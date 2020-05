Rusové jsou uraženi. Všichni. Máme nejhorší vztahy od roku 1990, varuje Cyril Svoboda. Náprava bude velmi složitá.

ROZHOVOR „Vztahy máme nejhorší od roku 1990, nikdy nebyly tak špatné. Musí být vůle sednout si ke stolu a začít jednat o otevřených otázkách,“ hodnotí česko-ruské vztahy lidovec a pedagog Vysoké školy CEVRO Institut Cyril Svoboda. Upozornil, že ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov otevírá otázku sochy Koněva na mezinárodních fórech, kde nerozlišují, zda kroky dělá samospráva, nebo stát. Očekává proto velmi komplikované období vyjednávání. V rozhovoru se vyjádřil i směrem k Hradu, který odmítá objasnit původ výhrůžného dopisu zesnulému Jaroslavu Kuberovi kvůli cestě na Tchaj-wan. Podle Svobody by Hrad měl rozkrýt karty, protože jediné, co situaci uklidní, je pravda.

Europoslanci kontrolního výboru vyzvali Andreje Babiše, aby řešil svůj střet zájmů. Podle nich by měl buď rezignovat, nebo se úplně zbavit Agrofertu. Jak by měl reagovat?

U řešení tohoto sporu jde prozatím pouze o návrhy. Tato debata se mezi frakcemi v Evropském parlamentu vede, ale nemá žádný reálný vliv. Problém je v tom, že jde o spor o faktický vliv. To, že Andrej Babiš vložil svá média do svěřenského fondu, tak právně udělal podle českého zákona vše, co měl. Teď se povede politická bitva na téma faktický vliv, což je těžko definovatelné a uchopitelné, protože každý, kdo dá majetek do svěřenského fondu, tak zároveň svěřenský fond dává lidem, kterým důvěřuje. Je to stále stejná bitva, která se musí odehrát doma – kdo volby vyhraje, kdo nikoliv. Ale nevyřeší to žádná usnesení z Bruselu.

Je podle vás české ošetření zákonem dostatečné? Neměla by nastat úprava například ve smyslu, že kdo je politikem, neměl by prostřednictvím svých firem vůbec čerpat státní či evropské dotace? Svěřenský fond jinak řečeno znamená, že ten, kdo je koncovým uživatelem, je v případě Agrofertu stále Andrej Babiš, kterému se firmy zase vrátí poté, co politiku opustí.

Úplně správné to není, ale nedovedu si představit, k jaké právní úpravě by muselo dojít. Znamenalo by to, že se politik musí úplně zbavit svých firem, protože zákon nelze napsat pro jednu osobu a musel by platit obecně. Pak by například ani starosta malé obce nemohl požádat o 150tisícovou státní dotaci na zateplení budovy své společnosti. Navíc Ústavní soud souhlasí s tím, že poslanec a senátor nemůže přijímat dotace a zakázky, pokud je právnickou osobou, která má účast vyšší než 25 procent. To znamená, že i Ústavní soud souhlasí s tím, že podíl na dotacích a zakázkách může být pro každého politika.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch začal prošetřovat nákup ochranných pomůcek kvůli podezřením na jejich kvalitu. Domníváte se, že pokud by se prokázalo pochybení, měla by se vyvodit i politická odpovědnost? Nebo lze politikům nějaká pochybení, pokud nebyla úmyslná, odpustit s tím, že se jednalo o mimořádnou situaci, kterou republika prožívala poprvé?

Samozřejmě jde o míru, ale odpovědnost se musí nést a při odbornosti se musí přihlédnout k mimořádné situaci. Ale to není omluva pro manipulace nebo podvody. Důležité je, aby Nejvyšší kontrolní úřad a další orgány začaly věc řešit hned a důkladně.

Čili je podstatou, zda jde o chybu, nebo úmyslné chování.

Jakmile by šlo o nějakou formu zavinění, tak by se politická odpovědnost měla nést.

V minulém rozhovoru jsme řešili různé formy podpory živnostníků a podnikatelů ze strany státu. V České republice stoupla za poslední dva měsíce nezaměstnanost, v níž jsme v Evropské unii drželi prim, tak jak nyní pomoci této situaci? Jak nedopustit, aby zaměstnavatelé propouštěli?

