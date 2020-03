Šmejdi řádí i za stavu nouze. Nabízeli zázračný lék. Promlouvá jejich „lovec“ z Mělníka. I o tom, v čem mu je připomíná Minář s Milionem chvilek

ROZHOVOR Šmejdi a podvodníci řádí i v době koronaviru a vyhlášeném stavu nouze. Na to kde a jak jsme se ptali „lovce šmejdů“ z Mělníka, soukromého detektiva Zbyňka Prouska. Kromě toho vysvětlil Prousek i to, proč odeslal otevřený dopis Mikuláši Minářovi a iniciativě Milion chvilek pro demokracii, na který dle svých slov dodnes nedostal odpověď.

Nacházíme se ve stavu nouze, v době epidemie koronaviru. Vy se specializujete na „lov“ šmejdů a podvodníků všeho druhu. Objevily se už nějaké případy, že by se šmejdi pokoušeli zneužít současné situace kolem koronaviru a mimořádného stavu?

Ano, mám informace o tom, že šmejdí hyeny ani nouzový stav naší země nezastaví.

O jaké případy šlo? Mohl byste je specifikovat? Na koho cílili?

Poslední případ, který eviduji, je podvod na 85letého stařečka, a to 13. 3. 2020 v obci Kojetín. A vypadá to dokonce na „staré známé“ mělnické hyeny. Opět se tak potvrzuje, že jedinou hodnotou mělnických bestií šmejdího byznysu byl a je jen fet a prachy. Nemají zábrany před ničím. Rád bych vám toho řekl více, ale budu tak trochu zdrženlivý. Mám toho na ně už zase víc, připravuji proto další, komplexní trestní oznámení. Zdržím se proto nyní podrobností, které by mohly být případným varováním nebo překážkou očekávaného vyšetřování.

Jedním případem bylo, když podvodníci vystupovali pod jménem Sdružení lékáren a nabízeli „zázračný lék“ na klouby, který prý může nyní přijít vhod. Druhým pak případ z Brna, kdy město obcházeli podvodníci, kteří údajně vybírali peníze pro nemocnici právě kvůli současné epidemii koronaviru. Vůbec bych se nedivil, kdyby oni podvodníci byli z Mělníku, neboť z Mělníku pochází většina šmejdů a je podporujících gaunerů.

Měli by být tito šmejdi v takzvaném stavu nouze trestáni nějak přísněji vzhledem k situaci?

Jednoznačně a určitě ano. Mějme na vědomí, že tzv. šmejdí byznys vykazuje všechny znaky organizovaného zločinu, a navíc je cílený na určité skupiny obyvatel, tedy zejména na ty nejslabší nebo nejsnáze zranitelné. Dávno už nejde jen o seniory, byť je nemůžeme z cílové skupiny osob vyjmout. Mezi vytipované oběti podvodů šmejdího byznysu bohužel čím dál více přibývají lidé se zdravotním omezením, lidé hendikepovaní, zdravotně postižení, nemocní.

O to je celý tento podvodný byznys větší hnus. Je očividné, že šmejdí byznys vystavěný na mafiánských pravidlech, předem připraveného principu marnosti ve vymahatelnosti práva doprovází brutalita a mimořádný hyenismu. Jen policie a někteří státní zástupci to nějak nechtějí vidět?! Ale o tom třeba někdy jindy. Tím chci říci, že šmejdí byznys založený na podvodech a související kriminalitě je sám o sobě jakým si společenským morem, tedy i v době mimo jakýkoliv výjimečný stav, natož pak za stavu nouze. Já řadu takových grázlů a jejich kmotrů znám tváří v tvář, jejich líheň je Mělník – a tak věřte, že vím, o čem mluvím.

Situace kolem koronaviru je nyní poměrně napjatá. Jak v této situaci hodnotíte kroky vlády?

Kroky vlády hodnotím vesměs pozitivně. Víte – ono kritizovat umí každý, nejvíce ten, co sám neví či neumí nic, nikdy nic neřídil, nevedl, neorganizoval, neřídil; jakési pomyslné zvířátko. Jediné v čem vidím velkou chybu – což zase ale není vina poslední vlády – tak to v tom, že po roce 1989 bylo všechno funkční šmahem špatně. Byla „zpolitizována“ tzv. civilní ochrana, branná výchova ve školách, zásady chování při hromadných neštěstích a pohromách. Jsem generace, která si pamatuje, jak každá škola musela mít masky pro děti, každá firma masky pro zaměstnance, jak byly udržovány a kontrolovány kryty pro lidi, atd., atd. a také – jak byli lidi vychováváni k tomu jak se morálně i prakticky chovat v době jakých koliv pohrom. Z toho se po roce 89 šmahem stala moderní propaganda, vše bylo najednou komunistické, politické, všechno špatně, vše vyřeší ruka trhu. No a nyní každému, kdo má v hlavě mozek je jasné, že věc se má trochu jinak. Teď považuji za potřebné, aby se tato vláda nebála objevit objevené, tedy až zákeřný virus odezní, aby navázala správu země tam, kde se niť přetrhla, tedy u zásob ochranných pomůcek a prostředků pro obyvatelstvo, povinných rezerv atd. Víte, já k tomu, co se dnes děje, mám takové pořekadlo: „Na klidném moři uřídí loď každý blbec, ale v bouřce jen skutečný kapitán“. Myslím si, že současná situace je navzdory všemu trápení dobrou průpravou k tomu, aby naše vláda úspěšně složila kapitánské zkoušky. I po „koroně“ mohou pokračovat v hubení zla a zlo – to bohužel není „jen“ coronavirus.

