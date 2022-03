Senátor Canov jásá: Konečně finito, končí ekologický nesmysl postavený na falši a nepravdě

Ze zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot se raduje senátor za Liberecko Michael Canov (STAN/SLK). „Tento nejen ekonomický, ale i ekologický nesmysl byl slavně zaveden pod falešnými a hlavně nepravdivými ekologickými hesly v roce 2007 pro naftu a v roce 2009 pro benzín. Nyní, konečně finito!“ Obává se inflace. Zablokování některých médií považuje za neoprávněné. A k válce na Ukrajině je pesimistou. „Obávám se, že Putin chce dobýt a dobít Ukrajinu celou a za každou cenu, a to se mu nakonec podaří. Kéž bych se mýlil,“ doufá Canov.

Jak hodnotit výkon vlády Petra Fialy za posledních krizových 14 dní?



Myslím si, že vysoce pozitivně (až na jedno pochybení uvedené níže).

Sledujeme zvyšování cen energií, pohonných hmot atd. Vláda reagovala mimo jiné zrušením povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a částečným zrušením silniční daně. Co tomuto opatření říkáte?

Zde jen ocituji vlastní status na FB: Sláva, sláva, sláva – vláda rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot. Tento nejen ekonomický, ale i ekologický nesmysl byl slavně zaveden pod falešnými a hlavně nepravdivými ekologickými hesly v roce 2007 pro naftu a v roce 2009 pro benzín. Nyní, konečně finito!!!

Budou potřeba další opatření, která ochrání veřejnost před rekordními cenami a inflací?

No to asi, resp. asi určitě, zapotřebí budou. A to především proti inflaci, té se popravdě řečeno obávám ještě mnohem více než rekordních cen. Hyperinflace by převálcovala vše a zcela, a že to již v minulosti v některých zemích ukázat dokázala. Příklad meziválečného Německa, kdy stál bochník chleba miliardy marek, a posléze se bankovky braly již jen na váhu, není v historii osamocený.

V souvislosti s ukrajinskou krizí se používá termín „jsme ve válce“. Jsme, coby Česká republika, ve válce?

Nejsme ve válce, není vyhlášen válečný stav, ale „pouze“ stav nouzový.



Je oprávněné, že byla zablokována některá zpravodajská média?

Nebylo a není to oprávněné. Pokud vím, jejich zablokování byla soukromá akce jedné společnosti. Jako kaz na jinak chválené vládě beru to, že tu dotyčnou společnost (dle dostupných zpráv) v tomto záměru vláda neoficiálně podporovala. Každopádně de iure byla a je tato blokace (dle mého právního názoru) neústavní.

Jak se vlastně za posledních 14 dní změnil váš vztah k Vladimiru Putinovi?



Pro mě se stal Vladimír Vladimirovič Putin definitivně a absolutně nepřijatelným. A přeji mu, aby byl svržen a postaven před mezinárodní tribunál.



Panují obavy z vykořisťování a zneužívání ukrajinských uprchlíků českými zaměstnavateli. Lze proti tomu něco dělat? A obohatí příchod Ukrajinců český pracovní trh?

Za všechny zaměstnavatele pochopitelně ruku do ohně nedám, ale neberu to tak. Naopak Ukrajinci, co k nám nyní přišli jako uprchlíci, mají v případě zapojení se do pracovního procesu jedinečnou šanci se zde adaptovat. Jejich postavení by mělo být i lepší než mnohdy bylo jejich krajanů, kteří sem přicházeli za prací již před válkou.

Jaká je vaše prognóza vývoje válečného konfliktu?

Faktem je, že z technického pohledu dosud ruská armáda selhala, žádná blesková válka... Celkově jsem ale pesimistou; obávám se, že Putin chce dobýt a dobít Ukrajinu celou a za každou cenu, a to se mu nakonec podaří. Kéž bych se mýlil.

