Spolu na koryta... Okamura už se u současné koalice nediví vůbec ničemu

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš řekl, že ho mrzí, že vás prý nezajímají vaši voliči, což se naplno projevilo během prezidentských voleb, kdy jste prý zradil jejich zájmy a podpořil – ať už přímo, nebo nepřímo – kandidáta pravicové vlády Petra Pavla. Proto bude podle něj hlavním úkolem ANO nyní přesvědčit voliče ČSSD a SPD, že jedinou politickou silou, která hájila jejich zájmy, je hnutí ANO. Jak na to budete reagovat?

Andreji Babišovi se drolí hnutí ANO, takže se snaží odvést pozornost od jeho problémů, jelikož někteří nejvyšší představitelé ANO v čele s místopředsedou, hejtmanem a poslancem Ivo Vondrákem a primátorem Ostravy Macurou veřejně podpořili Petra Pavla a odmítli podpořit Babiše. Andrej Babiš si nedokázal zajistit podporu ani ve vlastním hnutí a jeho nejbližší spolupracovníci se proti němu bouří. Odpovědnost za svůj neúspěch má tedy pan Babiš sám. Zklamalo mě, že místo, aby uznal svoje chyby, tak to háže na všechny okolo sebe, a ještě k tomu lže o SPD.

Jasně a opakovaně jsem před volbami řekl, že SPD nedoporučuje volit ve 2. kole kandidáta podporovaného Fialovou vládou, tedy Petra Pavla. Voliči SPD jsou inteligentní a umí se sami dobře rozhodnout. SPD volilo přes půl milionu voličů, ale Babišovi scházel milion hlasů, takže i kdyby ho čistě teoreticky volili v druhém kole všichni voliči SPD, tak by mu to zdaleka nestačilo. A řekněme si upřímně, řada voličů SPD Babiše nesnáší a nikdy by ho ani nevolili, a to nejen z důvodu, že Babiš tři dny před druhým kolem tvrdě zaútočil na SPD, což naše voliče velmi popudilo.

Stejně tak chápu Jaroslava Baštu, který je politickým vězněm z doby normalizace, že nemůže volit normalizační nomenklaturní komunisty Babiše a Pavla. A nebojím se, že by Babišovo hnutí ANO přetáhlo naše voliče, protože Babiš nedělá vlasteneckou politiku a jsou mezi námi zásadní programové rozdíly, což naši voliči velmi dobře vědí, proto SPD každé volby vedle hnutí ANO posiluje a zatímco jsem ve Sněmovně začínal na šesti procentech, tak v posledních letech máme dvouciferné volební výsledky.

Jaké jsou tedy rozdíly mezi vašim hnutím a ANO?

Hnutí ANO Andreje Babiše se spolčilo s Fialovou vládou a společně si prohlasovali letošní výcvik čtyř tisíc ukrajinských vojáků za naši miliardu korun na území ČR. Andrej Babiš a poslanci hnutí ANO spolu s poslanci Fialovy pětikoalice ve Sněmovně ve stoje tleskali Volodymyru Zelenskému po jeho projevu. Jediní poslanci SPD zůstali sedět a netleskali, protože nebudeme tleskat válce. Andrej Babiš odmítl referendum o vystoupení ČR z EU, a jak víme, tak hlasoval pro přijímání afghánských migrantů do ČR a na základě toho tady již jsou.

Též podporoval povinné očkování občanů proti covidu. Hnutí SPD prosazovalo dobrovolnost. Babiš podpořil Green Deal Evropské unie, kvůli kterému extrémně zdražují energie. Babiš již jako premiér podpořil i Marakéšskou deklaraci, v níž „partneři uznávají potřebu povzbuzovat a posilovat cesty zákonné migrace… mezi Evropou a zeměmi severní, západní a střední Afriky“. To vše je v zásadním rozporu s politickým programem SPD. A není to zdaleka vše.

