Slovensko a američtí vojáci: Vláda lže, je to černé na bílém, říká opozičník Blaha. Čaputová nás žene do války, to je vlastizrada

Slovenská vláda směřuje k podpisu obranné dohody s USA. Vystupujete ostře proti tomu, proč? Spojené státy jsou slovenským partnerem v NATO, čeho se tedy bát? Nejde spíš o ideologický spor?

Jedna věc je spolupráce v NATO, jiná věc je bilaterální dohoda s USA, která je maximálně nevýhodná pro Slovensko, obírá nás o právní jurisdikci na vlastním území, umožňuje sem Američanům natahat jaderné zbraně a jiný nebezpečný materiál a zbavuje nás suverenity. Lidé to vnímají jako další okupaci.

Nechceme zde americké vojáky, odmítáme americké provokace Ruska a nechceme se podílet na amerických expanzivních válkách. Část našich výhrad má ideologický, respektive hodnotový charakter, jsme silně za mír a nevnímáme Rusko jako nepřítele, ale část výhrad je plně praktických – proč bychom měli podepisovat vazalské dohody, kterými předáváme Američanům do rukou naše letiště?

Jaké obavy by podle vás slovenská veřejnost měla z možné přítomnosti amerických vojsk mít? Lze případné obavy opřít o konkrétní zkušenosti z jiných zemí?

Za prvé, američtí vojáci jsou vyňati z naší jurisdikce, pokud spáchají trestný čin se sazbou do tří let. Například pokud vám americký voják zmlátí v hospodě syna, jak se to stalo nedávno jednomu italskému studentovi ve Vicenze, kde mu rozmlátili čelist američtí vojáci, tak se nedovoláte spravedlnosti, oni to nemusejí ani hlásit. Známe i případ znásilnění z jiných zemí, kde mají Američané základny, od Japonska přes Itálii až po Kolumbii. V dohodě se píše, že v takových případech slovenská strana může, ale nemusí žádat americkou stranu o vrácení jurisdikce. Jako nějaký vazal musíme prosit Američany, zda laskavě smíme rozhodovat o suverénních věcech na našem území – je to absurdní.

Za druhé, Slovensko nemá právo rozhodovat o tom, co si sem Američané dovezou. Dokonce získávají kontrolu nad naším vzdušným prostorem. Stačí, když nás informují, nemusejí mít náš souhlas. Prostě – obírají nás o suverenitu, dokonce mohou narušit i vlastnická práva našich občanů. Těch připomínek jsou desítky a vážně to ohrožuje i běžný praktický život lidí a samospráv na Slovensku.

Někteří slovenští politici odmítají argument, že je dohoda během její smluvené doby platnosti neodvolatelná. Prý by to bylo možné provést ústavním zákonem. Vládní představitelé také odmítají, že by vojáci USA při spáchání trestného činu proti občanovi SR podléhali americké jurisdikci. Proč tedy máte obavy?

Ano, ústavním zákonem by to bylo možné, ale na to potřebujete ústavní většinu, což není zrovna samozřejmost. Momentálně se snažíme o referendum, které má sílu ústavního zákona, a tím pádem by byla dohoda automaticky vypovězena. Víme ale, že pokud tady už Američané budou, lze je těžko vyhnat. Podívejte se na Guantánamo na Kubě, okupují ho už přes století a není žádné síly, která by je dostala pryč. Co se týče jurisdikce, vládní představitelé lžou. Bez mrknutí oka. Přednostní právo trestní odpovědnosti mají Američané, je to v dohodě černé na bílém.

Prezidentka Čaputová zdůrazňuje, že obranná dohoda přispěje k obranyschopnosti Slovenska a takovou dohodu má podepsanou 23 z 29 členských států NATO. Vy ji naopak označujete za okupační dohodu. Poláci se ale okupováni necítí a také mají americké základny…

Když NATO bombardovalo Jugoslávii, také se zde tehdejší pravicová vláda oháněla tím, že nějakých 20 a onakých 20 států také podporuje americké bomby. Slováci mají dodnes trauma, že Dzurinda otevřel vzdušný prostor, aby mohly americké bombardéry zabíjet srbské děti. Musíme se poučit a hlídat si naše národní zájmy bez ohledu na to, co dělají jiní. Poláci mají s Rusy problém po celé své dějiny, drtivá většina Poláků má k Rusku kritický vztah. U nás je podle průzkumů dramaticky větší důvěra k Rusku než k Americe.

A cítíme, že posilování americké vojenské přítomnosti nezvyšuje naši bezpečnost, ale naopak – činí z nás terč v případném konfliktu s Ruskem. Čaputová ohrožuje mír a žene nás do války, považujeme to za vlastizradu.

