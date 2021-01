Slova do covidové pranice! Roman Šmucler: Virus se blíží promoření a svému konci

Je očkování tím průlomem v boji proti covidu?

Očkování vysoce pravděpodobně sníží o až 90 % počet (spíše méně) hospitalizací a snad i úmrtí, v tom je to průlom. Očkování ale vyvolává imunitní reakci v těle, nikoli na sliznicích, kde infekce začíná. Nakolik bude očkování bránit přenosům v populacích, nevíme. Studie teprve začínají. Předpokládáme, že se zpomalí. Podstatné ale je, aby lidé méně umírali a v tom pomůže. Jak důležitá je rychlost, s jakou se provede? A stačí v zájmu té rychlosti jedna dávka místo dvou?

Očkování asi rozhoduje o životě a smrti lidí, kteří jsou v ohrožené skupině a ještě nebyli nemocní. Tedy každý den zpoždění může znamenat nějaký počet zbytečně nemocných nebo dokonce mrtvých. Jindy by to byla zpráva na titulku - dvacet mrtvých lidí a nebylo to nutné! Dvě vakcíny jsou účinnější a podle protokolu ale když vybíráte, zda jednu babičku zachránit dokonale nebo dvě méně dokonale? Hypotéza říká, že po jedné dávce bude trochu horší průběh, ale ne snad smrt dotyčného. Ale je to jen teorie, není to vyzkoušené studií. Britové tak ale postupují a mají více vakcín, než my. Stojí to za pozornost a zvážení. Fotogalerie: - Otevřeme Česko V Česku, ale i v ostatních evropských zemích jsou stížnosti na pomalý průběh očkování v porovnání s Izraelem, Velkou Británii... Čím si to vysvětlujete?

Některé věci se podařily, třeba naši lékaři byli zařazeni do přednostního očkování a někteří, zejména praktičtí lékaři pro děti a dorost, hodně očkují. Nejsme ale součástí přípravných týmů. Stát, který má vlastně málo úředníků, nedokáže pochopit, že máme velmi dokonalou strukturu v každém okrese i obci. Asi bychom byli schopni, kdybychom byli osloveni, to celé spolu s nemocnicemi zorganizovat velmi efektivně sami - asi jako když jsme za 4 hodiny rozdělili a rozvezli respirátory po celé ČR. Jen stomatologie je 9000 aktivních stomatologů s manažerským týmem v každém okrese. Jak jsou na tom stomatologové, údajně nebyli původně zahrnuti v očkovací strategii do prioritní skupiny očkovaných, přičemž jsou v přímém kontaktu s pacienty. Prý jste o tom jednal s ministrem Blatným...

V prvních dnech byli nejčastěji očkováni lidé, najmě zdravotníci mezi 30. - 40. rokem věku. I zdravotníky bych očkoval tak, že nejrizikovější jako první a s nimi i nejohroženější nezdravotníci. Vidím proočkovaných spoustu lidí, kteří to skoro nepotřebují (mladí, silní, už po onemocnění covid). V Německu, když někdo „předběhne“, tresty jsou brutální - 100.000 euro nebo trestní stíhání. Lidé mají strach - dali by cokoli za vakcínu. Musí to mít jasný systém a průhlednost - lidé musí věřit, že přednost mají ti nejohroženější - jako v Británii. Pak se s tím srovnají a vše probíhá hladce. Tady se hodně mluví o nutnosti donutit 60-70 % jít na očkování. Teď je ale potřebné zachránit ohrožené - plošná proočkovanost je bod dvě a nastane někdy na podzim - pak má smysl dělat i reklamu. Fotogalerie: - Trump, Lučanský a rouškofašisté Stále je dost odpůrců očkování. Je dobře zvládnutá informační kampaň? Nebo je to jedno a zatvrzelce a zabedněnce nepřesvědčí nic?

Pokud by to bylo, byl by to asi trestný čin zanedbání péče, ublížení na zdraví z nedbalosti. České zdravotnictví má velké rezervy. Pokud lokálně se nějaká nemocnice blíží své kapacitě (myslím skutečnou, nikoli jen vyhrazené oddělení), pak má včas požádat tým vedený profesorem Černým. Tahle republika je velmi malá - převést lidi není problém. Navíc jsou v nemocnicích stovky lehkých nebo bezpříznakových - pokud je někde problém, mohou jít na hotel či do nějaké izolace třeba v lázních. Nemocnice musejí mít motivaci pacienty nejenom přijímat, ale i včas propouštět. Dlouhodobě nabádáte nepropadat panice a snažíte se přinášet spíše pozitivní zprávy. Máte nějakou?