Tehdejší premiér Babiš podpořil také globální pakt o uprchlících. Babiš podpořil neziskovku Organizace pro pomoc uprchlíkům. Podporoval, aby v Praze byla Středoevropská univerzita globalisty George Sorose. Opakovaně prosadil nominaci Věry Jourové z ANO na eurokomisařku. Ta jasně prosazuje diktát EU a cenzuru. Babiš se hlásí k podpoře politiky Evropské unie a Spojených států. Europoslanci hnutí ANO podpořili migraci. Hnutí ANO je v Evropském parlamentu členem eurofilní skupiny Renew Europe a Babiš spolupracuje s jedním z největších eurofilů, Guyem Verhofstadtem.

Andrej Babiš slouží globalistům a podporuje diktát Bruselu. Ve svém projevu v OSN totiž podpořil myšlenku jednotného evropského superstátu s jednou evropskou vládou. Řekl, že bruselský orgán Evropská rada by měl hrát roli evropské koaliční vlády, jejíž pokyny máme poslouchat. To je v přímém rozporu s politickým programem SPD. Takže Babiš v žádném případě není český Orbán.

Když to shrnu, budeme rádi s hnutím ANO spolupracovat na prosazování dobrých zákonů pro zlepšení životů našich občanů. SPD je pozitivní a konstruktivní hnutí a chceme, aby opozice spolupracovala proti škodlivé Fialově vládě. Při pohledu na politické programy a hlasování poslanců SPD a ANO je ale zcela zřejmé, že SPD je jedinou vlasteneckou a konzervativní stranou v Parlamentu, zatímco ANO má v mnoha ohledech programově blízko ke stranám Fialovy vládní pětikoalice. Proto také ANO na komunální a krajské úrovni udělalo v drtivé většině koalice se stranami Fialovy pětikoalice. Proto také Andrej Babiš tři dny před druhým kolem prezidentské volby veřejně řekl, že SPD pro něj nebude koaličním partnerem, jelikož on potřebuje miliardové dotace z EU pro svůj Agrofert, a přiznal tak, že jeho prvořadými koaličními partnery jsou strany Fialovy vlády, jelikož žádné další ve Sněmovně nejsou.

Zatímco opozice vede tyto debaty, vláda začala konat. Třeba ministr financí Stanjura přichází s plánem na zvyšování daní. Co na něj říkáte?

Fialova vláda podle mě sprostě obelhala voliče. Chystá bezprecedentní ožebračení občanů formou zvyšování mnoha daní. Všechny strany vládní koalice před volbami slibovaly, že daně v žádném případě nezvýší.

Podle dostupných informací by se mělo jednat o zvýšení daně z přidané hodnoty (a tedy o plošné zdražení) u mnoha druhů zboží a služeb posunem její snížené sazby o několik procentních bodů nahoru. Vláda chce všem lidem zdražit vodu (vodné a stočné), léky, kojenecké potřeby, točené pivo, stravovací služby, knihy atd. Vláda také přiznala, že zvažuje i zvýšení daně z nemovitosti a zrušení podpory stavebního spoření.

Ministr Stanjura, který je zároveň místopředsedou ODS, rovněž připustil, že by vláda mohla zvýšit i odvody OSVČ na zdravotní a sociální pojištění, což by zásadním způsobem fakticky zvýšilo daňové zatížení živnostníků a pro značnou část z nich by šlo o likvidační opatření. A chtějí lidem zdražit i zdravotní pojištění. I v tomto případě by šlo o bezprecedentní porušení a popření předvolebních slibů vládních stran. Hnutí SPD důrazně protestuje proti jakémukoli zvyšování daní českým občanům a firmám a požadujeme, aby vláda své návrhy na zvyšování daní spojila s žádostí o vyslovení důvěry.

Ministr práce Jurečka zase ohlásil záměr zvýšit věk odchodu do důchodu až na 68 let, což jste vy a vaše hnutí jednoznačně odmítli. Jaké důvody vás vedou?