Mimochodem, prezidentka se prý chce právně bránit proti tvrzením, že je pod americkým vlivem. I když dříve paní Čaputová pracovala pro neziskové organizace placené také z USA, není namístě, že nyní v roli prezidentky hájí pouze zájmy Slováků, kteří jediní ji nyní financují prostřednictvím jejího platu?

Ta diskuse o tom, kdo koho zájmy hájí, má svůj kontext. Ministr obrany Naď obvinil generálního prokurátora Žilinku, že poslal desítky vysoce odborných připomínek vůči americké dohodě jen proto, že slouží Rusku. Liberální média ze Žilinky udělala ruského agenta – stačilo mít jiný názor. A tak se ptáme i my. Pokud musíte být ruský agent jen proto, že nechcete podlézat Američanům, nemusíte být americký agent, pokud jim podlézáte?

Čaputová pracovala v minulosti v nevládním sektoru, který hutně financovala americká ambasáda i nadace z USA, totéž platí pro ministra obrany Nadě a další. Cítíme tam střet zájmů, a když se tedy s druhou stranou vede diskuse tímto směrem, legitimně se ptáme – není paní Čaputová americký agent, když tak radikálně hájí americké zájmy?

The Slovak troops I visited today are part of #Slovakia’s commitment to #Allied security. Our contribution to #NATO enhanced Forward Presence @eFPBGLatvia is a concrete demonstration of our resolve to act together. One for all, all for one. pic.twitter.com/gxxSsNkKdQ — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) December 20, 2021

Jak se k obranné dohodě s USA stavějí slovenští občané? Máte nějaké relevantní průzkumy veřejného mínění, které by dokazovaly, který názor bez pochybností převažuje?

Ano, existují aktuální průzkumy veřejného mínění, které dala vypracovat veřejnoprávní televize RTVS. Podle nich je 54 % Slováků proti dohodě s USA, přičemž pro dohodu je jen 32 %. Přítomnost amerických vojáků na Slovensku odmítá dokonce až 64 %. Nemluvě o tom, že podle jiného průzkumu, který si dala vypracovat proamerická TV Markíza minulý týden, 44 % Slováků viní za eskalaci konfliktu o Ukrajinu Američany a NATO a jen přes 34 % za to viní Rusko.

Většina Slováků má vyšší důvěru k Rusku i podle loňského průzkumu proamerického Globseku, 47 % je na straně Ruska a jen 17 % na straně USA. To vše jasně potvrzuje, že Slováci zde nechtějí americké základny a chtějí mít dobré přátelské vztahy s Ruskem. Prezidentka Čaputová i pravicová vláda to vědí, a přesto znásilňují národ.

Co se týče napětí kolem Ukrajiny, jaká je vaše prognóza? Rusko stále opakuje, že žádnou invazi nechystá, ale podobně i ukrajinská vláda uklidňuje občany, aby zůstali v klidu a nepodléhali panice. Jak to dopadne?

Připomíná to celé slavný film Vrtěti psem. Americký prezident potřeboval překrýt sexuální skandál, a tak si vymyslel válku v Albánii. S Ukrajinou je to jako v tom filmu. Ukrajinský prezident křičí, že žádná válka nehrozí. Rusové ujišťují, že žádná válka nehrozí. Ale Američané a jejich poskokové v NATO burcují celou Evropu do války. Je to směšné. Jasně, Američanům vyhovuje konflikt daleko od jejich hranic – oslabuje to Evropu, ne je. A tak zvyšují napětí. Pravda je, že ruská vojska jsou na území Ruska, zatímco americká vojska jsou na druhé straně zeměkoule.

A Rusové mají legitimní požadavky, aby se Američané přestali roztahovat k jejich hranicím – jde jim o národní bezpečnost. Kdyby byla ruská vojska v Mexiku na hranicích s USA, Američané by dělali totéž. Vzpomeňte si, jak jančili, když kdysi SSSR přesouval zbraně na Kubu. Zbývá jen doufat, že nevyhrají váleční štváči a že se dohodnou.

Ukrajinský prezident Zelenskyj se neshodl s šéfem USA Bidenem, kterému dokonce řekl, že současné napětí jen poškozuje ukrajinskou ekonomiku. Co se tedy děje, když ani Ukrajinci evidentně příliš nevěří v ruskou agresi vůči své zemi?

Američané potřebují vytvářet iluzi blížící se války, aby mohli dávat nové zakázky svému vojensko-průmyslovému komplexu a legitimizovat přesuny svých vojsk do východní Evropy. Ukrajina je jen obětí této válečné propagandy a ubližuje to samotným Ukrajincům. Od Američanů je to cynické a lidé na Slovensku to vidí. Pamatujeme si, co Američané napáchali v Jugoslávii či v Iráku, nechceme, aby nás zatahovali do dalších svých válek. A určitě ne proti našemu bratrskému ruskému národu.

