Spějeme ke covid pasu. Celá EU společně, přeje si Zdechovský. Ruské a čínské vakcíny s problémem

„Dělat vlastní verzi covid pasu je úplný nesmysl, když můžete mít něco, co bude fungovat v celé Evropě,“ říká europoslanec Tomáš Zdechovský a místopředseda KDU-ČSL. A co lidé, kteří podstoupili očkování čínskou nebo ruskou vakcínou? „Ti budou mít speciální ruský očkovací pas, se kterým budou moct cestovat do Ruska a Běloruska,“ směje se Zdechovský, který vážně už vysvětluje důvod a fungování evropského certifikátu. V závěru rozhovoru přidává vyjádření k aktuální „kauze Feri“, která hýbe veřejným míněním.

Evropský rámec pro vydávání a ověřování certifikátů o očkování, testování a prodělání nákazy, nazvaný digitální zelený certifikát, má EU vydat přímo účinným nařízením. Zavedení evropského dokladu se předpokládá od července. Je termín 1. červenec už definitivní a co ještě zbývá doladit?

Je určitě definitivní. Zbývá doladit podoba a to, kolik budou stát testy pro tzv. samoplátce. Parlament požadoval, aby byly testy pro lidi, kteří se nemohou nebo nechtějí očkovat, zadarmo. Státy si prosadily, že se budou snažit snížit cenu. Je to paradox. V mnohých státech začne být cena třetinová ve srovnání se současnou praxí. Doteď to nešlo… Pevně věřím, že vše lidem pomůže, aby mohli začít cestovat a uvolnily se veškeré služby, které jsou teď kvůli covidu uzavřené.

Názory na covid pasy jsou často poměrně negativní. Ve smyslu, že jde o podporu miliardových obchodů, diskriminaci, rozdělování lidí na dvě kategorie. Lidé upozorňují, že i po očkování stejně může člověk covid šířit. Co vy na to? Jak odpovídáte na tyto otázky?

Každému říkám: Tak pojďte najít jinou cestu. Nešířím žádné konspirační teorie, snažím se k tomu přistupovat s pokorou. Já jsem očkovaný, protože pomáhám v nemocnici, neměl jsem na vybranou. Nejsem odborník epidemiolog jako deset milionů lidí u nás, nemám jiný recept, jak to vyřešit. Sám, jak cestuji, jsem se musel snad více než stopadesátkrát nechat vyšetřit na covid, a vždycky byl test negativní. Vůbec nikoho nesoudím, nekritizuji. Snažím se lidi pozitivně motivovat. Zvládli jsme rok, zvládneme další. Osobně jsem se snažil dodržovat veškerá nařízení, chovat se slušně podle doporučení, i když jsem s některými nesouhlasil. Je to jediný způsob, jak vše zvládnout.

Jak to bude vlastně u dětí? Bude covid pas platit stejně pro dospělé i pro děti?

Ještě se vyjednává. Vše řeší odborné týmy ministrů zdravotnictví. Státy navrhují různé postupy, ale dohoda je už na stole. U dětí do 16 let se nepředpokládá, že dojde k očkování. Myslím si, že by odpovědi mělo Ministerstvo zdravotnictví zveřejnit do 14 dnů.

A co občané zemí EU, kteří dostali ruské a čínské očkovací látky neschválené Evropskou lékovou agenturou?

Ti budou mít speciální ruský očkovací pas, se kterým budou moct cestovat do Ruska a Běloruska. (smích)

A vážně?

Když budu mít čínskou vakcínu, poletím přece do Číny… Ne, tak… V současné době existuje řada států, které se rozhodly tyto vakcíny neuznávat. Není prověřená účinnost, s některými šaržemi byly problémy. Bude na jednotlivých státech, jak rozhodnou.

A dostanou ti lidé evropský covid pas, nebo ne?

Všichni, kdo budou chtít, evropský covid pas dostanou. Ale tito lidé v něm budou mít napsáno, že byli očkováni neregistrovanou vakcínou. Bude na daném členském státu, do kterého budou vstupovat, aby rozhodl, zda postačí takové očkování, nebo budou požadovat karanténu, případně PCR test. I toto se řeší a bude řešit. Především se záležitost týká Maďarska a Slovenska. Ale věřím, že občané nebudou nijak diskriminováni.

Jak budeme cestovat do dalších zemí? Řadu lidí zajímá hlavně Velká Británie.

Velká Británie se připojí dobrovolně ke covid pasu. Chce informace sdílet. Lidé si nahrají do mobilního telefonu nebo si vytisknou QR kód, který bude možné přečíst speciálním čtecím zařízením. Ten řekne, jestli člověk dostal vakcínu, případně jakou. Odpadnou karantény a další opatření, která jsou dnes v některých státech požadována.

Slyšíme, že na české úrovní bude nutné dořešit legislativní zavedení evropského covid pasu. Návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která měla umožnit zavedení covid pasu, v úterý Sněmovna odmítla projednat ve stavu legislativní nouze. Námitek bylo dost. Například, že po schválení novely by bylo možné omezovat vstup veřejnosti prakticky kamkoli. Covid pas by přitom neměl sloužit jen k cestování v reakci na připravované nařízení EU, ale měl by prokazovat bezinfekčnost např. na hromadných kulturních či sportovních akcích. Zásadně se už ozvali právníci. Co k tomu říct? Jak to vlastně je? Jakou vlastní verzi budeme mít?