Byl by to nejvyšší důchodový věk v Evropě. Je to cynická a asociální bezohlednost! Pro hnutí SPD je jakékoli zvyšování hranice pro vznik nároku na starobní důchod absolutně nepřijatelné. Naopak požadujeme její zachování na 65 letech či případně i její snížení. Odmítáme, aby byli čeští občané nuceni pracovat v náročných podmínkách do velmi vysokého věku na úkor zaslouženého odpočinku. Jedním z klíčových argumentů je pro nás i to, že zatímco celková doba dožití se průběžně pomalu zvyšuje, tzv. délka života ve zdraví již zhruba 50 let zůstává prakticky stejná. Přidávají se léta k životu, a ne život k létům. U mužů délka života ve zdraví nyní činí 61 let a u žen 62 let, jak vyplývá z informací Českého statistického úřadu a Ministerstva zdravotnictví.

To znamená, že už i současná hranice 65 let věku pro odchod do důchodu je vysoká – a jakékoli úvahy o jejím dalším zvyšování jsou jen další cynickou a asociální bezohledností vůči českým občanům ze strany současné Fialovy pětikoaliční vlády, která stále není schopna připravit a schválit dlouhodobě odkládanou důchodovou reformu.

Podle aktuálních výsledků Indexu finančního zdraví Čechů České spořitelny, Sociologického ústavu Akademie věd a portálu Evropa v datech téměř třetina Čechů aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou, která nepokryje ani jejich průměrné měsíční životní náklady. Každá desátá česká domácnost pak žije zcela bez rezerv, přičemž v nedávné minulosti řada z nich část vydělaných peněz dokázala ušetřit. O čem to podle vás vypovídá?

Jsou jen další data, která potvrzují, že lidé se propadají do chudoby kvůli Fialově vládě. Připomínám, že podle tohoto průzkumu 57 procent domácností vychází se svým rozpočtem jen s obtížemi. Nejvíce znepokojující na výstupech průzkumu je, že dvě třetiny z domácností, které si dnes nedokážou tvořit žádnou finanční rezervu, deklarují, že donedávna toho byly schopny. Je evidentní, že hlavními příčinami této sociální krize jsou pokles reálných příjmů a značný nárůst cen všech základních životních nákladů a potřeb. Fialova vláda toto zdražování částečně způsobila, ale hlavně proti němu nechce a nedokáže efektivně bojovat anebo alespoň občanům pomoci s jeho drtivými dopady.

Navíc podle Českého statistického úřadu inflace meziročně v prvním měsíci tohoto roku vzrostla na 17,5 procenta z prosincových 15,8 procenta. Meziměsíčně inflace stoupla o šest procent! Ceny elektřiny meziročně vzrostly o 36,4 procenta, zemního plynu o 87 procent, vodného o 16,3 procenta, stočného o 30,3 procenta a tepla a teplé vody o 44,7 procenta! Cena elektřiny oproti prosinci meziměsíčně vzrostla o 139,8 procenta! Například cena rýže vzrostla meziročně o 35,1 procenta, mouky o 44,2 procenta, vepřového masa o 36,8 procenta, polotučného trvanlivého mléka o 39,5 procenta, vajec o 85 procent, olejů a tuků o 31,5 procenta a cukru o 84,7 procenta.

A co s tím tedy teď, pane předsedo?

Je třeba okamžitě snížit daň z přidané hodnoty až na nulovou sazbu, zejména u energií, základních potravin a léků. Zároveň se musejí snížit vládou nesmyslně vysoko nastavené cenové stropy na energie a elektřinu zastropovat přímo u našich producentů, kterým je v první řadě ČEZ. Současně musí vláda vytvořit podmínky pro zvýšení čistých příjmů domácností, zejména snížením přímých daní, resp. zvýšením daňových slev a výrazným zvýšením základní složky důchodů zhruba na úroveň minimální mzdy.