Určitě nějaká forma musí být a měla by být vymyšlená strategie postupu, takzvaný Marschallův plán. Tedy které kroky se udělají. Nemohou se dělat živelně, jak co přijde. Stratégové české ekonomiky a politiky by měli říci jasně, kam půjde pomoc na prvním místě, kam později, a postupovat podle strategie. Není možné dělat, co kdo vylobuje. Tím pádem musíme pomoci nastartovat zpátky ekonomiku, ale nikoliv tak, že se všem rozdají peníze. To není cesta, důležité je dát lidem znovu šanci.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) jsou kvůli politickým krokům pod policejní ochranou. O čem to svědčí? Ohrožují nás Rusové?

Rusové uraženi jsou, dokonce to zmiňují na mezinárodních fórech. Odstranění sochy Koněva zmiňují všude, to znamená, že uraženi jsou. Jsou to samosprávní kompetence, do toho nemá kdo co zasahovat. Pro Rusko je to těžko stravitelné, a myslím tím pro celé Rusko – není tomu tak, že by nějaká tamní politická síla podporovala, co udělala Praha 6, a česká diplomacie se s tím musí vyrovnat. Není možné zastavit veškerý dialog s Ruskem.

Těch událostí bylo více, kromě zmíněného odstranění sochy maršála Koněva šlo o umístění desky vlasovcům a ruská ambasáda nyní sídlí na náměstí Borise Němcova. Pavel Novotný také přijel na ruskou ambasádu, kde vykřikoval, že Řeporyje vedly válku s Ruskem a vyhrály ji. Jde o provokace, nebo demokratická politická rozhodnutí?

Samozřejmě v demokracii se děje, že lidé mají i názory extrémní, které vyjadřují touto viditelnější formou. Na druhé straně jde o vnitropolitický konflikt. Starosta Řeporyjí a ostatní to dělají mimo jiné proto, že to zabírá u jejich voličů, což také hraje roli. Ale jsme demokratická země a musíme nést a zvládnout komunikaci s jinými státy, tohle jsou projevy lidí ze samosprávy, a to není stát. Stát tyto kroky nečiní. Vidím to jako permanentní otevírání ruské otázky. Je to vůči Rusku provokativní, je a Rusko to bere jako provokaci, ale opakuji znovu, to jsou akty samosprávy, nikoliv státu. Stát se nechová provokativně vůči Rusku.

To se Ruské federaci asi těžko chápe…

… pro ni je nepřijatelné, že stát nezasáhne. Stát nezasáhne a nesmí zasáhnout. Je to suverénní projev, je to vlastně demokracie – i když samospráva dělá něco, s čím stát nesouhlasí, tak je zticha, protože jde o věc samosprávy.

Do České republiky měl přijet ruský agent s jedem ricin. S informací přišel časopis Respekt s odvoláním na Bezpečnostní informační službu. Pokud je informace pravdivá, znamenalo by to, že existuje díra v českých i ruských tajných službách. A nakonec by tajné služby musely informaci sdělit médiím. Nakolik pravděpodobné považujete, že do České republiky by přijel agent, BIS o tom věděla a od nich to uniklo do médií?

To samo o sobě se mi zdá šílené – vědět tohle a sdělit to médiím. Jsem v tom opatrný. Zpravodajská služba nemá co sdělovat médiím, má povinnost sdělovat předsedovi vlády a prezidentovi a stát má konat. Má konat vláda a Ministerstvo zahraničí, ale zpravodajská služba není od toho, aby informovala média, protože nejde o stanovisko zpravodajské služby. Něco se někam dostalo, a já netuším co a kam.

Navíc informaci tak nelze ověřit.

Právě. Důležité je, co řekla zpravodajská služba vládě. A vláda a Ministerstvo zahraničí mají konat tak, aby chránily naše zájmy, ale v žádném případě se nemůžou řídit tím, co se dočteme v novinách. Nelze o tom mluvit ani na veřejných schůzích Parlamentu a podobně. Tento úkol je pro exekutivu.

Předseda vlády ani prezident, k nimž informace BIS putují, na celou věc zatím nereagovali. Jak by zareagovat měli?

To je hypotetická otázka, protože jsem nečetl onu zprávu. Nevím, jestli zní, že se tak stalo, nevím, co udělalo Ministerstvo zahraničních věcí, jestli poslali nótu na velvyslanectví v Praze, do Ruské federace, vůbec nevím, jaká byla reakce, takže to nemohu komentovat.