Dělat vlastní verzi covid pasu je úplný nesmysl, když můžete mít něco, co bude fungovat v celé Evropě. Občané ČR jezdí na kulturní akce do okolních států, třeba na koncerty, do divadel. Měl by existovat jeden pas. Je důležité udělat maximum, aby se omezený život vrátil do normálu. To dnes chceme. Nechceme prodlužovat stav nouze, šikanovat lidi, odpírat jim možnost cestování a držet je doma. Všechny připravované normy by měly rychle a účinně umožnit, aby se život vrátil do původních kolejí.

Ať vše vysvětlíme – evropský covid pas bude využívaný i v jiných případech, nejen k cestování…

Byl bych pro to, aby se používal na všechno. Aby byl jeden QR kód, a ne např. speciálně český. Když už se vytvoří, používejme potvrzení nejen na cestování. Je zbytečné vše protahovat, hledat vlastní řešení, podle mě nic nepřinese a jen život lidem zkomplikuje.

A zase jsme u předchozích otázek. Počítá se s tím, že se lidé budou muset prokazovat před vstupem do některých veřejných prostor i do budoucna nějakou podobou covid pasu nebo průkazu? Řada lidí měla jistě představu, že žádná potvrzení už potřeba časem nebudou.

K tomu spějeme. Vše zjednodušit. Vím, že když je člověk naočkovaný, průběh nemoci je výrazně jiný. Byl bych pro to, aby covid pas nebo záznam, který někde bude, sloužil k co nejvíce účelům a otevřel společnost.

Na EU nečekáme, řekli si v Rakousku. A schválili vlastní covid průkaz. Rakouský parlament výraznou většinou schválil tzv. zelený pas. Ten má svým držitelům umožnit vstup do restaurací, hotelů a kulturních domů. Pas má podobu QR kódu, který obsahuje informaci o tom, zda jsou lidé očkovaní proti koronaviru, mají negativní test či zda onemocnění v nedávné době prodělali. Jak se toto sladí s EU?

Národní státy vytvářejí databázi a graficky pak sjednotí podobu. Občanské průkazy vydává také každý stát a pak se doplní různé prvky. Už teď vlastně máme potvrzení o očkování, už teď se dá říct, že máte covid pas. V řadě hotelů, když potřebujete ubytování, jim naprosto potvrzení stačí. Když plánujete cestu do zahraničí, už v některých státech potvrzení o očkování stačí k tomu, že nemusíte nosit roušku a nevztahují se na vás další omezení.

Pojďme k dalšímu tématu. Čelní představitelé Evropské unie vyzývají aerolinky, aby se vyhnuly běloruskému vzdušnému prostoru. Reagují tak na nucené přistání letadla v Minsku, po němž byl zatčen běloruský novinář a opoziční aktivista Raman Pratasevič. Většina západních leteckých společností již uvedla, že se bude běloruskému vzdušnému prostoru vyhýbat. Plánuje EU další sankce, a jaká je současná realita?

Vyhýbání se státu, který posílá stíhačky k civilním letadlům a tvrdí, že mají na palubě bombu, mi připadá jako adekvátní reakce. Také bych nechtěl být sestřelený nad Běloruskem. Má to několik důvodů. Jsou poměrně jasné a logické. Připravuje se sankční list. Není ještě úplně rozhodnutý postup. Na Bělorusko už jisté sankce uvalené jsou kvůli manipulacím před volbami. O víkendu jsem přemýšlel, že bych bojkotoval běloruské výrobky, ale nic běloruského jsem v obchodě nenašel. (úsměv) Bělorusko toho moc neprodukuje, obchod je slabý. Jaké další sankce? Některé automobilky už tam mají problém vyvážet auta. S Běloruskem je to v současné době hodně složité a za současného prezidenta bude těžké s tím něco udělat. Myslím si, že situace se bude měnit, až nebude u moci.

Za závěr ještě k domácí politické scéně. Veřejným míněním hýbe nový skandál. Velká naděje TOP 09 Dominik Feri čelí obvinění, že měl v minulosti na domácích večírcích sexuálně zneužít několik studentek. Složil mandát a policie věc šetří. Jak se na danou věc díváte? Co říkáte na celou kauzu?

Neznám detailně výpovědi těch žen. Nevím, kdy to bylo, za jakých okolností. V kauzách, které se týkají možného násilí, doporučuji obětem obrátit se na Policii České republiky. Výrazným způsobem se dnes změnil přístup k obětem, funguje např. Bílý kruh bezpečí. Je potřeba vše prošetřit. Pokud to není pravda, je potřeba, aby byl Dominik Feri očištěn. Musíme se na vše dívat s rozumem a nebýt soudce. Nechci být rozhodčí. Může jít o tvrzení proti tvrzení, ale nic bych nepodcenil. Věřím, že policie vše prošetří. To je jediný způsob, jak kauzu ukončit.

Jste místopředsedou KDU-ČSL pro komunikaci. Dominik Feri měl být eso TOP 09. Právě s ní a také s ODS je KDU-ČSL v předvolební koalici Spolu. Feri z TOP 09 vystoupil. Přesto, vnímáte kauzu jako problémový moment v rámci koaliční spolupráce?

Pokud by se kauza táhla, tak ano. Ale Dominik Feri odstoupil, je připraven své jméno očistit, spolupracovat s policií při vyšetřování. Tohle řada lidí ocenila.