Tento týden Sněmovna projednávala vládní návrh branné legislativy, která zásadním způsobem mění některé zákony v oblasti obrany. Vy jste se postavili proti, a čelili jste za to kritice třeba z České televize. Můžete vysvětlit, co vás k tomu vedlo?

Protože Fialova vláda prosazuje zákony, kterými nás chce zavléci do války. My ale chceme mír, a nikoliv válku! Fialova vláda prosazuje úpravu nasazení vojáků mimo naše území, zajištění vojenské dopravy pro cizí státy, sbírání informací o občanech od ministerstev a z různých databází jimi vedených, ale zejména povolávání předurčených vojáků v záloze do tří dnů, a to pouze na základě mimořádného opatření vlády, tedy bez vyhlašování stavu ohrožení státu anebo válečného stavu se souhlasem Sněmovny.

V návrhu se uvádí výjimka např. pro poslance a europoslance, tedy ty, kteří vojáky do války posílají. Takto navrhované změny jsou zcela zásadní, protože velmi usnadňují zavlečení ČR do války, a je potřeba je odmítnout, navíc pětikoalice je chce projednat ve zkráceném jednání. Jsme jednoznačně proti. Tahle vláda nás prostě chce zatáhnout do konfliktu na Ukrajině za každou cenu, a to je potřeba jasně odmítnout. Podařilo se nám alespoň prosadit, že se tento balík vládních zákonů neschválil ve zkráceném jednání a po našich návrzích a vystoupeních se nakonec bude projednávat ve standardním legislativním procesu a zamíří na projednávání do výborů.

A mezitím řešíme takové ty trvalky letošní zimy, třeba nedostatek léků...

Ano. Kritická situace spojená s nedostatkem léků dále eskaluje a vláda Petra Fialy a neschopný ministr zdravotnictví z TOP 09 Vlastimil Válek ji neřeší. Lékárníci uvádějí, že distributoři léků upřednostňují velké nemocnice a vlastní řetězce lékáren. Někteří z nich pak vyvážejí léky do ciziny, a to mnohdy i nelegálně. Navíc dva z největších distributorů léků jsou monopolními dodavateli některých léčiv, což podle lékárníků odporuje českým zákonům. Přestože na to lékárníci dlouhodobě upozorňují, vláda, ministerstvo ani antimonopolní úřad na to nereagují.

Desítky lékáren tak nedostávají od distributorů požadované léky. Toto monopolní uspořádání i podle prezidenta České lékárnické komory Aleše Krebse prohlubuje problémy v zásobování léky. Předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel zase uvádí, že v Německu může lékárnu zřídit jen farmaceut, nikoli podnikatel bez odborného vzdělání, a proto tam není možné propojení monopolního distributora léků a řetězce lékáren jako v České republice.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

U nás žádné regulace v této oblasti neexistují, což je jedna z příčin katastrofální situace na českém trhu s běžnými léky a občané jsou nuceni je nakupovat v Polsku, Německu anebo na Slovensku. Hnutí SPD tuto situaci kritizuje již několik měsíců, uvádíme její důvody a navrhujeme řešení. Vláda Petra Fialy však nereaguje, a nedostatek léků tak i nadále vážně ohrožuje zdravotní stav občanů České republiky. Jde o hrubé zanedbání základních povinností vlády, a zejména ministra zdravotnictví Válka, který by měl okamžitě podat demisi!

Ministerstvo vnitra ze všech problémů jako nejpalčivější vnímá dvoudenní volby a chce je zkrátit na jeden den. Souhlasíte s tím?

Hnutí SPD souhlasí s tím, aby se volby konaly pouze v jeden den, protože se tak zásadně sníží možnost manipulace s hlasovacími lístky přes noc, což je problém zejména u komunálních voleb, kde členy volebních komisí často jmenuje a doplňuje pouze starosta obce. Navíc Česká republika je poslední zemí v Evropě, která má dvoudenní volby. Zásadní výhrady však máme k navrhovanému dni konání voleb, kterým má být podle návrhu Fialovy vlády pátek.

