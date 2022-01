Škoda, že jsme nepřijali euro, lituje Libor Rouček. Za Standy Grosse se s tím počítalo, ale pak přišla vláda ODS

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Pamatuji, když byl v Rakousku šilink, v Německu marka, v Itálii lira a ve Francii frank.“ Bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček, zkušený cestovatel a člen ČSSD, vzpomíná na dobu zavedení eurobankovek. Působil tehdy jako mluvčí ve vládě premiéra Miloše Zemana. Až do finanční krize mělo euro i v Česku velkou podporu. Podle Roučka je euro stabilizační kotva i pro nás. A varuje: „Není vyloučeno, že finanční trhy a spekulanti zaútočí a že naše měna půjde do háje.“

reklama

Anketa Jste pro zrušení Benešových dekretů? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14162 lidí

V těchto dnech si připomínáme 20 let od zavedení eurobankovek a euromincí do oběhu. Dvanáct unijních zemí jimi začalo platit 1. ledna 2002. V té době jste byl mluvčím Zemanovy vlády, jak na období vzpomínáte? Jak bylo vnímáno v Praze?

Jak ve vládě, tak mezi lidmi bylo přijímáno pozitivně. Jedním z hesel sametové revoluce byl návrat do Evropy. Naprostá většina Čechů a Moravanů chtěla do Evropské unie. Znamenalo to i přijmout euro. Euro bylo výrazem evropanství a sounáležitosti s Evropou.

A pro vás osobně?

Když jsem žil v exilu v Rakousku a také cestoval po Evropě, existovaly národní měny. Pamatuji, když byl v Rakousku šilink, v Německu marka, v Itálii lira a ve Francii frank, jak bylo obtížné projet několik zemí a v každé měnit peníze a používat jinou měnu. Vždy jsem byl přesvědčen a budu přesvědčen, že je euro správné. Usnadňuje život jednotlivcům i firmám. Lituji toho, že ani po letech členství v EU euro nemáme.



Pojďme vzpomínat. Jak se tehdy uvažovalo o případném přistoupení do eurozóny? Jak to, zda přijmeme euro, ovlivňovalo přístupové rozhovory?

V přístupové dohodě jsme se k přijetí eura, stejně jako ostatní země, zavázali. Když proběhlo referendum o vstupu do EU, vyslovily tři čtvrtiny lidí se vstupem souhlas. Lidé s tím počítali. Dnes tvrdí, že nevěděli o přijetí eura. I to je možné, ale tehdy většina souhlasila.

Až do finanční krize od roku 2008 byla mezi Čechy i Moravany podpora vstupu do EU. Na rozdíl od Slováků, Slovinců, Kypřanů, Malťanů, Estonců, Lotyšů, Litevců, kteří vstupovali s námi, jsme pak euro nepřijali. Důvod byl, že se u nás objevil euroskepticismus a přišla vláda ODS a prezident Václav Klaus. Ti euro nechtěli. Přitom v té době jsme ještě podmínky splňovali, jen nebyla politická vůle. Dnes jsme v situaci, že není politická vůle a ani podmínky nesplňujeme.

Když byl premiérem Miloš Zeman, provázela jednoznačně atmosféru nálada – vstoupíme do EU, přijmeme euro?

Ano. I později za vlády Vladimíra Špidly. Za sociálnědemokratických vlád, ať to byl Vladimír Špidla, Standa Gross nebo Jiří Paroubek, počítali všichni s tím, že do eurozóny vstoupíme.

Jak se na celý projekt společné evropské měny díváte s dvacetiletým odstupem? Už jste zmínil, že jste velkým zastáncem eura…

Je důležité se na projekt dívat celoevropskýma očima. Pamatuji národní měny. Ano, byla silná německá marka a na ni byly napojeny měny jako rakouský šilink, holandský gulden nebo belgický frank. Silné měny neustále posilovaly. Na druhé straně italskou a řeckou ekonomiku provázela inflace. Za kafe jste zaplatili tisíce lir.

