ve Sněmovně lhůty na projednání, takže není vůbec žádný problém náš návrh propustit do druhého čtení a tam několik měsíců diskutovat o jeho podobě a ladit vzájemné kompromisy, aby zákon v nějaké podobě prošel.

Odmítat to jsou zástupné výmluvy. Když to uděláme naopak, znamená to shození referenda ze stolu, protože já o něj usiluji už mnoho let a takové prosazení bude velice obtížné, jestli se návrh vůbec do Sněmovny dostane. Minule už jsem to zažil. Přijdou proklamace a nakonec se nehlasuje vůbec. V minulém období, kdy vládlo ČSSD, ANO a KDU–ČSL, měly zákon o referendu v podepsaném programovém prohlášení a dokonce neprošel ani prvním čtením Sněmovny. Postoj konkrétně Pirátů je vysloveně naivní, ale nepodezíral bych je z naivity, prostě nechtějí. Hnutí ANO říká jasně, proč referendum nechce. Nechce občanům umožnit rozhodovat o nějakých otázkách, konkrétně o členství v Evropské unii a chtějí velmi vysoké kvórum, při němž nebude realizovatelné žádné referendum.

To je velký problém. Proto se snažíme přemlouvat ostatní strany, aby zákon – pokud to s referendem myslí vážně – na schůzi Sněmovny 27. února, kde je náš návrh na programu v rámci druhého čtení, podpořili. Bez hnutí ANO a Pirátů nemůže projít. Uvidíme. Jak se říká: poznáte je po ovoci, tak po hlasování je poznáme. Pokud náš návrh nesplňoval jejich parametry, v druhém čtení ani není stanovená lhůta a každý může návrh upravit. Jinak stejně nezískáme většinu, musíme na referendu pracovat kompromisně. Budeme bojovat.

Co říkáte na tvrzení, že lidé nemohou o tak zásadních tématech rozhodovat, protože na to nejsou dost vzdělaní a nedokáží problém adekvátně posoudit? Novinářka Petra Procházková prohlásila, že „nechce, aby o ní rozhodovali nevzdělanci a tupci, ignoranti s fašistickými sklony a manipulovatelné mozkové trosky“.

Toto říkají takzvané elity, které jsou probruselské, proimigrační a proislámské. Všechny elity jako Halík, Herman, Bělobrádek, Schwarzenberg, Kalousek, všechny Lidové noviny, Seznam a Český rozhlas. Uráží tím naše občany. Tito lidé vědomě lžou a přitom všichni vědí, že v roce 2003 proběhlo referendum o vstupu České republiky do Evropské unie, ve kterém nebylo žádné kvórum účasti. To znamená, že čistá a prostá většina rozhodla pro vstup a referendum bylo platné. My přeci nechceme, aby se lidé rozdělovali na dvě kategorie občanů. Je odporné, že tyto elity se viděly – neříkám, že výhradně – v zastoupení voličů Jiřího Drahoše. Myslí, že jsou elitami a my ostatní jsme hlupáci. Okamura, Babiš, Duka, Zeman, Klaus jsou podle nich hlupáci, extrémisté, populisté. Odmítají uznat demokratické výsledky voleb a viděli jsme to i po volbě prezidenta, kdy vyzývali lidi, aby neuznali volby.

Referendum v České republice tedy proběhlo a bylo uzákoněno za vlády ČSSD, KDU-ČSL a tehdejší Unie svobody. V podstatě ty samé strany dnes říkají, že občané už nemohou rozhodovat a dělí je na dvě kategorie. Tvrdí, že jsou hloupí a nesvéprávní. Žádají osm set tisíc podpisů na vyvolání referenda, minimální účast a tak dále. To odmítáme a oni považují za extremistické, když požadujeme právo občanů rozhodovat. Majitelem země je volič, nikoliv vybrané pole elitářů a za takový názor jsem označován jako populista a extremista. Je to děsivé, připomíná mi to nástup fašismu v Německu a Goebbelsovskou propagandu. Česká televize, Český rozhlas, Lidové noviny, Mladá fronta se snaží likvidovat a dehonestovat lidi s jiným názorem. Chtějí zabránit prosazování skutečné demokracie.

Objevují se obavy ohledně vystoupení z Evropské unie kvůli snížení životní úrovně. Jsou na místě?

Já bych byl rád, aby se nepřekrucovalo, co prosazuje SPD. Prosazujeme transformaci Evropské unie, jak ji deklarovala Marine Le Penová a s tímto programem půjdeme společně do voleb do Evropského parlamentu s celou frakcí Evropa národů a svobody – tedy transformace Evropské unie v Unii svobodných evropských národů.

Tedy vrátit podobu Evropské unie do dřívější podoby?

