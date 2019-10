Starosta Bučovic: Kandidatuře do Parlamentu se nebráním

Dědeček byl starosta a po válce i lidovecký poslanec. Za války pomáhal v odboji, byl i vyznamenán. Po převratu v roce 1948 si pro něj soudruzi přijeli a za pár let ho utýrali v kriminále. I to rozhodlo o mém osudu, svěřil se s důvody své kandidatury Jiří Horák (KDU-ČSL). Proč je i dnes kritický k fungování státu? Jaké jsou jeho plány? A co mu dělá největší starosti? Nejen na to se ptaly ParlamentníListy.cz.

V politice se pohybujete již řadu let a třetím rokem vedete radnici v Bučovicích. Co vás na práci nejvíce baví? Vnímáte ji jako poslání, závazek, či se podle vás od jiných profesí příliš neliší?

Upřesnil bych, že radnici vedu vlastně něco přes dva roky. Do té doby jsem zde působil jako místostarosta. A ano, do jisté míry se dá hovořit o poslání. Tato práce je naplňující zejména v tom, že můžete proměňovat město, ve kterém žijete, k lepšímu místu pro život. A když se vám podaří realizovat projekty a úkoly, které považujete za důležité, a vidíte, že měly smysl a že to oceňují i spoluobčané, máte z toho samozřejmě moc dobrý pocit.

Tato práce je pak ještě specifická v tom, že musíte nejen prosazovat a realizovat větší projekty, rekonstrukce atp., ale taktéž se setkáváte s desítkami, možná stovkami menších i větších starostí vašich spoluobčanů, kteří za vámi chodí s žádostí o pomoc, o radu. Jste tedy neustále v kontaktu s lidmi, a proto je důležité být k lidem otevřený a být s nimi rád. Jinak by bylo těžké tuto práci vykonávat.

Práce starosty je také časově náročná, volného času máte velmi málo, o víkendech ani nemluvě, ale s tím musíte počítat.

Co je vaší ambicí? Čeho byste chtěl ve městě dosáhnout, případně, co byste chtěl změnit?

V tuto chvíli je mou ambicí dotáhnout do konce projekty, které máme rozdělané. Těch věcí je samozřejmě víc, ale chceme zejména dokončit vyčištění šestihektarového zchátralého areálu bývalých UP závodů, taktéž musíme pohnout s přípravou obchvatu města. Ten nás velmi trápí. Jedná se však o státní investici a s těmi je v naší zemi vždycky problém. Stačí se jen pro příklad podívat, kolik dálnic vybudují ročně třeba Poláci, kterým jsme se v minulosti vysmívali, a kolik Češi. Nevím, jestli se máme smát, nebo plakat.

Láká vás celostátní politika? Proč?

Jak jsem psal výše, v tuto chvíli chci dotáhnout některé projekty v našem městě. Máme ještě dost práce. Do budoucna se však celostátní politice nebráním. Když totiž sedíte nějakou dobu na radnici, nemůžete si nevšimnout, že státní instituce jsou v některých případech neakceschopné, na města jsou chrlena mračna nesmyslných nařízení, a naopak nejsou řešeny závažné problémy. Někdy si člověk opravdu musí klepat na hlavu. Těch problémů je celá řada. Od již zmíněných komunikací až po sociální bydlení. Takže, abych odpověděl na vaši otázku, celostátní politice se do budoucna zcela nebráním, ale víte jak, člověk míní, Pán Bůh mění.

Prozradíte nám, jaké hlavní investice plánujete v roce 2020?

Jak už jsem se zmínil, sanace bývalého průmyslového areálu UP, dále velká obnova lesoparku, nová školka, nové multifunkční hřiště. To jsou asi ty největší investice příštího roku.

V jaké finanční kondici se vlastně nachází radnice? Daří se vám hospodařit bez dluhů?

Nějaké úvěry máme, právě na ty větší investice, ale řekl bych, že jsou v rozumné míře. Snažíme se k rozpočtu přistupovat zodpovědně.

Jedním z nejpalčivějších problémů Bučovic je doprava. Bezmála 50 let se již řeší stavba obchvatu města. Věříte, že se ho město v nejbližších letech dočká?

Pracujeme na tom, v listopadu proběhne veřejné projednání nového územního plánu, kde bude zasazena trasa obchvatu. Intenzivně také jednáme s Ministerstvem dopravy a ŘSD, které připravují podklady pro projektovou přípravu. Je to běh na dlouhou trať, ale děláme vše, co je v našich možnostech. Jsme zde dost závislí právě na státu, jelikož se jedná o státní investici. Ale jak říkám, snažíme se projekt tlačit.

Jste poměrně mladý. Proč jste se vlastně rozhodl kandidovat, a to právě pod značkou KDU-ČSL?

Asi se dá říct, že to máme v rodině. Maminka pochází ze Slovácka a její dědeček byl starosta a po válce i lidovecký poslanec. Za války pomáhal v odboji, byl i vyznamenán. Po převratu v roce 1948 si pro něj soudruzi přijeli a za pár let ho utýrali v kriminále. Když jsem byl na gymnáziu, tak jsem o pradědečkově životě psal SOČku a myslím, že mě ten příběh dost oslovil.

Co podle vás musí strana učinit, aby oslovila ještě více voličů včetně těch mladších? Zatím se jí to moc nedaří a její preference ani s novým lídrem straně příliš nepřibývají.

Když chcete oslovit lidi, musíte jít mezi ně. Být s nimi, naslouchat jim, vědět, co je trápí, snažit se jim pomoct a pak získáte i jejich důvěru. To platí na mikroúrovni. Na makroúrovni se pak strana musí vymezit jako jasně středová strana, která je sice ekonomicky zodpovědná, ale zároveň sociálně citlivá. Je potřeba dát energii do prosazování těchto principů a neplýtvat síly na přemítání o koalicích a imaginárních přepočtech mandátů. Ale myslím, že strana potenciál má. Křesťansko-demokratická politická filosofie je dnes aktuálnější než dříve, a když vidím, kolik máme mladých, rozumných i úspěšných politiků na komunální i krajské úrovni, tak jsem vcelku optimista.

Podařilo se vám dohodnout s vlastníky zchátralých areálů bývalých průmyslových podniků na jejich odprodeji městu či rekonstrukci? Přeci jen by z toho prosperovali i oni sami. Kde je problém?

Co se týče bývalých UP závodů, 25 let s nimi nikdo nic nedělal, tak jsme je koupili, abychom mohli problém s chátrajícími budovami vyřešit sami. V případě dalšího průmyslového areálu, bývalých Středopil, který je vzdálenější od centra města, ten koupil a mění ho v lokalitu pro bydlení soukromý investor.

Nově mohou zájemci starší 70 let využívat senior taxi. Jak jste celkově spokojen se službami pro seniory v Bučovicích?

Senior taxi rozjíždíme tento rok poprvé, zrovna v těchto dnech, tak uvidíme, jak bude fungovat. Věřím, že dobře. A co se týče dalších služeb pro seniory, v současné době jsem spíše nespokojen. Jihomoravský kraj zde 12 let plánoval nový domov pro seniory, aby nám po třech letech projekčních prací oznámil, že se vlastně objekt plánoval na špatném místě a byl by v případě realizace předražený. Ale uvidíme, jak to dopadne. V současné době jednáme o alternativních řešeních.

A co nového plánujete pro mladší generace a děti?

Jak jsem zmínil, nová školka, nové multifunkční venkovní hřiště, pracujeme na přípravě cyklotras, jeden z úseků se v současné chvíli už realizuje.