Jak reflektujete to, že máme ohromný nedostatek ochranných prostředků: respirátorů a roušek třídy FFP3 zejména pro zdravotníky?

To souvisí s tím, co jsem právě řekl. To jsou praktické výsledky euforie a propagandy devadesátých let. Zdravý rozum by totiž měl být vždy nadřazen aktuálnímu politikaření a manipulacím s lidmi. Když se kyvadlo hodin zasekne moc vlevo, je to špatně – hodiny nejdou. Když se zasekne moc vpravo, je to zase špatně – hodiny zase nejdou. Kyvadlo musí viset pěkně dolů a vychylovat se jen mírně, podle potřeby –tak, aby hodiny šly pěkně a přesně. K tomu ale musí naše společnost a zejména elity ještě dospět.

Minulý režim měl připravený 15 milionů masek: jednu pro každého občana. Kam se to za těch 30 let ztratilo, tyto zásoby?

To nevím. Nabízí se úvaha: Rozkradlo, jako bohužel většina jmění ČR, ale možná i vyhodilo. Ale byla by to možná i dnes zajímavá otázka pro předsedy vlád od roku 1989 dál; poslechnout si jak by zase nikdo za nic nemohl atp. Vím, že populární a tzv. IN by bylo ptát se akorát tak toho posledního, ale chceme-li najít problém, pak musíme řešit příčiny – nikoli důsledky.

Vy jste celkem nedávno adresoval otevřený dopis spolku Milion chvilek, ve kterém jste toto hnutí kritizoval. Mohl byste čtenářům přiblížit proč?

Protože v zásadě nesouhlasím téměř s 90 procenty toho, co říkají, možná ze sta procent. Mně se na nich nelíbí, že celá jejich ústřední myšlenka je postavena na programu antibabiš. Jak víte, já se zabývám problematikou šmejdů, což jsou osudy konkrétních lidí, a myslím si, že takových témat, která trápí lidi obdobně, je celá řada, a mně zkrátka vadí, že Milion chvilek má jenom populistická, nic neřešící témata. Zkrátka, že jdou jenom po povrchu. Oni chtějí jenom působit na lidi, manipulovat s nimi, poštvávat je proti sobě, proti vlastní vládě, a neřešit přitom skutečné problémy. Proto skutečné problémy nahrazují pseudokauzami jako omleté Čapí hnízdo, Benešová atd. Když se podívám na jejich diskuzní fóra nebo webovou prezentaci, tak se to všechno točí jenom a jenom kolem Babiše a odporu proti němu. Je to tam vždycky – ať už přímo, nebo v podtextu či mezi řádky, ale je.

Řekl byste, že střet zájmů Andreje Babiše je pseudokauza? Alespoň takový na mě teď děláte dojem…

Ano, řekl bych, že i to je pseudokauza – jak vyšitá, a velmi pravděpodobně i dobře připravená. Přitom v naší společnosti máme celou řadu daleko zásadnějších problémů, než se tady tři roky vrtat v problému Čapí hnízdo. Znovu říkám, třeba ty šmejdi, tam se točí miliony korun a svého času se tam točily miliardy. Oběti byly trýzněny, byla jim omezovaná osobní svoboda, často podvodně okradeny takřka o všechno, v souvislosti s tímto „byznysem“ můžeme mluvit o mafiánské chobotnici atd. atd. Ale tohle stejně jako škála dalších, pravých, problémů Milion chvilek nechce zajímat a nezajímá. Ovšem Čapí hnízdo – to jo! To je populární, populistický, a proto se tomu věnujou. Je to můj názor.

Ovšem Milion chvilek má i další témata, například ekologická, téma sociální spravedlnosti…

Ale já netvrdím, že tato témata nemají. Ale já se na to dívám z pohledu řadového občana, a jestliže já jako řadový človíček z agendy Milionu chvilek vnímám jenom to antibabišovství, tak to znamená, že ono hysterické antibabišovství je jejich očividnou prioritou. Přeci kdyby tam byla určitá rovnováha té jejich diskuze, tak by musel všechna ta témata vnímat stejně, tedy musel by vnímat ekologii a sociální témata de facto stejně jako ono antibabišovství. A potom tam vidím takovou tu zónu odporu proti ministryni Benešové a s tím už absolutně a vůbec nesouhlasím!