Kdyby předseda vlády Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman věděli, jak vše skutečně bylo, už by podle vás reagovali?

Měli by reagovat okamžitě, ale možná že se i reagovalo a já to nevím, pokud je informace pravdivá. Mám stejné otevřené zdroje jako vy. Nevíme, jak zpráva zněla a co bylo sděleno jak Ruské federaci, tak českým politikům. Pokud by informace byla pravdivá, došlo by k označení osoby za nežádoucí, měla by opustit republiku a následovala by opatření tohoto typu. To je důležité, nikoliv to, co se dočteme v médiích.

Jste bývalým ministrem zahraničí. Jak by Česká republika měla ke stabilizaci česko-ruských vztahů postupovat ze strany Ministerstva zahraničí?

Vztahy máme nejhorší od roku 1990, nikdy nebyly tak špatné. Musí být vůle sednout si ke stolu a začít jednat o otevřených otázkách. To je velmi těžké, protože Rusové pro to, co se děje a co v demokratické zemi dělá samospráva, nemá pochopení. Jednat teď s Ruskem bude extrémně složité, protože ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na všech fórech i ve Vídni a v Paříži otevírá otázku Koněva, a tam nerozlišují, zda to dělá samospráva, nebo stát. Takže teď nastane velmi komplikované období.

A co spekulace, že to může být někomu ku prospěchu a že by někdo měl zájem na narušení mezinárodních vztahů? Považujete to za reálné?

Nevím, kdo by na tom měl zájem. Možné je, že někdo na tom zájem má, ale jako vždycky v politice na všem má někdo nějaký zájem. Ale nechápu, proč by měl někdo strategický záměr zhoršovat vztahy s Ruskou federací. To je věc zahraniční politiky, abychom se těmto tendencím bránili.

Generála Andora Šándora zarazilo, jak málo se zabýváme tím, kolik nenávisti události vyvolaly v české společnosti. „Otevřené volání řady lidí po smrti za odstranění Koněva je děsivým obrazem části české společnosti,“ řekl. Sdílíte jeho obavu?

To se mi zdá přehnané. Také čtu e-maily na svoje výroky a lidé píšou kdeco. Nebral bych to tak vážně, nemyslím si, že hrozí někomu smrt. Nemohu vyloučit šílence, který uvažuje takto, ale obecně si to nemyslím. S generálem Šándorem nesouhlasím, že jde o nenávist společnosti.

Jinak řečeno, podle vás to není zrcadlem české společnosti?

Většině lidí je to úplně jedno.

V poslední době se řeší také česko-čínské vztahy. Celou věc navíc rozbouřila smrt předsedy Senátu Jaroslava Kubery a dohady, zda stresy kvůli výhrůžnému dopisu (ohledně Kuberovy cesty do Tchaj-wavu) neměly vliv. Pražský hrad navíc vůbec nereaguje na žádosti o objasnění vzniku dopisu, který se objevil po jeho smrti.

Prosazoval bych otevřenost, ať Hrad vše sdělí a nic netají, ať vše rozkryje, to je jasné. Z druhé strany chápu, proč byl bývalý předseda Senátu pod tlakem. Z mého úhlu pohledu to je tlak očekávatelný, když zaujmete pozici nevycestovat do Číny, ale do Tchaj-wanu – vždy narazíte na odpor Čínské lidové republiky. To se stává a musí se to v politice unést. Někdy je tlak vyšší, někdy nižší, takže vůbec nechci naznačit, že by tlak nebyl, nebo že by to nebylo těžké, na druhou stranu už to rozhodnutí samo o sobě a i reakce byla očekávatelná. Byl bych překvapen, kdyby tlak nepřišel.

Dejme tomu, že reakce Číny byla očekávatelná, ale jinou věcí je onen dopis.

Hrad by měl rozkrýt všechno, je už věcí demokracie, jak respektují právo samosprávy. Hrad má rozkrýt, kdo, komu a co napsal. Jsme v demokratické zemi, alespoň se lidé dozvědí, kdo byl čeho iniciátor. Vůbec nechápu, proč se kolem toho hraje nějaký tanec. Já vím, že kancléř Mynář nemusí přijít na výbor, není povinen, ale myslím, že měl přijít a měl říci, jak vše bylo, ukázat čísla podací dopisu a tak dále. Jediná verze, která situaci uklidní, je pravda. Nevidím důvod k tajení informací, normálně bych vše rozkryl.