Eurem se vše zjednodušilo. Nejde jen o vytvoření pocitu sounáležitosti. Ekonomika posílila. Odpadly všechny transakční náklady i rozdíly mezi silnými a slabými měnami. Evropa jako celek přes společnou měnu posílila celosvětově. Euro je dnes po americkém dolaru druhou nejpoužívanější měnou na světě. Všude chtějí euro.

Žijeme v globální ekonomice s globálními finančními trhy. Na nich se obchoduje a bohužel i spekuluje. Vidíme, co se děje s tureckou lirou, která ztratila polovinu hodnoty. Když se obchodníci a spekulanti s obrovskými prostředky, které mají, na měnu vrhnou, sama neobstojí. S Evropou by si pak spekulanti hráli. Takto máme stabilitu. Stabilita eurozóny přeneseně vytváří stabilitu i pro nás, protože obchodujeme většinou v Evropě.

Lidé v ČR často nadávají: nechceme euro, chceme korunu – ale euro vytváří stabilizační kotvu i u nás. Nemluví se o tom a odpůrci to nechtějí slyšet, ale děsně proděláváme! Podle propočtů ročně asi 200 miliard korun. Když to nechceme vidět, máme korunu. Ale proděláváme na tom.

Psali jsme: Jiří Vyvadil: Kazachstán - Vladimír Putin zatím hraje dobře Český statistický úřad: Obchodní bilance byla po pěti měsících v přebytku Otevřeme Česko - Chcípl pes: Dál bojujeme proti rozdělování občanů naší země Fiala zdraví fórum Pirátů. Líbí se mu jejich svěží myšlenky

Když sledujete český nový kabinet, myslíte si, že dojde ke změně? Jaký je váš předpoklad?

Myslím si, že ne. ODS historicky, tradičně, od dob Václava Klause euro nechce. Za této vlády ho nepřijmeme.

Už se o tom mluví deset let. Pak někdo dojde k názoru – ano, euro přijmeme, když to pro nás bude výhodné. Nelze vyloučit, že ekonomické tlaky nás donutí začít o tom minimálně vést veřejnou diskusi, jestli by nebylo lepší euro mít. Máme inflaci, zdražování, vyšší úroky. Politici nemají žádnou kuráž jít proti veřejnému mínění. Nelze ale do budoucna vyloučit, že dojdou k názoru, že by bylo potřeba euro přijmout.

Máme velkou dynamiku zadlužení. Nemůžeme takto dál pokračovat. Ale máme vládu, která nechce zvyšovat daně. Jsem pro úspory, jen nemůžeme šetřit při vysoké inflaci snižováním platů. I konzervativní vláda v Británii dospěla k tomu, že musí zvyšovat daně. U nás není progresivní daň. I v nejkapitalističtějších státech existuje progresivní daň.

S daněmi, které máme, nebudeme nikdy schopní státní rozpočet vyrovnat. Pokud toho nebudeme schopní, není vyloučeno, že právě finanční trhy a spekulanti zaútočí a že naše měna půjde do háje.

Jinak 1. ledna 2023 přijmou euro Chorvati. Bulhaři to mají v plánu od 1. ledna 2024.

Došlo podle vás ke splnění toho, co se od společné měny před dvaceti lety očekávalo?

Měna euro je dvacet let úspěšná. Když se podíváte po Evropě, je s ní v naprosté většině spokojenost. Na Slovensku je 75 % lidí s eurem spokojeno – u nás podobné množství lidí euro nechce. Moc to nedává smysl, ale tak to je.

Psali jsme: Peksa (Piráti): Euro je držák, sousedé se díky němu mají dobře Prezident mi vyčítá, že jsem nevzal dva pokusy na sestavení vlády... Babišovo přiznání v tisku. A velká rána Fialovi Rouček připomněl Zemanův projev po 11. září 2001. V noci kvůli němu volal i viceprezident USA Pandemie ukázala, jak je Evropa silná a společně úspěšná. Takže Libor Rouček představil plány, jak ji posílit ještě více

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.