Proč?

Já tvrdím, že pokud naše justice nefunguje, tak je to především díky soustavě státního zastupitelství. Ano, justici vidím jako nemocnou, ale především v důsledku praxe státního zastupitelství. Zkrátka, jestliže naše justice pokulhává, tak její kulhající nohou je státní zastupitelství, a jestli nám něco nefunguje, tak je to zase státní zastupitelství. Zkrátka pokud někdo dělá, že nevidí a neřeší trestné činy, nebo naopak trestné činy uměle či na objednávku „vyrábí“, pak je zapotřebí se ptát právě u státního zastupitelství a nikde jinde. Zabývat se tím, zda jmění některých státních zástupců odpovídá jejich oficiálním příjmům, ptát se na okolnosti jejich odborné přípravy, na jejich spolehlivost atd.

Odpověděl vám už někdo z Milionu chvilek na otevřený dopis?

Ne, nikdo z Milionu chvilek mi ještě neodpověděl. A to je pro mne signálem, že oni skutečně reálné problémy řešit nechtějí, a dokonce se bojí i řadového človíčka, jako jsem já, mu na něco odpovědět. A věřte, že bych se debaty s nimi rozhodně nebál!

A co kritika Benešové ve stylu tzv. „rudé Marie“?

No to je něco, s čím já vůbec nesouhlasím. Takhle, já vůbec nemám rád nějaké urážky lidí tohoto typu, nějaké takovéhle nálepkování. Já jí prostě nebudu říkat „rudá Marie“, i kdyby ministryní nebyla. Pro mne je to člověk jako každej jinej. A já si myslím, že jestli někdo může tou justicí pohnout, tak je to ona, jestli je problém v justici, tak je to státní zastupitelství, co je oním problémem, tečka.

Anketa Dělá Babišova vláda dost pro zvládnutí virové krize? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 22332 lidí

A k tomu pojmu „rudá“. Nebo snad „krvavá Marie“? Mě zas jako Čecha napadá král Zikmund-šelma ryšavá. Obojí je ale špatně. Já zcela odmítám jakékoliv označování a nálepkování. Takové věci už jsme tady měli, a to v podobě nášivky žluté hvězdy během jedné z nejděsivějších kapitol lidských dějin.

Dobře, ale účast na akcích Milionu chvilek jde do stovek tisíc…

Já v tom velkou podporu nevidím. Republika má 10 milionů obyvatel. Republika není jenom Praha, a jestli někdo tvrdí, že na nějakém konkrétním náměstí bylo 250 tisíc lidí, nakonec policejní zpráva říká 200 tisíc lidí, jiná mediální zpráva říká 180 tisíc lidí. Takže, když to vidím na procenta, tak ta účast není zase tak velká.

Je v tom politika?

Já bych řekl, že působnost Milionu chvilek je rozhodně politika. A dokonce bych řekl, že to je cílená politika. Tak jako šmejdi cílí na konkrétní oběti, tak si myslím, že Milion chvilek provádí také cílenou politiku, která ale není v zájmu řadových občanů a rozhodně není v zájmu řešení nějakých skutečných problémů. Já spolek Milion chvilek nevnímám jako občanské sdružení, ale spíš jako realizátory cíleného politického lynče. Myslím si, že existují důležitější problémy než jen otlachávání Čapího hnízda. Proč nemají téma jako třeba úhrady pojišťoven na nemocné děti, které pak občané musí nahrazovat „sbíráním špuntů“. Proč neřeší bydlení privilegovaných státních zástupců v Praze za 60 korun za metr čtvereční, oběti z H-Systemu, oběti více jak 15 let neřešeného podvádění obyvatel ze strany takzvaných šmejdů.

A chtějí-li „chvilkaři“ hovořit na téma justice, pak si to můžeme rozdat. Já jim na příklad gangu „šmejdů“ a řady dalších skutečných grázlů a gaunerů rád ukážu, jak moc je česká justice nemocná, do jaké míry slouží SZ veřejnému zájmu či česká policie je službou veřejnosti atd. Ovšem tím pomyslným nádorem justice určitě nebude ani ministryně Benešová ani ministerstvo spravedlnosti. Rád Milion chvilek seznámím se skutečnými příběhy skutečných lidí, které netrápí Čapí hnízdo, ale zvrhlosti justice, likvidace exekutory, vraždy jako sebevraždy, zmanipulované trestní oznámení, zmanipulované konkurzy, nevinní ve výkonu trestu – ale i opačně atd. atp. A můžeme se pobavit i o Rathově matraci nebo Dalíkově penzionu.

Víte, když už jsme u té justice, přál bych si to, co už řekli jinde a jiní, tedy to, aby vymahatelnost práva a spravedlnosti reálně fungovala, aby mnozí z těch, co mají sloužit spravedlnosti, nestáli na opačné straně, a aby zneužívání veřejné moci bylo považováno za jeden z nezávažnějších trestných činů.