Proč vám vadí pátek?

V drtivé většině evropských zemí probíhají volby v neděli. Volební místnosti a volební komise jsou totiž převážně ve školních zařízeních, respektive ve třídách, a vznikla by tedy kolize s běžným provozem škol. Pátek jako jediný volební den je nevhodný i z hlediska pracovních povinností milionů občanů, zejména ve směnných a nepřetržitých provozech s pracovní dobou delší než osm hodin. Pokud mají volby probíhat v jednom dni, musí jím být den pracovního klidu, tedy sobota anebo neděle. Jenom tak lze zajistit vysokou volební účast. I nadále zásadně odmítáme korespondenční a elektronickou volbu, které značně zvyšují riziko podvodů!

Podle bývalého izraelského premiéra Naftali Bennetta Rusko i Ukrajina byly loni v březnu, tedy asi měsíc po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, ochotny dohodnout se na příměří. Naděje podle něj ale v zárodku utnul Západ, přesněji politické špičky USA, Německa, Francie a Velké Británie, které nabyly dojmu, že je třeba Rusy oslabit. Informovaly o tom Novinky.cz, které citovaly rozhovor s Bennetem...

Jestli je to pravda, tak to je vskutku šílené a státníci Západu mají na rukou krev! Kvůli svým velmocenským zájmům nechají umírat lidi. Ještě více to potvrzuje, že hlavně Američanům válka, při které krvácí Ukrajina, Rusko a ekonomicky Evropa, vyhovuje. Hnutí SPD prosazuje mír a neutralitu naší země v tomto konfliktu.

Jak informoval iROZHLAS.cz, firma HZ Real podnikatele Zdeňka Hořánka poslala loni krátce po komunálních volbách půl milionu korun vládnímu hnutí STAN a o dva a půl měsíce později Hořánek vyhrál uzavřené výběrové řízení a stal se předsedou představenstva městské společnosti SNEO, která patří Městské části Praha 6, kde je STAN součástí vládnoucí koalice. Sám Hořánek je členem hnutí STAN a kandidoval za něj neúspěšně do zastupitelstva na Praze 6. Společnost se zabývá realitami, stejně jako Hořánek. Překvapuje vás, že se takové věci dějí právě kolem hnutí, které proslavilo slovo „Dozimetr“?

Podle mě je to především jasný střet zájmů. Podle mého osobního názoru nemorální praktiky v hnutí STAN nadále pokračují. Ruka ruku myje? Jako by jim nestačila ta vámi zmíněná kauza Dozimetr…

Hnutí STAN se loni v půlce ledna zařeklo, že nebude dary od firem přijímat, dokud se „neprojedná změna zákona“ o financování politických stran a hnutí. Podle předsedy STAN a ministra vnitra Víta Rakušana byla tato podmínka splněna loni v srpnu, když k jejich návrhu vláda zaujala neutrální stanovisko… Jak málo stačí ke štěstí…

Budoucí pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) zůstane zároveň poslancem a šéfem kliniky, jeho náměstkyně Alexandra Udženija (ODS) zvažuje dál být i starostkou Prahy 2 a Jiří Pospíšil (TOP 09) chce být radním a zastupitelem v Praze i europoslancem. V žádné předchozí radě hlavního města nehromadilo funkce tolik politiků jako v té právě vznikající...

Politici vládních ODS a TOP 09 kumulují funkce i moc a nechávají si dobře placená koryta. Měli mít volební heslo: Spolu na koryta. Podle mého názoru nelze stíhat tolik funkcí najednou a dělat je všechny na plný plyn, je jasné, že svou práci budou šidit. Moci a peněz se politici pětikoalice očividně vzdát nechtějí. Navíc například i Jana Černochová (ODS) je poslankyní, ministryní i radní na Praze 2… Prachy jsou prachy aneb jak chutná moc…