Ano. I tehdy platily čtyři svobody – volný pohyb osob, služeb, kapitálu a zboží, a také stát se signatářem EFTA (Evropské sdružení volného obchodu, které zaručuje mezinárodní obchod pro Norsko, Švýcarsko, Island a Lichtenštejnsko, pozn. red.). Strašení tím, že SPD nebo Okamura prosazuje destrukci a desocializaci České republiky, je lež. My prosazujeme transformaci Evropské unie a pokusíme se ji udělat zevnitř jako celá frakce, abychom získali co nejvíce mandátů a získali podporu pro restrukturalizaci Evropské unie. Pakliže by k transformaci nedošlo, tak samozřejmě prosazujeme referendum o setrvání v Evropské unii a rozhodnutí nechat na voličích. Tak jako tak SPD prosazuje, aby nadále platily čtyři zmíněné svobody. Odpůrci se snaží překrucovat informace a vyvolat strach v občanech.

Obáváte se rizik, že z Čech odejdou investoři?

Absolutně se neobávám, je potřeba se koordinovat s ostatními státy. Premiér Viktor Orbán v Budapešti sám prezentoval, že by se mu líbila transformace Evropské unie na Unii suverénních národů, tedy to samé, co Marine Le Penová prezentovala na našem setkání a co rezonovalo po celé Evropě. Tady nejsme osamoceni, jsme ve Visegrádské čtyřce, diskutujme a koordinujme se v rámci ní a soustřeďme se na volby do Evropského parlamentu, abychom pro tato řešení získali silnější politický mandát. Postupujme rozumně.

Jak vnímáte označování vaší osoby za loutku Východu?

A co to znamená? Já jsem se narodil v Japonsku, to je Východ.

Myslím tím komentář Jaroslava Kmenty o tom, že vaši lidé mají vazby v Rusku.

Ten článek jsem viděl. Jedná se o další antikampaň a snůšku nesmyslů a lží. Doposud jsme byli opoziční stranou, takže jsme na žádný business vliv neměli a ani nemáme. Takže nevím, odkud to vzali. SPD má transparentní účty, nemáme žádné dluhy, takže nepotřebujeme žádné peníze ze zahraničí. Druhá věc je, že chceme mít jako malá středoevropská země přátelské vztahy se všemi zeměmi. Principem politiky SPD není konfrontace, ale spolupráce a jednání. Tvrdíme to od začátku jak o Spojených státech, tak západní Evropě a Rusku. Nechápu, proč bychom měli být nepřátelští. Kmenta samozřejmě lže, jako když tiskne. Dříve u nás pracoval jako asistent přes sociální sítě. Hledají všechno. Jestli si dobře vzpomínám, tak jsem veřejně podpořil pouze dva politiky, jedním byl Donald Trump rok před volbami ve Spojených státech a druhou Marine Le Penová. Vůbec nerozumím lžím, že Okamura je loutkou Východu, mám japonskou krev, ale nikdy jsem nepodpořil politika z Číny ani Ruska.

Konflikty v Evropě s migranty se vyostřují, mluví se o vzrůstající xenofobii a rasismu. Naplňují se slova bezpečnostních analytiků o tom, že k tomu zákonitě musí dojít kvůli odlišnostem kultur?

Právě naopak. Lidé mají strach o svoji budoucnost. Způsobili to evropští politici a podíleli se na tom politici ČSSD, KDU-ČSL, kteří jasně podporovali migraci a samozřejmě i TOP 09 a verbálně také Piráti, kteří ještě nebyli ve Sněmovně. V podstatě kvůli této jejich, řekl bych, špatně nastavené a zničující politice pro Evropu vyvolali strach v lidech a ti se prostě bojí o svoji bezpečnost. Místo, aby politici uznali chyby, zajistili bezpečnost a sociální smír pro své občany, tak je ještě ve spolupráci s médii začnou nazývat xenofoby a rasisty. To je šílený stav a obávám se, že v budoucnu nebude žádné vhodné řešení, Evropa už začíná mít dost.

ČSSD řeší nové vedení strany. Kdo by se měl do jejího čela postavit, aby ji dokázal vrátit důvěru voličů?

Já myslím, že všichni obeznámení se situací v ČSSD vědí, že sjezd vůbec nic nevyřeší, protože v sociální demokracii je to tak rozhádané, že ať bude zvolen kdokoliv, už nyní zástupci dalších skupin říkají, že ho nebudou uznávat. Padají i pejorativní slova. To znamená, že ČSSD nemůže garantovat vládní podporu ani patnácti poslanců, když slyšíme, že někteří chtějí opouštět poslanecký klub. Strana je tak rozhádaná, že volba předsedy nic nevyřeší. Pokud vyhraje Hamáček, který je tvárný, řekl bych plastický, tak by se například domluvil s Andrejem Babišem. Chovanec se Sobotkou by v žádném případě pro takovou vládu hlas nedali.

Podle vás jsou vnitřní rozpory ČSSD tak velké, že volba předsedy nic nezmění?

Neuvěřitelně velké a ani Chovanec, ani Hamáček podle mého názoru a toho, co vnímám a sleduji, nemají šanci dát rozhádanou šanci dohromady. Potřebovali by další osobnost, která není tak svázána s tím dosavadním politickým bojem. I kdyby se situace po sjezdu na chvíli zklidnila, tak je ČSSD nestabilní partner a nedokáže garantovat hlasy poslanců.

autor: Zuzana Koulová