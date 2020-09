Šmucler: Akutně ohrožena 2 %. Mají to ve svých rukách. Polovina nákaz při návštěvách. Mladé zavřít a jim nedat respirátor? Socialismus

ROZHOVOR „Děsit vystrašené lidi je neetické,“ vzkazuje docent Roman Šmucler, předseda České lékařské komory. Zprávy typu 50 000 mrtvých, 10 000 nakažených denně by si analytici podle něj měli odpustit. A připomíná, že od podobných lidí padaly na jaře odhady na úrovni „200 tisíc mrtvých do léta“.

reklama

Pane docente, jsme zavaleni informacemi o minimálně tisíci pozitivně testovaných denně, o rostoucím čísle R, o hrozbě exponenciálního růstu. Zároveň v nemocnicích je cca 300 občanů, z toho k 60 v těžkém stavu. Volných máme podle prof. Duška tisíc ventilátorů, poskytnout můžeme 2 000 „těžkých“ lůžek a téměř 8 000 lůžek s kyslíkem. Tak tedy co z toho všeho vychází?

Anketa Mělo by Česko stavět další bloky jaderných elektráren? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 2136 lidí

Co říci na tvrzení evolučního biologa Jaroslava Flegra, že se k nám dostávají agresivnější viry a že virus mutuje do větší síly? Máme se bát toho, že začne kosit i ty, kteří zatím mají „lehčí průběh“?

Nic takového se nepozoruje a děsit vystrašené lidi je neetické. Virus mutuje v rovině, která zajímá biology, ale nikoli tak, aby třeba nebylo možné očkování. Je to relativně stabilní virus. Laici ale mají z diskusí, které by měly být vedeny někde na přednáškových sálech, hrůzu. Mají pocit, že to neumíme léčit a děje se katastrofa. Poprosil bych teoretiky, aby mírnili zprávy typu 50 000 mrtvých, 10 000 nakažených denně atd. Měli jsme tu na jaře odhad 200 000 Čechů mrtvých do léta. Každý vidí, jaký to byl nesmysl. Spekulace je kořením akademické debaty, ale lidi neodlišují provokativní ideje evolučního biologa a stanovisko ministerstva.

Proč vědci jako profesor Flegr sahají k takovým vyjádřením?

On je chytrý a bere to jako debatu vědců o naučně-populární věci. Kdykoli jindy ano, ale teď je panika a chce to mít rozum. Není lékař, nevnímá, co to dělá.

Je český zdravotní systém opravdu schopný unést násobně větší počet nově infikovaných denně? Profesor Dušek hovoří o tom, že osmi- až desetinásobek ano. Z nemocnic nicméně zní hlasy o nedostatečné organizaci systému a o pocitu, že „jsou v tom sami“. Co nyní v tomto směru dělat?

Samozřejmě jedna věc je, co je připraveno, a druhá že se z interen a ortopedií nadělají infekce. Jen řada sestřiček dost možná bude proti, ale není problém vyčlenit spoustu lůžek, kde jsou jiná oddělení. Máme všude rozvody kyslíku, a tak lze JIP improvizovat na mnoha místech. Fotogalerie: - V odběrovém stanu

Vláda říká, že 60 % infikovaných je do věku 40 let. Zásadní ohroženou skupinou jsou důchodci, ale i další nemocní. Jaké možnosti máme, aby se nákaza nešířila k nim? Domovy důchodců, staří lidé žijící sami, staří a nemocní žijící s rodinami?

Ochrana ohroženého je hlavně na něm. To je ta nefunkčnost socialismu – zavíráme mladé do karantén, ale rozhodne to respirátor u ohroženého a dodržování zákazu návštěv v domově důchodců nebo za velmi přísných podmínek. Pokud budou ohrožení spolupracovat, takřka se jim nemůže nic stát. Mají svůj život ve svých rukách.

Jakou spolupráci si od nich přesně představujete?

Nevydávat se mezi moc lidí bez respirátoru nebo profesionální roušky. To, že kolem nich má někdo hadrovou roušku, moc neřeší. Držet distanc při návštěvách, větrat – při návštěvách doma se jich nakazí přes 50 %, tam dávat pozor. Že by chodili na rockové koncerty, nepředpokládám.

Jak široká skupina občanů je snadno zasažitelná? Které konkrétní skupiny a jak početné to jsou?

Vysoké riziko je u cca 2 % populace – vysoká obezita nad 40. BMI, akutní dekompenzace chronických nemocí – kardiovaskulární, diabetes, pacienti na radioterapii a některých chemoterapiích, na domácí oxygenoterapii, těžká spánková apnoe, dialýzovaní atd. Věk sám o sobě rizikem není!

Skutečně se bavíme pouze o 2 % populace? Není to spíš 20 %?

Vysoce ohrožená jsou asi 2 % populace. Vtip je v tom, že to není diabetik, ale diabetik, kterému se zkomplikovala léčba nebo se neléčí. Ne každá onkologická léčba atd. Tito lidé, tato 2 %, těm jde vysloveně o život. Pak je dalších několik procent, asi 5 %, kde asi hrozí těžký průběh. Těžký průběh je cca 1 % nakažených. Diskusze o těch procentech ale mohou být s „epidemiology“ nekonečné...

Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Kam až by tedy mělo sahat státní rozdávání respirátorů, které jste navrhoval? Případně další asistence.

Dal bych respirátory na předpis kriticky ohroženým, nedošly by. Pokud by na to přispěly pojišťovny, ideál. Přes lékárny – lékárník vysvětlí co a jak.

Ještě aktuální otázka: ředitel nemocnice v Uherském Hradišti upozornil, že jeho ARO už přijímá jen covid pacienty, žádné jiné. Situaci označil za vážnou. Mohou okresní města být průšvihová? Co by stát jako koordinátor měl dělat?

To je správně – vyhradili na to JIP a ostatní jinam. Asi jsou schopni vytvořit další lůžka s kyslíkem atd., aby navýšili. Blízko je řada dalších nemocnic.

Psali jsme: Covid: Drsná slova Michala Haška. Roman Šmucler překvapivě Epidemie? Je to jinak. Šmucler zíral. Záchranář z ODS si zjistil skutečný stav Šmucler: Roušky vás neochrání. Jen respirátor. Jarní karanténa jen vše prodloužila 650 nakažených, děsí se Česko. Šmucler: Blíží se konec. A zásadní vývoj v USA

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.